Rentnerin prüft Pflegedienst und bekommt Geld zurück: “Das habe ich gemacht”

Wer einen ambulanten Pflegedienst nutzt, sollte dessen Abrechnung nicht ungeprüft hinnehmen. Pflegevertrag, Kostenvoranschlag, Leistungsnachweis und Rechnung sollten zusammenpassen. Wer Abweichungen entdeckt, kann eine Erklärung verlangen und den Pflegedienst zu einer Korrektur auffordern.

Bleibt der Streit bestehen, können Betroffene auch ihre Pflegekasse einschalten.

Rentnerin aus Bad Münstereifel prüft die Rechnung

Das folgende (fiktive) Beispiel zeigt, wie Pflegebedürftige und Angehörige bei einer auffälligen Abrechnung vorgehen können.

Die 79-jährige Rentnerin Viola aus Bad Münstereifel hat Pflegegrad 3. Ein ambulanter Pflegedienst unterstützt sie morgens bei der Körperpflege und übernimmt an einigen Tagen zusätzlich Aufgaben im Haushalt. Im Kostenvoranschlag steht, an welchen Wochentagen welche Leistungen vorgesehen sind.

Im Juli verbringt Viola mehrere Tage im Krankenhaus. Ihre Tochter Nora sagt die betreffenden Pflegeeinsätze rechtzeitig ab. Als beide später den Leistungsnachweis kontrollieren, entdecken sie trotzdem zwei Pflegeeinsätze aus diesem Zeitraum. Zusätzlich steht dort eine Position, die weder Viola noch Nora kennen.

Nora vergleicht die Einträge zunächst mit dem Kalender und dem ursprünglichen Kostenvoranschlag. Anschließend bittet sie den Pflegedienst um eine Erklärung für die Abweichungen.

Der Pflegedienst stellt fest, dass sein Abrechnungssystem die abgesagten Termine versehentlich übernommen hat. Bei der zusätzlichen Position liegt der Fall anders. Eine Pflegekraft hatte wegen eines veränderten Unterstützungsbedarfs mehrfach eine weitere Leistung erbracht. Der Dienst hatte Viola aber noch nicht ausreichend darüber informiert, welche Kosten dadurch künftig entstehen.

Der Pflegedienst korrigiert die ausgefallenen Einsätze und erstellt für die künftig benötigten Leistungen einen aktualisierten Kostenvoranschlag. Viola und Nora können nun entscheiden, ob Viola diese Leistung weiterhin nutzen möchte.

Schon kleine Abrechnungsfehler können das Pflegebudget belasten

Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 bis 5 können ambulante Pflegesachleistungen nutzen. Im Jahr 2026 stehen dafür monatlich bis zu 796 Euro bei Pflegegrad 2, 1.497 Euro bei Pflegegrad 3, 1.859 Euro bei Pflegegrad 4 und 2.299 Euro bei Pflegegrad 5 zur Verfügung.

Die Pflegekasse zahlt nicht automatisch den jeweiligen Höchstbetrag. Wichtig ist vielmehr, welche Leistungen der Pflegebedürftige tatsächlich in Anspruch nimmt und welche Vergütung für diese Leistungen gilt.

Je nach regionaler und vertraglicher Regelung rechnet der Pflegedienst nach Zeit, nach einzelnen Leistungen oder nach sogenannten Leistungskomplexen ab. Hinzukommen können zulässige Pauschalen.

Pflegebedürftige und Angehörige sollten nachvollziehen können, welche Leistungen hinter dem abgerechneten Betrag stehen.

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Pflegevertrag und Kostenvoranschlag setzen den Rahmen

Die Prüfung beginnt mit dem Pflegevertrag. Darin legt der Pflegedienst fest, welche Leistungen er übernimmt und in welchem Umfang er diese erbringt. Vor Vertragsschluss muss der Pflegedienst außerdem über die voraussichtlichen Kosten informieren. Ändert sich der Pflegebedarf wesentlich und benötigt der Pflegebedürftige zusätzliche Hilfe, sollte der Dienst dies aktualisieren.

Ein schriftlicher Kostenvoranschlag sollte erkennen lassen, welche Leistungen der Dienst übernimmt, wie viel diese kosten, welchen Teil voraussichtlich die Pflegekasse trägt und welcher Eigenanteil beim Pflegebedürftigen verbleibt.

