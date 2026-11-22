Ein Beschäftigter des Jahrgangs 1962 hat die Altersgrenze von 64 Jahren und acht Monaten erreicht. In seinem Versicherungskonto stehen 44 Jahre und elf Monate, die für die abschlagsfreie Rente zählen. Geht er sofort mit der Altersrente nach 35 Versicherungsjahren in den Ruhestand, erhält er im Rechenbeispiel dauerhaft 129,60 Euro brutto im Monat weniger als bei einem abschlagsfreien Rentenbeginn einen Monat später.

Arbeitet er im nächsten Kalendermonat rentenversicherungspflichtig weiter, erreicht er in diesem Beispiel den 540. anrechenbaren Monat. Bei rechtzeitigem Antrag kann seine abschlagsfreie Rente dann im Folgemonat beginnen.

Warum der Jahrgang 1962 zwei verschiedene Altersgrenzen hat

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte nach § 236b SGB VI gibt es für den Jahrgang 1962 frühestens mit 64 Jahren und acht Monaten. Zusätzlich müssen 45 Jahre mit anrechenbaren Zeiten zusammenkommen.

Die Altersrente für langjährig Versicherte nach § 236 SGB VIsteht mit mindestens 35 Versicherungsjahren schon ab 63 offen. Für den Jahrgang 1962 liegt ihre abschlagsfreie Altersgrenze bei 66 Jahren und acht Monaten. Sie entspricht damit der Regelaltersgrenze dieses Jahrgangs.

Warum der frühere Rentenbeginn 7,2 Prozent Abschlag kostet

Für jeden Monat, den jemand die Rente nach 35 Jahren vor seiner abschlagsfreien Altersgrenze beansprucht, sinkt sie nach § 77 SGB VI um 0,3 Prozent. Im Beispiel beginnt diese Rente 24 Monate vor der abschlagsfreien Altersgrenze von 66 Jahren und acht Monaten. Das ergibt 7,2 Prozent Abschlag.

Zwei mögliche Rentenbeginne für den Jahrgang 1962 bei 1.800 Euro ungekürzter Bruttorente Rentenbeginn Monatliche Bruttorente im Modell Sofort in die Altersrente nach 35 Jahren, 24 Monate vor der abschlagsfreien Altersgrenze 1.670,40 Euro bei 7,2 Prozent Abschlag Einen Monat später in die Altersrente nach 45 Jahren, wenn die Wartezeit zu Monatsbeginn erfüllt ist 1.800,00 Euro ohne Abschlag

Die Tabelle rechnet für beide Termine mit derselben ungekürzten Bruttorente. Zusätzliche Rentenpunkte aus dem letzten Arbeitsmonat können die spätere Rente etwas erhöhen. Zur finanziellen Abwägung gehören auch der Lohn für diesen Monat und die Rentenzahlung, die bei einem Start im November schon angefallen wäre.

📚 Lesen Sie auch: So viel Wohngeld bekommen Rentner bei gut 1000 Euro Rente

Was als letzter Versicherungsmonat zählen kann

Für die Wartezeit von 45 Jahren braucht es 540 anrechenbare Kalendermonate. Nach § 51 Absatz 3a SGB VIzählen unter anderem Pflichtbeiträge aus einer versicherten Beschäftigung, Berücksichtigungszeiten etwa wegen Kindererziehung und unter bestimmten Bedingungen Zeiten mit Krankengeld. Arbeitslosengeld I zählt in den letzten zwei Jahren vor diesem Rentenbeginn grundsätzlich nur, wenn der Bezug auf einer Insolvenz oder der vollständigen Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers beruht.

Auch ein rentenversicherungspflichtiger Minijob kann für einen Kalendermonat zählen, den die Rentenversicherung bisher nicht auf die Wartezeit angerechnet hat.

Warum ein späterer Wechsel der Rentenart meist ausscheidet

Nach § 34 Absatz 2 SGB VI ist der Wechsel in eine andere Altersrente nach bindender Bewilligung oder für Zeiten des Bezugs grundsätzlich ausgeschlossen. Wer die Altersrente nach 35 Jahren mit Abschlägen bezieht und danach die 45 Jahre erreicht, kann deshalb in der Regel nicht in die günstigere Rentenart wechseln. Der Abschlag auf die bereits berücksichtigten Rentenpunkte bleibt auch beim Erreichen der Regelaltersgrenze bestehen.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Wer den Antrag schon gestellt hat und den Rentenbeginn ändern möchte, sollte sich sofort an die Deutsche Rentenversicherung wenden. Liegt bereits ein Bescheid vor, sind der Verfahrensstand und die Frist in der Rechtsbehelfsbelehrung wichtig.

Was Sie vor dem Antrag prüfen sollten

Lassen Sie sich von der Rentenversicherung sagen, welcher Kalendermonat als 540. Monat zählt und ab wann die abschlagsfreie Rente beginnen kann. Wenn im Versicherungsverlauf Zeiten fehlen, kann eine Kontenklärung zeigen, ob ein früherer Monat nachgetragen werden kann. In der Rentenauskunft finden Sie Angaben zu den möglichen Rentenarten und ihren Voraussetzungen.

Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt, den Rentenantrag etwa drei Monate vor dem beabsichtigten Beginn zu stellen. Sie können den Antrag für den späteren Beginn schon stellen, während der letzte anrechenbare Monat noch aussteht. Geben Sie die gewünschte Rentenart und den geplanten Beginn ausdrücklich an und klären Sie, wie die Beschäftigungszeit nachgewiesen wird. Nach § 99 SGB VI müssen zu Beginn des Rentenmonats alle Anspruchsvoraussetzungen vorliegen.

Fragen und Antworten zur Rente nach 45 Jahren

Muss ich für den letzten Versicherungsmonat einen ganzen Monat arbeiten?

Nein. Nach § 122 SGB VI zählt ein Kalendermonat auch dann für die Wartezeit, wenn nur ein Teil davon mit anrechenbaren Zeiten belegt ist. Ist ein Kalendermonat schon angerechnet, bringen zusätzliche Arbeitstage darin keinen weiteren Monat.

Kann ich bei 44 Jahren und elf Monaten schon die 45-Jahre-Rente mit einem kleinen Abschlag beziehen?

Nein. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte setzt die vollen 45 Jahre voraus und lässt sich auch gegen einen Abschlag nicht vorziehen. Ein früherer Beginn ist nur möglich, wenn Sie die Voraussetzungen einer anderen Altersrente erfüllen.

Was passiert, wenn ich den Antrag erst nach dem gewünschten Rentenbeginn stelle?

Die Rente kann rückwirkend zum frühestmöglichen Termin beginnen, wenn der Antrag bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach dem Monat eingeht, in dem Sie die Voraussetzungen erstmals erfüllt haben. Bei einem späteren Antrag beginnt sie grundsätzlich frühestens im Antragsmonat.

Praxisbeispiel – ein Monat länger arbeiten

Ein Beschäftigter, geboren am 15. Februar 1962, erreicht im Oktober 2026 die Altersgrenze von 64 Jahren und acht Monaten. Ende Oktober stehen 539 anrechenbare Kalendermonate fest. Er könnte zum 1. November die Altersrente für langjährig Versicherte beziehen und bekäme im Modell 1.670,40 Euro brutto.

Er arbeitet im November rentenversicherungspflichtig weiter und erreicht damit 540 Monate. Er beantragt die Altersrente für besonders langjährig Versicherte zum 1. Dezember 2026. Bei unveränderter Berechnungsgrundlage erhält er dann 1.800 Euro brutto im Monat, also 129,60 Euro mehr als beim Rentenbeginn im November.