“Rente mit 63”: Diese Jahrgänge trifft die Streichung schon ab 2027

Wer 1962 geboren ist, steht im Herbst 2026 vor einer Entscheidung, die sich nicht lange aufschieben lässt: Das persönliche Zeitfenster für eine abschlagsfreie Frührente öffnet sich, und gleichzeitig arbeitet die Bundesregierung an einem Gesetz, das genau diesen Weg schließen soll.

Was der Jahrgang 1962 nach aktuellem Recht noch hat

Die sogenannte „Rente mit 63” existiert für den Jahrgang 1962 nicht mehr so, wie der Name klingt. Wer 1962 geboren wurde, kann nach geltendem Recht die Altersrente für besonders langjährig Versicherte (Frührente ohne Abschläge nach 45 Versicherungsjahren) in Anspruch nehmen.

Die gilt dann allerdings nicht mit 63, sondern frühestens mit 64 Jahren und 8 Monaten. Das ist die Altersgrenze, die § 236b SGB VI für diesen Jahrgang festlegt.

Marc Robert aus Gelsenkirchen – ein Beispiel für die Praxis

Für Marc Robert, geboren am 16. August 1962, bedeutet das: Das 64. Lebensjahr und 8 Monate vollenden sich am 16. April 2027. Die Rente beginnt immer am Ersten des Folgemonats: frühestens also zum 1. Mai 2027. Voraussetzung ist, dass er die Wartezeit von 45 Versicherungsjahren erfüllt. Ein Vorbezug mit Abschlägen ist bei dieser Rentenart nicht möglich, auch nicht gegen Abzüge.

Daneben gibt es einen zweiten Weg: die Altersrente für langjährig Versicherte nach 35 Beitragsjahren. Diese kann Marc Robert bereits seit August 2025 beantragen, also mit 63. Wer diesen Weg wählt, zahlt jedoch einen dauerhaften Preis: 0,3 Prozent Abzug pro Monat, den die Rente vor der Regelaltersgrenze beginnt.

Für den Jahrgang 1962 liegt die Regelaltersgrenze bei 66 Jahren und 8 Monaten. Zwischen 63 und dieser Grenze liegen 44 Monate. Das ergibt einen Abschlag von 13,2 Prozent, der lebenslang auf jede Rentenzahlung und jede spätere Erhöhung wirkt.

Was die Rentenkommission plant — und warum das jetzt zählt

Die Alterssicherungskommission (ASK) der Bundesregierung hat am 23. Juni 2026 ihren Abschlussbericht vorgelegt und beiden Rentenarten den Kampf angesagt. Erstens: Die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren soll vollständig abgeschafft werden.

Zweitens: Die Frührente mit Abschlägen (nach 35 Jahren) soll künftig erst ab 64 statt ab 63 möglich sein. Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas haben angekündigt, alle 33 Empfehlungen umsetzen zu wollen — mit dem Ziel, das Gesetzgebungsverfahren bis Ende 2026 abzuschließen.

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Kein Gesetz ist bisher beschlossen. Aber die Richtung ist eindeutig, und der Zeitplan ist eng. Wer auf Vertrauensschutz hofft, muss wissen: Welche Jahrgänge konkret geschützt werden und ab welchem Geburtsjahrgang die neuen Regeln gelten, entscheidet erst der Gesetzentwurf. Dieser wird nach der Sommerpause erwartet.

Der Jahrgang 1962, der ab Herbst 2026 in das Zeitfenster der abschlagsfreien Frührente einläuft, sitzt genau an dieser Grenze.

Frühestmöglicher abschlagsfreier Rentenbeginn: April 2027

Marc Robert aus Gelsenkirchen, geboren am 16. August 1962, erfüllt die Wartezeit von 45 Jahren voraussichtlich nach einem Berufsleben ohne lange Unterbrechungen spätestens Mitte der 2020er Jahre. Entscheidend ist jetzt der Rentenantrag.

Frühestmöglicher abschlagsfreier Rentenbeginn: 1. Mai 2027 (Alter 64 Jahre und 8 Monate). Bis dahin kann Marc Robert die Altersrente für langjährig Versicherte (35 Jahre) bereits seit August 2025 nutzen, mit 13,2 Prozent Abschlag. Oder er wartet auf den Mai 2027 und bekommt die volle Rente ohne Kürzung. Das ist die Entscheidung, die er jetzt treffen muss.

Die Crux: Wenn der Gesetzentwurf der Bundesregierung zum 1. Januar 2027 in Kraft tritt und keine Übergangsregelung für rentennahe Jahrgänge des Typs 1962 vorsieht, könnte der abschlagsfreie Weg für den Rentenbeginn Mai 2027 wegfallen.

