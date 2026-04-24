Wie hoch ist der Grad der Behinderung bei chronischen Schmerzen?

Chronische Schmerzen führen in Deutschland nicht automatisch zu einem bestimmten Grad der Behinderung, kurz GdB. Entscheidend ist nicht allein die Diagnose, sondern wie stark die Beschwerden die Teilhabe am Alltag, am Berufsleben und am sozialen Leben über längere Zeit einschränken. Genau das regeln die versorgungsmedizinischen Grundsätze, die seit dem 3. Oktober 2025 in neuer Fassung gelten.

Wer unter chronischen Schmerzen leidet, bekommt also keinen festen Wert „für Schmerzen“, sondern eine individuelle Bewertung. Maßgebend sind unter anderem Beweglichkeit, Belastbarkeit, Schlaf, Konzentration, psychische Folgen und die Frage, ob die Einschränkungen seit wenigstens sechs Monaten bestehen. Ab einem GdB von 50 gilt man als schwerbehindert, darunter kommen je nach Fall auch niedrigere Werte oder eine Gleichstellung in Betracht.

Kein fester GdB nur wegen der Schmerzdiagnose

In der Praxis ist die häufigste Enttäuschung, dass Betroffene von einer klaren Schmerzdiagnose auf einen automatisch hohen GdB schließen. So funktioniert das Verfahren jedoch nicht. Die Behörden prüfen nicht nur, ob Schmerzen vorhanden sind, sondern welche dauerhaften Funktionsbeeinträchtigungen daraus folgen.

Das bedeutet: Rückenschmerzen, Nervenschmerzen, Fibromyalgie oder ein chronifiziertes Schmerzsyndrom können zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen. Zwei Menschen mit derselben Diagnose können deshalb einen ganz unterschiedlichen GdB erhalten. Ausschlaggebend ist, wie schwer der Alltag tatsächlich beeinträchtigt ist und wie gut die Beschwerden medizinisch belegt sind.

Woran sich die Bewertung orientiert

Die Versorgungsmedizin-Verordnung arbeitet mit Bewertungsrahmen für einzelne Funktionsstörungen. Bei chronischen Schmerzen wird häufig zunächst auf die zugrunde liegende Erkrankung geschaut, etwa Wirbelsäulenleiden, Gelenkverschleiß, Nervenschäden oder entzündliche Erkrankungen. In diesen Werten sind übliche Schmerzen und auch erfahrungsgemäß besonders schmerzhafte Zustände bereits mitgedacht.

Seit der Neuregelung vom Oktober 2025 ist aber ausdrücklich vorgesehen, dass Schmerzen gesondert berücksichtigt werden können, wenn sie deutlich stärker sind, als aufgrund der körperlichen Veränderungen zu erwarten wäre, und wenn sie die Kriterien einer eigenständigen ICD-Diagnose erfüllen.

Dann kann die Schmerzstörung als zusätzliche Beeinträchtigung in die Gesamtbewertung einfließen. Das ist für viele Betroffene wichtig, weil chronische Schmerzen oft nicht vollständig durch Röntgenbilder oder Laborwerte erklärbar sind.

Orientierungstabelle: Wie hoch kann der Grad der Behinderung bei chronischen Schmerzen sein?

Orientierungsbereich Mögliche Bedeutung in der Praxis GdB 10 bis 20 Leichtere dauerhafte Beeinträchtigungen. Schmerzen bestehen zwar über längere Zeit, der Alltag ist aber nur in einzelnen Bereichen eingeschränkt. GdB 20 bis 40 Häufiger Bereich bei chronischen Schmerzen mit spürbaren Einschränkungen. Betroffene haben oft Probleme beim Gehen, Sitzen, Stehen, Schlafen oder bei körperlicher Belastung. GdB 30 bis 40 Kommt vor, wenn die Beschwerden deutlicher in den Alltag eingreifen und auch psychische Begleitfolgen oder wiederkehrende Ausfallzeiten eine Rolle spielen. GdB 50 bis 70 Ist möglich bei schweren und lang andauernden Einschränkungen. Dazu gehören etwa starke Schmerzbelastung, erhebliche Funktionsverluste, Schlafstörungen, sozialer Rückzug oder zusätzliche psychische Erkrankungen. GdB 80 bis 100 Nur in besonders schweren Ausnahmefällen. Das betrifft Situationen mit sehr weitreichenden Einschränkungen und einem deutlich beeinträchtigten gesamten Lebensalltag.

Wichtig: Diese Tabelle ist nur eine Orientierung. Der tatsächliche Grad der Behinderung hängt immer vom Einzelfall ab und wird nicht allein nach der Schmerzstärke, sondern nach den gesamten Auswirkungen auf das tägliche Leben bewertet.

