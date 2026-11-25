Für Millionen pflegende Angehörige könnte sich ab dem 1. Januar 2027 einiges verschlechtern. Die Bundesregierung will die bisherige Verhinderungspflege als eigenständige Leistung abschaffen und die Finanzierung der Ersatzpflege grundlegend umgestalten.

An die Stelle des bisherigen gemeinsamen Jahresbetrags von 3.539 Euro für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege soll ein zweckgebundenes Überbrückungsbudget von lediglich 2.285 Euro treten. Das entspricht einer Kürzung dieses Jahresbudgets um 1.254 Euro beziehungsweise rund 35,4 Prozent.

Besonders betroffen wären Familien, die regelmäßig eine stundenweise Ersatzpflege benötigen und dafür auf Freunde, Nachbarn oder Verwandte zurückgreifen.

Bundesregierung lehnt höheres Überbrückungsbudget ab

Erst am 20. November 2026 hatte der Bundesrat gefordert, eine Anhebung des geplanten Überbrückungsbudgets auf mindestens 2.900 Euro zu prüfen. Doch die Bundesregierung erteilte diesem Vorschlag in ihrer Gegenäußerung vom 24. November eine Absage.

Nach Auffassung der Bundesregierung würde eine weitere Anhebung erhebliche Mehrausgaben verursachen und damit dem Ziel der finanziellen Stabilisierung der Pflegeversicherung entgegenstehen.

Das geht aus der Bundestagsdrucksache 21/9361 hervor. Für pflegende Angehörige steigt damit das Risiko, dass die bisherige finanzielle Absicherung von Pflegeauszeiten deutlich eingeschränkt wird.

Verhinderungspflege: Was Familien bislang bekommen

Die Verhinderungspflege ermöglicht es pflegenden Angehörigen, sich eine Auszeit zu nehmen, einen Arzttermin wahrzunehmen, in den Urlaub zu fahren oder sich von einer eigenen Erkrankung zu erholen. Während ihrer Abwesenheit kann eine andere Person die notwendige Pflege übernehmen.

Seit dem 1. Juli 2025 steht Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 2 bis 5 ein gemeinsamer Jahresbetrag von 3.539 Euro für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege zur Verfügung.

Dieses Budget lässt sich unter Berücksichtigung der jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen flexibel einsetzen. Familien können den Betrag vollständig für die Ersatzpflege verwenden oder einen Teil für einen vorübergehenden Aufenthalt in einer Pflegeeinrichtung reservieren.

Bei einer Ersatzpflege durch nahe Angehörige gelten besondere Erstattungsgrenzen, die sich durch nachgewiesene notwendige Aufwendungen wie Fahrtkosten oder Verdienstausfall erhöhen können.

2.285 Euro Überbrückungsbudget sollen bisherige Leistung ersetzen

Mit dem geplanten Pflegeneuordnungsgesetz soll der bisherige Paragraf 39 des Elften Sozialgesetzbuches grundlegend verändert werden. Statt eines eigenständigen Anspruchs auf Verhinderungspflege ist künftig ein Überbrückungsbudget vorgesehen.

Dieses soll für alle Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 2 bis 5 einheitlich bis zu 2.285 Euro pro Kalenderjahr betragen. Anders als das bisherige Jahresbudget soll es jedoch nicht mehr für jede Form der notwendigen Ersatzpflege zur Verfügung stehen.

Das Geld ist insbesondere für professionelle Pflegeleistungen in akuten Krisensituationen sowie für die stationäre Kurzzeitpflege vorgesehen. Letztere soll auch weiterhin bei einer geplanten Abwesenheit der Hauptpflegeperson möglich sein.

Eine privat organisierte Ersatzpflege durch eine vertraute Person lässt sich nach dem Regierungsentwurf dagegen nicht mehr wie bisher über dieses gesonderte Jahresbudget finanzieren.

Tabelle: Verhinderungspflege 2026 und geplante Änderungen 2027

Leistung 2026 – geltendes Recht 2027 – Regierungsentwurf Gemeinsames Jahresbudget für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege bzw. Überbrückungsbudget 3.539 Euro 2.285 Euro Differenz beim Jahresbudget – 1.254 Euro weniger Anspruchsberechtigte Pflegegrad 2 bis 5 Pflegegrad 2 bis 5 Eigenständige Verhinderungspflege Ja Soll entfallen Privat organisierte Ersatzpflege Über das gemeinsame Jahresbudget Insbesondere über das neue Entlastungsbudget Stundenweise Verhinderungspflege Als eigenständige Leistung möglich Finanzierung über andere Budgets Stationäre Kurzzeitpflege Über den gemeinsamen Jahresbetrag Über das Überbrückungsbudget Ambulante Versorgung in Notfällen Unter anderem über die Verhinderungspflege Über das Überbrückungsbudget Freie Aufteilung zwischen Verhinderungs- und Kurzzeitpflege Ja In der bisherigen Form nicht mehr vorgesehen

Quelle: Geltendes SGB XI und Regierungsentwurf zum Pflegeneuordnungsgesetz, Bundestagsdrucksache 21/8869. Stand: 25. November 2026. Änderungen im Gesetzgebungsverfahren bleiben möglich.

