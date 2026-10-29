Rente mit 65 nach 45 Jahren: Das gilt für die Jahrgänge 1967 bis 1971

Wer zwischen 1967 und 1971 geboren wurde, kann nach geltendem Recht mit 65 Jahren ohne Abschläge in Rente gehen, wenn 45 anrechenbare Versicherungsjahre erfüllt sind. Die geplante Rentenreform stellt diesen Zugang infrage, abgeschafft ist er bislang nicht.

Besonders die Berichte über eine mögliche Unterschriftsfrist bei der Altersteilzeit sorgen für Unruhe.

Die Regierung arbeitet noch an der gesetzlichen Umsetzung

Die Alterssicherungskommission hat empfohlen, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte abzuschaffen. Außerdem schlägt sie vor, die Regelaltersgrenze nach 2031 an die Lebenserwartung zu koppeln und den frühesten Zugang zur Altersrente nach 35 Versicherungsjahren anzuheben.

Wie offen die Umsetzung weiterhin ist, zeigt eine Bundestagsmeldung vom 27. Oktober 2026 zur Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken. Danach wird die gesetzliche Umsetzung noch erarbeitet; die Auswirkungen auf einzelne Personengruppen hängen von der konkreten Ausgestaltung ab.

Auch auf ausdrückliche Fragen zum Vertrauensschutz bei bereits geplanter Altersteilzeit legt sich die Bundesregierung in dieser Antwort nicht fest.

Für die persönliche Planung ist diese Unterscheidung wichtig, wie auch der Gegen-Hartz-Beitrag zu den Rentenplänen der Jahrgänge 1960 bis 1969 erläutert.

Diese Altersgrenzen gelten derzeit für die Jahrgänge 1967 bis 1971

Für die betrachteten Jahrgänge sieht § 38 SGB VI die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren ab 65 vor. Die Regelaltersgrenze liegt dagegen bei 67 Jahren.

Geburtsjahr Abschlagsfrei nach 45 Versicherungsjahren Regelaltersgrenze 1967 65 Jahre – 65. Geburtstag 2032 67 Jahre – 67. Geburtstag 2034 1968 65 Jahre – 65. Geburtstag 2033 67 Jahre – 67. Geburtstag 2035 1969 65 Jahre – 65. Geburtstag 2034 67 Jahre – 67. Geburtstag 2036 1970 65 Jahre – 65. Geburtstag 2035 67 Jahre – 67. Geburtstag 2037 1971 65 Jahre – 65. Geburtstag 2036 67 Jahre – 67. Geburtstag 2038

Die Jahresangaben bezeichnen das Jahr des jeweiligen Geburtstags und sind keine Garantie für den konkreten Rentenbeginn. Dieser hängt zusätzlich vom genauen Geburtsdatum, den erfüllten Versicherungszeiten und der Antragstellung ab.

Wer die 45 Jahre bereits vor dem 65. Geburtstag erreicht, darf diese besondere Altersrente deshalb nicht automatisch früher beziehen. Auch ein vorgezogener Bezug dieser Rentenart mit Abschlägen ist ausgeschlossen.

Kabinettstermin dennoch wichtig

Nach dem zuletzt öffentlich genannten Zeitplan von Bundeskanzler Friedrich Merz soll der Gesetzentwurf noch 2026 im Kabinett und im ersten Quartal 2027 im Bundestag beschlossen werden.

Ein Kabinettsbeschluss würde das bestehende Rentenrecht für sich genommen noch nicht ändern. Auf den Regierungsentwurf folgt das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren.

Altersteilzeit: Eine Unterschrift ist bislang keine Rentengarantie

Der Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel beschrieb im September einen frühen Arbeitsentwurf, nach dem Beschäftigte der Jahrgänge 1967 bis 1971 über eine verbindliche Altersteilzeitvereinbarung Vertrauensschutz erhalten könnten. Als möglicher Stichtag werde darin der künftige Kabinettsbeschluss genannt.

Der Status solcher Papiere verlangt allerdings eine sorgfältige Einordnung: Das Arbeitsministerium bezeichnete einen im September bekannt gewordenen Entwurf laut Handelsblatt als veralteten Fachreferatsentwurf, mit dem die Hausleitung nicht befasst gewesen sei. Ein solches Papier ist keine belastbare Zusage für die eigene Rente.

