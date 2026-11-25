Mehr als 400 ältere Menschen im Saalekreis sind auf Unterstützung durch das Sozialamt angewiesen. Viele von ihnen haben jahrzehntelang gearbeitet und Beiträge in die Rentenversicherung eingezahlt. Trotzdem reicht ihr Einkommen im Ruhestand nicht aus. Die Tafel Merseburg plant deshalb eine besondere Weihnachtsaktion. Rund 400 Senioren sollen kleine Geschenktüten erhalten.

Über die Aktion wurde am 22. November 2026 in der lokalen Presse berichtet. Die Geschenke sollen älteren Menschen eine Freude bereiten, für die zusätzliche Ausgaben selbst in der Weihnachtszeit kaum möglich sind. Zugleich macht die Initiative deutlich, dass ein langes Arbeitsleben nicht unbedingt vor finanziellen Schwierigkeiten im Alter schützt.

Tafel Merseburg möchte Senioren zu Weihnachten eine Freude machen

Hinter der geplanten Aktion steht die Tafel Merseburg, die Menschen mit geringem Einkommen im Saalekreis unterstützt. Die kleinen Weihnachtsgeschenke richten sich an Senioren, deren finanzielle Möglichkeiten begrenzt sind.

Die Zahl von rund 400 geplanten Geschenktüten verdeutlicht den Umfang der Aktion. Dabei ist zwischen den Menschen, die im Saalekreis Sozialhilfe beziehen, und den vorgesehenen Empfängern der Geschenke zu unterscheiden. Dass beide Gruppen vollständig übereinstimmen, ist nicht belegt.

Welche Gegenstände die Tüten enthalten sollen, wann die Ausgabe stattfindet und wie die Empfänger ausgewählt werden, geht aus den bislang zugänglichen Angaben nicht hervor.

Fest steht jedoch, dass die Weihnachtsaktion an eine bereits bestehende Hilfsstruktur anknüpft.

Die Tafel unterstützt im Saalekreis mehr als 1.000 Familien

Die Tafel Merseburg ist ein Projekt der WORKS Gemeinnütziges Bildungswerk GmbH. Nach Angaben des Trägers werden über die Einrichtung mehr als 1.000 Familien versorgt. Rund 35 Lebensmittelgeschäfte und zahlreiche Privatpersonen unterstützen die Arbeit regelmäßig.

Dabei beschränkt sich das Angebot nicht auf die Ausgabe von Lebensmitteln. Zum Projekt gehören auch eine Suppenküche, eine Kleiderkammer, ein Sozialkaufhaus und eine Möbelvermittlung. Hinzu kommen weitere Hilfen für Menschen, die ihren Alltag mit wenig Geld bewältigen müssen.

Die Einrichtung besteht seit vielen Jahren und gehört seit März 2022 zum Tafelverbund. Die geplanten Weihnachtsgeschenke für ältere Menschen ergänzen damit eine Unterstützung, die im Saalekreis bereits fest verankert ist.

Auch bundesweit spielen Senioren bei den Tafeln eine bedeutende Rolle. Nach Angaben von Tafel Deutschland ist etwa ein Viertel der Menschen, die Tafelangebote nutzen, älter als 64 Jahre. Neben Lebensmitteln organisieren einzelne Tafeln deshalb auch Begegnungsangebote und besondere Aktionen für ältere Menschen.

Nach jahrzehntelanger Arbeit reicht die Rente trotzdem nicht

Besonders bedrückend ist an der Situation im Saalekreis, dass viele der betroffenen Menschen während ihres Erwerbslebens gearbeitet und Rentenbeiträge gezahlt haben.

Wie viele der über 400 Senioren tatsächlich mindestens 45 Jahre versichert waren, ist allerdings nicht bekannt. Die Zahl darf deshalb nicht als Nachweis verstanden werden, dass sämtliche Betroffenen nach 45 Beitragsjahren auf Sozialhilfe angewiesen sind.