Stundenweise Verhinderungspflege könnte zur finanziellen Belastung werden

Besonders problematisch ist die geplante Umstellung für Angehörige, die keine längeren Pflegeauszeiten benötigen, sondern regelmäßig für wenige Stunden entlastet werden müssen. Gerade diese kurzen Unterbrechungen helfen vielen Menschen dabei, die häusliche Pflege über Jahre hinweg überhaupt aufrechterhalten zu können.

Ein freier Nachmittag, ein Besuch bei Freunden oder ein eigener Arzttermin kann für pflegende Angehörige bereits eine erhebliche Entlastung darstellen. Bislang lassen sich die Kosten einer notwendigen Vertretung unter bestimmten Voraussetzungen über die stundenweise Verhinderungspflege abrechnen.

Nach der Reform sollen privat organisierte Pflegevertretungen insbesondere aus dem neuen Entlastungsbudget finanziert werden. Damit konkurrieren die Kosten der Ersatzpflege künftig mit anderen Ausgaben, die bislang teilweise über getrennte Leistungen der Pflegeversicherung abgesichert waren.

Höheres Pflegegeld soll wegfallende Leistungen auffangen

Die Bundesregierung plant zwar eine Erhöhung der monatlichen Pflegegeldbeträge. Allerdings sollen mit dem höheren Betrag künftig auch Leistungen finanziert werden, für die bisher gesonderte Ansprüche bestanden.

Das neue Entlastungsbudget soll unter anderem zur Finanzierung von privat organisierter Ersatzpflege und zum Kauf von zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmitteln eingesetzt werden können.

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Auf dem Papier steigt damit das monatlich verfügbare Pflegegeld. Ob Familien tatsächlich finanziell bessergestellt werden, hängt jedoch davon ab, welche zusätzlichen Kosten sie künftig daraus begleichen müssen.

So stark soll das monatliche Pflegegeld 2027 steigen

Pflegegrad Pflegegeld 2026 Geplanter Betrag 2027 Monatliche Erhöhung Erhöhung pro Jahr Pflegegrad 2 347 Euro 380 Euro 33 Euro 396 Euro Pflegegrad 3 599 Euro 630 Euro 31 Euro 372 Euro Pflegegrad 4 800 Euro 890 Euro 90 Euro 1.080 Euro Pflegegrad 5 990 Euro 1.080 Euro 90 Euro 1.080 Euro

Die Tabelle verdeutlicht, dass die höheren Pflegegeldbeträge allein die Verringerung des bisherigen Jahresbudgets nicht ausgleichen. Besonders gering fällt die Erhöhung bei Pflegegrad 2 und 3 aus.

Eine abschließende finanzielle Bewertung muss allerdings auch das geplante Sachleistungsbudget, das Sozialraumbudget und die individuell genutzten Pflegeleistungen berücksichtigen.

Familien mit schwerbehinderten Kindern besonders betroffen

Für Eltern pflegebedürftiger Kinder und Jugendlicher könnte die Neuregelung besonders weitreichende Folgen haben. Viele dieser Familien sind auf vertraute Betreuungspersonen angewiesen, die mit den besonderen Bedürfnissen ihrer Kinder umgehen können.

Ein kurzfristig verfügbarer professioneller Pflegedienst ist nicht immer eine geeignete Alternative. Gerade Kinder mit komplexen Behinderungen, Autismus oder einem hohen Unterstützungsbedarf benötigen häufig feste Bezugspersonen und vertraute Abläufe.

Zwar ist für Pflegebedürftige unter 25 Jahren ein erhöhtes Sozialraumbudget von monatlich 300 Euro vorgesehen. Dieses ist jedoch zweckgebunden und kann die bisherige flexible Verhinderungspflege nicht in jedem Fall ersetzen.

Was passiert, wenn die Pflegeperson plötzlich erkrankt?

Fällt eine Pflegeperson unerwartet aus, beispielsweise aufgrund eines Unfalls, einer Erkrankung oder einer akuten Überforderung, soll künftig das Überbrückungsbudget zum Einsatz kommen.

