Jetzt ist es soweit: Neue BA Weisungen zum Grundsicherungsgeld

Neue BA-Weisungen zum Grundsicherungsgeld: Was sich ab 1. Juli 2026 ändert

Die Bundesagentur für Arbeit hat neue fachliche Weisungen zu mehreren Vorschriften des SGB II veröffentlicht. Sie betreffen die Rechtslage ab dem 1. Juli 2026 und zeigen, wie die Jobcenter die Änderungen beim Grundsicherungsgeld praktisch anwenden sollen.

Auf der Übersichtsseite der BA sind unter anderem neue oder angepasste Weisungen zu Erreichbarkeit, Vermögen, vorrangigen Leistungen, Kooperationsplan, Leistungsminderungen, Meldeversäumnissen, Ersatzansprüchen, vorläufiger Bewilligung und Bußgeldvorschriften aufgeführt.

Für Leistungsberechtigte bedeutet das: Viele Regeln werden nicht nur umbenannt, sondern im Verwaltungsalltag genauer gefasst. Besonders wichtig sind die neuen Vorgaben dort, wo es um Termine, Mitwirkung, Vermögen, Erreichbarkeit und mögliche Kürzungen geht.

Aus Bürgergeld wird Grundsicherungsgeld – doch viele Pflichten bleiben bestehen

Die neuen Weisungen machen deutlich, dass das Grundsicherungsgeld weiterhin an Mitwirkungspflichten geknüpft ist. Wer Leistungen erhält, muss erreichbar sein, Termine wahrnehmen, Änderungen mitteilen und an der Eingliederung in Arbeit mitwirken.

Die BA-Weisungen richten sich zwar in erster Linie an die Jobcenter. Für Betroffene sind sie trotzdem wichtig, weil sie zeigen, nach welchen Vorgaben Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter künftig entscheiden sollen.

Das betrifft nicht nur die Auszahlung der monatlichen Leistungen. Es geht auch darum, wann Leistungen gemindert werden dürfen, wann ein Leistungsanspruch entfällt und wann Jobcenter Ersatzansprüche oder Bußgeldverfahren prüfen können.

Erreichbarkeit wird strenger gefasst

Eine der auffälligsten Neuerungen betrifft die Erreichbarkeit nach § 7b SGB II. Erwerbsfähige Leistungsberechtigte müssen sich grundsätzlich im näheren Bereich des zuständigen Jobcenters aufhalten und werktäglich Mitteilungen oder Aufforderungen zur Kenntnis nehmen können.

Nach den Weisungen liegt der nähere Bereich regelmäßig dann vor, wenn die zuständige Dienststelle des Jobcenters innerhalb von höchstens 2,5 Stunden einfacher Wegstrecke erreichbar ist. Dabei wird in der Regel auf den öffentlichen Nahverkehr abgestellt, wobei Umsteige- und Fußwege mit einbezogen werden.

Auch Aufenthalte außerhalb des näheren Bereichs bleiben möglich. Dafür braucht es aber je nach Situation einen wichtigen Grund und die Zustimmung des Jobcenters.

Wer ohne Zustimmung verreist oder Termine ignoriert, riskiert künftig deutlich einschneidendere Folgen. Besonders brisant ist die neue Nichterreichbarkeitsfiktion bei wiederholten Meldeversäumnissen.

Drei versäumte Termine können besonders teuer werden

Nach § 7b SGB II gelten erwerbsfähige Leistungsberechtigte als nicht erreichbar, wenn sie drei aufeinanderfolgenden Meldeaufforderungen ohne wichtigen Grund nicht nachkommen. Der Leistungsanspruch entfällt dann grundsätzlich ab dem Monat, der auf die Feststellung des dritten versäumten Termins folgt.

Die Regelung ist vor allem deshalb heikel, weil nicht mehr nur eine einzelne Kürzung im Raum steht. Wer drei Termine nacheinander versäumt, kann in eine Lage geraten, in der das Jobcenter von Nichterreichbarkeit ausgeht.

Die fachlichen Weisungen zu § 32 SGB II stellen zusätzlich klar, dass ein Meldeversäumnis nur vorliegt, wenn eine ordnungsgemäße Aufforderung mit Rechtsfolgenbelehrung besteht. Ist die Meldeaufforderung nicht ausreichend begründet, liegt nach der BA-Weisung kein Meldeversäumnis vor.

Für Betroffene bedeutet das: Jede Einladung des Jobcenters sollte ernst genommen werden. Gleichzeitig lohnt sich eine genaue Prüfung, wenn eine Leistungsminderung ausgesprochen wird.