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Die Deutsche Rentenversicherung beantwortet Fragen zum Vertrauensschutz ausdrücklich erst nach Veröffentlichung des Gesetzes. Wer keine Klarheit über seinen Versicherungsverlauf hat, sollte jetzt eine Rentenauskunft anfordern und sich nicht auf spätere Informationen verlassen.

Der häufigste Irrtum beim Jahrgang 1962

Viele Versicherte des Jahrgangs 1962 gehen davon aus, sie könnten die Frührente nach 45 Jahren jederzeit vorziehen, und notfalls mit Abschlägen. Das ist falsch. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte kann nicht vorzeitig in Anspruch genommen werden, auch nicht gegen Rentenabzüge.

Wer diese Rentenart wählt, muss das Mindestalter — im Fall des Jahrgangs 1962 genau 64 Jahre und 8 Monate — bereits erreicht haben.

Der zweite häufige Irrtum: Zeiten des Bürgergeld- oder Arbeitslosengeld-II-Bezugs zählen nicht auf die 45-Jahres-Wartezeit. Wer die letzten Jahre vor dem geplanten Rentenbeginn mit Grundsicherung überbrückt hat, riskiert, die Wartezeit nicht zu erfüllen, und verliert damit nicht nur den Anspruch auf die abschlagsfreie Rente, sondern fällt zurück auf die abschlagsbehaftete Variante nach 35 Jahren.

Das kann mehrere hundert Euro Rentenunterschied pro Monat bedeuten, dauerhaft.

Was Marc Robert jetzt konkret tun sollte

Wer sich in der Lage von Marc Robert befindet, hat drei Möglichkeiten: Erstens die Rentenauskunft anfordern, also nicht die jährliche Renteninformation, sondern die detaillierte Rentenauskunft bei der Deutschen Rentenversicherung. Sie zeigt, welche Wartezeiten bereits erfüllt sind und ob noch Lücken bestehen.

Zweitens eine Kontenklärung durchführen lassen: Sind alle Beitragszeiten, Kindererziehungszeiten und Anrechnungszeiten korrekt erfasst? Fehler in der Rentenakte können den Anspruch gefährden.

Drittens den Gesetzentwurf zur Rentenreform verfolgen: sobald ein Referentenentwurf vorliegt, werden die konkreten Stichtage und Vertrauensschutzregelungen bekannt sein. Dann ist schnelles Handeln wichtig.

Wer jetzt bereits die Frührente mit Abschlägen ab 63 bezieht oder bezogen hat, ist von einer Abschaffung der abschlagsfreien Rente nicht mehr betroffen. Der Rentenanspruch bleibt bestehen. Die Reform trifft nur denjenigen, der die Rente noch nicht begonnen hat.

Häufige Fragen zur Rente für den Jahrgang 1962

Kann ich als Jahrgang 1962 noch die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren bekommen?

Nach geltendem Recht ja, frühestens mit 64 Jahren und 8 Monaten. Ob dieser Weg durch die geplante Rentenreform wegfällt, entscheidet erst der Gesetzentwurf, der nach der Sommerpause 2026 erwartet wird. Solange kein Gesetz beschlossen ist, gilt das aktuelle Recht.

Zählen Zeiten der Arbeitslosigkeit auf die 45 Jahre?

Zeiten mit Arbeitslosengeld I können unter engen Voraussetzungen angerechnet werden. Zeiten mit Bürgergeld (früher: Hartz IV / Arbeitslosengeld II) zählen nicht auf die 45-Jahres-Wartezeit. Ausnahmen gelten nur bei Insolvenz oder vollständiger Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers.

Was passiert, wenn ich bereits mit 63 in Rente gegangen bin?

Wer bereits eine Altersrente bezieht, ist von der Reform nicht betroffen. Laufende Renten werden nicht nachträglich verändert. Die geplanten Änderungen betreffen ausschließlich künftige Renteneintritte.

Quellen

BMAS: Rentenkommission 2026 — Empfehlungen der Alterssicherungskommission, 23. Juni 2026

Bundesregierung: FAQ zum Bericht der Alterssicherungskommission, 2. Juli 2026

Deutsche Rentenversicherung: Altersrenten für langjährig und besonders langjährig VersicherteSozialgesetzbuch VI: § 38 SGB VI (Altersrente für besonders langjährig Versicherte), § 236b SGB VI (Übergangsregelung Jahrgänge 1953–1963), § 36 SGB VI (Altersrente für langjährig Versicherte)