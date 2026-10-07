Pflege von Angehörigen: Neue Grenze bestimmt jetzt die eigene Rente

Eine zusätzliche Arbeitsstunde pro Woche kann für pflegende Angehörige eine unerwartete Folge haben: Die Pflegekasse zahlt keine weiteren Beiträge für ihre Rente. Wer seine Arbeitszeit aufstockt, sollte deshalb nicht nur auf den nächsten Gehaltszettel schauen.

Denn bei der rentenrechtlichen Absicherung häuslicher Pflege verläuft eine harte Grenze: Regelmäßig höchstens 30 Wochenstunden Erwerbstätigkeit sind zulässig. Wer darüber liegt, kann dieselbe Pflege leisten wie zuvor und trotzdem die zusätzliche Absicherung verlieren.

30 Stunden sind erlaubt – 31 Stunden können den Anspruch beenden

Die Grenze steht in § 3 SGB VI und § 44 SGB XI und ist geltendes Recht. Es handelt sich weder um eine neue Kürzung ab Oktober noch um eine erst geplante Änderung.

Genau 30 Stunden Erwerbstätigkeit pro Woche schließen Rentenbeiträge aus der Pflege nicht aus. Bei regelmäßig mehr als 30 Stunden entfällt dagegen die Versicherungspflicht aufgrund dieser nicht erwerbsmäßigen Pflegetätigkeit.

Eine anteilige Kürzung nach dem Muster „etwas mehr arbeiten, etwas weniger Pflegebeiträge“ sieht diese Regelung nicht vor. Bereits rechtmäßig erworbene Rentenanwartschaften bleiben allerdings erhalten; betroffen ist die weitere Absicherung für Zeiten, in denen die Voraussetzungen fehlen.

Wie leicht diese Schwelle übersehen wird, erläutert auch der Beitrag über die 30-Stunden-Regel als Falle für Rentenpunkte aus Pflege.

Welche Voraussetzungen zusätzlich erfüllt sein müssen

Die Arbeitszeit allein entscheidet noch nicht über den Anspruch: Die gepflegte Person muss mindestens Pflegegrad 2 haben und Leistungen der gesetzlichen oder privaten Pflege-Pflichtversicherung beanspruchen können. Die Pflege muss nicht erwerbsmäßig in häuslicher Umgebung stattfinden.

Erforderlich sind wenigstens zehn Stunden Pflege pro Woche, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage. Dabei können Pflegezeiten für mehrere Menschen zusammengerechnet werden, wenn die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind.

Bei geteilter Pflege muss jede Pflegeperson den erforderlichen Mindestumfang selbst erreichen. Zwei Angehörige, die jeweils nur fünf Stunden wöchentlich pflegen, erfüllen die Zehn-Stunden-Voraussetzung nicht dadurch, dass sie gemeinsam zehn Stunden leisten.

Arbeitszeit und Pflegezeit werden unterschiedlich gezählt

Die 30-Stunden-Grenze bezieht sich auf die Erwerbstätigkeit, nicht auf die Summe aus Beruf und privater Pflege. Wer 30 Stunden arbeitet und zusätzlich zwölf Stunden einen Angehörigen pflegt, überschreitet die Erwerbsgrenze dadurch nicht.

Mehrere berufliche Tätigkeiten werden dagegen zusammengerechnet, auch Beschäftigung und Selbstständigkeit. Ein Hauptjob mit 28 Stunden und ein regelmäßiger Nebenjob mit vier Stunden ergeben deshalb 32 Wochenstunden.

📚 Lesen Sie auch: Witwenrente: Eine zweite Rente darf nicht automatisch zur Kürzung führen

Situation Folge für Rentenbeiträge aus Pflege 28 Stunden Erwerbstätigkeit plus zwölf Stunden private Pflege Arbeitszeitgrenze eingehalten; weitere Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Genau 30 Stunden Erwerbstätigkeit Arbeitszeitgrenze eingehalten. Dauerhafte Aufstockung auf 31 Stunden Keine Versicherungspflicht aus der Pflegetätigkeit. 28 Stunden Hauptjob plus vier Stunden Nebenjob Zusammen 32 Stunden; Arbeitszeitgrenze überschritten. Nur kurzfristige Mehrarbeit Nicht automatisch anspruchsschädlich; die regelmäßige Arbeitszeit ist zu prüfen.

Nicht jede Überstunde beendet die Absicherung

Das Wort „regelmäßig“ ist entscheidend: Eine kurzfristige Überschreitung ist nicht automatisch mit einer dauerhaften Arbeitszeitaufstockung gleichzusetzen. Daraus lässt sich allerdings kein Freibrief für ständig wiederkehrende Überstunden ableiten.

Auch erforderliche berufliche Vor- und Nacharbeiten können zur Arbeitszeit zählen. Wer schwankende Einsatzzeiten hat oder selbstständig arbeitet, sollte die Einordnung deshalb mit der Pflegekasse klären und seine Angaben nachvollziehbar dokumentieren.

Pflegegeld und Rentenbeiträge sind verschiedene Leistungen

Das Pflegegeld dient der Sicherstellung der häuslichen Versorgung und steht der pflegebedürftigen Person zu. Die Rentenbeiträge für eine versicherungspflichtige Pflegeperson fließen dagegen an die Rentenversicherung und müssen nicht aus dem Pflegegeld finanziert werden.

Die Weitergabe von Pflegegeld als Anerkennung macht familiäre Pflege nicht automatisch zu einer beruflichen Tätigkeit. Die Abgrenzung erläutert gegen-hartz.de auch im Beitrag „Zählt das Pflegegeld als Einkommen zur Rente?“.

