Wut über Rentenreform: „Alles, was uns Rentnern gut tut, wird letztendlich gestrichen“

Rita Mangliers ist Rentnerin, 69 Jahre alt und arbeitet wieder als zahnmedizinische Fachangestellte, um ihre rund 1.200 Euro Nettorente aufzubessern. Die Hamburgerin fürchtet, dass eine Reform der Minijobs ausgerechnet den Zuverdienst schmälert, auf den sie im Alltag angewiesen ist.

„Alles, was Rentnern gut tut, wird dann letztendlich gestrichen“, sagt Rita.

Ein langes Arbeitsleben schützt nicht automatisch vor einer kleinen Rente

Mangliers arbeitete zu niedrigen Löhnen, Arbeitete ohne Tarifvertrag und Zeiten, in denen sie wegen ihrer Familie weniger oder unbezahlt arbeitete.

Nach einem Herzinfarkt ging sie schließlich in Rente; größere finanzielle Rücklagen fehlen ihr.

Wer unter solchen Bedingungen lebt, kann eine zusätzliche Belastung beim Nebenjob kaum durch weniger Konsum und Verbrauch auffangen.

Ein oft gehörter Hinweis auf mehr private Vorsorge hilft Menschen im Ruhestand wenig, wenn das Geld dafür während des Arbeitslebens fehlte.

Minijobs: Die Sorge gilt dem verfügbaren Einkommen

Die unlängst eingesetzte Renten-Kommission empfiehlt, den steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Sonderstatus der Minijobs abzuschaffen und die Befreiungsmöglichkeit von der Rentenversicherungspflicht zu beenden.

Ausnahmen sollen lediglich für Schülerinnen und Schüler vorgesehen werden.

Der Kommissionsbericht begründet dies unter anderem mit einer besseren sozialen Absicherung und geringeren Armutsrisiken.

Zugleich räumt er ein, dass der vorgeschlagene Wegfall des Übergangsbereichs für Midijobs Geringverdienende stärker mit Sozialbeiträgen belasten würde.

📚 Lesen Sie auch: Abschaffung der Rente nach 45 Jahren: Eine neue Rentenfrist ist jetzt schon geplant

Eine Abschaffung der Sonderregeln würde das Arbeiten neben der Rente nicht verbieten. Entscheidend wäre jedoch, welche Abgaben künftig anfallen und ob Beschäftigte bei gleichem Bruttolohn weniger ausgezahlt bekommen.

Nach den geltenden, von der Minijob-Zentrale erläuterten Regeln liegt die Minijobgrenze 2026 bei durchschnittlich 603 Euro monatlich.

Bei einer Altersrente besteht außerdem keine Hinzuverdienstgrenze, die den Rentenbezug wegen des Arbeitsverdienstes kürzt; für Erwerbsminderungsrenten gelten andere Regeln.

Für eine Rentnerin mit knappem Budget muss eine Reform deshalb eine sehr konkrete Frage beantworten: Wie wird verhindert, dass bessere Absicherung auf dem Papier mit weniger Geld für den laufenden Lebensunterhalt einhergeht? Ein Verweis auf langfristige Vorteile genügt dafür nämlich nicht.

45 Versicherungsjahre: Eine Gesundheitsprüfung wäre eine neue Hürde

Nach geltendem Recht ermöglicht die Altersrente für besonders langjährig Versicherte einen früheren abschlagsfreien Rentenbeginn nach 45 anrechenbaren Versicherungsjahren.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Für ab 1964 Geborene liegt die Altersgrenze bei 65 Jahren, wie die Deutsche Rentenversicherung erläutert.

Die Kommission will diesen besonderen Rentenzugang abschaffen. Vorgesehen ist stattdessen eine Schutzrente für langjährige Beitragszahler, die ihren bisherigen Beruf aus schwerwiegenden gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben können und dafür individuell geprüft werden.

Damit würde eine Gesundheitsprüfung darüber mitentscheiden, wer diesen besonderen Weg in den Ruhestand nutzen kann. Wer früh ins Arbeitsleben eingestiegen ist und jahrzehntelang gearbeitet hat, müsste sich auf zusätzliche Voraussetzungen einstellen.

Welche Fragen sich daraus ergeben, erläutert auch unsere Einordnung zur geplanten Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren. Für rentennahe Beschäftigte wären vor allem die betroffenen Jahrgänge und verlässliche Übergangsregeln entscheidend.

