Gutes Urteil: Pflegekasse darf Pflegegeld nicht einfach einstellen

Pflegekasse muss bestehenden Bewilligungsbescheid zuerst wirksam aufheben

Eine Pflegekasse darf laufendes Pflegegeld nicht allein dadurch beenden, dass sie die Überweisungen einstellt. Besteht noch ein wirksamer Bewilligungsbescheid, muss dieser grundsätzlich zunächst nach den Regeln des Sozialverwaltungsrechts aufgehoben oder zurückgenommen werden. Das hat das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen mit Urteil vom 26. Februar 2026 entschieden (Az. L 12 P 31/25).

Die Entscheidung kann für Pflegebedürftige erhebliche finanzielle Folgen haben. Im verhandelten Fall erhielt die Klägerin Pflegegeld für den Zeitraum vom 1. März 2019 bis einschließlich 30. April 2025 zugesprochen, obwohl die Pflegekasse bereits Jahre zuvor die Zahlungen beendet hatte.

Pflegekasse stellte das Pflegegeld bereits 2019 ein

Die Klägerin lebte mit ihrem Ehemann in Deutschland und war über ihn familienversichert. Nach einem Schlaganfall erhielt sie seit 2004 Leistungen aus der Pflegeversicherung, zunächst nach der damaligen Pflegestufe I und nach der gesetzlichen Überleitung später entsprechend Pflegegrad 2. Ausgangspunkt war ein bestandskräftiger Bewilligungsbescheid der Pflegekasse vom 25. November 2004.

Später stellte sich heraus, dass die Frau seit September 2012 eine polnische Rente bezog. Die Pflegekasse ging deshalb davon aus, dass die deutsche Familienversicherung weggefallen und aufgrund der europäischen Vorschriften der polnische Sozialversicherungsträger zuständig geworden sei. Die Pflegegeldzahlungen liefen noch bis Ende Februar 2019 und wurden anschließend eingestellt.

Genau an dieser Stelle entstand der Rechtsstreit. Denn die Pflegekasse hatte zwar aufgehört zu zahlen, den ursprünglichen Bewilligungsbescheid aber zunächst nicht wirksam aufgehoben. Die Kasse vertrat vielmehr die Ansicht, der Leistungsanspruch sei mit dem Ende der Mitgliedschaft bereits kraft Gesetzes erloschen.

Alter Bewilligungsbescheid bestand weiterhin

Das LSG Niedersachsen-Bremen folgte dieser Argumentation nicht. Ein bestandskräftiger Bescheid über Pflegegeld ist ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung und verschwindet nicht automatisch, nur weil sich später tatsächliche oder rechtliche Voraussetzungen verändern. Diese Einordnung entspricht auch der vom Gericht herangezogenen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts.

Nach § 39 Abs. 2 SGB X bleibt ein Verwaltungsakt wirksam, solange und soweit er nicht zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder auf andere Weise erledigt worden ist. Das bloße Einstellen der monatlichen Überweisungen beendet einen bestehenden Bewilligungsbescheid danach nicht.

Für Pflegebedürftige ist diese Unterscheidung wichtig. Eine Pflegekasse kann durchaus zu dem Ergebnis gelangen, dass die Voraussetzungen für Pflegegeld nicht mehr vorliegen. Sie muss dann aber auch die verwaltungsrechtlichen Schritte durchführen, die notwendig sind, um eine bereits getroffene und weiterhin wirksame Bewilligung zu beseitigen.

Warum § 35 SGB XI der Pflegekasse nicht genügte

Die Pflegekasse berief sich insbesondere auf § 35 SGB XI. Danach erlischt der Anspruch auf Leistungen grundsätzlich mit dem Ende der Mitgliedschaft in der Pflegeversicherung. Diese gesetzliche Regelung führte nach Ansicht des LSG jedoch nicht automatisch dazu, dass der bereits vorhandene Bewilligungsbescheid ebenfalls wirkungslos wurde.

