Pflegegrad 5: Anspruch auf bis zu 2.299 Euro im Monat

Menschen mit Pflegegrad 5 haben den höchsten anerkannten Unterstützungsbedarf in der sozialen Pflegeversicherung. Gemeint sind schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten, verbunden mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung.

Eine häufig genannte Summe von rund 2.200 Euro bezieht sich auf die Pflegesachleistungen für die häusliche Versorgung durch einen zugelassenen Pflegedienst. Nach den aktuellen Leistungsübersichten liegt der Betrag inzwischen nun bei bis zu 2.299 Euro pro Monat, auch wenn andere Portale falsche Zahlen nennen.

Was Pflegegrad 5 bedeutet

Pflegegrad 5 wird vergeben, wenn der Medizinische Dienst oder ein anderer Gutachter einen außergewöhnlich hohen Hilfebedarf feststellt. Dabei geht es nicht nur um körperliche Einschränkungen, sondern auch um kognitive und psychische Beeinträchtigungen.

Entscheidend ist, wie selbstständig eine Person ihren Alltag noch bewältigen kann. Geprüft werden unter anderem Mobilität, Selbstversorgung, Kommunikation, Umgang mit krankheitsbedingten Anforderungen und die Gestaltung des Alltags.

Für Angehörige bedeutet Pflegegrad 5 häufig eine dauerhafte organisatorische, körperliche und emotionale Belastung. Deshalb ist es wichtig, die möglichen Leistungen nicht einzeln zu betrachten, sondern als Bausteine einer tragfähigen Versorgung.

Bis zu 2.299 Euro für ambulante Pflegesachleistungen

Der höchste monatliche Betrag im häuslichen Bereich ist die Pflegesachleistung. Sie steht Menschen mit Pflegegrad 5 zu, wenn ein ambulanter Pflegedienst Pflege, Betreuung oder Hilfen im Haushalt übernimmt.

Das Geld wird in der Regel nicht an die pflegebedürftige Person ausgezahlt. Der Pflegedienst rechnet seine Leistungen direkt mit der Pflegekasse ab, solange der gesetzliche Höchstbetrag nicht überschritten wird.

Bei Pflegegrad 5 beträgt dieser Anspruch bis zu 2.299 Euro monatlich. Damit lassen sich regelmäßige Einsätze eines Pflegedienstes finanzieren, etwa bei der Körperpflege, beim An- und Auskleiden, bei der Mobilisation oder bei betreuerischen Hilfen im Alltag.

Pflegegeld als Alternative zur Sachleistung

Wer zu Hause überwiegend von Angehörigen, Freunden oder anderen privaten Pflegepersonen versorgt wird, kann statt Pflegesachleistungen Pflegegeld erhalten. Bei Pflegegrad 5 liegt das Pflegegeld bei 990 Euro im Monat.

Das Pflegegeld wird direkt an die pflegebedürftige Person gezahlt. Es kann frei eingesetzt werden, etwa um pflegende Angehörige finanziell zu unterstützen oder private Hilfen zu organisieren.

Pflegegeld und Pflegesachleistungen schließen sich nicht vollständig aus. Wer nur einen Teil der Pflegesachleistungen nutzt, kann anteilig Pflegegeld erhalten.

Kombinationsleistung: Wenn Angehörige und Pflegedienst gemeinsam pflegen

In vielen Familien reicht eine reine Angehörigenpflege nicht aus, während eine komplette Versorgung durch den Pflegedienst nicht gewünscht oder nicht verfügbar ist. Für solche Fälle gibt es die Kombinationsleistung.

Dabei wird ein Teil des Budgets für den Pflegedienst genutzt. Der nicht ausgeschöpfte Anteil wird anteilig als Pflegegeld ausgezahlt.

Ein Beispiel: Wird bei Pflegegrad 5 die Hälfte der möglichen Pflegesachleistungen verbraucht, bleibt grundsätzlich die Hälfte des Pflegegeldes erhalten. Die genaue Berechnung übernimmt die Pflegekasse.

