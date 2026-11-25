Wer 45 Jahre gearbeitet hat, rechnet häufig damit, früher ohne Rentenabschläge in den Ruhestand gehen zu können. Doch selbst mehr als 50 Berufsjahre können dafür nicht ausreichen. Entscheidend ist nicht, wie lange jemand insgesamt erwerbstätig war, sondern welche Monate die Deutsche Rentenversicherung für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte anerkennt.

Besonders problematisch sind Erwerbsbiografien mit unterschiedlichen Rentensystemen, längerer Arbeitslosigkeit oder Zeiten, die zwar im Versicherungsverlauf stehen, aber nicht auf die erforderlichen 45 Jahre angerechnet werden. Die Deutsche Rentenversicherung erläutert diese Unterschiede in ihren rechtlichen Anweisungen zu § 51 SGB VI. Deren Änderungsdienst wurde am 29. Oktober 2026 veröffentlicht.

51 Jahre gearbeitet und trotzdem fehlten mehr als zwölf Versicherungsjahre

Wie weit tatsächliche Beschäftigung und anerkannte Versicherungszeiten auseinanderliegen können, zeigt ein Fall aus Baden-Württemberg.

Ein 1959 geborener Mann hatte zunächst als Werkzeugmacher gearbeitet. Später wechselte er in den Weinbaubetrieb seiner Ehefrau und zahlte Beiträge zur landwirtschaftlichen Alterskasse.

Insgesamt hatte er nach eigenen Angaben 51 Jahre und vier Monate gearbeitet. Dennoch lehnte die Deutsche Rentenversicherung seinen Antrag auf die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ab.

Bei der gesetzlichen Rentenversicherung waren lediglich 394 anrechenbare Monate vorhanden. Für die gewünschte Rente benötigte er jedoch 540 Monate. Damit fehlten ihm 146 Monate, also zwölf Jahre und zwei Monate.

Weitere 259 Beitragsmonate hatte er in der landwirtschaftlichen Alterskasse zurückgelegt. Diese wollte er zu seinen Zeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung hinzurechnen lassen.

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg wies seine Berufung am 18. November 2025 zurück (Az. L 13 R 289/25). Die beiden Alterssicherungssysteme seien rechtlich getrennt. Beitragszeiten zur landwirtschaftlichen Alterskasse könnten deshalb die Wartezeit in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht erfüllen.

Über den konkreten Gerichtsfall berichtete gegen-hartz.de bereits im Artikel 51 Jahre gearbeitet: Frühere Rente ohne Abschläge scheiterte trotzdem.

Beiträge in verschiedene Rentensysteme lassen sich nicht immer zusammenrechnen

Der Fall zeigt eine Besonderheit, die Versicherte mit wechselnden beruflichen Tätigkeiten kennen sollten.

Wer beispielsweise zunächst als Arbeitnehmer beschäftigt war und später in die landwirtschaftliche Alterssicherung wechselte, zahlt möglicherweise jahrzehntelang verpflichtende Rentenbeiträge. Trotzdem entstehen daraus nicht zwangsläufig 45 anrechenbare Jahre in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Nach den rechtlichen Anweisungen der Deutschen Rentenversicherung können Versicherungszeiten anderer Alterssicherungssysteme nicht ohne entsprechende gesetzliche Grundlage auf die Wartezeiten des SGB VI angerechnet werden.

Das betrifft insbesondere Pflichtbeiträge zur Alterssicherung der Landwirte.

Eine wichtige Unterscheidung bleibt allerdings bestehen. Bei der landwirtschaftlichen Alterskasse können Zeiten aus der gesetzlichen Rentenversicherung unter bestimmten Voraussetzungen für deren eigene Wartezeiten berücksichtigt werden.

Die Anrechnungsregeln wirken also nicht in beide Richtungen gleichermaßen.

Wer Ansprüche aus mehreren Versorgungssystemen erwartet, sollte deshalb bei jedem zuständigen Träger getrennt prüfen lassen, welche Voraussetzungen erfüllt sind.