Wer über 30 Stunden arbeitet, verliert durch diese Arbeitszeit allein nicht den Pflegegeldanspruch seines Angehörigen. Die Grenze betrifft hier die eigene Rentenversicherung aus der Pflege.

Wie viel die Pflege für die spätere Rente bringt

Für die Beitragsberechnung wird ein gesetzlich festgelegtes, rechnerisches Einkommen angesetzt. Dessen Höhe hängt insbesondere vom Pflegegrad und davon ab, ob Pflegegeld, Pflegesachleistungen oder eine Kombination bezogen werden.

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Bei gleichem Pflegegrad ist die Berechnungsgrundlage bei ausschließlichem Pflegegeldbezug höher als bei Kombinations- oder ausschließlichen Sachleistungen. Teilen sich mehrere private Pflegepersonen die Versorgung, wird die Grundlage entsprechend den festgestellten Pflegeanteilen aufgeteilt.

Die Pflegebeiträge können zusätzliche Rentenanwartschaften schaffen und die Pflegezeiten als Beitragszeiten für rentenrechtliche Wartezeiten zählen. Ein Monat mit Beschäftigung und versicherungspflichtiger Pflege wird dabei zeitlich nicht zu zwei Versicherungsmonaten.

Mehr Arbeit bedeutet nicht automatisch weniger Gesamtrente

Der Wegfall der Pflegebeiträge ist ein möglicher Nachteil einer Arbeitszeitaufstockung, aber noch keine vollständige Rechnung. Steigt das rentenversicherungspflichtige Gehalt, entstehen daraus grundsätzlich zusätzliche Rentenanwartschaften.

Ob diese den Verlust aus der Pflege ausgleichen, hängt vom zusätzlichen Verdienst und der bisherigen Beitragsgrundlage für die Pflege ab. Die pauschale Behauptung, mehr Arbeit führe bei pflegenden Angehörigen immer zu weniger Rente, wäre deshalb falsch.

Für die Entscheidung zählen außerdem das verfügbare Einkommen, die beruflichen Aussichten und die Belastung durch die Pflege. Vor einer Vertragsänderung sollten Betroffene die bisherige Pflegebeitragszahlung und die Folgen der neuen Arbeitszeit konkret prüfen lassen.

Die Pflegekasse muss von Änderungen erfahren

Zuständig ist die Pflegekasse beziehungsweise private Pflegeversicherung der gepflegten Person. Dort sollten Angehörige den Fragebogen zur sozialen Sicherung anfordern und klären, ob sie als Pflegeperson für die Rentenversicherung erfasst sind.

Änderungen der Arbeitszeit oder des Pflegeumfangs sollten sie zeitnah mitteilen. Eine schriftliche Auskunft über die Beitragszahlung und ein Blick in den Versicherungsverlauf helfen, fehlende Meldungen früh zu erkennen.

Sechs Fragen und Antworten zu Pflege und Rente

Darf ich genau 30 Stunden arbeiten?

Ja, genau 30 regelmäßige Wochenstunden Erwerbstätigkeit sind zulässig. Zusätzlich müssen die Voraussetzungen für die versicherungspflichtige Pflege erfüllt sein.

Werden meine Pflegestunden auf die 30 Stunden angerechnet?

Nein, die nicht erwerbsmäßige private Pflege wird nicht zur beruflichen Wochenarbeitszeit addiert. Sie muss aber den vorgeschriebenen Mindestumfang erreichen.

Zählt ein Nebenjob mit?

Ja, die regelmäßigen Arbeitszeiten mehrerer Erwerbstätigkeiten werden zusammengerechnet. Auch eine selbstständige Nebentätigkeit kann deshalb zum Überschreiten der Grenze führen.

Reicht Pflegegrad 1 für Rentenbeiträge?

Nein, für diese Absicherung ist mindestens Pflegegrad 2 erforderlich. Außerdem sind mindestens zehn Stunden Pflege an regelmäßig wenigstens zwei Wochentagen notwendig.

Verliere ich frühere Rentenpunkte, wenn ich mehr arbeite?

Nein, rechtmäßig erworbene Rentenanwartschaften werden durch die spätere Aufstockung nicht gelöscht. Für die Zeit der regelmäßigen Überschreitung entstehen aber keine weiteren Rentenansprüche aus dieser Pflege.

Werden die Rentenbeiträge vom Pflegegeld abgezogen?

Nein, die Beiträge zur sozialen Absicherung der Pflegeperson sind eine zusätzliche Leistung. Das Pflegegeld wird deshalb nicht um diese Beiträge gekürzt.

Praxisbeispiel: Von 28 auf 32 Stunden – die Pflege bleibt, die Beiträge entfallen

Die 54-jährige Sabine arbeitet 28 Stunden pro Woche und pflegt ihre Mutter mit Pflegegrad 3 an vier Tagen insgesamt zwölf Stunden. Alle Voraussetzungen sind erfüllt, und die Pflegekasse zahlt für Sabine Rentenbeiträge.

Ihr Arbeitgeber bietet ihr eine dauerhafte Aufstockung auf 32 Wochenstunden an. Obwohl Sabine ihre Mutter unverändert weiterpflegt, entfällt mit der regelmäßigen Überschreitung die Rentenversicherungspflicht aus dieser Pflege.

Bei einer Aufstockung auf genau 30 Stunden bliebe die Arbeitszeitvoraussetzung dagegen erfüllt. Sabine sollte daher vor der Unterschrift vergleichen lassen, wie sich der Mehrverdienst und der mögliche Wegfall der Pflegebeiträge auf ihre Altersvorsorge auswirken.