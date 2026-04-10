Rente für besonders langjährig Rentenversicherte: Rentenbeginn 2026 verschiebt sich erneut

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Wer 45 Versicherungsjahre erreicht, kann die Altersrente ohne Abschläge beziehen und damit früher aus dem Berufsleben ausscheiden als bei der regulären Altersrente.

Der oft verwendete Ausdruck „Rente mit 63“ passt allerdings schon lange nicht mehr für alle Jahrgänge. Die Altersgrenze wird stufenweise angehoben. Für den Geburtsjahrgang 1961 liegt sie bei 64 Jahren und 6 Monaten, für den Jahrgang 1962 bei 64 Jahren und 8 Monaten. Wer 1964 oder später geboren ist, kann diese Rentenart erst mit 65 Jahren erhalten.

Gerade im Jahr 2026 gewinnt diese Entwicklung an Bedeutung. Denn dann erreichen viele Versicherte Jahrgänge, bei denen die schrittweise Anhebung unmittelbar spürbar wird.

Auf dem Papier wirken zusätzliche Monate oft überschaubar. In der Praxis entscheiden sie jedoch darüber, ob noch ein halbes Jahr Erwerbseinkommen erzielt wird, ob eine Übergangsphase finanziell überbrückt werden muss oder ob der geplante Ruhestand verschoben werden muss. Wer seine Rentenstrategie zu spät prüft, riskiert unnötige Verzögerungen und vermeidbare finanzielle Lücken.

Was diese Rente von anderen Altersrenten unterscheidet

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist eine besondere Form der vorgezogenen Altersrente. Ihr großer Vorteil besteht darin, dass sie abschlagsfrei gezahlt wird. Anders als bei der Altersrente für langjährig Versicherte, die bereits nach 35 Versicherungsjahren möglich ist, gibt es bei dieser Rentenart keine Möglichkeit, noch früher gegen Abschläge einzusteigen.

Wer die maßgebliche Altersgrenze noch nicht erreicht hat, kann diese Rente nicht beziehen. Genau darin liegt ihre besondere Logik: Sie belohnt eine sehr lange Versicherungsbiografie, setzt dafür aber einen klar definierten Zugang ohne Vorverlegung voraus.

Für viele Menschen ist das ein wichtiger Unterschied. Während bei anderen Rentenarten häufig gerechnet wird, ob Abschläge tragbar sind, ist die Lage hier eindeutiger. Entweder die Voraussetzungen sind erfüllt oder eben nicht.

Dadurch wird die Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung besonders wichtig. Denn schon einzelne Monate, die nicht anerkannt werden, können den Rentenbeginn um Wochen oder sogar Monate verschieben.

45 Jahre Wartezeit: Welche Zeiten wirklich zählen

Die oft genannte Formel „45 Jahre gearbeitet“ trifft den rechtlichen Maßstab nur näherungsweise. Tatsächlich geht es um die Erfüllung einer Wartezeit von 45 Jahren beziehungsweise 540 Monaten.

Dabei werden nicht nur klassische Beschäftigungszeiten berücksichtigt. Angerechnet werden Pflichtbeiträge aus versicherter Beschäftigung oder selbstständiger Tätigkeit, Berücksichtigungszeiten für Kindererziehung, Zeiten der nicht erwerbsmäßigen Pflege, bestimmte Zeiten mit Entgeltersatzleistungen wie Krankengeld oder Übergangsgeld sowie Ersatzzeiten.

Freiwillige Beiträge können ebenfalls mitzählen, allerdings nur dann, wenn mindestens 18 Jahre mit Pflichtbeiträgen aus Beschäftigung oder Tätigkeit vorhanden sind.

Gerade an diesem Punkt entstehen in der Praxis viele Missverständnisse. Nicht jede Phase, die im Versicherungsverlauf auftaucht, hilft automatisch beim Erreichen der 45 Jahre.

Die Deutsche Rentenversicherung weist ausdrücklich darauf hin, dass Pflichtbeiträge wegen des Bezugs von Arbeitslosengeld II oder Arbeitslosenhilfe nicht berücksichtigt werden.

Ebenfalls außen vor bleiben Zeiten aus einem Versorgungsausgleich nach Scheidung, Zeiten aus einem Rentensplitting sowie reine Anrechnungszeiten, etwa bei Schul- oder Studienzeiten.