Das Gericht unterschied damit zwischen dem gesetzlichen Leistungsanspruch und der bereits ergangenen Entscheidung der Behörde über diesen Anspruch. Selbst wenn sich die gesetzlichen Voraussetzungen später verändern, bleibt eine verbindliche Bewilligung grundsätzlich bestehen, bis sie auf dem dafür vorgesehenen Weg korrigiert wird.

Das LSG verwies dazu auch auf frühere Entscheidungen des Bundessozialgerichts. Danach erfordert eine Veränderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse grundsätzlich eine Anpassung des vorhandenen Verwaltungsakts, anstatt dass dieser ohne weitere Entscheidung der Behörde einfach gegenstandslos wird.

Wann § 45 und wann § 48 SGB X wichtig werden

Welche Vorschrift die Pflegekasse anwenden muss, hängt unter anderem davon ab, weshalb die frühere Bewilligung nicht mehr fortbestehen soll. War ein begünstigender Bescheid bereits bei seinem Erlass rechtswidrig, kommt insbesondere eine Rücknahme nach § 45 SGB X in Betracht. Die Vorschrift enthält dabei unter anderem Regeln zum Vertrauensschutz und zu den zeitlichen Grenzen einer Rücknahme.

Ändern sich die Verhältnisse dagegen erst nach Erlass eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung, ist regelmäßig § 48 SGB X zu prüfen. Danach ist ein entsprechender Verwaltungsakt bei einer wesentlichen Änderung grundsätzlich für die Zukunft aufzuheben. Unter den weiteren gesetzlichen Voraussetzungen kann eine Aufhebung auch für die Vergangenheit in Betracht kommen.

Situation Rechtliche Folge Pflegegeld wurde bestandskräftig bewilligt Der Bewilligungsbescheid wirkt grundsätzlich weiter, solange er nicht wirksam beseitigt wurde. Voraussetzungen ändern sich erst später Die Pflegekasse muss insbesondere eine Aufhebung nach § 48 SGB X prüfen. Bewilligung war bereits ursprünglich rechtswidrig Eine Rücknahme kann nach § 45 SGB X in Betracht kommen. Pflegekasse stoppt lediglich die Überweisung Allein dadurch wird ein bestehender Bewilligungsbescheid nach der Entscheidung des LSG nicht aufgehoben. Wirksamer Aufhebungsbescheid liegt vor Dann müssen Betroffene diesen Bescheid und gegebenenfalls die Rechtsbehelfsfrist prüfen.

Pflegekasse hob die Bewilligung erst 2025 tatsächlich auf

Der zeitliche Ablauf machte den Fall für die Klägerin besonders bedeutsam. Obwohl bereits seit März 2019 kein Pflegegeld mehr gezahlt wurde, erfolgte eine ausdrückliche Aufhebung der ursprünglichen Bewilligung erst mit Bescheid vom 25. April 2025 und mit Wirkung zum 1. Mai 2025.

Die Klägerin beschränkte ihr Begehren daraufhin auf den Zeitraum vom 1. März 2019 bis zum 30. April 2025. Für genau diesen Zeitraum bestand die frühere Bewilligung nach Auffassung des Gerichts weiter. Die erst zum Mai 2025 erklärte Aufhebung war nicht Gegenstand des verbliebenen Streits.

Das Sozialgericht Braunschweig hatte der Klägerin bereits in erster Instanz Recht gegeben. Die Pflegekasse legte dagegen Berufung ein, hatte damit vor dem LSG Niedersachsen-Bremen jedoch keinen Erfolg. Das LSG wies die Berufung zurück und verpflichtete die Kasse zudem zur Übernahme der notwendigen außergerichtlichen Kosten der Klägerin im Berufungsverfahren.

Das Gericht musste den materiellen Anspruch gar nicht abschließend prüfen

Ein besonders wichtiger Punkt des Urteils wird leicht missverstanden. Das LSG entschied nicht, dass die Klägerin trotz ihrer polnischen Rente dauerhaft materiell Anspruch auf deutsches Pflegegeld hatte. Vielmehr konnte das Gericht diese Frage für den streitigen Zeitraum offenlassen.

