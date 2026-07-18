Rentenalter steigt für Pflegemitarbeiter: “Dann müssen wir alle zu Maschinen werden”

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Pflegekräfte stehen vor einem doppelten Problem: Die Alterssicherungskommission (ASK) der Bundesregierung hat am 23. Juni 2026 empfohlen, das Rentenalter nach 2031 automatisch an die steigende Lebenserwartung zu koppeln, und gleichzeitig die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren abzuschaffen.

Wer körperlich arbeitet und nicht bis 67 oder länger durchhält, verliert dauerhaft 0,3 Prozent Rente pro Monat vorzeitigen Beginns. Das ist noch kein Gesetz — aber die Bundesregierung hat angekündigt, alle 33 Empfehlungen umzusetzen.

Was die Rentenkommission für Pflegekräfte und körperlich Belastete bedeutet

Kernstück der Empfehlungen ist ein sogenanntes Zwei-zu-eins-Modell (zwei Drittel der gewonnenen Lebenserwartung gehen ins Erwerbsleben, ein Drittel in die Rentenzeit): Steigt die Lebenserwartung um ein Jahr, sollen Versicherte acht Monate länger arbeiten und vier Monate länger Rente beziehen.

Nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts würde das bedeuten, dass die Regelaltersgrenze zwischen 2031 und 2041 schrittweise von 67 auf etwa 67,5 Jahre steigt. Die Bundesregierung stellt das als moderate Anpassung dar. Für Menschen, die mit 16 oder 17 Jahren in die Ausbildung gestartet sind und seitdem körperlich gearbeitet haben, bedeutet es eine große Härte.

Das Ende der abschlagsfreien Frührente

Das zweite Problem kommt hinzu: Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte — im Volksmund noch immer „Rente mit 63″ genannt — soll nach den ASK-Empfehlungen vollständig abgeschafft werden. Für Jahrgänge ab 1964 liegt die abschlagsfreie Grenze für diese Rente heute bereits bei 65 Jahren und setzt 45 Versicherungsjahre voraus.

Dieser Weg in die Rente ohne dauerhafte Kürzungen soll nach den Plänen der Kommission künftig wegfallen. Wer trotzdem früher aufhört, zahlt pro Monat 0,3 Prozent, und das lebenslang. Wer drei Jahre früher in Rente geht, verliert damit dauerhaft 10,8 Prozent seiner monatlichen Rente.

Für Pflegedienstleiter Sebastian Berwald aus Halver ist das schlicht nicht umsetzbar: „In der Pflege haben Sie mit 67 Jahren schon kaum noch jemanden, der rausfährt.” Kompressionsstrümpfe anziehen, Patienten beim Duschen helfen, sich bücken; solche Tätigkeiten, hinterlassen auf Dauer nach Spuren.

Was für Bürobeschäftigte eine Zahl in einer Tabelle ist, bedeutet für körperlich Belastete: entweder weitermachen und die Gesundheit schädigen, oder früher aufhören und dauerhaft weniger Geld haben.

Die neue Schutzrente: Versprechen und offene Fragen für körperlich Belastete

Die Kommission hat erkannt, dass sie körperlich belasteten Beschäftigten mit der Abschaffung der 45-Jahre-Rente etwas wegnimmt. Als Ersatz schlägt sie eine neue Rentenart vor: die Schutzrente für langjährige Beitragszahler.

Wer kurz vor dem Rentenalter steht und nachweislich nicht mehr in seinem langjährig ausgeübten Berufsfeld arbeiten kann, soll künftig nicht auf beliebige andere Tätigkeiten verwiesen werden, sondern früher in Rente gehen können.

Konkret sieht der Vorschlag vor: zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze abschlagsfrei, bis zu drei Jahre davor mit Abschlägen. Bei einer Regelaltersgrenze von 67 Jahren hieße das: Schutzrente ohne Abzüge mit 65, mit Abzügen ab 64 Jahren. Ein Gesetzentwurf wird frühestens nach der parlamentarischen Sommerpause 2026 erwartet.