Wiederholte Meldeversäumnisse: 30 Prozent Minderung

Die BA hat die Weisungen zu § 32 SGB II ausdrücklich an die Rechtslage ab dem 1. Juli 2026 angepasst. In der Weisung vom 18. Juni 2026 heißt es, dass der Minderungsbetrag bei wiederholten Meldeversäumnissen auf 30 Prozent gesetzt ist.

Das ist für Leistungsberechtigte ein erheblicher Einschnitt. Wer mehrfach Termine versäumt, muss mit einer deutlich spürbaren Kürzung rechnen.

Die Weisungen sehen aber weiterhin Prüfungen im Einzelfall vor. So muss bei Meldeversäumnissen auch geprüft werden, ob eine außergewöhnliche Härte vorliegt, die einer Leistungsminderung entgegenstehen kann.

Leistungsminderungen dürfen nicht die Unterkunftskosten treffen

Bei Pflichtverletzungen nach §§ 31, 31a und 31b SGB II geben die neuen Weisungen vor, wie Jobcenter Minderungen festsetzen sollen. Wichtig ist dabei, dass Kosten der Unterkunft und Heizung nicht gemindert werden dürfen.

Das schützt Leistungsberechtigte davor, durch eine Minderung unmittelbar in Mietschulden gedrängt zu werden. Dennoch kann eine Kürzung des Regelbedarfs den Alltag stark belasten, weil dann Geld für Lebensmittel, Strom, Mobilität oder Kommunikation fehlt.

Die BA-Weisungen betonen außerdem, dass Leistungsminderungen nur zumutbar sind, wenn Betroffene die Möglichkeit haben, durch eigenes Verhalten wieder aus der Kürzung herauszukommen. Wird eine Mitwirkung nachgeholt oder glaubhaft erklärt, künftig mitzuwirken, kann eine Minderung beendet werden.

Kooperationsplan und Potenzialanalyse werden genauer geregelt

Auch die Weisungen zu §§ 15 und 15a SGB II wurden angepasst. Sie betreffen die Potenzialanalyse, den Kooperationsplan und die Frage, wie Jobcenter mit Leistungsberechtigten Schritte in Richtung Arbeit oder Ausbildung vereinbaren sollen.

Nach den BA-Weisungen soll die Potenzialanalyse unverzüglich durchgeführt werden. Dabei sollen persönliche Merkmale, berufliche Fähigkeiten, Qualifikationen und auch soziale oder kommunikative Fähigkeiten berücksichtigt werden.

Der Kooperationsplan soll anschließend gemeinsam erstellt werden. Er wird in Textform ausgehändigt, muss nicht unterschrieben werden und ist nach den Weisungen kein öffentlich-rechtlicher Vertrag.

Das ist wichtig, weil der Kooperationsplan zwar den weiteren Weg beschreibt, aber nicht automatisch selbst eine Sanktion auslöst. Entscheidend wird, ob konkrete Pflichten später verbindlich festgelegt und mit Rechtsfolgen verbunden werden.

Vermögen wird wieder genauer geprüft

Eine weitere große Änderung betrifft § 12 SGB II. Die BA-Weisungen zum Vermögen wurden zum 1. Juli 2026 vollständig inhaltlich und strukturell an das Dreizehnte SGB-II-Änderungsgesetz angepasst.

Nach der neuen Fassung sind grundsätzlich alle verwertbaren Vermögensgegenstände zu berücksichtigen, soweit sie nicht ausdrücklich geschützt sind. Dazu gehören etwa Bargeld, Bankguthaben, Wertpapiere, Grundstücke, Rechte und andere Vermögenswerte.

Gleichzeitig bleiben bestimmte Vermögenswerte geschützt. Dazu zählen angemessener Hausrat, ein angemessenes Kraftfahrzeug für jede erwerbsfähige Person in der Bedarfsgemeinschaft, bestimmte Formen der Altersvorsorge und selbst genutztes Wohneigentum innerhalb bestimmter Wohnflächengrenzen.

Die Vermögensfreibeträge hängen künftig vom Lebensalter ab. Die Weisung nennt für Personen bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres 5.000 Euro, ab dem 31. Lebensjahr 10.000 Euro, ab dem 41. Lebensjahr 12.500 Euro und ab dem 51. Lebensjahr 20.000 Euro.