Das Bundessozialgericht hatte 2025 in einem anderen Verfahren entschieden, dass beim ausschließlichen Bezug einer polnischen Rente unter bestimmten Voraussetzungen keine Versicherung in der deutschen sozialen Pflegeversicherung mehr besteht. Ein Anspruch gegenüber dem deutschen Träger kann dann auf bestimmte Sachleistungen beschränkt sein.

Der Erfolg der Klägerin beruhte deshalb nicht darauf, dass sämtliche ursprünglichen Voraussetzungen zweifelsfrei weiterbestanden. Entscheidend war vielmehr, dass die Pflegekasse ihre frühere verbindliche Entscheidung nicht rechtzeitig beseitigt hatte. Gerade deshalb reicht das Urteil weit über die besondere Konstellation mit einer polnischen Rente hinaus.

Warum das Urteil für andere Pflegegeldfälle interessant ist

Pflegegeld kann aus unterschiedlichen Gründen gekürzt, zum Ruhen gebracht oder beendet werden. Einen Überblick über typische Konstellationen finden Betroffene im Gegen-Hartz-Beitrag „10 Gründe, warum das Pflegegeld ruht, gekürzt oder ganz eingestellt wird“.

Das neue Urteil bedeutet allerdings nicht, dass eine Pflegekasse Pflegegeld niemals beenden darf. Es verlangt vielmehr eine klare Trennung zwischen der Frage, ob die gesetzlichen Voraussetzungen noch erfüllt sind, und der Frage, ob ein vorhandener Bewilligungsbescheid wirksam geändert oder aufgehoben wurde.

Wer plötzlich weniger oder überhaupt kein Pflegegeld mehr erhält, sollte deshalb nicht nur nach dem Grund für die Änderung fragen. Ebenso wichtig ist die Prüfung, welcher Bescheid bislang galt und ob die Pflegekasse diesen tatsächlich aufgehoben oder geändert hat.

Eine bloße Mitteilung muss nicht automatisch ein Aufhebungsbescheid sein

Im Verfahren spielte auch ein Schreiben der Pflegekasse vom 7. Oktober 2021 eine Bedeutung. Das LSG ließ letztlich offen, ob dieses Schreiben überhaupt die Anforderungen an einen förmlichen Bescheid erfüllte. Ausschlaggebend war, dass die Pflegekasse selbst weiterhin die Auffassung vertrat, eine förmliche Aufhebungsentscheidung sei überhaupt nicht erforderlich gewesen.

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Für Betroffene bedeutet dies: Nicht allein die Überschrift eines Schreibens entscheidet über dessen rechtliche Wirkung. Umgekehrt ist nicht jedes Informationsschreiben automatisch eine wirksame Aufhebung einer früheren Pflegegeldbewilligung.

Bei einer Herabstufung oder einer anderen belastenden Entscheidung sollten außerdem die Rechtsbehelfsfristen beachtet werden. Weitere Hinweise dazu enthält der Gegen-Hartz-Beitrag „Pflegegrad zu niedrig: Widerspruch und Neuantrag zusammen stellen“.

Was Betroffene bei einer plötzlichen Zahlungseinstellung prüfen sollten

Bleibt das Pflegegeld überraschend aus, sollte zunächst der bislang gültige Bewilligungsbescheid herausgesucht werden. Danach ist zu prüfen, ob seitdem ein weiterer Bescheid eingegangen ist, der die Bewilligung ausdrücklich aufhebt, ändert oder den Pflegegrad herabsetzt.

Fehlt eine solche Entscheidung, kann das Urteil des LSG Niedersachsen-Bremen ein wichtiges Argument gegenüber der Pflegekasse sein. Betroffene können schriftlich auf die bestehende Bewilligung hinweisen und eine Erklärung verlangen, auf welcher rechtlichen Grundlage die Zahlung beendet wurde.

