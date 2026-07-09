Putzhilfe bei Pflegegrad 1: Was ist möglich?

Wer Pflegegrad 1 hat, bekommt zwar kein Pflegegeld und keine regulären Pflegesachleistungen für ambulante Pflege. Eine Putzhilfe oder Haushaltshilfe kann dennoch über die Pflegekasse finanziert werden.

Der wichtigste Anspruch ist der Entlastungsbetrag. Er beträgt 2026 bis zu 131 Euro im Monat, also bis zu 1.572 Euro im Jahr. Das Bundesgesundheitsministerium nennt diesen Betrag ausdrücklich für pflegebedürftige Menschen in häuslicher Pflege.

Wofür der Entlastungsbetrag genutzt werden kann

Der Entlastungsbetrag ist keine frei verfügbare Geldleistung. Er wird nicht wie Pflegegeld einfach monatlich auf das Konto überwiesen.

Er kann aber für anerkannte Unterstützungsangebote eingesetzt werden. Dazu gehören je nach Bundesland auch haushaltsnahe Dienstleistungen wie Putzen, Wäsche, Einkaufen, Aufräumen oder Unterstützung im Alltag.

Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass alle Pflegebedürftigen der Pflegegrade 1 bis 5 Anspruch auf Entlastungsleistungen haben, wenn sie zu Hause gepflegt werden. Der Betrag kommt zusätzlich zu anderen Leistungen der Pflegeversicherung hinzu.

Private Putzhilfe reicht oft nicht aus

Wichtig ist: Nicht jede privat organisierte Reinigungskraft kann einfach über die Pflegekasse abgerechnet werden.

In der Regel muss der Anbieter nach dem jeweiligen Landesrecht anerkannt sein. Das kann ein ambulanter Dienst, ein zugelassener Anbieter für Angebote zur Unterstützung im Alltag oder in manchen Bundesländern auch eine registrierte Einzelperson sein.

Wer eine Nachbarin, Bekannte oder private Putzhilfe beauftragt, sollte vorher bei der Pflegekasse nachfragen. Sonst kann es passieren, dass die Rechnung später nicht erstattet wird.

So funktioniert die Abrechnung

Meist gibt es zwei Wege. Entweder der anerkannte Anbieter rechnet direkt mit der Pflegekasse ab, oder die pflegebedürftige Person zahlt zunächst selbst und reicht die Rechnung danach zur Erstattung ein.

Die Pflegekasse ersetzt dann nur die Kosten bis zur Höhe des verfügbaren Entlastungsbetrags. Wird mehr Hilfe gebraucht, muss der Rest privat gezahlt werden.

Frage Antwort Gibt es bei Pflegegrad 1 Geld für eine Putzhilfe? Ja, über den Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro monatlich. Wird das Geld ausgezahlt? Nein, es wird zweckgebunden für anerkannte Leistungen genutzt. Darf eine private Putzhilfe abgerechnet werden? Nur, wenn sie nach den Regeln des jeweiligen Bundeslandes anerkannt oder registriert ist. Was passiert mit nicht genutzten Beträgen? Nicht verbrauchte Beträge können in der Regel angespart und später genutzt werden.

Was 2027 wichtig werden könnte

Nach den aktuellen Planungen zum Pflegeneuordnungsgesetz soll der Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 künftig entfallen. Das Bundesgesundheitsministerium beschreibt, dass Pflegegrad 1 stärker auf Prävention ausgerichtet werden soll und stattdessen eine intensivere Pflegebegleitung vorgesehen ist.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Nach den BMG-Erläuterungen soll beim Pflegegrad 1 ab dem 1. Januar 2027 auf die Zahlung des Entlastungsbetrags von bis zu 131 Euro monatlich verzichtet werden.

Für Betroffene bedeutet das: Wer Pflegegrad 1 hat und aktuell Unterstützung im Haushalt braucht, sollte den Anspruch 2026 möglichst rechtzeitig prüfen und nutzen.

Beispiel aus der Praxis

Herr Schneider hat Pflegegrad 1 und lebt allein in seiner Wohnung. Wegen starker Rückenschmerzen fällt ihm das Staubsaugen, Wischen und Reinigen des Badezimmers zunehmend schwer. Seine Tochter fragt deshalb bei der Pflegekasse nach, welche Anbieter für haushaltsnahe Unterstützung anerkannt sind. Anschließend beauftragt Herr Schneider einen zugelassenen Dienst, der zweimal im Monat für jeweils zwei Stunden kommt.

Die Kosten werden über den Entlastungsbetrag abgerechnet. Da der Dienst direkt mit der Pflegekasse abrechnet, muss Herr Schneider die Rechnung nicht selbst vorstrecken. Für ihn bedeutet das eine spürbare Entlastung im Alltag, ohne dass er dafür Pflegegeld bekommen müsste. Wichtig war aber, dass die Familie vorab geprüft hat, ob der Anbieter tatsächlich anerkannt ist.

Fragen und Antworten zur Putzhilfe bei Pflegegrad 1

1. Kann man bei Pflegegrad 1 eine Putzhilfe über die Pflegekasse bezahlen?

Ja, das ist grundsätzlich möglich. Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 können den Entlastungsbetrag nutzen, um anerkannte Unterstützungsangebote im Haushalt zu bezahlen. Dazu kann auch eine Putzhilfe gehören, wenn der Anbieter nach den Regeln des jeweiligen Bundeslandes zugelassen oder anerkannt ist.

2. Wie viel Geld steht für eine Putzhilfe bei Pflegegrad 1 zur Verfügung?

Der Entlastungsbetrag beträgt 2026 bis zu 131 Euro im Monat. Dieses Geld wird nicht frei ausgezahlt, sondern zweckgebunden für bestimmte Leistungen verwendet. Die Pflegekasse erstattet die Kosten nur, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind und eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegt.

3. Kann ich einfach eine private Reinigungskraft beauftragen?

Das ist nicht immer möglich. Eine privat organisierte Reinigungskraft kann nur dann über die Pflegekasse abgerechnet werden, wenn sie nach den Vorgaben des jeweiligen Bundeslandes anerkannt oder registriert ist. Deshalb sollte vor der Beauftragung immer bei der Pflegekasse nachgefragt werden.

4. Welche Tätigkeiten darf eine Putzhilfe übernehmen?

Typische Tätigkeiten sind Staubsaugen, Wischen, Bad und Küche reinigen, Wäsche machen, Betten beziehen oder kleinere Hilfen beim Aufräumen. Entscheidend ist, dass es sich um Unterstützung im Alltag handelt. Medizinische Pflege oder Behandlungspflege gehört nicht dazu.

5. Was passiert, wenn der monatliche Entlastungsbetrag nicht genutzt wird?

Nicht genutzte Beträge können in der Regel angespart und später verwendet werden. Dadurch kann auch eine größere Rechnung bezahlt werden, wenn in den Vormonaten noch Guthaben vorhanden ist. Betroffene sollten sich aber von der Pflegekasse bestätigen lassen, wie lange nicht verbrauchte Beträge genutzt werden können.

Fazit

Eine Putzhilfe ist bei Pflegegrad 1 grundsätzlich möglich. Entscheidend ist aber, dass die Hilfe über ein anerkanntes Angebot läuft und korrekt mit der Pflegekasse abgerechnet wird. Besonders wichtig ist die Entwicklung ab 2027. Sollte der Entlastungsbetrag für Pflegegrad 1 wie geplant wegfallen, könnte diese Hilfe für viele Betroffene deutlich schwerer zu finanzieren sein.