Weitere monatliche und jährliche Hilfen

Neben Pflegegeld und Pflegesachleistungen gibt es weitere Ansprüche, die für Betroffene und Angehörige finanziell spürbar sein können. Dazu gehört der Entlastungsbetrag von 131 Euro monatlich, der bei häuslicher Versorgung für anerkannte Unterstützungsangebote eingesetzt werden kann.

Hinzu kommen Mittel für Tages- und Nachtpflege. Bei Pflegegrad 5 stehen dafür bis zu 2.085 Euro pro Monat zur Verfügung, wenn die Versorgung zeitweise in einer teilstationären Einrichtung erfolgt.

Für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege gibt es einen gemeinsamen Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro. Dieses Budget kann helfen, wenn pflegende Angehörige ausfallen, Urlaub benötigen oder vorübergehend eine stationäre Versorgung notwendig wird.

Leistung bei Pflegegrad 5 Aktueller Betrag Pflegegeld bei häuslicher Pflege durch private Pflegepersonen 990 Euro monatlich Pflegesachleistungen durch ambulanten Pflegedienst bis zu 2.299 Euro monatlich Entlastungsbetrag bei häuslicher Versorgung bis zu 131 Euro monatlich Tages- und Nachtpflege bis zu 2.085 Euro monatlich Gemeinsames Budget für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege bis zu 3.539 Euro jährlich Vollstationäre Pflege im Pflegeheim 2.096 Euro monatlich

Hilfen für Pflegehilfsmittel und Wohnraumanpassung

Bei Pflegegrad 5 können zusätzlich Pflegehilfsmittel beantragt werden. Für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel, etwa Einmalhandschuhe oder Desinfektionsmittel, stehen bis zu 42 Euro im Monat zur Verfügung.

Auch technische Pflegehilfsmittel können übernommen werden, wenn sie die Pflege erleichtern oder die Selbstständigkeit verbessern. Dazu zählen zum Beispiel Pflegebetten, Lagerungshilfen oder Notrufsysteme.

Für Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds können bis zu 4.180 Euro je Maßnahme bewilligt werden. Das kann etwa für einen barrierearmen Umbau des Badezimmers, Türverbreiterungen oder einen Treppenlift relevant sein.

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Pflegeheim: Hoher Zuschuss, aber weiterhin Eigenanteile

Bei vollstationärer Pflege zahlt die Pflegekasse bei Pflegegrad 5 einen monatlichen Leistungsbetrag von 2.096 Euro. Dieser Betrag deckt jedoch nicht alle Kosten eines Pflegeheims.

Bewohnerinnen und Bewohner müssen weiterhin Eigenanteile tragen. Dazu zählen insbesondere Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und ein Teil der pflegebedingten Aufwendungen.

Je länger jemand im Pflegeheim lebt, desto höher fällt der Zuschuss der Pflegeversicherung zu den pflegebedingten Eigenanteilen aus. Dadurch sinkt nicht zwingend die Gesamtrechnung, aber der pflegebedingte Anteil wird schrittweise entlastet.

Warum Beratung wichtig ist

Gerade bei Pflegegrad 5 ist die Versorgung selten mit einer einzigen Leistung abgedeckt. Häufig müssen Pflegedienst, Angehörige, Tagespflege, Hilfsmittel und Entlastungsangebote aufeinander abgestimmt werden.

Betroffene sollten sich deshalb frühzeitig an die Pflegekasse, Pflegestützpunkte oder unabhängige Beratungsstellen wenden. Dort lässt sich klären, welche Leistungen bereits ausgeschöpft sind und welche Anträge noch gestellt werden können.

Wichtig ist auch, Rechnungen und Nachweise sorgfältig aufzubewahren. Einige Leistungen werden nicht pauschal ausgezahlt, sondern nach Vorlage entsprechender Kostenbelege erstattet.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Herr M. hat Pflegegrad 5 und lebt weiterhin in seiner Wohnung. Seine Tochter übernimmt täglich Teile der Pflege, doch morgens und abends kommt zusätzlich ein ambulanter Pflegedienst.

