Sascha erhält Pflegegrad 2 – diese Hilfen waren entscheidend

Eine Arthrose führt nicht automatisch zu einem Pflegegrad. Entscheidend ist, wie stark die Beschwerden die Selbstständigkeit im Alltag einschränken. Wer Hilfe beim Aufstehen, Treppensteigen, Duschen oder Anziehen braucht, kann deshalb die Voraussetzungen für einen Pflegegrad erfüllen.

Die Einschränkungen müssen voraussichtlich mindestens sechs Monate bestehen. Der Medizinische Dienst prüft bei gesetzlich Versicherten, wie selbstständig die betroffene Person ihren Alltag bewältigt.

Bei Arthrose zählt die Hilfe im Alltag

Für den Pflegegrad prüft der Medizinische Dienst sechs Lebensbereiche. Besonders wichtig können bei Arthrose die folgenden sein: Mobilität, Selbstversorgung sowie der Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen.

Im Bereich Mobilität geht es unter anderem darum, ob jemand selbstständig aufsteht, sich umsetzt, innerhalb der Wohnung fortbewegt und Treppen steigt. Wer nur langsam läuft, erhält deshalb noch nicht automatisch Punkte. Braucht die Person dagegen jemanden zum Stützen, Festhalten oder Aufhelfen, kann sich das auf die Bewertung auswirken.

Selbstversorgung kann mehr Gewicht haben als das Gehen

Viele Betroffene konzentrieren sich beim Antrag auf ihre Gehprobleme. Das greift zu kurz. Das Modul Mobilität trägt zehn Prozent zum Gesamtergebnis bei, die Selbstversorgung dagegen 40 Prozent.

Gerade bei Arthrose können Probleme beim Duschen, Waschen und Anziehen entscheidend sein. Wer Schuhe und Strümpfe nicht selbst anziehen, nicht sicher in die Dusche steigen oder bestimmte Körperbereiche nicht erreichen kann, sollte die notwendige Hilfe genau schildern.

Ein Hilfsmittel allein macht eine Person nicht automatisch unselbstständig. Können Sie eine Handlung mit Rollator, Haltegriff oder Anziehhilfe ohne Unterstützung eines anderen Menschen bewältigen, können Sie weiterhin als selbstständig gelten.

Schmerzen allein entscheiden nicht über den Pflegegrad

Starke Schmerzen können den Alltag erheblich beeinträchtigen. Für die Begutachtung zählt aber vor allem, was die betroffene Person wegen dieser Beschwerden nicht mehr ohne Hilfe schafft.

Statt nur Schmerzen im Knie oder in der Hüfte zu nennen, sollten Betroffene auch die Folgen beschreiben: Sie brauchen morgens Hilfe beim Aufstehen, können die Hose nicht allein anziehen oder benötigen beim Duschen Unterstützung. Die Begutachtung richtet sich nach der Selbstständigkeit und nicht allein nach einzelnen Diagnosen oder Beschwerden.

Arzttermine und Therapie können ebenfalls zählen

Der Medizinische Dienst prüft beispielsweise Hilfebedarf bei Medikamenten, körpernahen Hilfsmitteln, Arztbesuchen und therapeutischen Maßnahmen.

Wer diese Aufgaben ohne personelle Unterstützung bewältigt, erhält nicht allein wegen der Arthrose Punkte. Braucht die Person dagegen regelmäßig Hilfe, sollte sie Art und Häufigkeit genau nennen.

Einkaufen und Putzen bringen nicht direkt Punkte

Arthrose erschwert häufig Einkaufen, Putzen oder Wege außerhalb der Wohnung. Die Bereiche Haushaltsführung und außerhäusliche Aktivitäten fließen jedoch nicht unmittelbar in die Berechnung des Pflegegrades ein.

Betroffene sollten diese Probleme trotzdem nennen, weil sie die Versorgungssituation verdeutlichen. Für die Punkteberechnung sollten sie aber besonders die Einschränkungen in den sechs maßgeblichen Modulen beschreiben.

Praxisbeispiel: Sascha aus Bad Harzburg

Das folgende Beispiel ist realitätsnah. Sascha aus Bad Harzburg lebt mit Arthrose in beiden Knien und einer eingeschränkten rechten Schulter. In seiner Wohnung legt er kurze Strecken mit dem Rollator zurück.

Sascha möchte einen Pflegegrad erhalten. Er sagt: „Ich kann kaum noch laufen, und die Diagnose ist eindeutig.“ Seine Tochter Rebekka meint jedoch, dass dies als Begründung nicht ausreicht. Deshalb notiert sie eine Woche lang, wobei ihr Vater tatsächlich Hilfe benötigt. Dabei zeigt sich ein viel genaueres Bild seines Alltags.