Welche GdB-Bereiche in der Praxis häufig vorkommen

Ein GdB im Bereich von 20 bis 40 ist bei chronischen Schmerzen nicht ungewöhnlich, wenn die Beschwerden zwar dauerhaft sind, der Alltag aber noch teilweise selbstständig bewältigt werden kann.

Das betrifft etwa Fälle mit anhaltenden Rücken- oder Gelenkschmerzen, eingeschränkter Belastbarkeit, wiederkehrenden Ausfallzeiten oder deutlichen Schwierigkeiten bei längeren Wegen, beim Sitzen oder beim Heben. Ein solcher Bescheid ist für viele Betroffene zwar enttäuschend, entspricht aber häufig der behördlichen Praxis.

Ein GdB von 50 oder mehr kommt eher dann in Betracht, wenn die Schmerzen das tägliche Leben deutlich prägen.

Dazu gehören etwa erhebliche Bewegungs- und Belastungseinschränkungen, ein starker Rückzug aus dem sozialen Leben, dauerhafte Schlafstörungen, häufige Behandlungstermine, psychische Begleitstörungen oder eine deutlich geminderte Fähigkeit, den Tagesablauf verlässlich zu strukturieren. Auch Kombinationen aus körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen spielen dabei eine große Rolle.

Bei somatoformen Schmerzstörungen oder vergleichbaren psychisch geprägten Schmerzfolgen zeigen die versorgungsmedizinischen Maßstäbe seit Langem einen Orientierungsrahmen.

Leichtere psychische Störungen liegen regelmäßig im Bereich von 0 bis 20, stärker behindernde Störungen mit wesentlicher Einschränkung der Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit bei 30 bis 40, schwere Störungen mit sozialen Anpassungsschwierigkeiten bei 50 bis 70 oder noch höher. Daraus wird deutlich, dass chronische Schmerzen durchaus zu einer Schwerbehinderung führen können, aber nicht zwangsläufig müssen.

Warum viele Anträge zunächst niedriger bewertet werden

Ein häufiger Grund für niedrige Bescheide ist eine unzureichende Beschreibung der tatsächlichen Alltagsfolgen. Wer im Antrag nur Diagnosen aufzählt, aber nicht schildert, wie sich die Schmerzen beim Gehen, Stehen, Anziehen, Schlafen, Arbeiten oder Konzentrieren auswirken, liefert der Behörde oft zu wenig Material für eine höhere Einstufung. Die Diagnose allein sagt noch wenig über die Teilhabeeinschränkung aus.

Hinzu kommt, dass mehrere Einzelbeeinträchtigungen nicht einfach zusammengerechnet werden. Aus verschiedenen Leiden mit Einzelwerten von 20 oder 30 wird nicht automatisch ein Gesamt-GdB von 50 oder 60. Die Behörde bewertet vielmehr, wie die Beschwerden zusammenwirken und ob sie den Alltag tatsächlich stärker einschränken als jede Störung für sich genommen.

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Welche Unterlagen besonders wichtig sind

Wer wegen chronischer Schmerzen einen Antrag stellt, sollte nicht nur Arztbriefe einreichen, sondern auch gut dokumentierte Funktionsverluste. Hilfreich sind Berichte von Schmerztherapie, Orthopädie, Neurologie, Psychiatrie oder Psychotherapie, Reha-Entlassungsberichte und Angaben zu Medikamenten, Nebenwirkungen und Therapieerfolgen. Ebenfalls nützlich sind Schmerztagebücher, wenn sie ärztlich eingeordnet werden können.

Besonders überzeugend sind Unterlagen, die zeigen, wie sich die Beschwerden über längere Zeit entwickelt haben. Dazu gehören Angaben zu Schlafstörungen, Konzentrationsproblemen, Erschöpfung, sozialem Rückzug, Hilfebedarf im Haushalt oder Problemen am Arbeitsplatz. Gerade bei chronischen Schmerzen entscheidet häufig die Gesamtgeschichte des Leidenswegs über die Höhe des GdB.

Was Betroffene aus einem Bescheid ablesen sollten

Ein Bescheid sollte nicht nur auf die Zahl am Ende reduziert werden. Wichtig ist, welche Funktionssysteme anerkannt wurden und ob Schmerzen, psychische Begleitfolgen oder außergewöhnliche Belastungen überhaupt berücksichtigt worden sind. Wer den Eindruck hat, dass nur die Grunderkrankung, nicht aber die tatsächliche Schmerzbelastung bewertet wurde, sollte die Begründung sehr genau prüfen.

Das ist auch deshalb wichtig, weil die Rechtslage seit Oktober 2025 stärker teilhabeorientiert ausgestaltet ist. Die reine Diagnosebetrachtung tritt damit noch deutlicher in den Hintergrund. Für Betroffene kann das eine Chance sein, wenn ihre Einschränkungen im Alltag gut belegt und nachvollziehbar beschrieben sind.

