Mietrecht: Partnerin kündigt Mietvertrag – Gemeinsames Wohnen gibt kein Bleiberecht

Nach einer Trennung wollte ein Mann weiterhin in der gemeinsamen Wohnung bleiben. Doch der Mietvertrag lief allein auf seine frühere Partnerin. Als diese den Vertrag kündigte, sollte auch er ausziehen.

Der Mann wollte die Wohnung nicht verlassen und berief sich darauf, dass er dort ebenfalls gewohnt hatte. Doch das Oberlandesgericht Zweibrücken stellte klar, dass das gemeinsame Wohnen allein kein eigenes Mietrecht begründet. Der Mann musste die Wohnung deshalb räumen (Beschluss vom 5. August 2026, 4 U 38/26).

Sie kündigte, er blieb

Die Mieterin war ausgezogen und hatte den Mietvertrag gekündigt, ihr ehemaliger Lebensgefährte nutzte die Wohnung weiter. Die Vermieterin verlangte von ihm die Herausgabe und Schadensersatz; er hielt dem ein Bleiberecht entgegen und forderte seinerseits die Erstattung seiner Auszugskosten.

Das Landgericht Landau verneinte sein Besitzrecht, und auch das OLG sah keine Grundlage dafür. Nach dessen Hinweis nahm der Mann seine Berufung zurück.

Laut Gerichtsmitteilung war der Mann vor dem Auszug mehrfach gegenüber seiner ehemaligen Partnerin gewalttätig geworden. Das OLG erwähnte dies zusätzlich, begründete die Entscheidung aber mit seiner Stellung als vertragsfremde Person.

Zusammen wohnen heißt nicht gemeinsam mieten

Für unverheiratete Paare ist entscheidend, wer den Mietvertrag mit dem Vermieter geschlossen hat. Wer nur beim Partner einzieht, erhält dadurch keinen eigenen Anspruch gegen den Vermieter.

Die gemeinsame Adresse ersetzt keine vertragliche Vereinbarung, und auch eine Beteiligung an den Haushaltskosten macht einen Mitbewohner nicht zum Mitmieter. Dass selbst eine sehr lange Wohndauer keinen eigenen Vertrag beweisen muss, zeigt auch der Beitrag über einen Rentner, der nach 45 Jahren seine Wohnung verlassen musste.

Keine Unterschrift heißt nicht zwingend kein Vertrag

Ein Wohnraummietvertrag kann auch mündlich oder durch schlüssiges Verhalten zustande kommen. Dafür müssen die Umstände erkennen lassen, dass Vermieter und Bewohner sich auf ein Mietverhältnis geeinigt haben.

Wer sich auf eine solche Vereinbarung beruft, sollte Nachrichten, Absprachen und Zahlungsbelege sichern und rechtlich prüfen lassen. Auch bei der Übernahme von Unterkunftskosten ohne schriftlichen Mietvertrag kommt es darauf an, welche Zahlungsverpflichtung tatsächlich besteht.

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Weiterwohnen ersetzt keine Einigung

§ 545 BGB ermöglicht die stillschweigende Verlängerung eines bestehenden Mietverhältnisses, wenn der Mieter die Wohnung nach Vertragsende weiter nutzt. Diese Vorschrift macht einen bislang vertragsfremden Bewohner jedoch nicht zum neuen Vertragspartner des Vermieters.

Wer bleiben möchte, sollte deshalb frühzeitig eine ausdrückliche Vereinbarung mit dem Vermieter anstreben und schriftlich festhalten lassen.

Auch Untermiete schützt nicht vor jeder Herausgabe

Ein Untermietvertrag mit dem bisherigen Partner ist von einem eigenen Vertrag mit dem Wohnungseigentümer zu unterscheiden. Endet das Hauptmietverhältnis, kann der Vermieter nach § 546 Absatz 2 BGB die Wohnung auch von der Person zurückverlangen, der der Mieter sie überlassen hat.

Dass ein Untermietvertrag einen Anspruch auf Unterkunftskosten beim Jobcenter begründen kann, beantwortet eine andere Frage.

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Bei zwei Mietern gelten andere Regeln

Haben beide Partner die Wohnung gemeinsam gemietet, kann einer den gemeinsamen Vertrag grundsätzlich nicht allein kündigen. Auch ein Auszug beendet nicht die eigenen vertraglichen Verpflichtungen; für die Fortsetzung mit nur einer Person braucht es eine Vereinbarung mit allen Beteiligten.