Diese Zeiten zählen für die 45-jährige Wartezeit

Bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte gelten strengere Regeln als bei der Altersrente für langjährig Versicherte mit 35 Versicherungsjahren.

Für die erforderlichen 540 Monate können insbesondere folgende Zeiten berücksichtigt werden:

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Versicherungszeit Anrechnung auf 45 Jahre Versicherungspflichtige Beschäftigung Ja Versicherungspflichtige selbstständige Tätigkeit Ja Kindererziehung und Berücksichtigungszeiten bis zum zehnten Geburtstag Ja, bei Erfüllung der Voraussetzungen Rentenrechtlich anerkannte Pflegezeiten Ja, unter den gesetzlichen Voraussetzungen Krankengeldbezug In der Regel ja Arbeitslosengeld I Ja, mit besonderen Einschränkungen vor Rentenbeginn Rentenversicherungspflichtiger Minijob Ja Freiwillige Rentenbeiträge Unter bestimmten Voraussetzungen Wehrdienst und Zivildienst Ja, soweit rentenrechtlich berücksichtigt

Bei freiwilligen Beiträgen ist insbesondere erforderlich, dass mindestens 18 Jahre mit Pflichtbeiträgen aus versicherter Beschäftigung oder selbstständiger Tätigkeit vorhanden sind.

Entscheidend ist außerdem, dass Kalendermonate nicht mehrfach gezählt werden. Wer gleichzeitig arbeitet und ein Kind erzieht, erhält für denselben Monat nicht zwei Wartezeitmonate.

Schulzeiten, Bürgergeld und Arbeitslosenhilfe zählen nicht zu den 45 Jahren

Nicht jede Zeit, die im Rentenkonto erfasst ist, erfüllt die besondere Wartezeit.

Schul- und Studienzeiten können für die Wartezeit von 35 Jahren relevant sein. Für die 45-jährige Wartezeit werden reine schulische Anrechnungszeiten dagegen nicht berücksichtigt.

Auch Zeiten mit früherer Arbeitslosenhilfe, Arbeitslosengeld II oder Bürgergeld zählen nicht allein aufgrund des Leistungsbezugs zu den erforderlichen 540 Monaten.

Dasselbe gilt für zusätzliche Wartezeitmonate aus einem Versorgungsausgleich nach einer Scheidung.

Ein weiterer Unterschied betrifft Minijobs. Bei einem rentenversicherungspflichtigen Minijob können die Beschäftigungsmonate vollständig berücksichtigt werden. Bei einem von der Versicherungspflicht befreiten Minijob können die pauschalen Arbeitgeberbeiträge dagegen lediglich anteilige Wartezeitmonate begründen.

Deshalb genügt es nicht, sämtliche im Versicherungsverlauf aufgeführten Zeiträume zusammenzurechnen.

Arbeitslosigkeit kurz vor Rentenbeginn kann entscheidende Monate kosten

Besonders sorgfältig sollten Versicherte die letzten zwei Jahre vor dem geplanten Rentenbeginn prüfen.

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Arbeitslosengeld I kann zwar grundsätzlich auf die 45-jährige Wartezeit angerechnet werden. Für die letzten zwei Jahre vor Beginn der Altersrente für besonders langjährig Versicherte gilt jedoch eine besondere Einschränkung.

Diese Zeiten zählen nur, wenn der Arbeitslosengeldbezug auf einer Insolvenz oder einer vollständigen Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers beruht.

Ein Beispiel verdeutlicht die Folgen.

Ein Versicherter hat 44 Jahre anrechenbare Zeiten erworben. Anschließend verliert er seinen Arbeitsplatz und bezieht zwölf Monate Arbeitslosengeld I unmittelbar vor dem gewünschten Rentenbeginn.

Beruht die Arbeitslosigkeit nicht auf einer der gesetzlichen Ausnahmen, schließen diese zwölf Monate die Lücke zur 45-jährigen Wartezeit nicht.

Der Versicherte erreicht dann weiterhin nur 44 anrechenbare Jahre. Die gewünschte Altersrente für besonders langjährig Versicherte kann daran scheitern.