Der Pflegedienst rechnet monatlich 1.600 Euro mit der Pflegekasse ab. Weil damit nicht der volle Anspruch auf Pflegesachleistungen ausgeschöpft wird, erhält Herr M. zusätzlich anteilig Pflegegeld.

Für eine anerkannte Alltagshilfe nutzt die Familie außerdem den Entlastungsbetrag von 131 Euro monatlich. Als die Tochter wegen einer Operation vorübergehend ausfällt, wird ein Teil des gemeinsamen Jahresbudgets für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege eingesetzt.

Das Beispiel zeigt, dass Pflegegrad 5 nicht nur einen hohen Einzelbetrag bedeutet. Entscheidend ist, die verschiedenen Ansprüche so zu kombinieren, dass die Versorgung im Alltag zuverlässig funktioniert.

Häufige Fragen zu Pflegegrad 5

Was bedeutet Pflegegrad 5?

Pflegegrad 5 ist der höchste Pflegegrad in der sozialen Pflegeversicherung. Er wird Menschen zugesprochen, die schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten haben und besonders intensive Unterstützung im Alltag benötigen.

Wie viel Pflegegeld gibt es bei Pflegegrad 5?

Bei Pflegegrad 5 beträgt das Pflegegeld 990 Euro im Monat. Es wird gezahlt, wenn die Pflege zu Hause überwiegend durch Angehörige, Freunde oder andere private Pflegepersonen übernommen wird.

Wie hoch sind die Pflegesachleistungen bei Pflegegrad 5?

Für ambulante Pflegesachleistungen stehen bei Pflegegrad 5 bis zu 2.299 Euro monatlich zur Verfügung. Dieses Geld wird in der Regel nicht direkt ausgezahlt, sondern vom zugelassenen Pflegedienst mit der Pflegekasse abgerechnet.

Können Pflegegeld und Pflegesachleistungen kombiniert werden?

Ja, eine Kombination ist möglich. Wenn ein Pflegedienst nur einen Teil des Anspruchs auf Pflegesachleistungen nutzt, kann der verbleibende Anteil anteilig als Pflegegeld ausgezahlt werden.

Welche zusätzlichen Leistungen gibt es bei Pflegegrad 5?

Zusätzlich können Betroffene unter anderem den Entlastungsbetrag von 131 Euro monatlich, Leistungen für Tages- und Nachtpflege, Pflegehilfsmittel sowie Zuschüsse für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen erhalten.

Was zahlt die Pflegekasse bei Pflegegrad 5 im Pflegeheim?

Bei vollstationärer Pflege zahlt die Pflegekasse bei Pflegegrad 5 einen monatlichen Leistungsbetrag von 2.096 Euro. Dennoch bleiben Eigenanteile für Bewohnerinnen und Bewohner, etwa für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten.

Warum ist Beratung bei Pflegegrad 5 besonders wichtig?

Bei Pflegegrad 5 kommen oft mehrere Leistungen gleichzeitig in Betracht. Eine Pflegeberatung hilft dabei, Pflegegeld, Pflegedienst, Entlastungsangebote, Tagespflege, Hilfsmittel und mögliche Zuschüsse sinnvoll miteinander zu verbinden.

Quellen

Bundesministerium für Gesundheit: Leistungsansprüche der Versicherten im Jahr 2026. Die Übersicht nennt für Pflegegrad 5 unter anderem 990 Euro Pflegegeld, bis zu 2.299 Euro Pflegesachleistungen und 131 Euro Entlastungsbetrag.

Bundesministerium für Gesundheit: Leistungsansprüche der Versicherten im Jahr 2025. Die Übersicht enthält unter anderem Angaben zu Tages- und Nachtpflege, vollstationärer Pflege, Pflegehilfsmitteln und Wohnumfeldverbesserung.

Verbraucherzentrale: Pflegegeld, Pflegesachleistung und weitere Leistungen. Der Überblick erläutert, wann Pflegesachleistungen genutzt werden können und dass Pflegegrad 5 bis zu 2.299 Euro monatlich umfasst.