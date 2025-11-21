So hoch ist die Rente nach 35 Beitragsjahren in die Rentenkasse – Tabelle

Lesedauer 4 Minuten

Vorweg: Eine feste „35-Jahre-Rente“ gibt es nicht. Entscheidend ist, wie hoch Ihr durchschnittliches versichertes Einkommen in diesen 35 Jahren war – und das gemessen in Entgeltpunkten. Ein Jahr mit Durchschnittsverdienst ergibt einen Entgeltpunkt.

Seit 1. Juli 2025 ist ein Entgeltpunkt 40,79 Euro wert. Wer also 35 Jahre lang im Schnitt genau den Durchschnittslohn erzielt hat (insgesamt 35 Entgeltpunkte) erhält eine Bruttorente von rund 1.427,65 Euro im Monat – vor Abzügen und ohne Zu- oder Abschläge.

Wie die gesetzliche Rente berechnet wird

Die Bruttorente ergibt sich aus der Rentenformel: Rente = Entgeltpunkte × Zugangsfaktor × aktueller Rentenwert × Rentenartfaktor.

Für Altersrenten beträgt der Rentenartfaktor 1,0; der Zugangsfaktor ist 1,0 beim regulären Rentenbeginn, sinkt bei vorzeitiger Inanspruchnahme und steigt bei Aufschub. Der aktuelle Rentenwert liegt seit 1. Juli 2025 bei 40,79 Euro pro Entgeltpunkt.

Was 35 Jahre in Euro bedeuten: Beispiele bei Rentenbeginn mit Regelalter

Die folgende Tabelle zeigt Dir, wie stark der durchschnittliche Jahresverdienst (in Entgeltpunkten pro Jahr) die Monatsrente nach 35 Jahren beeinflusst. Grundlage ist der Rentenwert von 40,79 Euro (Stand: seit 01.07.2025) und ein Zugangsfaktor von 1,0.

Beispielprofil Monatliche Bruttorente 0,6 EP/Jahr (ca. 60 % Durchschnittslohn) 856,59 € 0,8 EP/Jahr (ca. 80 % Durchschnittslohn) 1.142,12 € 1,0 EP/Jahr (Durchschnittslohn) 1.427,65 € 1,2 EP/Jahr (ca. 120 % Durchschnittslohn) 1.713,18 €

Erläuterung: Ein Jahr mit Durchschnittsverdienst bringt 1,0 Entgeltpunkt, darunter bzw. darüber entsprechend weniger oder mehr.

Früher oder später in Rente: dauerhafte Abschläge und Zuschläge

Bei der Altersrente für langjährig Versicherte (Voraussetzung: 35 Jahre an anrechenbaren Zeiten) ist ein vorgezogener Rentenstart möglich, frühestens ab 63 – allerdings mit 0,3 % Abschlag pro vorgezogenem Monat (maximal 14,4 % bei 4 Jahren). Wer später in Rente geht als die Regelaltersgrenze, erhält 0,5 % Zuschlag je Monat Aufschub. Beide Effekte wirken dauerhaft.

Die nächste Tabelle zeigt die Abschläge bzw. Zuschläge am Beispiel von 35 Entgeltpunkten (Basis: 1.427,65 € Brutto/Monat bei Regelalter).

Renteneintritt Beispiel-Betrag (brutto) 1 Jahr früher (−3,6 %) 1.376,25 € 2 Jahre früher (−7,2 %) 1.324,86 € 3 Jahre früher (−10,8 %) 1.273,46 € 4 Jahre früher (−14,4 %) 1.222,07 €

Zum Vergleich die Wirkung eines Aufschubs:

Aufschub über Regelalter Beispiel-Betrag (brutto) 1 Jahr später (+6,0 %) 1.513,31 € 2 Jahre später (+12,0 %) 1.598,97 €

Rechtsgrundlagen und amtliche Hinweise zu Zugangsfaktor, Abschlägen und Zuschlägen finden sich bei der Deutschen Rentenversicherung.

Grundrente: Warum 35 Jahre hier eine wichtige Schwelle sind

Wer mindestens 33 Jahre sogenannte Grundrentenzeiten aufweist (u. a. Pflichtbeiträge aus Beschäftigung, Kindererziehungs- und Pflegezeiten), kann – bei insgesamt niedrigem lebenslangem Einkommen – einen Grundrentenzuschlag erhalten.

Der Zuschlag steigt bis 35 Jahren Grundrentenzeiten auf den vollen Betrag. Methodisch wird der persönliche Durchschnitt an Entgeltpunkten für diese Zeiten bis zu einem rechnerischen Deckel von 0,8 EP angehoben; der resultierende Aufschlag wird um 12,5 % gemindert.

Der theoretisch maximale Zuschlag bei 35 Jahren Grundrentenzeiten entspricht 0,2625 Entgeltpunkten pro Jahr. Mit dem Rentenwert von 40,79 Euro ergibt das bis zu 374,76 Euro monatlich – vor Einkommensanrechnung. In der Praxis fällt der Zuschlag oft niedriger aus, weil er vom individuellen Durchschnittseinkommen und einer nachgelagerten Einkommensprüfung abhängt.