Liegt dagegen ein Aufhebungs- oder Änderungsbescheid vor, muss dieser gesondert geprüft werden. Dann kann insbesondere die Widerspruchsfrist Bedeutung bekommen, ebenso wie die Frage, ob die Voraussetzungen des § 45 oder § 48 SGB X tatsächlich vorliegen.

Wer sich zunächst über Anspruch, Höhe und Voraussetzungen informieren möchte, findet im Gegen-Hartz-Ratgeber „Pflegegeld 2026: Höhe, Pflegegrade, Antrag und alle Leistungen“ eine ausführliche Übersicht.

Das Urteil schützt vor einer faktischen Leistungsbeendigung ohne Bescheid

Die Entscheidung verhindert vor allem, dass eine Verwaltung eine bestehende Bewilligung faktisch beendet, ohne sich mit deren rechtlicher Wirkung auseinanderzusetzen. Ein bestandskräftiger Leistungsbescheid verschafft dem Betroffenen eine konkrete Rechtsposition, die nicht allein durch die Einstellung der Auszahlung verschwindet.

Das ist besonders bedeutsam, wenn seit der ursprünglichen Bewilligung viele Jahre vergangen sind. Die Vorschriften über Rücknahme und Aufhebung enthalten Voraussetzungen, Fristen und teilweise Regelungen zum Vertrauensschutz. Würde das bloße Einstellen der Überweisung genügen, könnten diese gesetzlichen Schutzmechanismen umgangen werden.

Urteil bedeutet keinen Anspruch auf Pflegegeld für alle Zukunft

Aus der Entscheidung folgt jedoch kein dauerhafter Anspruch auf Pflegegeld unabhängig von den tatsächlichen Voraussetzungen. Erlässt die Pflegekasse einen rechtmäßigen Aufhebungsbescheid, kann die bisherige Bewilligung für die Zukunft und unter besonderen Voraussetzungen auch rückwirkend beendet werden.

Auch andere Gründe für eine gesetzlich vorgesehene Kürzung oder ein Ruhen von Leistungen müssen von der hier entschiedenen Konstellation unterschieden werden. Mehr dazu erläutert der Gegen-Hartz-Beitrag „Wenn das Pflegegeld ruht: In diesen Fällen darf die Pflegekasse sofort stoppen“.

Das Urteil liefert daher vor allem ein starkes Argument für Fälle, in denen eine laufende, unbefristete Bewilligung vorhanden ist, die Zahlungen jedoch ohne wirksame Beseitigung dieses Bescheides eingestellt wurden.

Revision zum Bundessozialgericht wurde zugelassen

Das LSG hat die Revision ausdrücklich wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen. Der Senat sah Klärungsbedarf bei der Frage, ob beim Erlöschen eines Leistungsanspruchs nach § 35 Satz 1 SGB XI der bereits vorhandene Verwaltungsakt mit Dauerwirkung trotzdem förmlich aufgehoben werden muss.

Damit ist die vom LSG behandelte Rechtsfrage von besonderem Interesse für die weitere Rechtsprechung. Das Urteil reiht sich zugleich in eine bereits bestehende Rechtsprechung ein, wonach bestandskräftige Pflegegeldbewilligungen grundsätzlich nicht allein wegen veränderter Umstände ihre Wirkung verlieren.

Ob und unter welchem Aktenzeichen die zugelassene Revision tatsächlich beim Bundessozialgericht weitergeführt wird, lässt sich aus den derzeit öffentlich auffindbaren Informationen nicht verlässlich feststellen. Deshalb sollte die weitere Entwicklung der Rechtsprechung bei vergleichbaren Fällen berücksichtigt werden.

