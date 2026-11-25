Wer eine Witwenrente erhält und plötzlich weniger Einkommen hat, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine höhere Hinterbliebenenrente bekommen. Doch nicht immer berücksichtigt die Deutsche Rentenversicherung den Einkommensrückgang sofort. Dadurch kann es passieren, dass die Witwenrente weiterhin gekürzt wird, obwohl längst weniger Geld zur Verfügung steht.

Eine besondere Regelung kann helfen. Sinkt das für die Witwenrente berücksichtigte Einkommen um mindestens zehn Prozent, ist eine Neuberechnung bereits ab dem Zeitpunkt der Einkommensminderung möglich. Wer den Rückgang erst später meldet, kann unter bestimmten Voraussetzungen auch eine rückwirkende Korrektur erreichen.

Warum die Witwenrente trotz weniger Einkommen gekürzt bleibt

Bei der Berechnung einer Witwen- oder Witwerrente berücksichtigt die Rentenversicherung bestimmte eigene Einkünfte der hinterbliebenen Person.

Dazu gehören insbesondere Arbeitsentgelt, gesetzliche Altersrenten und weitere gesetzlich erfasste Einkommensarten.

Für die Berechnung wird bei Arbeitsentgelt regelmäßig auf das durchschnittliche Einkommen des vorherigen Kalenderjahres zurückgegriffen. Veränderungen werden nach § 18d Absatz 1 SGB IV normalerweise erst zum folgenden 1. Juli berücksichtigt.

Wer beispielsweise im September 2026 seine Arbeitszeit reduziert, kann deshalb zunächst weiterhin eine Witwenrente erhalten, die anhand des früheren, höheren Einkommens gekürzt wurde.

Allerdings enthält das Gesetz eine Ausnahme für größere Einkommensminderungen.

Ab zehn Prozent weniger Einkommen kann sich die Witwenrente früher erhöhen

Nach § 18d Absatz 2 SGB IV können Einkommensminderungen bereits ab ihrem Eintritt berücksichtigt werden, wenn das laufende Einkommen mindestens zehn Prozent niedriger ist als der bisher angerechnete Betrag.

Entscheidend sind die nach den gesetzlichen Regeln ermittelten Einkommenswerte. Der tatsächlich auf dem Konto eingehende Betrag ist dafür nicht immer maßgeblich.

Bei mehreren anrechenbaren Einkommensarten kommt es zudem auf das Gesamteinkommen an. Eine Minderung bei einer einzelnen Einkommensquelle genügt nicht, wenn das insgesamt berücksichtigte Einkommen nicht entsprechend sinkt.

Die Deutsche Rentenversicherung erläutert außerdem, dass bei Arbeits- und Vermögenseinkommen eine voraussichtlich ausreichend dauerhafte Minderung vorliegen muss. Ein nur kurzfristiger Rückgang reicht deshalb nicht in jedem Fall.

Beispiel: Eine verspätete Meldung kann mehrere Monate betreffen

Eine Witwe hat bisher ein anrechenbares monatliches Einkommen von 1.800 Euro. Nach einer dauerhaften Arbeitszeitverkürzung sinkt dieser Betrag zum 1. September 2026 auf 1.500 Euro.

Damit liegt der Rückgang bei rund 16,7 Prozent. Die gesetzliche Zehn-Prozent-Grenze ist überschritten.

Der seit Juli 2026 geltende Freibetrag beträgt 1.122,53 Euro monatlich, sofern keine Erhöhung wegen eines waisenrentenberechtigten Kindes hinzukommt.

Berechnung Bisher Nach Einkommensminderung Anrechenbares Einkommen 1.800 Euro 1.500 Euro Freibetrag 1.122,53 Euro 1.122,53 Euro Einkommen über dem Freibetrag 677,47 Euro 377,47 Euro 40 Prozent Rentenabzug 270,99 Euro 150,99 Euro Monatliche Verbesserung – 120 Euro

Vorausgesetzt wird eine Witwenrente, die durch den bisherigen Abzug ausreichend gekürzt wurde. Zusätzliche Freibeträge oder weitere Einkünfte sind im Beispiel nicht berücksichtigt.

Wird die Änderung erst im Dezember gemeldet und später rückwirkend ab September berücksichtigt, können sich für September bis Dezember rechnerisch 480 Euro ergeben.

Eine solche Nachzahlung ist jedoch nicht allein wegen der verspäteten Meldung garantiert. Die Rentenversicherung muss prüfen, ob sämtliche Voraussetzungen bereits ab September vorlagen.

Auch eine nachträgliche Berücksichtigung ist möglich

Die Deutsche Rentenversicherung stellt in ihren rechtlichen Hinweisen zu § 18d SGB IV klar, dass eine ausreichend große Einkommensminderung grundsätzlich von Amts wegen berücksichtigt werden muss, sobald der Rentenversicherungsträger davon Kenntnis erhält.

Da der Behörde nicht jede Änderung bekannt wird, sollten Hinterbliebene den Rückgang selbst mitteilen.

Wurde die Einkommensminderung zunächst nicht berücksichtigt, können Betroffene eine Überprüfung und gegebenenfalls eine rückwirkende Berücksichtigung ab dem Beginn der Minderung verlangen.

Dabei sollten sie ausdrücklich angeben, seit wann das niedrigere Einkommen besteht und weshalb die Voraussetzungen der Zehn-Prozent-Regel erfüllt sind.

