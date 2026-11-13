Rente: Geldsorgen trotz Eigenheim – Diese Unterstützung können Rentner beantragen

43 Jahre gearbeitet, monatlich 2.232 Euro Rente und trotzdem ständig Geldsorgen. Ein Rentner aus Südfrankreich schildert, dass ihm nach seinen laufenden Ausgaben häufig weniger als 300 Euro bleiben. Dabei besitzt er sogar eine eigene Immobilie.

Der Fall zeigt, warum Wohneigentum nicht zwangsläufig vor finanziellen Schwierigkeiten im Alter schützt. Auch in Deutschland müssen Rentner mitunter weiterhin Kredite abbezahlen. Was viele nicht wissen: Selbst Eigentümer können unter bestimmten Voraussetzungen Wohngeld erhalten.

Nach 43 Arbeitsjahren bleiben weniger als 300 Euro übrig

Der ehemalige Beschäftigte der Luftfahrtindustrie ging im Juli 2024 vorzeitig in den Ruhestand. Über seine Erfahrungen berichtete die französische Zeitung Ouest-France, deren Darstellung FOCUS aufgriff.

Nach seinen Angaben erhält der Mann monatlich 2.232 Euro netto. Davon entfallen bereits 1.330 Euro auf feste Verpflichtungen.

Dazu gehören Krankenversicherung, weitere Versicherungen, Grundsteuer, Strom, Wasser, Telefonkosten und die noch laufenden Raten eines Immobilienkredits.

Rechnerisch bleiben nach diesen Ausgaben zunächst 902 Euro.

Davon finanziert er Lebensmittel, Kraftstoff und regelmäßige Fahrten zu seiner 95-jährigen Mutter. Nach seiner Darstellung bleiben ihm häufig weniger als 300 Euro für andere Ausgaben und Rücklagen.

Wie hoch sein Vermögen ist und ob er weitere Einkünfte hat, ist nicht bekannt. Die geschilderte finanzielle Belastung lässt sich deshalb nicht ohne Weiteres mit statistischer Altersarmut gleichsetzen.

Gegen-Hartz hat über den französischen Rentner und seine schwierige finanzielle Situation bereits berichtet.

Für Rentner in Deutschland stellt sich darüber hinaus eine praktische Frage. Können sie finanzielle Unterstützung erhalten, obwohl ihnen das Haus oder die Wohnung selbst gehört?

Auch Eigentümer können Wohngeld erhalten

Wohngeld ist nicht ausschließlich für Mieter vorgesehen.

Wer in Deutschland eine eigene Immobilie selbst bewohnt und nur über ein begrenztes Einkommen verfügt, kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen einen sogenannten Lastenzuschuss erhalten.

Das Bundesbauministerium weist ausdrücklich darauf hin, dass auch Eigentümer eines selbst genutzten Hauses oder einer Eigentumswohnung diese Unterstützung beantragen können.

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Die Höhe hängt insbesondere vom Haushaltseinkommen, der Zahl der berücksichtigungsfähigen Haushaltsmitglieder und den anerkannten Wohnkosten ab.

Damit kann ein Lastenzuschuss auch für Rentner interessant sein, die ihr Eigenheim noch nicht vollständig abbezahlt haben.

Diese Kosten können beim Lastenzuschuss berücksichtigt werden

Bei Mietern orientiert sich das Wohngeld an den berücksichtigungsfähigen Mietkosten. Bei Eigentümern wird dagegen die Belastung durch das selbst genutzte Wohneigentum ermittelt.

Dabei können unter anderem Kreditzinsen und Tilgungszahlungen berücksichtigt werden, soweit sie auf Darlehen für den Erwerb, Bau oder die Verbesserung der Immobilie entfallen. Hinzu kommen bestimmte Bewirtschaftungskosten.

Für Instandhaltungs- und Betriebskosten wird nach den veröffentlichten Angaben des Bundesbauministeriums eine Pauschale von 36 Euro je Quadratmeter Wohnfläche und Jahr angesetzt.

Bei einer Wohnfläche von 80 Quadratmetern ergibt das rechnerisch 2.880 Euro im Jahr beziehungsweise 240 Euro monatlich.

Daneben können beispielsweise die Grundsteuer und bestimmte Verwaltungskosten berücksichtigt werden. Diese Beträge sind jedoch nicht mit dem tatsächlich ausgezahlten Wohngeld gleichzusetzen.

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Sie fließen lediglich nach den geltenden Berechnungsregeln in die Ermittlung des Lastenzuschusses ein. Auch die gesetzlichen Höchstbeträge und die Einkommensverhältnisse spielen eine Rolle.

Bei 33 Grundrentenjahren kann ein Freibetrag helfen

Für langjährig Versicherte gibt es bei der Wohngeldberechnung eine weitere Besonderheit.

