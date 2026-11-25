Für Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, gibt es eine wichtige Nachricht: Die ursprünglich geplante Kürzung der Rentenversicherungsbeiträge um 30 Prozent wurde aus dem Entwurf zur Pflegereform gestrichen. Auch eine weitere Verschlechterung beim Pflegegeld für Menschen mit Pflegegrad 2 und 3 soll nicht mehr kommen.

Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung hervor, über die der Deutsche Bundestag am 19. November 2026 informierte. Für viele Familien bedeutet das eine erhebliche finanzielle Entlastung gegenüber den ursprünglichen Reformplänen.

Regierung nimmt geplante Rentenkürzung zurück

Wer einen Angehörigen zu Hause pflegt, muss dafür häufig seine Arbeitszeit reduzieren oder sogar seinen Beruf vollständig aufgeben. Das hat nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf das Einkommen, sondern auch auf die spätere Altersrente.

Um diese Nachteile zumindest teilweise auszugleichen, übernimmt die Pflegeversicherung unter bestimmten Voraussetzungen Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung für pflegende Angehörige.

Der ursprüngliche Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes sah allerdings vor, die Berechnungsgrundlage für diese Beiträge ab 2027 um 30 Prozent zu reduzieren. Damit hätten pflegende Angehörige für ihre zukünftigen Pflegezeiten deutlich geringere Rentenansprüche erworben.

Diese ursprünglich geplante Rentenkürzung ist im Regierungsentwurf nicht mehr enthalten.

Pflegende Angehörige sollten für ihre Arbeit im Alter weniger bekommen

Die ursprünglich vorgesehene Kürzung hätte Menschen getroffen, die ohnehin erhebliche finanzielle Opfer für die Versorgung ihrer Angehörigen bringen. Besonders problematisch wäre die Regelung bei einer langjährigen Pflegetätigkeit gewesen.

Während berufstätige Menschen durch ihre Beschäftigung Rentenansprüche erwerben, verzichten pflegende Angehörige häufig auf einen Teil ihres Erwerbseinkommens. Eine zusätzliche Verringerung der Rentenbeiträge hätte das Risiko einer niedrigen Altersrente weiter verschärft.

Bereits erworbene Rentenpunkte wären zwar nicht rückwirkend gekürzt worden. Für neue Pflegezeiten ab 2027 wären jedoch deutlich geringere Rentenanwartschaften entstanden.

So viel zahlt die Pflegekasse für die Rente der Angehörigen

Wie hoch die Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige ausfallen, hängt vom Pflegegrad der betreuten Person und der Art der bezogenen Pflegeleistungen ab. Je höher der Pflegegrad und je größer der Anteil der selbst organisierten Pflege, desto höher fallen grundsätzlich die Beiträge aus.

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums gelten im Jahr 2026 folgende monatliche Rentenversicherungsbeiträge, wenn eine Pflegeperson die berücksichtigungsfähige Pflege allein übernimmt:

Pflegegrad Bei Pflegegeld Bei Kombinationsleistungen Bei voller ambulanter Sachleistung Pflegegrad 2 198,62 Euro 168,83 Euro 139,04 Euro Pflegegrad 3 316,32 Euro 268,87 Euro 221,43 Euro Pflegegrad 4 514,94 Euro 437,70 Euro 360,46 Euro Pflegegrad 5 735,63 Euro 625,29 Euro 514,94 Euro

Diese Beträge werden nicht direkt an die pflegenden Angehörigen ausgezahlt, sondern fließen in die gesetzliche Rentenversicherung. Dadurch erwerben Pflegepersonen zusätzliche Ansprüche auf eine spätere Rente.

Die Berechnung soll nach dem aktuellen Regierungsentwurf grundsätzlich erhalten bleiben, wobei sich die konkreten Eurobeträge durch die jährliche Anpassung der sozialversicherungsrechtlichen Rechengrößen verändern können.

So viel Rente hätten Angehörige durch die Kürzung verloren

Die finanziellen Auswirkungen der ursprünglich vorgesehenen Kürzung lassen sich anhand der Rentenversicherungsbeiträge des Jahres 2026 verdeutlichen. Besonders bei Menschen, die Angehörige mit einem hohen Pflegegrad versorgen, wären erhebliche Einbußen beim Aufbau ihrer Altersvorsorge entstanden.