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Altersteilzeit verändert zunächst das Arbeitsverhältnis und ersetzt keine Rentenvoraussetzungen. Vor einer Vereinbarung sollten deshalb das Einkommen während der Teilzeit, die voraussichtliche Rentenhöhe und der finanzielle Anschluss nach Vertragsende geprüft werden.

Zusätzliche Unsicherheit entsteht durch den Reformvorschlag, das Mindestalter für Altersteilzeit anzuheben und das Blockmodell abzuschaffen. Was Beschäftigte dazu prüfen können, erläutert Gegen-Hartz im Beitrag über das mögliche Ende des Altersteilzeit-Blockmodells.

Was ein Abschlag von 7,2 Prozent kosten würde

Sollte der abschlagsfreie Zugang entfallen, könnte ein Rentenbeginn mit 65 für Betroffene dauerhaft weniger Geld bedeuten. Bei weiterhin 67 Jahren Regelaltersgrenze und unveränderten Abschlagsregeln wären zwei Jahre vorzeitiger Bezug mit 7,2 Prozent Abzug verbunden.

Die Rechnung folgt aus dem heutigen Abschlag von 0,3 Prozent je Monat vorzeitigen Rentenbezugs. Sie beschreibt ein mögliches Szenario für die Altersrente nach mindestens 35 Versicherungsjahren und keine bereits beschlossene Kürzung für die Jahrgänge 1967 bis 1971.

Monatliche Bruttorente ohne Abschlag Abzug bei 7,2 Prozent Bruttorente nach Abschlag 1.200,00 Euro 86,40 Euro 1.113,60 Euro 1.600,00 Euro 115,20 Euro 1.484,80 Euro 2.000,00 Euro 144,00 Euro 1.856,00 Euro

Die Modellrechnung vergleicht dieselben Rentenansprüche vor und nach dem Abschlag; zusätzliche Beiträge aus einer längeren Beschäftigung sind nicht enthalten. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, mögliche Steuern und spätere Rentenanpassungen bleiben ebenfalls unberücksichtigt.

Bei 1.600 Euro Ausgangsrente wären das unter diesen Annahmen 1.382,40 Euro weniger brutto im Jahr. Für Menschen mit knappem Budget wäre ein solcher Verlust im Alltag deutlich spürbar.

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45 Versicherungsjahre sind mehr als reine Arbeitsjahre

Für den Anspruch zählt, welche Monate das Rentenrecht auf die Wartezeit anrechnet. Neben versicherungspflichtiger Beschäftigung können unter den gesetzlichen Voraussetzungen beispielsweise Kindererziehung, nicht erwerbsmäßige Pflege und Krankengeldbezug dazugehören.

Besondere Vorsicht ist bei Arbeitslosengeld in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn nötig: Diese Zeiten zählen grundsätzlich nicht für die 45 Jahre. Eine Ausnahme besteht, wenn der Leistungsbezug durch Insolvenz oder vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers bedingt ist.

Schul- und Studienzeiten sowie Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld II beziehungsweise Bürgergeld füllen die 45 Jahre dagegen nicht auf. Deshalb kann eine scheinbar durchgehende Lebens- und Erwerbsbiografie im Rentenkonto trotzdem zu wenig anrechenbare Monate enthalten.

Zudem garantieren 45 Versicherungsjahre keine bestimmte Rentenhöhe. Warum Versicherungsjahre und Rentenpunkte auseinanderzuhalten sind, erklärt der Beitrag darüber, wie viel Rente nach 45 Jahren Arbeit bleibt.

Wer nicht länger arbeiten kann, braucht einen verlässlichen Übergang

Die Abschaffung eines abschlagsfreien Rentenzugangs wäre für Beschäftigte, die gesundheitlich nicht bis 67 durchhalten, ein besonders harter Einschnitt. Wer seine Arbeitskraft nicht entsprechend verlängern kann, müsste einen finanziellen Verlust auffangen oder eine andere Absicherung finden.

Gegen eine pauschale Verlängerung des Erwerbslebens wendet sich auch der DGB in seinem am 28. Oktober vorgestellten Kommissionsbericht. Er lehnt höhere Altersgrenzen ab und begründet dies unter anderem mit den Folgen für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht länger arbeiten können.