Nach § 17a Wohngeldgesetz kann ein Freibetrag berücksichtigt werden, wenn mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten oder vergleichbaren Zeiten vorliegen.

Von der jährlichen gesetzlichen Rente bleiben dann zunächst 1.200 Euro unberücksichtigt. Hinzu kommen 30 Prozent des darüberliegenden Rentenbetrags. Der Freibetrag ist allerdings begrenzt.

Im Jahr 2026 beträgt der Höchstbetrag 3.378 Euro jährlich beziehungsweise 281,50 Euro monatlich. Das bedeutet nicht, dass die Rente um diesen Betrag steigt.

Vielmehr wird ein Teil der Renteneinkünfte bei der Wohngeldberechnung nicht berücksichtigt. Dadurch kann ein höherer Wohngeldanspruch entstehen oder eine Unterstützung erstmals möglich werden.

Wann statt Wohngeld Grundsicherung infrage kommt

Reicht das Einkommen selbst für den notwendigen Lebensunterhalt nicht aus, kann in Deutschland Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII infrage kommen.

Voraussetzung ist unter anderem, dass die persönliche Regelaltersgrenze erreicht wurde und der Lebensunterhalt nicht ausreichend aus Einkommen und einzusetzendem Vermögen gedeckt werden kann.

Auch bei selbst genutztem Wohneigentum ist die Grundsicherung nicht von vornherein ausgeschlossen. Ob die Immobilie geschützt ist und welche laufenden Unterkunftskosten berücksichtigt werden können, hängt von den gesetzlichen Voraussetzungen und den Umständen des Einzelfalls ab.

Wer bereits Grundsicherung erhält, bei deren Berechnung die Unterkunftskosten berücksichtigt werden, ist nach § 7 Wohngeldgesetz grundsätzlich vom Wohngeld ausgeschlossen.

So können Rentner ihre Unterstützung prüfen

Wer eine selbst genutzte Immobilie besitzt und im Ruhestand Schwierigkeiten hat, die laufenden Kosten zu bezahlen, sollte zunächst seine tatsächlichen monatlichen Belastungen zusammenstellen.

Dazu gehören Rentennachweise, Kreditunterlagen, Grundsteuerbescheide und weitere Belege zu den Kosten der Immobilie. Anschließend kann bei der zuständigen Wohngeldbehörde ein Antrag auf Lastenzuschuss gestellt werden.

Der Wohngeldrechner des Bundesbauministeriums ermöglicht zuvor eine unverbindliche Orientierung. Über den tatsächlichen Anspruch entscheidet die Behörde.

Entscheidend ist auch der Zeitpunkt der Antragstellung. Nach § 25 Wohngeldgesetz beginnt der Bewilligungszeitraum im Regelfall am ersten Tag des Monats, in dem der Antrag gestellt wird.

Wer die Voraussetzungen erfüllt, sollte deshalb nicht unnötig lange warten.

Der französische Rentnerfall macht deutlich, dass ein langes Erwerbsleben und Wohneigentum finanzielle Sicherheit nicht garantieren. Für Rentner in Deutschland lohnt sich daher besonders die Prüfung, ob sie einen Lastenzuschuss oder andere ergänzende Leistungen beanspruchen können.

Häufige Fragen zu Wohngeld für Rentner

Können Rentner mit einem eigenen Haus Wohngeld bekommen?

Ja. Unter bestimmten Voraussetzungen können Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum einen Lastenzuschuss erhalten. Entscheidend sind unter anderem das Haushaltseinkommen, die Haushaltsgröße und die berücksichtigungsfähigen Wohnkosten.

Werden auch Kreditraten für das Eigenheim berücksichtigt?

Ja, grundsätzlich können sowohl Zinsen als auch Tilgungsleistungen für bestimmte Immobilienkredite in die Lastenzuschussberechnung einfließen. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Staat die vollständigen Kreditraten übernimmt.

Bekomme ich nach 33 Arbeitsjahren automatisch mehr Wohngeld?

Nein. Für den besonderen Freibetrag sind mindestens 33 anerkannte Grundrentenzeiten oder vergleichbare Zeiten erforderlich. Außerdem müssen die übrigen Voraussetzungen für einen Wohngeldanspruch erfüllt sein.

Quellen

FOCUS, 02.10.2026 – Rentner berichtet über seine finanzielle Situation nach 43 Arbeitsjahren

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen – Lastenzuschuss für Eigentümer

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen – Wohngeld-Plus

§ 17a WoGG – Freibetrag für Menschen mit Grundrentenzeiten

§ 7 WoGG – Ausschluss vom Wohngeld

§ 25 WoGG – Bewilligungszeitraum

Deutsche Rentenversicherung – Grundsicherung im Alter

Bundesministerium für Arbeit und Soziales – Grundrente und Grundrentenfreibeträge