Alter der Person in der Bedarfsgemeinschaft Freibetrag beim Vermögen Bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres 5.000 Euro Ab dem 31. Lebensjahr 10.000 Euro Ab dem 41. Lebensjahr 12.500 Euro Ab dem 51. Lebensjahr 20.000 Euro

Erbschaften und Steuererstattungen können zum Problem werden

Die BA-Weisungen unterscheiden genau zwischen Einkommen und Vermögen. Einkommen ist grundsätzlich das, was jemand während der Bedarfszeit wertmäßig dazu erhält. Vermögen ist das, was bereits vorhanden war.

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Bei Erbschaften, Vermächtnissen und Pflichtteilszuwendungen sieht die Weisung eine Besonderheit vor. Sie werden im Zuflussmonat nicht als Einkommen berücksichtigt, können aber im Folgemonat Vermögen sein.

Liegt das Vermögen dann über den Freibeträgen, kann der Leistungsanspruch mit Ablauf des Zuflussmonats entfallen. Für Betroffene heißt das: Größere Einmalzahlungen sollten dem Jobcenter unverzüglich mitgeteilt und rechtlich geprüft werden.

Vorrangige Leistungen müssen beantragt werden

Die neuen Weisungen betreffen auch § 12a SGB II. Danach müssen Leistungsberechtigte vorrangige Leistungen in Anspruch nehmen, wenn diese den Bezug von Grundsicherungsgeld vermeiden, verkürzen oder verringern können.

Das kann zum Beispiel Renten, Unterhalt, Kindergeld, Wohngeld oder andere Sozialleistungen betreffen. Die Jobcenter können Betroffene auffordern, solche Leistungen zu beantragen.

Wer dieser Aufforderung nicht nachkommt, riskiert Nachteile. In bestimmten Fällen kann das Jobcenter sogar selbst einen Antrag stellen oder Ersatzansprüche prüfen.

Förderinstrumente für Langzeitleistungsbeziehende bleiben wichtig

Die neuen Weisungen betreffen auch Förderinstrumente nach §§ 16e, 16f und 16i SGB II. Dabei geht es unter anderem um Eingliederung von Langzeitleistungsbeziehenden, freie Förderung und Teilhabe am Arbeitsmarkt.

Für Arbeitgeber können Lohnkostenzuschüsse weiter ein Anreiz sein, Menschen mit längerer Arbeitslosigkeit einzustellen. Die Weisungen zu § 16e beschreiben unter anderem Zielgruppe, Fördervoraussetzungen, Lohnkostenzuschuss und beschäftigungsbegleitende Betreuung.

Für Betroffene kann eine solche Förderung eine Chance sein, wieder in Beschäftigung zu kommen. Gleichzeitig sollten sie genau wissen, welche Pflichten mit einer Maßnahme, Betreuung oder geförderten Beschäftigung verbunden sind.

Vorläufige Bewilligungen werden riskanter

Auch § 41a SGB II zur vorläufigen Leistungsgewährung ist Teil der neuen Weisungslage. Vorläufige Bescheide sind vor allem dann relevant, wenn Einkommen, Vermögen oder andere Anspruchsvoraussetzungen noch nicht abschließend feststehen.

Für Leistungsberechtigte kann das bedeuten, dass Zahlungen zunächst weiterlaufen, später aber überprüft werden. Kommen Unterlagen zu spät oder ergeben sich höhere Einnahmen, können Rückforderungen entstehen.

Gerade Selbstständige, Beschäftigte mit schwankendem Einkommen und Familien mit unklaren Ansprüchen auf andere Leistungen sollten vorläufige Bescheide daher genau lesen. Entscheidend sind die Fristen und die Nachweise, die das Jobcenter verlangt.

Bußgelder und Ersatzansprüche rücken stärker in den Blick

Die BA-Weisungen erfassen auch die Bußgeldvorschriften nach § 63 SGB II. Dort geht es um Ordnungswidrigkeiten, etwa wenn Änderungen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig mitgeteilt werden.

Die fachlichen Weisungen zu § 63 SGB II stellen klar, dass sich Bußgeldverfahren gegen handlungsfähige natürliche Personen richten. Bei Unternehmen oder Betrieben ist deshalb zu prüfen, welche Person rechtlich verantwortlich ist. :contentReference[oaicite:16]{index=16}

Für Leistungsberechtigte bleibt vor allem wichtig: Änderungen bei Einkommen, Vermögen, Wohnsituation, Familienstand, Haushaltsmitgliedern oder Aufenthaltsort müssen rechtzeitig gemeldet werden. Andernfalls drohen nicht nur Rückforderungen, sondern auch weitere Verfahren.