Grundrentenzuschlag (theoretischer Maximalwert) Monatlich (brutto) 35 Jahre Grundrentenzeiten bis zu 374,76 €

Netto statt Brutto: Abzüge für Kranken- und Pflegeversicherung sowie Steuern

Von der Bruttorente gehen Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung der Rentner ab. Die Rentenversicherung trägt dabei die Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes (14,6 %) und die Hälfte des Zusatzbeitrags, die andere Hälfte wird von der Rente einbehalten.

Die Pflegeversicherung zahlen Rentnerinnen und Rentner grundsätzlich allein; der allgemeine Satz liegt seit 1. Januar 2025 bei 3,6 %, für Kinderlose gilt ein Zuschlag auf 4,2 %.

Wegen der technischen Umsetzung wurde im Juli 2025 einmalig 4,8 % auf die beitragspflichtige Juli-Rente einbehalten; seit August gilt wieder der Regelsatz. Zusätzlich kann Einkommensteuer fällig werden – abhängig vom persönlichen Steuersatz und dem steuerpflichtigen Rentenanteil.

Was 35 Jahre für den Rentenbeginn ermöglichen – und was nicht

Die Wartezeit von 35 Jahren verschafft Zugang zur Altersrente für langjährig Versicherte. Wer 1964 oder später geboren ist, erreicht die abschlagsfreie Altersgrenze trotz 35 Jahren erst mit 67; jüngere Jahrgänge können je nach Geburtsjahr etwas früher ohne Abschlag in Rente gehen.

Eine abschlagsfreie „Rente mit 63“ gibt es nur für besonders langjährig Versicherte mit 45 Jahren.

Fragen und Antworten zur Rente nach 35 Jahren Rentenbeiträgen

Gibt es eine feste Rentenhöhe nach 35 Beitragsjahren?

Nein. Eine pauschale „35-Jahre-Rente“ existiert nicht. Entscheidend ist, wie hoch Ihr versichertes Einkommen im Durchschnitt dieser Jahre war. Dieses wird in Entgeltpunkten gemessen.

Ein Jahr mit Durchschnittsverdienst ergibt einen Entgeltpunkt; die spätere Bruttorente berechnet sich aus der Summe Ihrer Entgeltpunkte, dem aktuellen Rentenwert, dem Zugangsfaktor und dem Rentenartfaktor.

Wieviel ergibt das bei durchschnittlichem Verdienst über 35 Jahre?

Wer über 35 Jahre hinweg im Schnitt genau den Durchschnittslohn erzielt, sammelt rund 35 Entgeltpunkte.

Bei einem aktuellen Rentenwert von 40,79 Euro pro Punkt entspricht das einer Bruttorente von etwa 1.427,65 Euro im Monat – vor Abzügen für Kranken- und Pflegeversicherung sowie eventuelle Steuern und ohne Zu- oder Abschläge durch früheren oder späteren Rentenbeginn.

Welche Zeiten zählen, um die 35 Jahre für die „Rente für langjährig Versicherte“ zu erfüllen?

Neben Pflichtbeiträgen aus einer Beschäftigung können unter anderem Kindererziehungszeiten, Zeiten der häuslichen Pflege sowie bestimmte Anrechnungszeiten (etwa wegen Krankheit oder Arbeitslosigkeit mit Leistungsbezug) auf die 35 Jahre angerechnet werden.

Minijobs zählen, wenn Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt wurden. Ob einzelne Zeiten in Ihrem Fall mitzählen, ergibt sich aus den Details Ihres Versicherungsverlaufs.

Was passiert, wenn ich früher oder später in Rente gehe?

Bei einem vorgezogenen Start entstehen dauerhafte Abschläge von 0,3 Prozent pro Monat, maximal 14,4 Prozent bei vier Jahren Vorlauf. Wer später als zur Regelaltersgrenze beginnt, erhält Zuschläge von 0,5 Prozent pro Monat Aufschub. Diese Zu- oder Abschläge wirken lebenslang auf die Monatsrente.

Gibt es mit 35 Jahren Anspruch auf die Grundrente?

Die Grundrente ist kein eigener Rentenanspruch, sondern ein möglicher Zuschlag für langjährige Niedrigverdienste.

Maßgeblich sind sogenannte Grundrentenzeiten von mindestens 33 Jahren; der Zuschlag steigt bis 35 Jahren auf den vollen Wert, wird aber individuell berechnet und hängt von Ihrem lebensdurchschnittlichen Einkommen und einer Einkommensanrechnung ab. Wer über dem Prüfwert liegt, erhält keinen oder nur einen reduzierten Zuschlag.

Fazit

Nach 35 Beitragsjahren kann die Rente – je nach Erwerbsbiografie – deutlich variieren. Als grobe Orientierung gilt: 35 Entgeltpunkte entsprechen seit Juli 2025 rund 1.427,65 Euro Bruttorente. Wer im Schnitt weniger oder mehr verdient hat, landet spürbar darunter oder darüber.

Vorzeitiger Rentenbeginn senkt, Aufschub erhöht die Rente dauerhaft. Bei langjährigen Niedriglöhnen kann die Grundrente einen merklichen Zuschlag bringen.

Für eine individuelle Prognose lohnt der Blick in die jährliche Renteninformation sowie ein Test mit dem Rentenbeginn- und Rentenhöhenrechner der Deutschen Rentenversicherung.

Quellen (Auswahl): Aktueller Rentenwert 2025 und Rentenanpassung; Rentenformel und Zugangsfaktor; Regeln zur Altersrente für langjährig Versicherte; Grundrentenzuschlag; Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner.