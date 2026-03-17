Rente mit 63 ohne Abschläge: Ja das geht noch

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Viele möchten am liebsten mit 63 in Rente gehen – und zwar ohne Abschläge. 2026 ist das aber nur noch in eng begrenzten Fällen realistisch, weil „Rente mit 63“ kein allgemeines Versprechen ist, sondern von Rentenart, Geburtsjahr und Versicherungszeiten abhängt.

Die wichtigste Regel lautet: Abschlagsfreiheit gibt es nur, wenn Sie die jeweilige Altersgrenze der Rentenart erreichen. Wer früher startet, muss in vielen Konstellationen dauerhaft mit Kürzungen rechnen.

Rente mit 63 ohne Abschläge möglich Rente mit 63 ohne Abschläge nicht möglich Sie erreichen die Voraussetzungen für eine abschlagsfreie Erwerbsminderungsrente und wechseln anschließend in eine Altersrente mit Besitzschutz, sodass die Altersrente nicht niedriger ausfällt als die vorherige Erwerbsminderungsrente. Sie möchten als „normaler“ Altersrentner mit 63 starten, ohne die Voraussetzungen einer besonderen Konstellation zu erfüllen; dann greifen in der Regel Abschläge. Sie gleichen die Abschläge vorab durch Ausgleichszahlungen an die Deutsche Rentenversicherung vollständig aus und beantragen dann eine vorgezogene Altersrente ohne Kürzung. Sie erfüllen zwar 35 Versicherungsjahre (z. B. für die Altersrente für langjährig Versicherte), aber die Rente ist bei Beginn mit 63 regelmäßig nur mit Abschlägen möglich. Sie haben einen anerkannten Schwerbehindertenstatus und Ihre individuelle Altersgrenze sowie Rentenart lassen ausnahmsweise einen abschlagsfreien Start mit 63 zu (das ist je nach Jahrgang in der Praxis selten). Sie setzen auf die „Rente für besonders langjährig Versicherte“ (45 Jahre), erwarten aber „63 ohne Abschlag“: Diese Rentenart ist zwar abschlagsfrei, beginnt bei vielen Jahrgängen aber erst später (oft erst ab 65).

Warum „Rente mit 63“ häufig ein Missverständnis ist

Der Begriff stammt aus Zeiten, in denen bestimmte Jahrgänge mit 45 Versicherungsjahren tatsächlich mit 63 abschlagsfrei gehen konnten. Für viele jüngere Jahrgänge gilt heute: Abschlagsfrei ist diese Rentenart weiterhin, aber eben erst zwei Jahre vor der persönlichen Regelaltersgrenze – und das ist bei vielen nicht mehr 63.

Wenn Sie mit 63 starten wollen, ist daher die entscheidende Frage nicht „Gibt es Rente mit 63?“, sondern „Welche Rentenart kann ich mit 63 überhaupt bekommen – und zu welchen Bedingungen?“.

Welche Rentenarten 2026 bei „63“ typischerweise eine Rolle spielen

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist grundsätzlich abschlagsfrei, verlangt aber 45 Versicherungsjahre und hat für viele Jahrgänge eine Altersgrenze oberhalb von 63. Die Altersrente für langjährig Versicherte kann schon ab 63 möglich sein, ist dann aber in der Regel mit Abschlägen verbunden.

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen kann früher beginnen und braucht „nur“ 35 Jahre, ist bei einem Start mit 63 aber häufig ebenfalls nicht abschlagsfrei, wenn Ihre abschlagsfreie Altersgrenze höher liegt.

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Praxisbeispiel: Ingeborg – wann sich der Weg trotzdem lohnt

Ingeborg ist 1964 geboren. Sie möchte mit 63 aufhören, hat aber keine 45 Versicherungsjahre, sondern wird voraussichtlich knapp darüber liegen, ob sie die 35 Jahre sicher erreicht. In ihrem Fall wäre die Altersrente für langjährig Versicherte ab 63 grundsätzlich möglich – aber mit Abschlägen.

Ingeborg prüft deshalb zwei Alternativen: Erstens, ob sie die Abschläge durch Ausgleichszahlungen ganz oder teilweise kompensieren kann, weil sie Rücklagen hat. Zweitens, ob ein späterer Rentenbeginn mit Teilzeit oder einem gleitenden Übergang für sie unterm Strich besser ist, weil jeder Monat später den Abschlag reduziert oder sogar Zuschläge bringt.

Praxisbeispiel: Erwin – warum „63 ohne Abschlag“ bei ihm nicht geht

Erwin ist ebenfalls in einem jüngeren Jahrgang und möchte mit 63 abschlagsfrei starten. Er erfüllt weder 45 Versicherungsjahre noch liegt eine Konstellation vor, die über Erwerbsminderung und Besitzschutz zu einer abschlagsfreien Lösung führt. Rücklagen für Ausgleichszahlungen hat er nicht.

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Für Erwin bleibt daher realistisch nur: Entweder mit 63 in eine vorgezogene Altersrente mit dauerhaften Abschlägen starten oder den Rentenbeginn nach hinten schieben, bis die abschlagsfreie Altersgrenze seiner Rentenart erreicht ist. Ein „63 ohne Abschlag“ ist bei ihm schlicht nicht darstellbar.

Was Sie jetzt konkret prüfen sollten

Entscheidend sind Ihr Geburtsjahr, die gewünschte Rentenart und ob Sie die erforderlichen Wartezeiten erreichen. Wenn Sie 63 anpeilen, lohnt sich außerdem eine konkrete Berechnung, was ein früherer Beginn netto bedeutet, inklusive Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen.

Wenn Sie einen früheren Start planen, sollten Sie zudem prüfen lassen, ob Ausgleichszahlungen für Abschläge für Sie überhaupt sinnvoll und finanzierbar sind. Das ist keine Standardlösung, kann aber in einzelnen Fällen den Unterschied machen.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Kann ich 2026 noch mit 63 ohne Abschlag in Rente gehen?

Ja, aber nur in besonderen Konstellationen. Für die meisten ist ein Start mit 63 entweder nur mit Abschlägen möglich oder erst später abschlagsfrei.

Ist die „Rente für besonders langjährig Versicherte“ automatisch die Rente mit 63?

Nein. Sie ist zwar abschlagsfrei, beginnt aber je nach Geburtsjahr häufig erst später als 63.

Wie wirken Abschläge, wenn ich trotzdem mit 63 starte?

Abschläge kürzen die Rente dauerhaft. Sie lassen sich nicht „später wegzaubern“, sondern wirken lebenslang.

Kann ich Abschläge wirklich ausgleichen?

Ja, über Ausgleichszahlungen. Ob sich das lohnt, hängt von Ihrer erwarteten Rentenhöhe, Ihrer Lebenserwartung, Ihren Rücklagen und Ihrer Steuer- und Beitragssituation ab.

Was ist der wichtigste erste Schritt, wenn ich 63 anpeile?

Fordern Sie eine aktuelle Rentenauskunft an und klären Sie Ihre Versicherungszeiten. Ohne saubere Daten ist jede Planung bei „Rente mit 63“ ein Blindflug.

Fazit

Mit 63 ohne Abschläge in Rente zu gehen, ist 2026 nicht „generell abgeschafft“, aber für die meisten nicht mehr der Standard. Realistisch wird es nur über eng begrenzte Sonderwege oder über Ausgleichszahlungen – und oft ist der bessere Hebel, den Rentenbeginn so zu planen, dass Abschläge gar nicht erst entstehen.