Was Betroffene jetzt beachten sollten

Die neuen BA-Weisungen zeigen, dass das Grundsicherungsgeld ab dem 1. Juli 2026 stärker auf Kontrolle, Erreichbarkeit und verbindliche Mitwirkung ausgerichtet ist. Gleichzeitig bleiben Schutzmechanismen bestehen, etwa bei Unterkunftskosten, Härtefällen und der Prüfung im Einzelfall.

Betroffene sollten Einladungen des Jobcenters nicht ignorieren. Wer einen Termin nicht wahrnehmen kann, sollte den Grund sofort mitteilen und Nachweise bereithalten.

Auch bei Reisen, längeren Aufenthalten bei Angehörigen oder kurzfristiger Abwesenheit sollte frühzeitig geklärt werden, ob eine Zustimmung des Jobcenters nötig ist. Besonders riskant wird es, wenn mehrere Meldeaufforderungen nacheinander unbeantwortet bleiben.

Bei Bescheiden über Leistungsminderungen, Rückforderungen oder vorläufige Bewilligungen lohnt sich eine genaue Prüfung. Fehler bei Rechtsfolgenbelehrungen, Fristen, Härtefallprüfungen oder der Berechnung können im Einzelfall entscheidend sein.

Praxisbeispiel: Drei verpasste Termine und eine drohende Leistungslücke

Herr M. bezieht Grundsicherungsgeld und hält sich für mehrere Wochen bei seiner Schwester in einer anderen Stadt auf. Er prüft seine Post nur unregelmäßig und verpasst drei Termine beim Jobcenter.

Das Jobcenter stellt daraufhin fest, dass Herr M. drei aufeinanderfolgenden Meldeaufforderungen ohne nachgewiesenen wichtigen Grund nicht nachgekommen ist. Nach der neuen Rechtslage kann dies dazu führen, dass er als nicht erreichbar gilt.

Herr M. meldet sich erst nach Erhalt des Bescheids persönlich beim Jobcenter. Nun muss geprüft werden, ab wann er wieder erreichbar ist, ob ein wichtiger Grund nachgewiesen werden kann und ob die Meldeaufforderungen ordnungsgemäß waren.

Das Beispiel zeigt, wie schnell aus verpasster Post ein existenzielles Problem werden kann. Wer Grundsicherungsgeld bezieht, sollte deshalb Erreichbarkeit und Termine besonders ernst nehmen.

Fragen und Antworten zum Grundsicherungsgeld ab 1. Juli 2026

Was sind fachliche Weisungen der Bundesagentur für Arbeit?

Fachliche Weisungen sind interne Vorgaben der Bundesagentur für Arbeit für die Anwendung des SGB II. Sie erklären, wie Jobcenter gesetzliche Vorschriften auslegen und praktisch umsetzen sollen.

Gelten die Weisungen direkt für Leistungsberechtigte?

Sie richten sich vor allem an die Jobcenter. Für Leistungsberechtigte sind sie dennoch wichtig, weil sie zeigen, nach welchen Regeln Bescheide, Kürzungen, Rückforderungen oder Förderentscheidungen vorbereitet werden.

Was ändert sich bei der Erreichbarkeit?

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte müssen sich grundsätzlich im näheren Bereich des Jobcenters aufhalten und werktäglich erreichbar sein. Wer außerhalb dieses Bereichs bleiben will, braucht je nach Grund eine Zustimmung des Jobcenters.

Was passiert bei wiederholten Meldeversäumnissen?

Bei wiederholten Meldeversäumnissen kann eine Leistungsminderung drohen. Nach den neuen Vorgaben wird der Minderungsbetrag bei wiederholten Meldeversäumnissen auf 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs vereinheitlicht.

Dürfen die Kosten der Unterkunft gekürzt werden?

Nach den BA-Weisungen dürfen Kosten der Unterkunft und Heizung bei Leistungsminderungen nicht gekürzt werden. Die Minderung betrifft also nicht die Miete oder Heizkosten, sondern den übrigen Leistungsanspruch.

Was sollten Betroffene bei einem Bescheid tun?

Betroffene sollten den Bescheid genau prüfen, insbesondere Fristen, Begründung, Rechtsfolgenbelehrung und Berechnung. Bei Zweifeln kann ein Widerspruch sinnvoll sein, wenn der Bescheid fehlerhaft oder unvollständig erscheint.