Ab dem Jahr 2028 ist hierfür ein neuer Anspruch auf die Versorgung durch ambulante Pflegenotdienste vorgesehen. Im Jahr 2027 sollen übergangsweise auch zugelassene ambulante Pflege- und Betreuungsdienste die Akutversorgung übernehmen können.

Dauert diese ambulante Akutversorgung während der Übergangszeit länger als drei Kalendertage, soll die Zustimmung der Pflegekasse zur weiteren Versorgung erforderlich sein.

Das Problem besteht allerdings nicht ausschließlich in der Finanzierung. In vielen Regionen fehlen bereits heute ausreichend verfügbare Pflegekräfte und Kurzzeitpflegeplätze.

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Kurzzeitpflege bleibt erhalten – aber mit geringerem Budget

Die Kurzzeitpflege soll auch nach der Pflegereform grundsätzlich für bis zu acht Wochen im Kalenderjahr möglich bleiben. Allerdings sollen die erstattungsfähigen Kosten künftig aus dem auf 2.285 Euro begrenzten Überbrückungsbudget bezahlt werden.

Gerade angesichts steigender Pflegekosten könnte dieser Betrag wesentlich schneller aufgebraucht sein, als es die gesetzliche Höchstdauer von acht Wochen vermuten lässt.

Hinzu kommen gegebenenfalls Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen, die nicht vollständig durch das Überbrückungsbudget gedeckt werden.

Experten warnen vor Überforderung pflegender Angehöriger

Bei der öffentlichen Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages am 25. November 2026 übten zahlreiche Fach- und Sozialverbände deutliche Kritik an der geplanten Pflegereform.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen warnte insbesondere vor dem Verlust einer verlässlichen Finanzierung der Ersatzpflege. Auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege sieht in der geplanten Umgestaltung eine Gefahr für die Stabilität der häuslichen Pflege.

Wenn Angehörige ihre dringend benötigten Auszeiten nicht mehr ausreichend finanzieren können, steigt das Risiko einer körperlichen und psychischen Überlastung. Im schlimmsten Fall kann die Versorgung zu Hause nicht mehr aufrechterhalten werden.

Warum die Reform auch höhere Kosten verursachen könnte

Die geplante Neuordnung soll dazu beitragen, die finanzielle Schieflage der sozialen Pflegeversicherung zu bewältigen. Allerdings könnte eine unzureichende Entlastung pflegender Angehöriger langfristig auch zusätzliche Kosten verursachen.

Wenn Familien die häusliche Pflege aufgrund fehlender Unterstützung aufgeben müssen, bleibt häufig nur der Umzug in eine stationäre Pflegeeinrichtung. Das kann sowohl für die Pflegeversicherung als auch für die Betroffenen und gegebenenfalls die Sozialhilfeträger erheblich teurer werden.

Ob die erwarteten Einsparungen tatsächlich erreicht werden, hängt deshalb auch davon ab, wie gut die häusliche Versorgung nach der Reform funktioniert.

Verhinderungspflege noch 2026 nutzen: Diese Frist ist wichtig

Solange die Pflegereform nicht in Kraft getreten ist, gelten die bisherigen gesetzlichen Ansprüche. Familien können deshalb auch im Dezember 2026 noch den verfügbaren Rest ihres gemeinsamen Jahresbudgets für notwendige und erstattungsfähige Pflegeleistungen nutzen.

Nicht ausgeschöpfte Beträge aus dem Jahr 2026 lassen sich grundsätzlich nicht für Pflegeleistungen im Jahr 2027 ansparen. Das Jahresbudget verfällt insoweit mit dem Ablauf des 31. Dezember.

Anders verhält es sich bei bereits erbrachten Leistungen der Verhinderungspflege. Für tatsächlich im Jahr 2026 durchgeführte Ersatzpflege können Erstattungsanträge nach geltendem Recht noch bis zum 31. Dezember 2027 eingereicht werden.

Familien sollten deshalb rechtzeitig bei ihrer Pflegekasse erfragen, wie viel Geld aus dem bisherigen Jahresbudget noch zur Verfügung steht. Auch bereits erbrachte, aber noch nicht abgerechnete Leistungen müssen dabei berücksichtigt werden.

Praxisbeispiel: Familie verliert eine wichtige finanzielle Entlastung

Das folgende fiktive Beispiel zeigt, welche Auswirkungen die geplante Reform haben könnte. Frau Schneider pflegt ihren Ehemann mit Pflegegrad 3 zu Hause und erhält dafür monatlich 599 Euro Pflegegeld.

Zweimal im Monat übernimmt eine befreundete Nachbarin für jeweils fünf Stunden die Betreuung ihres Mannes. Bei einer vereinbarten Vergütung von 20 Euro pro Stunde entstehen dadurch jährlich Kosten von 2.400 Euro.