Sascha kommt morgens nicht ohne Unterstützung aus einem niedrigen Sessel hoch. Seine Tochter hilft ihm beim Anziehen von Hose, Socken und Schuhen. Beim Duschen unterstützt sie ihn beim Ein- und Aussteigen und beim Waschen. Die Treppe am Hauseingang schafft er nur, wenn ihn jemand stützt.

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Bei der Begutachtung beschreibt Sascha genau diese Situationen. Seine Tochter unterfüttert Saschas Aussagen mit dokumentierten Details. Der Gutachter kann dadurch beurteilen, wie stark die Gelenkbeschwerden seine Selbstständigkeit tatsächlich einschränken.

Schließlich erhält Sascha einen Pflegegrad 2 und die damit verbundenen Leistungen.

Das Beispiel zeigt den entscheidenden Unterschied: Die Diagnose Arthrose entscheidet nicht über den Pflegegrad. Regelmäßige Hilfe beim Aufstehen, Anziehen, Duschen und Treppensteigen kann dagegen unmittelbar relevant sein.

Die Punktzahl entscheidet über den Pflegegrad

Die Pflegeversicherung ordnet die festgestellten Einschränkungen einer Gesamtpunktzahl zu. Pflegegrad 1 beginnt bei 12,5 Punkten. Ab 27 Punkten folgt Pflegegrad 2, ab 47,5 Punkten Pflegegrad 3, ab 70 Punkten Pflegegrad 4 und ab 90 Punkten Pflegegrad 5.

Eine einzelne starke Einschränkung führt deshalb nicht automatisch zu einem hohen Pflegegrad. Entscheidend ist das Gesamtbild aus den gewichteten Modulen.

So bereiten sich Betroffene auf die Begutachtung vor

Vor dem Termin sollten Betroffene wie Rebekka im Beispiel zumindest einige Tage festhalten, wann und wobei sie Hilfe brauchen. Aussagekräftig sind konkrete Alltagssituationen wie Aufstehen, Umsetzen, Toilettengang, Duschen, Anziehen und Treppensteigen.

Arztberichte dokumentieren zwar die Erkrankung, ersetzen aber die Beschreibung des Alltags nicht. Eine vertraute Person kann beim Termin helfen, wenn sie die tägliche Unterstützung kennt und konkrete Beispiele nennen kann.

Der Medizinische Dienst nennt relevante Facharzt-, Krankenhaus- und Rehabilitationsberichte ausdrücklich als mögliche Unterlagen für die Begutachtung.

Nichts schönreden

Manche Menschen reißen sich beim Begutachtungstermin zusammen und erledigen Dinge, die sie sonst nur mit Hilfe schaffen. Dadurch kann ein zu günstiger Eindruck ihrer Selbstständigkeit entstehen.

Betroffene sollten schildern, wie ihr Alltag überwiegend aussieht. Schwanken die Beschwerden, sollten sie erklären, wie häufig schlechte Tage auftreten und welche Hilfe dann regelmäßig nötig ist.

Vorübergehende Einschränkungen allein begründen keine Pflegebedürftigkeit, denn das Gesetz verlangt einen voraussichtlich mindestens sechs Monate bestehenden Hilfebedarf.

FAQ zum Pflegegrad bei Arthrose

Bekommt man allein wegen Arthrose einen Pflegegrad?

Nein. Entscheidend sind dauerhafte Einschränkungen der Selbstständigkeit und der daraus entstehende Hilfebedarf, nicht die Diagnose.

Welche Arthrose-Probleme zählen besonders?

Relevant können Hilfen beim Aufstehen, Fortbewegen, Treppensteigen, Duschen, Anziehen und beim Umgang mit Therapien sein. Der Gutachter betrachtet die konkrete Selbstständigkeit.

Zählt es, wenn ich wegen Arthrose nicht mehr einkaufen oder putzen kann?

Nicht direkt für die Punkteberechnung. Haushaltsführung und außerhäusliche Aktivitäten erfasst der Gutachter zusätzlich, sie fließen aber nicht unmittelbar in den Pflegegrad ein.

Quellenverzeichnis

Sozialgesetzbuch XI, § 14 – Begriff der Pflegebedürftigkeit, Bundesministerium der Justiz. (Gesetze im Internet)

Sozialgesetzbuch XI, § 15 – Ermittlung des Grades der Pflegebedürftigkeit, Bundesministerium der Justiz. (Gesetze im Internet)

Bundesministerium für Gesundheit: Begutachtung in der Pflegeversicherung, Stand 22. Januar 2026. (BMG)

Medizinischer Dienst Bund: Richtlinien zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI. (Medizinischer Dienst Bund)