Gegen-hartz.de hat diese besondere Problematik bereits im Beitrag Zwei-Jahres-Falle bei der Rente nach 45 Jahren erläutert.

45 Versicherungsjahre bedeuten nicht, dass jeder sofort ohne Abschläge gehen kann

Neben den anrechenbaren Monaten ist das gesetzliche Mindestalter entscheidend.

Für Versicherte ab dem Geburtsjahrgang 1964 liegt die Altersgrenze für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte bei 65 Jahren. Bei früheren Jahrgängen gelten Übergangsregelungen.

Wer bereits mit 63 Jahren 45 Versicherungsjahre erreicht hat, kann diese besondere Altersrente deshalb nicht einfach zwei Jahre früher mit Abschlägen beziehen.

Unter Umständen kommt stattdessen die Altersrente für langjährig Versicherte infrage. Sie setzt mindestens 35 Versicherungsjahre voraus und kann bei vorzeitigem Beginn dauerhaft gekürzt werden.

Wie hoch solche Abschläge ausfallen, hängt vom Geburtsjahr und vom gewählten Rentenbeginn ab.

Gerade deshalb sollten Versicherte nicht nur ihre Beschäftigungsdauer, sondern auch die genaue Rentenart prüfen, bevor sie ihr Arbeitsverhältnis beenden.

Kontenklärung kann fehlende Versicherungsmonate sichtbar machen

Wer den Rentenbeginn plant, sollte rechtzeitig den persönlichen Versicherungsverlauf überprüfen.

Die Deutsche Rentenversicherung bietet dafür eine Kontenklärung an. Dabei werden gespeicherte Versicherungszeiten überprüft und gegebenenfalls ergänzt.

Besonders wichtig sind Beschäftigungszeiten, Kindererziehung, Pflege von Angehörigen und längere Krankheitszeiten.

Auch Ausbildungszeiten sollten vollständig erfasst sein, selbst wenn einzelne davon nicht auf die 45-jährige Wartezeit angerechnet werden. Sie können für andere rentenrechtliche Voraussetzungen oder die Rentenberechnung relevant sein.

Die Deutsche Rentenversicherung hat am 6. Juli 2026 erneut auf die Möglichkeit hingewiesen, das Rentenkonto online zu klären.

Dafür können Versicherte das Formular V0100 verwenden oder die elektronischen Antragsdienste nutzen. Je nach fehlendem Zeitraum kommen beispielsweise Arbeitsnachweise, Zeugnisse oder Geburtsurkunden von Kindern als Belege infrage.

Was Versicherte vor dem Rentenantrag konkret prüfen sollten

Wer seine abschlagsfreie Altersrente vorbereitet, sollte sich nicht allein auf die Zahl seiner Berufsjahre verlassen.

Entscheidend ist, ob die Deutsche Rentenversicherung tatsächlich 540 Monate für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte anerkennt.

Dafür sollten insbesondere drei Fragen geklärt werden.

Erstens muss feststehen, ob Versicherungszeiten bei unterschiedlichen Versorgungsträgern zurückgelegt wurden und welche davon im jeweiligen Rentensystem zählen.

Zweitens ist zu prüfen, ob längere Zeiten ohne Beschäftigung, beispielsweise wegen Arbeitslosigkeit, Schule oder Studium, in der persönlichen Berechnung richtig eingeordnet wurden.

Drittens muss die passende Altersgrenze erreicht sein.

Bei unklaren Zeiten können Versicherte eine Kontenklärung beantragen und eine individuelle Rentenauskunft anfordern. Ist eine rentenrechtliche Feststellung bereits durch Bescheid erfolgt und erscheint diese falsch, sollte auch die Rechtsbehelfsbelehrung geprüft werden.

Das Urteil aus Baden-Württemberg zeigt, dass eine lange Erwerbsbiografie allein keine abschlagsfreie Rente garantiert. Wer frühzeitig klärt, welche Zeiten tatsächlich zählen, kann seinen Rentenbeginn realistischer planen und vermeidbare finanzielle Überraschungen verhindern.

Quellen