Die tatsächliche Reichweite einer rückwirkenden Korrektur hängt insbesondere von den Umständen, den vorliegenden Bescheiden und den sozialrechtlichen Verfahrensvorschriften ab.

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Welche Unterlagen Hinterbliebene einreichen sollten

Wer eine Neuberechnung erreichen möchte, sollte den Einkommensrückgang möglichst vollständig nachweisen.

Bei einer Arbeitszeitverkürzung kommen beispielsweise die Änderungsvereinbarung zum Arbeitsvertrag und aktuelle Gehaltsabrechnungen infrage.

Bei einem Wechsel vom Arbeitslohn zur eigenen Altersrente sind insbesondere der Rentenbescheid und die Unterlagen zum Ende der Beschäftigung wichtig.

Auch bei anderen Einkommensarten muss nachvollziehbar sein, weshalb sich der anrechenbare Betrag vermindert hat.

Besonders hilfreich ist der bisherige Witwenrentenbescheid. Daraus lässt sich entnehmen, welches Einkommen die Rentenversicherung bei der letzten Berechnung berücksichtigt hat.

Nicht ausreichend ist dagegen immer schon die Feststellung, dass auf dem Girokonto weniger Geld ankommt. Für die Rentenberechnung gelten eigene Vorschriften zur Einkommensbereinigung.

Weitere Informationen bietet der gegen-hartz.de-Beitrag Wenn die eigene Rente beginnt: Was passiert jetzt mit der Witwenrente?.

Ein Einkommensrückgang bringt nicht immer mehr Witwenrente

Die Zehn-Prozent-Regel bedeutet nicht, dass jede Einkommensminderung zu einer höheren Rentenzahlung führt.

Entscheidend ist, ob das eigene Einkommen die Witwenrente bislang tatsächlich reduziert hat.

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der allgemeine monatliche Freibetrag 1.122,53 Euro. Für jedes berücksichtigungsfähige waisenrentenberechtigte Kind erhöht sich dieser Betrag um 238,11 Euro.

Nur der Teil des anrechenbaren Einkommens, der den jeweiligen Freibetrag übersteigt, führt zu einer Kürzung. Davon werden 40 Prozent angerechnet.

Liegt das Einkommen bereits unter dem Freibetrag und findet keine Kürzung statt, kann eine weitere Einkommensminderung die Witwenrente nicht erhöhen.

Die Höhe des Freibetrags und die Berechnung erläutert die Deutsche Rentenversicherung in ihrer Mitteilung vom 19. Oktober 2026.

Was Betroffene jetzt konkret tun können

Hinterbliebene sollten zunächst ihren aktuellen Witwenrentenbescheid prüfen und den dort berücksichtigten Einkommensbetrag feststellen.

Anschließend lässt sich mit den aktuellen Einkommensunterlagen nachvollziehen, ob die gesetzliche Zehn-Prozent-Grenze erreicht ist.

Ist dies der Fall, sollte die Änderung der Rentenversicherung schriftlich und nachweisbar mitgeteilt werden. Dabei kann ausdrücklich um eine Neuberechnung nach § 18d Absatz 2 SGB IV ab dem tatsächlichen Beginn der Einkommensminderung gebeten werden.

Wird die Anpassung abgelehnt, sollten Betroffene die Begründung prüfen und bei einem aktuellen Bescheid die Rechtsbehelfsfrist beachten. Ein Widerspruch ist regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids möglich.

Wer erst später bemerkt, dass eine bereits eingetretene Einkommensminderung nicht berücksichtigt wurde, sollte ebenfalls eine Überprüfung anregen. Dabei ist wichtig, den Beginn des Rückgangs und seine Höhe anhand geeigneter Unterlagen nachzuweisen.

Häufige Fragen zur Neuberechnung der Witwenrente

Kann ich eine höhere Witwenrente rückwirkend bekommen?

Das ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Wenn das berücksichtigte Einkommen um mindestens zehn Prozent gesunken ist, kann die Minderung bereits ab ihrem Eintritt berücksichtigt werden. Ob daraus eine Nachzahlung folgt, hängt von den Bescheiden und den individuellen Anspruchsvoraussetzungen ab.

Reichen genau zehn Prozent weniger Einkommen aus?

Ja. § 18d Absatz 2 SGB IV verlangt eine Minderung um wenigstens zehn Prozent. Entscheidend ist allerdings das nach den gesetzlichen Regeln berücksichtigte Einkommen und nicht allein der tatsächliche Auszahlungsbetrag.

Muss ich die Einkommensminderung selbst melden?

Die Rentenversicherung muss eine ihr bekannte, rechtlich erhebliche Minderung berücksichtigen. Da ihr jedoch nicht jede Einkommensänderung bekannt wird, sollten Hinterbliebene den Rückgang zeitnah mitteilen und entsprechende Nachweise einreichen.

Quellen

§ 18d SGB IV – Einkommensänderungen

Deutsche Rentenversicherung – Rechtliche Arbeitsanweisung zu § 18d SGB IV, insbesondere zur rückwirkenden Berücksichtigung von Einkommensminderungen

§ 97 SGB VI – Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes

Deutsche Rentenversicherung – Hinterbliebene müssen Hinzuverdienstgrenze beachten, 19. Oktober 2026

Deutsche Rentenversicherung – Hinterbliebenenrente: So viel können Sie hinzuverdienen

§ 84 SGG – Widerspruchsfrist