Taucht später auf der Abrechnung eine Position auf, die weder im Pflegevertrag noch im bisherigen Kostenvoranschlag nachvollziehbar erscheint, sollten Betroffene nachfragen.

Nicht erbrachte Leistungen gehören nicht auf die Abrechnung

Fällt ein Pflegeeinsatz aus, darf der Pflegedienst diesen Termin nicht als Pflegeleistung behandeln. Pflegebedürftige sollten deshalb den Leistungsnachweis nur unterschreiben, wenn die dort aufgeführten Leistungen mit den tatsächlichen Einsätzen übereinstimmen.

Ein eigener Kalender erleichtert die Übersicht. Pflegebedürftige oder Angehörige können notieren, an welchen Tagen der Pflegedienst kam, wie lange der Einsatz ungefähr dauerte und welche Tätigkeiten die Pflegekraft übernahm.

Beim Leistungskomplex lohnt sich ein genauer Blick

Viele Pflegedienste nutzen Leistungskomplexe, die mehrere Tätigkeiten bündeln. Welche Leistungskomplexe gelten und wie hoch die jeweilige Vergütung ausfällt, richtet sich nach den maßgeblichen regionalen Vereinbarungen.

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Pflegebedürftige können den Pflegedienst fragen, welche Tätigkeiten der jeweilige Leistungskomplex umfasst, welche davon beim konkreten Einsatz erbracht wurden und weshalb der Dienst diesen Komplex angesetzt hat. Der Pflegedienst sollte die Abrechnung erklären können.

Wege- und Fahrtkosten sind nicht beliebig

Auf Abrechnungen finden sich häufig Wege-, Fahrt- oder Einsatzpauschalen. Der Pflegedienst darf solche Pauschalen nicht nach Belieben festlegen. Wer eine Wege- oder Fahrtkostenposition nicht versteht, kann sich erklären lassen, auf welcher Regelung sie beruht und wie der Dienst sie berechnet.

Besonders genau sollten Pflegebedürftige hinschauen, wenn ein Pflegedienst mehrere Personen am gleichen Ort oder in unmittelbarer Nähe versorgt. Gemeinsame Versorgungsstrukturen können Einfluss darauf haben, wie bestimmte Kosten angesetzt werden.

Neue Zusatzleistungen können den Eigenanteil erhöhen

Ein veränderter Pflegebedarf macht oft zusätzliche Hilfen notwendig. Taucht eine neue Position auf, sollten Betroffene klären, welche zusätzliche Leistung der Pflegedienst erbracht hat, wann diese vereinbart wurde, wie hoch der Preis ist und ob die Pflegekasse die Kosten ganz oder teilweise übernimmt.

Gerade bei privat zu zahlenden Zusatzleistungen sollte der Dienst transparent informieren. Wer eine neue Leistung regelmäßig in Anspruch nehmen soll, sollte deren Umfang und Preis nachvollziehen können.

Ein überschrittenes Pflegebudget macht nicht jede Rechnung falsch

Wer mehr Pflegesachleistungen nutzt, als der monatliche Höchstbetrag der Pflegeversicherung abdeckt, muss die Mehrkosten grundsätzlich selbst tragen. Der Pflegedienst kann die Preise für Leistungen der häuslichen Pflegehilfe jedoch nicht willkürlich festsetzen.

Gerade wenn der Eigenanteil von einem Monat auf den nächsten deutlich steigt, sollten Pflegebedürftige nach der Ursache fragen. Ein Vergleich mit dem bisherigen Kostenvoranschlag hilft häufig weiter. So lässt sich erkennen, ob tatsächlich mehr Leistungen erbracht wurden, ob sich die Vergütung geändert hat oder ob plötzlich neue Positionen auftauchen.

Leistungsnachweis niemals einfach unterschreiben

Mit der Unterschrift bestätigt der Pflegebedürftige oder seine vertretungsberechtigte Person, dass die aufgeführten Leistungen tatsächlich erbracht wurden. Pflegebedürftige sollten einen Leistungsnachweis deshalb weder blanko noch für kommende Einsätze unterschreiben.