Auch Arbeitslosigkeit kurz vor Rentenbeginn ist ein sensibler Punkt: Zeiten mit Leistungen der Arbeitsförderung in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn zählen grundsätzlich nur dann mit, wenn die Arbeitslosigkeit auf Insolvenz oder vollständiger Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers beruht.

Damit wird deutlich, warum zwei Versicherte mit ähnlich langen Erwerbsbiografien zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen können. Wer jahrzehntelang beschäftigt war, daneben Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt hat, erfüllt die Wartezeit häufig problemlos.

Wer dagegen längere Unterbrechungen mit nicht anrechenbaren Zeiten hatte, kann trotz eines langen Berufslebens an einzelnen Monaten scheitern. Gerade deshalb ist die Vorstellung trügerisch, die 45 Jahre ließen sich ohne genaue Prüfung einfach überschlagen.

Warum der Jahrgang 1961 im Jahr 2026 besonders genau hinschauen sollte

Ein besonders anschauliches Beispiel liefert der Geburtsjahrgang 1961. Für diese Versicherten liegt die Altersgrenze bei 64 Jahren und 6 Monaten. Wer also 2026 diese Altersgrenze erreicht und gleichzeitig die 45 Jahre Wartezeit erfüllt, kann dann abschlagsfrei in Rente gehen.

Für den Jahrgang 1962 verschiebt sich der Zeitpunkt weiter auf 64 Jahre und 8 Monate, für 1963 auf 64 Jahre und 10 Monate. Ab dem Jahrgang 1964 gilt schließlich die feste Grenze von 65 Jahren.

Diese Staffelung wirkt technisch, hat aber erhebliche praktische Folgen. Wer seine Lebensplanung auf einen bestimmten Monat ausgerichtet hat, muss den Rentenbeginn exakt berechnen.

Schon zwei zusätzliche Monate können Auswirkungen auf Arbeitsverträge, Altersteilzeitmodelle, Urlaubsabgeltungen, Abfindungsüberlegungen oder die private Liquiditätsplanung haben.

Besonders heikel wird es, wenn Versicherte davon ausgehen, eine bestimmte Phase werde auf die 45 Jahre angerechnet, sich später aber herausstellt, dass genau diese Monate rechtlich nicht mitzählen. Dann verschiebt sich der Start nicht nur wegen der Altersgrenze, sondern zusätzlich wegen einer nicht erfüllten Wartezeit.

Die Rentenhöhe bleibt individuell und hängt von der Erwerbsbiografie ab

Immer wieder wird gefragt, wie hoch die Rente nach 45 Versicherungsjahren ausfällt. Eine pauschale Antwort gibt es darauf nicht. Die monatliche Rentenhöhe wird nach der Rentenformel berechnet.

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Maßgeblich sind vor allem die erworbenen Entgeltpunkte, der Zugangsfaktor, der aktuelle Rentenwert und der Rentenartfaktor. Wer über viele Jahre gut verdient und entsprechend hohe Beiträge gezahlt hat, erreicht eine deutlich höhere Rente als jemand mit langen Phasen niedriger Einkommen, Teilzeit oder geringfügiger Beschäftigung.

Das hat zwei Folgen. Zum einen ist die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren kein Garant für eine hohe Altersversorgung. Sie schützt vor Rentenminderungen durch einen vorzeitigen Einstieg, ersetzt aber keine hohen Beitragsleistungen.

Zum anderen kann diese Rentenart für Menschen mit stabilen und langen Erwerbsverläufen besonders attraktiv sein, weil sie einen früheren Ausstieg erlaubt, ohne dass die monatliche Rente wegen Abschlägen sinkt. Die Rentenhöhe bleibt also immer das Ergebnis des individuellen Versicherungslebens, nicht einer pauschalen Sonderregel für langjährig Beschäftigte.

Hinzuverdienst 2026: Arbeiten neben der Rente bleibt ohne Obergrenze möglich

Ein wichtiger Aspekt wird in der öffentlichen Debatte häufig unterschätzt: Wer eine Altersrente bezieht, kann seit dem 1. Januar 2023 unbegrenzt hinzuverdienen, ohne dass die Altersrente deshalb gekürzt wird. Das gilt auch für vorgezogene Altersrenten und damit ebenso für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte.