Eine faire Reform muss deshalb beantworten, wie der Übergang für Menschen nach jahrzehntelanger Arbeit tatsächlich funktionieren soll. Ein späteres Rentenalter auf dem Papier schafft weder einen gesundheitlich passenden Arbeitsplatz noch das Geld, um eine zusätzliche Wartezeit zu überbrücken.

Was Beschäftigte jetzt vorbereiten können

Sinnvoll ist eine aktuelle Rentenauskunft mit der Prüfung, wann die 45 anrechenbaren Versicherungsjahre voraussichtlich erfüllt sind. Fehlende oder unvollständig dokumentierte Zeiten sollten über eine Kontenklärung aufgearbeitet werden.

Ein vorsorglich weit vorgezogener Rentenantrag sichert die heutige Rechtslage hingegen nicht für einen späteren Rentenbeginn. Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung in ihren Informationen zur Reform ausdrücklich hin.

Wer Altersteilzeit erwägt, sollte sich ein konkretes Angebot geben und zusammen mit den persönlichen Rentendaten prüfen lassen. Die Entscheidung braucht eine tragfähige finanzielle Rechnung, denn der mögliche Vertrauensschutz bleibt bis zur gesetzlichen Regelung unsicher.

Praxisbeispiel: Sabine plant den Ruhestand für 2034

Sabine ist im September 1969 geboren und wird in diesem Beispiel bis zu ihrem 65. Geburtstag 45 anrechenbare Versicherungsjahre erreichen. Nach heutigem Recht wäre damit die abschlagsfreie Altersrente ab 65 möglich.

Würde dieser Zugang für sie entfallen und blieben die übrigen Regeln unverändert, würden aus angenommenen 1.600 Euro Bruttorente bei einem Beginn mit 65 rechnerisch 1.484,80 Euro. Bevor Sabine eine Altersteilzeit bis 65 vereinbart, lässt sie deshalb prüfen, wie sie eine mögliche Lücke bis zum tatsächlichen Rentenbeginn finanzieren könnte.

Sieben Fragen und Antworten zur Rente nach 45 Jahren

Ist die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren bereits abgeschafft?

Nein, diese Altersrente besteht weiterhin. Die Abschaffung ist eine Reformempfehlung, deren gesetzliche Umsetzung noch erarbeitet wird.

Wann können die Jahrgänge 1967 bis 1971 derzeit ohne Abschläge in Rente gehen?

Nach geltendem Recht ab 65 Jahren, wenn die erforderlichen 45 anrechenbaren Versicherungsjahre erfüllt sind. Die Regelaltersgrenze liegt für diese Jahrgänge bei 67 Jahren.

Darf ich sofort in Rente gehen, sobald die 45 Jahre erreicht sind?

Nein, zusätzlich muss die Altersgrenze erfüllt sein. Für die Jahrgänge 1967 bis 1971 liegt sie bei dieser Rentenart derzeit bei 65 Jahren.

Ist der Kabinettsbeschluss bereits eine verbindliche Unterschriftsfrist?

Aus den Berichten über den frühen Arbeitsentwurf ergibt sich keine geltende gesetzliche Frist. Ein späteres Gesetz könnte einen solchen Stichtag vorsehen; seine konkrete Ausgestaltung ist offen.

Sichert ein Altersteilzeitvertrag automatisch die Rente mit 65?

Nein, ein Vertrag ersetzt weder das erforderliche Alter noch die anrechenbaren Versicherungszeiten. Ob eine neue Schutzregel bestimmte Altersteilzeitvereinbarungen erfassen wird, ist bislang nicht gesetzlich zugesichert.

Wie hoch wäre nach heutigen Regeln der Abschlag bei einem Rentenbeginn mit 65 statt 67?

Bei der vorgezogenen Altersrente für langjährig Versicherte wären es 7,2 Prozent für 24 Monate. Dieser Abschlag bleibt dauerhaft bestehen; die derzeit mögliche abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren ist davon zu unterscheiden.

Kann ein früher Rentenantrag die heutige Rechtslage für mich sichern?

Nein, nach Auskunft der Deutschen Rentenversicherung lässt sich die heutige Rechtslage durch einen vorgezogenen Antrag nicht für einen späteren Rentenbeginn festschreiben. Für die Vorbereitung sind die Prüfung des Rentenkontos und eine Beratung zu den persönlichen Rentenwegen sinnvoll.