Pflegegrad Monatlicher Rentenbeitrag 2026 bei Pflegegeld Bei einer Kürzung um 30 Prozent Monatliche Beitragsdifferenz Pflegegrad 2 198,62 Euro 139,03 Euro 59,59 Euro Pflegegrad 3 316,32 Euro 221,42 Euro 94,90 Euro Pflegegrad 4 514,94 Euro 360,46 Euro 154,48 Euro Pflegegrad 5 735,63 Euro 514,94 Euro 220,69 Euro

Bei Pflegegrad 5 wären damit rechnerisch jährlich rund 2.648 Euro weniger an Rentenversicherungsbeiträgen zusammengekommen. Das entspricht zwar nicht unmittelbar einem Verlust in gleicher Höhe bei der späteren Rente, hätte aber den Aufbau zusätzlicher Rentenpunkte erheblich beeinträchtigt.

Mehrere Jahre Pflege können die spätere Rente deutlich erhöhen

Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung kann bereits ein einziges Jahr häuslicher Pflege einen zusätzlichen monatlichen Rentenanspruch begründen. Wer über mehrere Jahre einen Angehörigen betreut, kann auf diese Weise seine Altersversorgung spürbar verbessern.

Bei Pflegegrad 5 und ausschließlichem Bezug von Pflegegeld entspricht ein Pflegejahr nach den seit Juli 2026 geltenden Rentenwerten rechnerisch einem zusätzlichen monatlichen Bruttorentenanspruch von rund 38,85 Euro.

Bei fünf Jahren unter vergleichbaren Bedingungen wären das rund 194 Euro zusätzliche Monatsrente. Die ursprünglich vorgesehene Kürzung hätte diesen Betrag rechnerisch auf etwa 136 Euro reduziert.

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Der Unterschied von rund 58 Euro im Monat hätte sich während eines 20-jährigen Rentenbezugs auf knapp 14.000 Euro summiert, wenn man zukünftige Rentenanpassungen außer Betracht lässt.

Auch die Halbierung des Pflegegeldes wurde gestrichen

Neben der geplanten Rentenkürzung hat die Bundesregierung eine weitere umstrittene Verschlechterung aus dem Entwurf entfernt. Menschen, die erstmals Pflegegrad 2 oder 3 erhalten, sollten ursprünglich während der ersten drei Monate nur die Hälfte der vorgesehenen Geldleistung bekommen.

Damit wären Familien ausgerechnet in einer besonders schwierigen Phase finanziell schlechtergestellt worden. Denn unmittelbar nach Eintritt der Pflegebedürftigkeit müssen häufig Hilfsmittel angeschafft, Arbeitszeiten angepasst und neue Betreuungsmöglichkeiten organisiert werden.

Die geplante Halbierung des Pflegegeldes ist nach Angaben der Bundesregierung nicht mehr Bestandteil des Regierungsentwurfs.

Pflegegeld ab 2027: Wie viel Familien bekommen sollen

Der Regierungsentwurf sieht vor, das Pflegegeld künftig im Rahmen eines neuen Entlastungsbudgets auszuzahlen. Die monatlichen Geldbeträge sollen gegenüber dem bisherigen Pflegegeld steigen.

Pflegegrad Pflegegeld 2026 Geplantes Entlastungsbudget 2027 Monatliche Differenz Pflegegrad 2 347 Euro 380 Euro 33 Euro Pflegegrad 3 599 Euro 630 Euro 31 Euro Pflegegrad 4 800 Euro 890 Euro 90 Euro Pflegegrad 5 990 Euro 1.080 Euro 90 Euro

Die höheren Beträge dürfen allerdings nicht automatisch mit einer tatsächlichen finanziellen Verbesserung gleichgesetzt werden. Aus dem neuen Budget sollen auch bestimmte Leistungen finanziert werden, für die bislang eigenständige Ansprüche bestehen.

Das betrifft beispielsweise zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel und Teile der bisherigen Verhinderungspflege. Ob Familien insgesamt mehr oder weniger Geld zur Verfügung haben werden, hängt deshalb von ihrer individuellen Pflegesituation und der endgültigen Ausgestaltung des Gesetzes ab.