Praxisbeispiel: Pflegegeld verschwindet plötzlich vom Konto

Eine pflegebedürftige Frau erhält seit mehreren Jahren Pflegegeld aufgrund eines unbefristeten Bewilligungsbescheids. Nach einer erneuten Prüfung teilt die Pflegekasse telefonisch mit, die Voraussetzungen seien aus ihrer Sicht nicht mehr erfüllt, und im folgenden Monat bleibt die Überweisung aus. Einen Bescheid über die Aufhebung der bisherigen Bewilligung erhält die Frau nicht.

Nach den Grundsätzen des LSG-Urteils reicht die bloße Einstellung der Zahlung grundsätzlich nicht aus, um den bestehenden Bewilligungsbescheid zu beseitigen. Die Frau sollte deshalb den bisherigen Bescheid vorlegen, die Weiterzahlung verlangen und die Pflegekasse auffordern, eine etwaige Änderung durch einen rechtsmittelfähigen Bescheid zu erklären. Erst wenn eine wirksame Aufhebungsentscheidung vorliegt, kann geprüft werden, ob und ab welchem Zeitpunkt die bisherige Bewilligung tatsächlich endet.

Häufige Fragen und Antworten zum Urteil

1. Darf die Pflegekasse Pflegegeld einfach nicht mehr überweisen?

Nach dem Urteil des LSG Niedersachsen-Bremen genügt die bloße Einstellung der Überweisungen grundsätzlich nicht, wenn noch ein wirksamer Bewilligungsbescheid besteht. Die Pflegekasse muss sich mit diesem Bescheid rechtlich auseinandersetzen und ihn gegebenenfalls nach den Vorschriften des SGB X aufheben oder zurücknehmen.

2. Gilt das auch, wenn die Voraussetzungen für Pflegegeld tatsächlich weggefallen sind?

Gerade darin liegt die Bedeutung der Entscheidung. Selbst ein späterer Wegfall der gesetzlichen Voraussetzungen führt nach Auffassung des LSG nicht ohne Weiteres dazu, dass ein bestandskräftiger Bewilligungsbescheid automatisch seine Wirkung verliert. Dafür kann weiterhin eine förmliche Aufhebungsentscheidung erforderlich sein.

3. Was ist der Unterschied zwischen § 45 und § 48 SGB X?

§ 45 SGB X betrifft insbesondere einen begünstigenden Verwaltungsakt, der bereits bei seinem Erlass rechtswidrig war. § 48 SGB X betrifft dagegen Verwaltungsakte mit Dauerwirkung, bei denen sich die tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse später wesentlich ändern. Welche Vorschrift anzuwenden ist, hängt deshalb vom konkreten zeitlichen Ablauf ab.

4. Können Betroffene nicht gezahltes Pflegegeld rückwirkend verlangen?

Das kann möglich sein, wenn für den betreffenden Zeitraum weiterhin ein wirksamer Bewilligungsbescheid bestand. Im vom LSG entschiedenen Fall erhielt die Klägerin Pflegegeld für die Zeit vom 1. März 2019 bis einschließlich 30. April 2025 zugesprochen. Ob ein entsprechender Nachzahlungsanspruch besteht, muss jedoch anhand des jeweiligen Bescheidsverlaufs geprüft werden.

5. Was sollte man tun, wenn das Pflegegeld plötzlich gekürzt oder eingestellt wird?

Betroffene sollten den letzten Bewilligungsbescheid und sämtliche späteren Schreiben der Pflegekasse miteinander vergleichen. Entscheidend ist, ob ein neuer Verwaltungsakt ergangen ist und welche Rechtsbehelfsbelehrung darin enthalten ist. Bei einem belastenden Bescheid sollten insbesondere die dort genannten Fristen nicht verstreichen.

6. Ist die Rechtsfrage durch das Urteil endgültig geklärt?

Nein. Das LSG Niedersachsen-Bremen hat die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung ausdrücklich zugelassen. Der Senat selbst sah weiteren Klärungsbedarf bei der Frage, wie § 35 SGB XI und ein bereits bestehender Verwaltungsakt mit Dauerwirkung zusammenwirken.