📚 Lesen Sie auch: EM-Rente: 12 Monate Arbeiten trotz Erwerbsminderung bald möglich

Was das für Pflegekräfte heute bedeutet

Wer die Schutzrente später in Anspruch nehmen will, braucht eine Dokumentation seiner gesundheitlichen Einschränkungen. Eine Akte, die beweist, dass der Körper den Beruf nicht mehr zulässt. Diese Dokumentation aufzubauen dauert — wer heute 55 oder 58 ist, sollte nicht warten, bis der Gesetzentwurf steht.

Was heute bereits gilt: Drei Wege aus dem körperlichen Beruf vor dem Rentenalter

Solange kein neues Gesetz in Kraft ist, gelten die bisherigen Regeln. Wer körperlich nicht mehr kann, hat heute drei Wege zu prüfen, ohne auf eine Reform zu warten.

Erwerbsminderungsrente nach § 43 SGB VI

Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr als sechs Stunden täglich irgendeiner Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nachgehen kann, hat Anspruch auf volle Erwerbsminderungsrente. Das Gesetz fragt nicht nach dem erlernten Beruf, sondern nach jeder beliebigen Tätigkeit.

Eine Pflegekraft, die wegen Rückenproblemen keine Patienten mehr versorgen kann, aber theoretisch noch einen Bürojob sechs Stunden täglich ausüben könnte, erhält keine EM-Rente: selbst nach Jahrzehnten in der Pflege. Wer dagegen weniger als drei Stunden täglich arbeitsfähig ist, hat Anspruch auf die volle EM-Rente. Bei drei bis sechs Stunden greift die halbe EM-Rente.

Altersrente für schwerbehinderte Menschen nach § 37 SGB VI

Wer einen Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 anerkannt hat und 35 Versicherungsjahre vorweisen kann, darf früher in Rente. Für ab 1964 Geborene liegt die abschlagsfreie Grenze bei 65 Jahren, die Frührente mit Abschlägen ist ab 62 Jahren möglich.

Der Schlüssel ist der GdB-Bescheid vom Versorgungsamt. Viele Pflegekräfte mit chronischen Rücken- oder Knieproblemen haben ihren GdB nie förmlich feststellen lassen und verschenken damit einen möglichen Rentenzugang.

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Abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren (§ 38 SGB VI)

Solange dieses Gesetz noch gilt können Versicherte mit 45 Versicherungsjahren zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze abschlagsfrei in Rente gehen. Für Jahrgang 1964 und jünger heißt das: abschlagsfrei mit 65 Jahren.

Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten und Zeiten mit Lohnersatzleistungen zählen unter bestimmten Voraussetzungen mit. Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) stellt auf Antrag kostenfrei einen aktuellen Versicherungsverlauf aus. Dort sieht man sofort, ob die 45 Jahre erreichbar sind.

Besondere Gefahr für Grundsicherungsgeld-Beziehende: Frist 31. Dezember 2026

Wer heute Grundsicherungsgeld (früher Bürgergeld) bezieht und das Rentenalter nähert, steht unter einem zusätzlichen Druck. Das Moratorium (ein zeitlich befristeter Schutz, der Jobcenter daran hindert, ältere Leistungsbeziehende zur vorzeitigen Altersrente zu verpflichten) läuft am 31. Dezember 2026 aus.

Ab dem 1. Januar 2027 können Jobcenter über § 12a SGB II wieder verlangen, dass Betroffene eine vorzeitige Altersrente beantragen, auch wenn das dauerhafter Abschläge bedeutet.

Wer davon betroffen sein könnte, sollte jetzt eine Rentenauskunft bei der DRV anfordern und verschiedene Eintrittsszenarien durchrechnen lassen. Wer eine Aufforderung des Jobcenters zur vorzeitigen Rente erhält und sie nicht akzeptieren will, muss innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Diese Frist ist kurz, und sie wird nicht verlängert.