Für pflegende Rentner droht weiterhin eine Verschlechterung

Bei aller Erleichterung über die gestrichene Rentenkürzung gibt es allerdings eine wichtige Einschränkung. Eine andere geplante Änderung betrifft Menschen, die bereits eine Altersrente beziehen und nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiterhin Angehörige pflegen.

Bislang können diese Rentner durch den Bezug einer Teilrente von beispielsweise 99,99 Prozent unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin Rentenversicherungsbeiträge von der Pflegekasse erhalten.

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Der Verzicht auf wenige Cent der monatlichen Rente kann dadurch langfristig zu einer höheren Altersrente führen. Diese Möglichkeit soll nach dem Regierungsentwurf künftig entfallen.

Mehr dazu erfahren Betroffene in unserem Beitrag Pflegenden Rentnern droht der Verlust eines wichtigen Rentenvorteils.

Wer Anspruch auf Rentenbeiträge durch die Pflege hat

Nicht jeder Mensch, der einen Angehörigen unterstützt, erwirbt dadurch automatisch zusätzliche Rentenpunkte. Die gepflegte Person muss grundsätzlich mindestens Pflegegrad 2 besitzen und in ihrer häuslichen Umgebung nicht erwerbsmäßig gepflegt werden.

Die Pflege muss regelmäßig mindestens zehn Stunden pro Woche umfassen und auf wenigstens zwei Tage verteilt sein. Zudem darf die Pflegeperson neben ihrer Pflegetätigkeit grundsätzlich nicht mehr als 30 Stunden wöchentlich erwerbstätig sein.

Wer diese Grenze überschreitet, kann trotz unveränderter Pflegeleistung den Anspruch auf weitere Rentenversicherungsbeiträge aus der Pflege verlieren. Gerade bei einer Veränderung der Arbeitszeit sollten Angehörige deshalb die 30-Stunden-Regel bei der Angehörigenpflege beachten.

Pflegende Angehörige sollten ihr Rentenkonto überprüfen

Die gestrichene Kürzung ist ein guter Anlass für pflegende Angehörige, ihre bisher erworbenen Rentenansprüche zu kontrollieren. Denn entscheidend ist nicht allein, dass eine Person tatsächlich einen Angehörigen pflegt, sondern auch, dass die Pflegezeiten korrekt an die Rentenversicherung gemeldet werden.

Betroffene können bei der Deutschen Rentenversicherung einen aktuellen Versicherungsverlauf anfordern. Fehlen darin bereits zurückgelegte und meldepflichtige Pflegezeiten, sollten sie sich an die zuständige Pflegekasse wenden und eine Klärung verlangen.

Gerade bei langjähriger Pflege können fehlende Beitragszeiten erhebliche Auswirkungen auf die spätere Altersversorgung haben.

Bundesländer wollen Rentenbeiträge aus Steuermitteln finanzieren

Auch die Bundesländer haben sich inzwischen mit der Finanzierung der Rentenbeiträge für pflegende Angehörige beschäftigt. In seiner Stellungnahme vom 20. November 2026 fordert der Bundesrat, diese Ausgaben künftig aus Steuermitteln zu finanzieren.

Die Länder betrachten die rentenrechtliche Absicherung pflegender Angehöriger als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie soll deshalb nicht allein von den Beitragszahlern der sozialen Pflegeversicherung getragen werden.

Eine solche Änderung könnte die Pflegeversicherung finanziell entlasten, ohne die Rentenansprüche der Angehörigen zu verringern. Beschlossen ist eine entsprechende Umstellung bislang allerdings nicht.

Experten kritisieren weiterhin die Pflegereform

Bei der öffentlichen Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages am 25. November 2026 äußerten mehrere Fachverbände erhebliche Kritik an den Reformplänen. Sie warnen davor, dass pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen durch die Neuordnung der Leistungen überfordert werden könnten.

Der Deutsche Pflegerat begrüßte ausdrücklich den Erhalt der Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige. Gleichzeitig sieht er die grundlegenden Finanzierungsprobleme der Pflegeversicherung durch die geplante Reform nicht gelöst.