Bei Ehepaaren kommen familienrechtliche Vorschriften hinzu, etwa zur Überlassung der Ehewohnung anlässlich der Scheidung nach § 1568a BGB. Wie schwierig auch die weitere Mietzahlung werden kann, zeigt der Fall zur Haftung nach dem Auszug aus der früheren Ehewohnung.

Kein Bleiberecht erlaubt keinen eigenmächtigen Rauswurf

Wer die Wohnung besitzt, genießt Schutz vor verbotener Eigenmacht nach § 858 BGB, auch wenn ihm kein dauerhaftes Recht zum Besitz zusteht.

Erfolgt der Auszug nicht freiwillig, muss die zwangsweise Räumung über einen vollstreckbaren Titel und den Gerichtsvollzieher laufen. Dieser Besitzschutz verhindert Selbstjustiz, ersetzt aber keinen Mietvertrag.

Nach der Trennung frühzeitig handeln

Prüfen Sie bei einer Trennung zuerst, wer Mieter ist, ob bereits eine Kündigung vorliegt und wann das Mietverhältnis endet. Wer ein Räumungsverlangen erhält, sollte gerichtliche Fristen ernst nehmen und bei geringem Einkommen auch die Möglichkeit einer Beratungshilfe für die anwaltliche Prüfung nutzen.

Allein höhere Unterkunftskosten rechtfertigen es nicht, getrennte Partner zum weiteren Zusammenleben zu drängen, wie ein weiterer Fall über ein getrenntes Paar im Streit mit dem Jobcenter zeigt.

Legen Sie ein konkretes Mietangebot möglichst vor Vertragsabschluss vor und beantragen Sie die erforderlichen Zusicherungen zur Kostenübernahme. Die Prüfung der neuen Miete und die Übernahme von Umzugskosten durch das Jobcenter sind dabei getrennt zu betrachten.

Auch eine neue Kaution sollten Sie rechtzeitig und gesondert beantragen, weil sie regelmäßig als Darlehen gewährt wird. Warum der Zeitpunkt wichtig ist, erläutert der Beitrag zur vorherigen Zustimmung des Jobcenters zur Mietkaution.

FAQ: Mietwohnung nach der Trennung

Werde ich durch den Einzug beim Partner zum Mieter?

Nein, der Einzug allein macht Sie nicht zum Vertragspartner des Vermieters. Dafür braucht es eine entsprechende Vereinbarung, die allerdings nicht zwingend schriftlich geschlossen werden muss.

Kann ich bleiben, wenn mein Partner seinen Mietvertrag kündigt?

Das lässt sich nicht allein aus dem bisherigen Zusammenleben ableiten. Ist Ihr Partner alleiniger Mieter und endet dessen Vertrag wirksam, benötigen Sie für einen dauerhaften Verbleib eine eigene rechtliche Grundlage.

Genügt es, dass ich einen Teil der Miete bezahlt habe?

Eine Kostenbeteiligung allein begründet keinen eigenen Mietvertrag mit dem Vermieter. Ob Zahlungen zusammen mit weiteren Umständen eine vertragliche Einigung belegen, muss im Einzelfall geprüft werden.

Darf der Vermieter einfach das Schloss austauschen?

Ein fehlendes Bleiberecht erlaubt grundsätzlich keine eigenmächtige Aussperrung. Für eine zwangsweise Räumung braucht der Vermieter regelmäßig einen vollstreckbaren Titel und muss den Gerichtsvollzieher beauftragen.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und Bundesamt für Justiz: Bürgerliches Gesetzbuch, § 545, § 546, § 550, § 858 und § 1568a.

Bundesministerium der Justiz und Bundesamt für Justiz: Zivilprozessordnung, § 885.

Jobcenter Region Hannover: Informationen zum Umzug und zur vorherigen Zusicherung.

Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken: „Ex-Partner kann sich kein Bleiberecht in Mietwohnung erstreiten“, Gerichtsmitteilung vom 3. September 2026 zum Beschluss vom 5. August 2026 – 4 U 38/26; Vorinstanz: LG Landau, Urteil vom 31. März 2026 – 4 O 154/25.

Rechtsanwaltskammer Schleswig-Holstein: „Checkliste für nichteheliche Gemeinschaften – Rechte bei Trennung“.