Dass lange Beschäftigungszeiten keine auskömmliche Rente garantieren, lässt sich dennoch erklären. Die Rentenhöhe hängt vor allem davon ab, wie viel jemand im Verhältnis zum Durchschnittsverdienst verdient hat.

Wer 45 Jahre lang gearbeitet, dabei aber dauerhaft wenig verdient hat, kann entsprechend niedrige Rentenansprüche erwerben.

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Eine Berechnung der Bundesregierung zeigt, dass im Jahr 2025 ein rechnerischer Bruttomonatslohn von 2.672 Euro über 45 Beitragsjahre lediglich zu einem Rentenzahlbetrag von rund 1.024 Euro führte. Dieser entsprach ungefähr dem damaligen durchschnittlichen Grundsicherungsbedarf.

Über diese Zahlen berichtete gegen-hartz.de bereits im Artikel Trotz 45 Jahre Arbeiten nur eine Sozialhilfe-Rente.

Weihnachtsgeschenke helfen kurzfristig – die finanziellen Probleme bleiben

Für die Senioren im Saalekreis können die Geschenktüten eine willkommene Aufmerksamkeit sein. Sie ersetzen jedoch keine dauerhaft ausreichende Altersversorgung.

Wer auf Grundsicherung im Alter angewiesen ist, muss seine laufenden Ausgaben aus der Rente und ergänzenden Sozialleistungen bestreiten. Selbst kleine zusätzliche Anschaffungen können dann schwierig werden.

Die Tafel-Aktion macht diese Situation sichtbar, ohne dass dafür die einzelnen Rentenhöhen oder persönlichen Lebensgeschichten der Empfänger bekannt sein müssen.

Für Betroffene ist neben der Unterstützung durch die Tafel wichtig, dass bestehende Sozialleistungsansprüche vollständig berücksichtigt werden.

Menschen mit niedrigen Renten können unter bestimmten Voraussetzungen einen Grundrentenzuschlag erhalten. Die Deutsche Rentenversicherung prüft diesen Anspruch ohne gesonderten Antrag.

Wer mindestens 33 Jahre an anerkannten Grundrentenzeiten erreicht, kann außerdem bei der Grundsicherung oder beim Wohngeld von einem besonderen Einkommensfreibetrag profitieren. Im Jahr 2026 können bis zu 281,50 Euro monatlich bei der Einkommensanrechnung unberücksichtigt bleiben.

Wie sich dieser Freibetrag beim Wohngeld auswirken kann, erläutert gegen-hartz.de im Beitrag Wohngeld für Rentner: 33 Versicherungsjahre erhöhen den Zuschuss.

Unterstützung für Senioren in Merseburg

Wer die Arbeit der Tafel Merseburg unterstützen möchte, findet die Kontaktdaten unmittelbar beim Träger WORKS Gemeinnütziges Bildungswerk.

Die Einrichtung ist unter der Telefonnummer 03461 2315-67 und per E-Mail an info@works-bildungswerk.de erreichbar. Ob für die Weihnachtsaktion noch bestimmte Sachspenden oder zusätzliche Helfer benötigt werden, sollte direkt dort erfragt werden.

Für ältere Menschen, die ihren Lebensunterhalt trotz Rente nicht vollständig bestreiten können, ist im Saalekreis außerdem das Sozialamt zuständig. Es befindet sich in der Domstraße 4 in Merseburg.

Die Weihnachtsaktion der Tafel Merseburg kann die Altersarmut in der Region nicht beseitigen. Sie richtet die Aufmerksamkeit aber auf Menschen, die viele Jahre ihres Lebens gearbeitet haben und im Alter dennoch Unterstützung benötigen.

Dass für rund 400 Senioren kleine Weihnachtsgeschenke vorgesehen sind, zeigt, welche Bedeutung solche Hilfsangebote vor Ort haben.

Quellen