Die Streichung der beiden Kürzungen bedeutet deshalb noch keine vollständige Entwarnung. Weitere geplante Änderungen bei der häuslichen Pflege bleiben umstritten.

Die Pflegereform ist noch nicht endgültig beschlossen

Das Bundeskabinett hat den überarbeiteten Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes bereits am 30. September 2026 beschlossen. Der Bundestag und der Bundesrat befassen sich inzwischen mit den vorgesehenen Änderungen.

Die abschließenden Beratungen im Bundestag sind nach der bisherigen Planung für den 11. Dezember 2026 vorgesehen. Große Teile des Gesetzes sollen zum 1. Januar 2027 in Kraft treten.

Bis zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens können jedoch weitere Änderungen vorgenommen werden. Für pflegende Angehörige gilt daher weiterhin das bestehende Recht.

Beispiel aus der Praxis: Sabine hätte fast 14.000 Euro Rente verloren

Die 57-jährige Sabine pflegt ihren schwer erkrankten Ehemann, der Pflegegrad 5 besitzt, zu Hause. Dafür hat sie ihre berufliche Tätigkeit auf 20 Stunden in der Woche reduziert und erfüllt die Voraussetzungen für Rentenversicherungsbeiträge durch die Pflegekasse.

Wenn Sabine ihren Mann fünf weitere Jahre pflegt, könnte sie unter vergleichbaren Berechnungsbedingungen einen zusätzlichen monatlichen Rentenanspruch von rund 194 Euro erwerben. Nach dem ursprünglichen Reformplan wären daraus nur etwa 136 Euro geworden.

Über einen angenommenen Rentenbezugszeitraum von 20 Jahren hätte sich daraus ein rechnerischer Verlust von knapp 14.000 Euro ergeben. Weil die geplante Kürzung aus dem Regierungsentwurf gestrichen wurde, soll Sabine ihre Rentenansprüche weiterhin nach der bisherigen Systematik aufbauen können.

Das fiktive Beispiel verdeutlicht, welche langfristigen finanziellen Folgen selbst eine zunächst wenig auffällige Änderung der Rentenversicherungsbeiträge haben kann.

Fazit: Eine wichtige Verbesserung für pflegende Angehörige

Die ursprünglich vorgesehene Kürzung der Rentenversicherungsbeiträge um 30 Prozent hätte Menschen getroffen, die bereits erhebliche persönliche und finanzielle Belastungen durch die häusliche Pflege tragen. Dass die Bundesregierung diese Verschlechterung aus dem Gesetzentwurf entfernt hat, ist deshalb ein wichtiges Signal.

Auch der Verzicht auf eine Halbierung der Geldleistungen bei erstmaliger Einstufung in Pflegegrad 2 oder 3 schützt Familien vor zusätzlichen finanziellen Schwierigkeiten. Dennoch bleibt abzuwarten, welche weiteren Änderungen der Pflegereform tatsächlich verabschiedet werden.

FAQ: Drei wichtige Fragen und Antworten zur gestrichenen Rentenkürzung

Wird die Rente pflegender Angehöriger ab 2027 um 30 Prozent gekürzt?

Nach dem aktuellen Regierungsentwurf nicht. Die ursprünglich geplante Verringerung der Rentenversicherungsbeiträge um 30 Prozent wurde gestrichen, allerdings ist das Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen.

Bekommen Menschen mit Pflegegrad 2 oder 3 künftig zunächst nur das halbe Pflegegeld?

Nein, auch diese ursprünglich geplante Regelung wurde aus dem Regierungsentwurf entfernt. Eine pauschale Halbierung der Geldleistung während der ersten drei Monate nach erstmaliger Einstufung in Pflegegrad 2 oder 3 ist darin nicht mehr vorgesehen.

Können pflegende Rentner weiterhin zusätzliche Rentenpunkte erwerben?

Nach geltendem Recht ist das unter bestimmten Voraussetzungen auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze durch den Bezug einer Teilrente möglich. Der Regierungsentwurf sieht allerdings vor, diese Möglichkeit für Altersrentner nach Erreichen der Regelaltersgrenze künftig abzuschaffen.