Jetzt handeln: Was körperlich Belastete nicht auf die Reform warten sollten

Solange der Gesetzentwurf nicht vorliegt (erwartet wird er frühestens nach der Sommerpause 2026) gilt das geltende Recht. Seit Anfang 2026 bietet die DRV einen freiwilligen berufsbezogenen Gesundheitscheck für Versicherte ab 45 Jahren an, den die Kommission ausdrücklich empfiehlt weiterzuentwickeln. Wer ihn jetzt nutzt, legt eine Dokumentation an, die bei der späteren Schutzrente entscheidend sein kann.

Die Botschaft der Alterssicherungskommission an körperlich Belastete ist eindeutig: länger arbeiten, mit einem Sicherheitsnetz, das noch nicht existiert und dessen Maschen noch nicht geknüpft sind.

Wer jetzt handelt, hat mehr Optionen als wer auf ein Gesetz wartet, das Übergangsfristen und Zugangskriterien noch nicht kennt.

Häufige Fragen zu Rentenalter und körperlichen Berufen

Gilt die Rentenreform auch für Menschen, die bereits kurz vor der Rente stehen?

Für rentennahe Jahrgänge soll es nach den ASK-Empfehlungen eine Vertrauensschutzregelung geben. Änderungen der Regelaltersgrenze sollen mindestens fünf Jahre vor dem jeweiligen Renteneintritt feststehen. Was das konkret bedeutet und ab welchem Jahrgang Vertrauensschutz greift, ist ohne Gesetzentwurf noch nicht verbindlich.

Wer heute 60 oder 61 Jahre alt ist, sollte auf Basis des geltenden Rechts planen und keine Rentenentscheidung auf Grundlage von Ankündigungen treffen.

Kann das Jobcenter mich zwingen, vorzeitig Rente zu beantragen, obwohl das Abschläge bedeutet?

Ja, aber erst ab dem 1. Januar 2027. Bis zum 31. Dezember 2026 gilt ein Moratorium, das diese Zwangsverrentung verhindert. Ab 2027 darf das Jobcenter nach § 12a SGB II wieder verlangen, dass Grundsicherungsgeld-Beziehende eine vorzeitige Altersrente beantragen, auch wenn diese dauerhaft niedriger ausfällt.

Wer diese Aufforderung erhält und ablehnen will, muss innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen.

Wie beantrage ich die Feststellung eines Grades der Behinderung (GdB)?

Den Antrag stellen Betroffene beim zuständigen Versorgungsamt: in den meisten Bundesländern ist das ein Amt beim Landesversorgungsamt oder der Versorgungsverwaltung, erreichbar über die jeweilige Kreisverwaltung oder das Landratsamt.

Ärztliche Befundberichte, Atteste und Arztbriefe sollten dem Antrag beigefügt werden. Das Versorgungsamt entscheidet dann, welcher GdB anerkannt wird. Ein GdB von mindestens 50 öffnet den Zugang zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen.

Was zählt bei den 45 Versicherungsjahren mit — und was nicht?

Auf die Wartezeit von 45 Jahren werden Pflichtbeitragszeiten aus Beschäftigung, Kindererziehungszeiten und Zeiten der Pflege von Angehörigen angerechnet.

Nicht gezählt werden in der Regel Zeiten des Arbeitslosengeldbezugs in den letzten zwei Jahren vor dem angestrebten Rentenbeginn sowie reine Ausbildungszeiten ohne Pflichtbeiträge. Wer unsicher ist, ob er die 45 Jahre erreicht, sollte bei der Deutschen Rentenversicherung eine kostenfreie Rentenauskunft anfordern. Dort wird der Versicherungsverlauf mit allen anrechenbaren Zeiten ausgewiesen.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): Rentenkommission 2026 — 33 Empfehlungen zur Rentenreform, übergeben am 23. Juni 2026

Bundesregierung: FAQ zum Bericht der Alterssicherungskommission, Stand: 24. Juni 2026, Deutsche Rentenversicherung Bund: Stellungnahme zum Abschlussbericht der Alterssicherungskommission, 23. Juni 2026

Deutsche Rentenversicherung Bund (rvrecht.deutsche-rentenversicherung.de): Kommentar § 38 SGB VI, § 236b SGB VI