Bislang kann die Familie diese nachgewiesenen Kosten bei erfüllten Anspruchsvoraussetzungen über die Verhinderungspflege abrechnen. Aus dem gemeinsamen Jahresbudget verbleiben anschließend noch 1.139 Euro, beispielsweise für eine notwendige Kurzzeitpflege.

Nach dem Regierungsentwurf soll Frau Schneiders Ehemann ab 2027 monatlich 630 Euro Pflegegeld erhalten. Das sind insgesamt 372 Euro mehr im Jahr.

Die privat organisierte Ersatzpflege soll jedoch nicht mehr aus dem gesonderten Jahresbudget bezahlt werden können. Finanziert die Familie die bisherigen Betreuungskosten künftig vollständig aus dem erhöhten Pflegegeld, verbleibt gegenüber der bisherigen Situation trotz der Erhöhung eine zusätzliche finanzielle Belastung von 2.028 Euro im Jahr.

Berechnung im Praxisbeispiel Betrag Jährliche Kosten der privaten Ersatzpflege 2.400 Euro Zusätzliches Pflegegeld pro Jahr 372 Euro Zusätzliche Belastung bei Finanzierung allein aus dem Pflegegeld 2.028 Euro Umgerechnet pro Monat 169 Euro

Ob sich diese Belastung durch andere Leistungen, beispielsweise eine als Nachbarschaftshilfe anerkannte Betreuung, verringern lässt, hängt von den endgültigen gesetzlichen Regelungen und den Voraussetzungen im Einzelfall ab.

Fazit: Mehr Pflegegeld bedeutet nicht automatisch mehr Entlastung

Die geplante Abschaffung der eigenständigen Verhinderungspflege könnte für zahlreiche Familien eine erhebliche Verschlechterung bedeuten. Zwar sollen andere Pflegeleistungen erhöht werden, zugleich verlieren Angehörige jedoch ein bislang flexibel einsetzbares Instrument zur Finanzierung ihrer Pflegeauszeiten.

Besonders schwer könnte es Familien treffen, die regelmäßig auf privat organisierte Ersatzpflege angewiesen sind. Ein Überbrückungsbudget für professionelle Pflege in Krisensituationen erfüllt nicht dieselbe Funktion wie eine verlässlich finanzierte Auszeit im Alltag.

Die endgültige Entscheidung steht allerdings noch aus. Bis zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens sind Änderungen an den Beträgen, Verwendungsmöglichkeiten und Übergangsregelungen möglich.

FAQ: Sechs wichtige Fragen zur Verhinderungspflege 2027

Wird die Verhinderungspflege 2027 abgeschafft?

Nach dem Regierungsentwurf soll die Verhinderungspflege als eigenständiger Leistungsanspruch entfallen. Ersatzpflege soll weiterhin möglich sein, allerdings über andere Budgets der Pflegeversicherung finanziert werden.

Wie hoch soll das Überbrückungsbudget 2027 sein?

Geplant sind bis zu 2.285 Euro pro Kalenderjahr für Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 bis 5. Eine vom Bundesrat angeregte Anhebung auf mindestens 2.900 Euro hat die Bundesregierung am 24. November 2026 abgelehnt.

Kann ich weiterhin eine Nachbarin oder einen Freund für die Ersatzpflege bezahlen?

Ja, privat organisierte Ersatzpflege soll weiterhin möglich sein. Allerdings soll die Finanzierung künftig insbesondere aus dem erhöhten Pflegegeld beziehungsweise Entlastungsbudget erfolgen und nicht mehr wie bisher aus einem gesonderten Jahresbudget.

Kann ich ungenutzte Verhinderungspflege mit ins Jahr 2027 nehmen?

Nein. Nicht verwendete Mittel des gemeinsamen Jahresbetrags können nach geltendem Recht grundsätzlich nicht für erst im nächsten Kalenderjahr erbrachte Pflegeleistungen angespart werden.

Kann ich Verhinderungspflege aus dem Jahr 2026 noch 2027 abrechnen?

Ja. Für tatsächlich im Jahr 2026 erbrachte Verhinderungspflege muss der Erstattungsantrag einschließlich der erforderlichen Kostennachweise nach geltendem Recht spätestens am 31. Dezember 2027 bei der Pflegekasse eingehen.

Ist die Abschaffung der Verhinderungspflege bereits beschlossen?

Nein. Stand 25. November 2026 befindet sich das Pflegeneuordnungsgesetz noch im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren. Die bisherigen Ansprüche gelten bis zu einer wirksamen gesetzlichen Änderung weiter.

Quellen und Rechtsgrundlagen

Bundestagsdrucksache 21/8869 – Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes, Bundestagsdrucksache 21/9361 – Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung vom 24. November 2026