Für viele Menschen eröffnet das neue Spielräume. Sie können den Übergang in den Ruhestand schrittweise gestalten, ihre Arbeitszeit reduzieren oder weiterhin in Teilzeit oder projektbezogen tätig bleiben, ohne rentenrechtliche Nachteile befürchten zu müssen.

Gerade angesichts des Fachkräftemangels in vielen Branchen hat diese Regelung erhebliche praktische Bedeutung. Sie verändert den Ruhestand von einem harten Einschnitt hin zu einem flexibleren Übergang.

Wer gesundheitlich in der Lage ist und beruflich gefragt bleibt, kann Einkommen aus Erwerbsarbeit und gesetzliche Rente kombinieren. Für viele Haushalte verbessert das die finanzielle Lage spürbar. Zugleich steigt dadurch die Attraktivität der abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren, weil sie nicht zwingend das Ende jeder Erwerbstätigkeit bedeutet.

Warum eine frühe Prüfung des Versicherungskontos so wichtig ist

In kaum einem anderen Bereich des Rentenrechts zeigt sich so deutlich, wie wichtig eine rechtzeitige Vorbereitung ist. Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt, den Rentenantrag rund drei Monate vor dem beabsichtigten Rentenbeginn zu stellen.

Für die strategische Planung reicht das allerdings nicht aus. Wer wissen will, ob die 45 Jahre tatsächlich erreicht werden, sollte deutlich früher auf die Rentenauskunft und vor allem auf den vollständigen Versicherungsverlauf schauen. Dort zeigt sich, welche Zeiten gespeichert sind, wo Nachweise fehlen und ob Monate möglicherweise falsch oder gar nicht erfasst wurden.

Vor allem bei Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten, Minijob-Konstellationen, Zeiten des Sozialleistungsbezugs oder älteren Beschäftigungsphasen können Unklarheiten entstehen. Solche Lücken lassen sich oft noch bereinigen, sofern Unterlagen vorhanden sind und rechtzeitig reagiert wird.

Wer erst kurz vor dem geplanten Rentenbeginn erkennt, dass einzelne Monate fehlen, gerät unter Druck. Dann geht es nicht mehr um langfristige Gestaltung, sondern um Schadensbegrenzung. Genau deshalb lohnt sich die Kontenklärung nicht erst im letzten Moment, sondern möglichst Jahre vor dem geplanten Ausstieg.

Rentenbeginn 2026 im Überblick

Thema Regelung und Bedeutung 2026 Abschlagsfreier Rentenbeginn Für besonders langjährig Versicherte gilt die stufenweise angehobene Altersgrenze. Der Jahrgang 1961 erreicht sie mit 64 Jahren und 6 Monaten, der Jahrgang 1962 mit 64 Jahren und 8 Monaten, der Jahrgang 1963 mit 64 Jahren und 10 Monaten. Ab Jahrgang 1964 liegt sie bei 65 Jahren. Erforderliche Wartezeit Notwendig sind 45 Jahre beziehungsweise 540 Monate mit anrechenbaren Zeiten. Dazu gehören insbesondere Pflichtbeiträge aus Beschäftigung oder Tätigkeit, Kindererziehung, Pflege und bestimmte weitere rentenrechtliche Zeiten. Nicht berücksichtigte Zeiten Nicht mitgezählt werden unter anderem Pflichtbeiträge wegen Arbeitslosengeld II oder Arbeitslosenhilfe, Zeiten aus Versorgungsausgleich oder Rentensplitting sowie reine Anrechnungszeiten wie viele Schul- und Studienzeiten. Rentenhöhe Die Höhe ist nicht pauschal festgelegt. Sie richtet sich nach der individuellen Rentenformel und damit vor allem nach den erworbenen Entgeltpunkten und dem aktuellen Rentenwert. Hinzuverdienst Neben einer Altersrente darf seit 2023 unbegrenzt hinzuverdient werden. Eine Kürzung der Altersrente wegen Überschreitens einer Hinzuverdienstgrenze gibt es nicht mehr.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein Versicherter des Jahrgangs 1961 hat seine 45 Versicherungsjahre vollständig erreicht. Er geht davon aus, wie einige ältere Jahrgänge bereits mit 64 Jahren in Rente gehen zu können. Bei genauer Prüfung zeigt sich jedoch, dass seine Altersgrenze 2026 bei 64 Jahren und 6 Monaten liegt. Dadurch verschiebt sich sein geplanter Rentenbeginn um ein halbes Jahr.