Sinnvoll ist außerdem ein Foto oder eine Kopie des unterschriebenen Nachweises. So lässt sich später noch nachvollziehen, welche Leistungen bestätigt wurden.

Wer einen Fehler entdeckt, sollte die betreffende Position zunächst klären. Das gilt vor allem bei ausgefallenen Einsätzen, einer falschen Anzahl von Besuchen oder bei Leistungen, deren Inhalt sich nicht nachvollziehen lässt.

Auch die direkte Abrechnung mit der Pflegekasse lässt sich kontrollieren

Manche Pflegebedürftige bekommen kaum Rechnungen zu sehen, weil der Pflegedienst direkt mit der Pflegekasse abrechnet. Versicherte können von ihrer Pflegekasse eine Übersicht über die in Anspruch genommenen Leistungen und deren Kosten verlangen.

Diese Möglichkeit hilft besonders dann, wenn Angehörige den Eindruck haben, dass das Sachleistungsbudget ungewöhnlich schnell ausgeschöpft ist. Die Übersicht kann zeigen, welche Leistungen der Pflegedienst wann und in welcher Höhe über die Pflegekasse abgerechnet hat.

Was tun bei einer falschen Pflegedienst-Rechnung?

Wer einen Fehler entdeckt, sollte zunächst den Pflegedienst kontaktieren und möglichst konkret benennen, welche Position er beanstandet. Hilfreich sind genaue Daten und Angaben, etwa der Hinweis, dass an einem bestimmten Tag kein Pflegeeinsatz stattfand oder dass die Abrechnung nicht zum unterschriebenen Leistungsnachweis passt.

Lehnt der Pflegedienst eine nachvollziehbare Korrektur ab, können Betroffene ihre Pflegekasse informieren und um Unterstützung beziehungsweise Prüfung bitten. Pflegebedürftige sollten außerdem Pflegevertrag, Kostenvoranschläge, Rechnungen, Leistungsnachweise und eigene Aufzeichnungen aufbewahren. Zusammen liefern diese Unterlagen ein wesentlich klareres Bild als eine einzelne Monatsrechnung.

FAQ zur Rechnung des Pflegedienstes

Muss ich eine Leistung bezahlen, die der Pflegedienst nicht erbracht hat?

Nein. Pflegebedürftige sollten Leistungen, die nicht stattgefunden haben, nicht bestätigen. Sie sollten den Pflegedienst auf die Abweichung hinweisen und eine Korrektur verlangen.

Wie erfahre ich, was der Pflegedienst direkt mit meiner Pflegekasse abgerechnet hat?

Versicherte können ihre Pflegekasse um eine Übersicht der abgerechneten Leistungen und Kosten bitten. Nach § 108 SGB XI umfasst der Auskunftsanspruch mindestens die vergangenen 18 Monate.

Darf der Pflegedienst mehr verlangen, wenn mein Pflegesachleistungsbudget aufgebraucht ist?

Ja, wenn Pflegebedürftige mehr Leistungen nutzen, als die Pflegekasse übernimmt. Den zusätzlichen Betrag müssen sie grundsätzlich selbst zahlen. Der Pflegedienst bleibt dabei an die geltenden Vergütungs- und Vertragsregelungen gebunden.

Quellenverzeichnis

Sozialgesetzbuch XI, § 36 – Pflegesachleistung, Bundesministerium der Justiz – https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/__36.html

Sozialgesetzbuch XI, § 89 – Grundsätze für die Vergütungsregelung bei ambulanten Pflegeleistungen, Bundesministerium der Justiz – https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/__89.html

Sozialgesetzbuch XI, § 108 – Auskünfte an Versicherte, Bundesministerium der Justiz – https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/__108.html

Sozialgesetzbuch XI, § 120 – Pflegevertrag bei häuslicher Pflege, Bundesministerium der Justiz – https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/__120.html

Bundesministerium für Gesundheit: Ambulante Pflegesachleistungen – https://www.bundesgesundheitsministerium.de/pflege-zu-hause/pflegesachleistungen.html

Verbraucherzentrale: Probleme mit der Rechnung des Pflegedienstes – was kann ich tun? – https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/pflege-zu-hause/probleme-mit-der-rechnung-des-pflegedienstes-was-kann-ich-tun-74395