Tabelle: Was bei chronischen Schmerzen für den GdB wichtig ist

Aspekt Bedeutung für die Bewertung Diagnose Allein nicht entscheidend; bewertet werden vor allem die dauerhaften Auswirkungen im Alltag. Dauer der Beschwerden Eine Behinderung setzt in der Regel voraus, dass die Einschränkungen länger als sechs Monate bestehen. Funktionsverluste Wichtig sind etwa Probleme beim Gehen, Stehen, Sitzen, Schlafen, Arbeiten oder bei der Selbstversorgung. Psychische Folgen Depressionen, Angst, Erschöpfung oder somatoforme Schmerzstörungen können die Bewertung erhöhen. Medizinische Nachweise Arztbriefe, Reha-Berichte, Schmerztherapie-Unterlagen und eine nachvollziehbare Verlaufsdokumentation sind besonders hilfreich. Gesamt-GdB Einzelwerte werden nicht addiert; ausschlaggebend ist die gesamte Teilhabeeinschränkung.

Was unterm Strich gilt

Die Frage „Wie hoch ist der Grad der Behinderung bei chronischen Schmerzen?“ lässt sich nicht mit einer einzigen Zahl beantworten. In vielen Fällen bewegen sich Bescheide zunächst im Bereich zwischen 20 und 40, bei schweren und umfassend belegten Einschränkungen ist aber auch ein GdB von 50 oder mehr möglich. Entscheidend ist immer, wie stark chronische Schmerzen das Leben tatsächlich einschränken und wie gut genau das medizinisch dokumentiert ist.

Wer unter dauerhaften Schmerzen leidet, sollte deshalb nicht nur die Diagnose in den Vordergrund stellen. Wichtiger ist eine präzise Schilderung der Folgen im Alltag, im Beruf und im sozialen Umfeld. Je genauer dieses Bild ist, desto eher lässt sich ein angemessener GdB durchsetzen.

Beispiel aus der Praxis

Eine 52-jährige Angestellte leidet seit Jahren an chronischen Rücken- und Nervenschmerzen nach mehreren Bandscheibenproblemen. Sie kann nur noch kurze Strecken gehen, nachts oft nicht durchschlafen und sitzt im Büro nie länger als 20 Minuten am Stück, ohne starke Beschwerden zu bekommen. Anfangs wird nur die Wirbelsäulenerkrankung betrachtet und ein GdB von 30 festgestellt.

Im Widerspruch legt sie zusätzlich Berichte der Schmerzambulanz, einen Reha-Bericht, Angaben zu Schlafstörungen und eine psychotherapeutische Stellungnahme wegen depressiver Begleitfolgen vor.

Erst dadurch wird deutlich, dass nicht nur Rückenschmerzen vorliegen, sondern eine lang andauernde, umfassende Einschränkung des gesamten Alltags. In einem solchen Fall kann der Gesamt-GdB am Ende deutlich höher ausfallen als im ersten Bescheid.

Fragen und Antworten zum Grad der Behinderung bei chronischen Schmerzen

1. Gibt es bei chronischen Schmerzen automatisch einen bestimmten Grad der Behinderung?

Nein. Chronische Schmerzen führen nicht automatisch zu einem festen Grad der Behinderung. Entscheidend ist, wie stark die Beschwerden den Alltag, die Arbeit und das soziale Leben über längere Zeit einschränken.

2. Reicht eine Schmerzdiagnose allein für einen hohen GdB aus?

In der Regel nicht. Die Behörden bewerten nicht nur die Diagnose, sondern vor allem die Folgen im täglichen Leben. Dazu gehören etwa Probleme beim Gehen, Sitzen, Schlafen, Konzentrieren oder bei der Selbstversorgung.

3. Ab wann gilt man als schwerbehindert?

Als schwerbehindert gilt eine Person ab einem Grad der Behinderung von 50. Darunter können je nach Lage trotzdem Ansprüche oder Erleichterungen bestehen, etwa über eine Gleichstellung im Arbeitsleben.

4. Können psychische Folgen chronischer Schmerzen den GdB erhöhen?

Ja. Wenn zu den Schmerzen zum Beispiel Depressionen, Angststörungen, Erschöpfung oder eine somatoforme Schmerzstörung hinzukommen, kann sich das auf die Bewertung auswirken. Dann wird nicht nur die körperliche, sondern auch die seelische Belastung berücksichtigt.

5. Welche Unterlagen helfen bei einem Antrag besonders?

Hilfreich sind Arztberichte, Reha-Berichte, Unterlagen aus der Schmerztherapie und eine nachvollziehbare Beschreibung der Einschränkungen im Alltag. Wichtig ist, dass nicht nur die Diagnose genannt wird, sondern auch die konkreten Auswirkungen der Schmerzen.

Quellen

Versorgungsmedizin-Verordnung und versorgungsmedizinische Grundsätze, Gesetze im Internet / Bundesministerium der Justiz.