Auch die Entwicklung laufender Renten steht zur Debatte

Die Bundesregierung beschreibt in ihren Fragen und Antworten außerdem eine Rückkehr zum Nachhaltigkeitsfaktor nach 2031. Dieser berücksichtigt das Verhältnis zwischen Beitragszahlenden und Rentenbeziehenden und kann bewirken, dass Renten langsamer steigen als die Löhne.

Langsamer steigende Renten sind von einer unmittelbaren Kürzung des ausgezahlten Betrags zu unterscheiden. Für die Kaufkraft kommt es zusätzlich darauf an, wie sich Preise und Abzüge entwickeln.

Das Reformkonzept verbindet solche Dämpfungen mit Ausgleichsmaßnahmen und einer zusätzlichen Kapitalrente. Ob diese Kombination für einzelne Haushalte ausreicht, muss anhand nachvollziehbarer Berechnungen bewertet werden.

Die wichtigsten Streitpunkte im Überblick

Thema Geltendes Recht beziehungsweise heutige Situation Vorschlag der Kommission Minijob neben der Altersrente Minijobs sind möglich; Verdienstgrenze 2026: durchschnittlich 603 Euro monatlich. Sonderstatus abschaffen; Ausnahmen nur für Schülerinnen und Schüler. Abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren Bei erfüllten Voraussetzungen weiterhin möglich; ab Jahrgang 1964 mit 65 Jahren. Diesen Rentenzugang abschaffen und eine gesundheitlich begründete Schutzrente schaffen. Rentenanpassungen Die Haltelinie beim Rentenniveau gilt bis 2031. Danach wieder Dämpfung durch den Nachhaltigkeitsfaktor, verbunden mit Ausgleichsmaßnahmen. Grundsicherung im Alter Der Freibetrag nach § 82a SGB XII setzt grundsätzlich 33 Jahre Grundrentenzeiten voraus. Ein zusätzlicher Rentenfreibetrag soll auch Menschen außerhalb dieser Begünstigung erreichen.

Die rechte Tabellenspalte beschreibt Empfehlungen und daraus noch keinen persönlichen Anspruch oder feststehenden Verlust.

Es stehen auch Verbesserungen im Reformkonzept

Die Behauptung, es werde alles gestrichen, greift deshalb zu weit. Das Bundesarbeitsministerium nennt auch Vorschläge gegen Altersarmut, darunter einen Rentenfreibetrag bei der Grundsicherung für Menschen, die vom bisherigen Grundrentenfreibetrag nicht profitieren.

Außerdem empfiehlt die Kommission, die Verpflichtung von Langzeitarbeitslosen zum vorzeitigen Rentenbezug mit Abschlägen dauerhaft abzuschaffen. Solche Vorhaben könnten Betroffene entlasten, müssen dafür aber verbindlich und wirksam ausgestaltet werden.

Bereits bestehende Ansprüche erklärt unser Beitrag zum Rentenfreibetrag bei der Grundsicherung 2026. Eine erst geplante Verbesserung ersetzt die Prüfung heutiger Ansprüche nicht.

Fragen und Antworten zur Rentenreform

Sind Minijobs für Rentner bereits abgeschafft?

Nein, die geltenden Minijobregeln ermöglichen weiterhin eine Beschäftigung neben der Altersrente. Die Empfehlung, den Sonderstatus abzuschaffen, ist von einer tatsächlich in Kraft getretenen gesetzlichen Änderung zu unterscheiden.

Entfällt die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren schon durch den Kommissionsbericht?

Nein, der Bericht ändert die gesetzlichen Voraussetzungen nicht. Ob eine spätere Neuregelung den eigenen Rentenbeginn betrifft, hängt insbesondere von ihrem Geltungsbeginn, den betroffenen Jahrgängen und möglichen Übergangsbestimmungen ab.

Werden bereits laufende Renten wegen der Vorschläge sofort gekürzt?

Aus den Vorschlägen folgt keine sofortige pauschale Kürzung laufender Renten. Die Debatte betrifft unter anderem die künftigen Rentenanpassungen sowie die Bedingungen für Arbeit neben der Rente.

Ist eine Mindestrente von 2.000 Euro vorgesehen?

Die im NDR-Bericht genannte Summe ist eine Forderung von Rita Mangliers für Menschen mit 45 Arbeitsjahren. Daraus ergibt sich kein gesetzlicher Anspruch auf eine Mindestrente von 2.000 Euro.