Für ihn bedeutet das, dass er entweder länger arbeitet oder diesen Zeitraum finanziell überbrücken muss. Zugleich kann er nach Rentenbeginn weiterhin in Teilzeit tätig bleiben, ohne dass seine Rente gekürzt wird.

5 Fragen und Antworten zur Altersrente für besonders langjährig Rentenversicherte

1. Was ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte?

Diese Rentenart ermöglicht einen abschlagsfreien früheren Rentenbeginn für Menschen, die besonders lange in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert waren. Voraussetzung ist, dass die vorgeschriebene Wartezeit von 45 Jahren erfüllt wird und zugleich die jeweils geltende Altersgrenze des Geburtsjahrgangs erreicht ist.

2. Wer kann diese Rente im Jahr 2026 in Anspruch nehmen?

Im Jahr 2026 können Versicherte diese Rente erhalten, wenn sie die 45 Jahre Wartezeit vollständig erfüllen und das für ihren Jahrgang maßgebliche Alter erreicht haben. Für den Jahrgang 1961 liegt die Altersgrenze bei 64 Jahren und 6 Monaten. Für den Jahrgang 1962 steigt sie auf 64 Jahre und 8 Monate.

3. Welche Zeiten zählen auf die 45 Jahre Wartezeit an?

Angerechnet werden vor allem Pflichtbeiträge aus Beschäftigung oder selbstständiger Tätigkeit. Auch Kindererziehungszeiten und Pflegezeiten können berücksichtigt werden. Nicht jede im Versicherungsverlauf enthaltene Zeit zählt jedoch automatisch mit, weshalb eine genaue Prüfung durch die Rentenversicherung sinnvoll ist.

4. Wie hoch ist die Rente nach 45 Versicherungsjahren?

Die Rentenhöhe ist immer individuell. Sie richtet sich danach, wie viele Entgeltpunkte während des Arbeitslebens erworben wurden. Wer über viele Jahre gut verdient und entsprechend Beiträge gezahlt hat, erhält in der Regel eine höhere Rente als jemand mit längeren Phasen niedriger Einkommen oder Teilzeit.

5. Darf man neben dieser Rente weiterarbeiten?

Ja, das ist möglich. Auch bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte darf unbegrenzt hinzuverdient werden. Die Rente wird dadurch nicht gekürzt. Das macht einen flexiblen Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand deutlich einfacher.

Fazit

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte bleibt auch 2026 eine wichtige Möglichkeit für Menschen mit sehr langer Versicherungsbiografie. Ihr größter Vorteil besteht im abschlagsfreien Rentenbeginn vor der regulären Altersgrenze.

Gleichzeitig verschiebt sich dieser Zeitpunkt für die betroffenen Jahrgänge weiter nach hinten. Für den Jahrgang 1961 liegt er bei 64 Jahren und 6 Monaten, für 1962 bei 64 Jahren und 8 Monaten. Wer diese Veränderung unterschätzt oder die 45 Jahre Wartezeit nicht exakt prüft, kann seinen Ruhestandsbeginn falsch kalkulieren.

Hinzu kommt, dass die Rentenhöhe individuell bleibt und nicht allein von der Zahl der Versicherungsjahre abhängt.

Umso wichtiger ist eine gründliche Vorbereitung. Wer sein Versicherungskonto frühzeitig klärt, fehlende Zeiten nachweist und den Rentenbeginn präzise plant, verschafft sich finanzielle Sicherheit und vermeidet unangenehme Überraschungen. Die gute Nachricht lautet: Wer die Voraussetzungen erfüllt, kann nicht nur abschlagsfrei früher in Rente gehen, sondern zugleich flexibel weiterarbeiten, denn ein unbegrenzter Hinzuverdienst ist auch 2026 möglich.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung, „Altersrenten für langjährig und besonders langjährig Versicherte“.

Deutsche Rentenversicherung, Studientext „Wartezeiten“.

Deutsche Rentenversicherung, Broschüre „Altersrente: Unbegrenzt hinzuverdienen“.