Rente in Schweden: Darum ist sie so viel besser als die in Deutschland

Das schwedische Rentensystem gilt häufig als Vorbild für Deutschland. Tatsächlich verbindet Schweden die umlagefinanzierte Altersrente mit verpflichtendem Kapitalaufbau, weit verbreiteten Betriebsrenten und einem automatischen Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben.

Schweden stützt die Altersvorsorge auf mehrere Säulen

Die schwedische Alterssicherung besteht aus der staatlichen Einkommensrente, einer kapitalgedeckten Prämienrente und der Betriebsrente. Private Ersparnisse können hinzukommen, sind für die meisten Beschäftigten aber nicht die einzige Ergänzung zur staatlichen Leistung.

Von den jährlich für die öffentliche Rente vorgesehenen 18,5 Prozent des rentenfähigen Einkommens fließen 16 Prozentpunkte in die umlagefinanzierte Einkommensrente. Weitere 2,5 Prozentpunkte werden am Kapitalmarkt angelegt, wie die schwedische Rentenbehörde erläutert.

Wer keinen Fonds auswählt, landet automatisch im staatlich organisierten Standardfonds AP7 Såfa. Dadurch beginnt der Kapitalaufbau ohne eigenen Antrag und ohne die Gefahr, dass Beschäftigte allein aus Unwissenheit auf diese Vorsorge verzichten.

Deutschland verlässt sich dagegen weiterhin vor allem auf die gesetzliche Rentenversicherung. Betriebsrenten und private Verträge ergänzen das System, erreichen aber längst nicht sämtliche Arbeitnehmer.

Der direkte Vergleich zeigt den Unterschied

Merkmal Schweden Deutschland Umlagefinanzierte Rente 16 Prozentpunkte des rentenfähigen Einkommens Gesetzliche Rente mit einem Beitragssatz von 18,6 Prozent Kapitalgedeckter öffentlicher Anteil 2,5 Prozentpunkte als Prämienrente Kein vergleichbarer verpflichtender Anteil für alle Versicherten Betriebsrente Für die große Mehrheit der Beschäftigten tariflich abgesichert Vorhanden, aber nicht flächendeckend Arbeitgeberbeitrag zur Betriebsrente Üblicherweise etwa 4,5 bis 6 Prozent, oberhalb der Einkommensgrenze oft deutlich mehr Abhängig vom Betrieb, Tarifvertrag oder einer Entgeltumwandlung Absicherung bei niedriger Rente Garantierente, Wohnkostenzuschuss und ergänzende Altershilfe Grundrente unter besonderen Voraussetzungen und Grundsicherung im Alter Anpassung an die Lebenserwartung Empfohlenes Rentenalter steigt automatisch mit Regelaltersgrenze steigt nach geltendem Recht bis 67 Jahre Kapitalreserven Öffentliche Fonds und Betriebsrentenvermögen Gesetzliche Rente fast vollständig umlagefinanziert

Die Beitragssätze lassen sich nicht eins zu eins gegenüberstellen, weil Einkommen, Beitragsgrenzen und ergänzende Vorsorge unterschiedlich behandelt werden. Die Tabelle zeigt deshalb vor allem, wie die Einnahmen auf Umlage, Kapitalanlage und Betriebsrente verteilt werden.

Betriebsrenten sind in Schweden kein Randprodukt

Ein großer Vorteil Schwedens liegt in der breiten Verbreitung tariflicher Betriebsrenten. Nach Angaben der schwedischen Regierung verfügen die allermeisten Beschäftigten über eine solche Absicherung.

Die Arbeitgeber zahlen üblicherweise 4,5 bis 6 Prozent des Gehalts ein. Für Einkommen oberhalb der Beitragsgrenze der staatlichen Rente fallen häufig deutlich höhere Einzahlungen an, weil dieser Gehaltsteil durch die öffentliche Rente nicht vollständig erfasst wird.

In Deutschland hängt die Betriebsrente stärker vom Arbeitgeber, vom Tarifvertrag und von der Eigeninitiative der Beschäftigten ab. Gerade Arbeitnehmer in kleinen Betrieben, im Niedriglohnsektor oder mit häufig wechselnden Beschäftigungen bleiben deshalb oft ohne nennenswerte Zusatzversorgung.

Auch die deutsche Debatte über eine breitere Betriebsrente zeigt, dass ein Ausbau allein nicht genügt. Geklärt werden müssten zugleich Arbeitgeberbeiträge, Gebühren, Übertragbarkeit und die Anrechnung bei sozialen Leistungen.

Die OECD erwartet in Schweden höhere Ersatzquoten

Besonders deutlich wird der Unterschied in den Modellrechnungen der OECD. Die Nettoersatzquote beschreibt, welcher Anteil des früheren Nettoeinkommens im Alter voraussichtlich durch Rentenleistungen ersetzt wird.

Verdienst während des Erwerbslebens Schweden Deutschland 50 Prozent des Durchschnittsverdienstes 67,4 Prozent 57,7 Prozent Durchschnittsverdienst 66,3 Prozent 53,3 Prozent 200 Prozent des Durchschnittsverdienstes 84,4 Prozent 38,8 Prozent

Die Werte stammen aus dem OECD-Bericht „Pensions at a Glance 2025“. Sie beziehen sich auf theoretische Erwerbsverläufe nach den geltenden Regeln und nicht auf die derzeit ausgezahlte Durchschnittsrente.

Der große schwedische Vorsprung bei höheren Einkommen entsteht vor allem durch die Betriebsrenten. Oberhalb der Einkommensgrenze steigen dort die tariflichen Arbeitgeberbeiträge häufig erheblich an.

Das deutsche Rentenniveau ist nicht mit der OECD-Quote identisch

In Deutschland wird häufig auf das Rentenniveau von 48 Prozent verwiesen. Diese Zahl bedeutet jedoch nicht, dass jeder Rentner 48 Prozent seines letzten Einkommens erhält.

Verglichen werden die verfügbare Standardrente nach 45 Jahren mit Durchschnittsverdienst und das verfügbare Durchschnittsentgelt der Beschäftigten. Persönliche Versicherungszeiten, das tatsächliche Einkommen, Abschläge und weitere Alterseinkünfte können zu völlig anderen Ergebnissen führen.

Die OECD rechnet dagegen mit Nettoersatzquoten und berücksichtigt dabei auch typische verpflichtende oder nahezu flächendeckende Zusatzsysteme. Deshalb darf die schwedische Quote von 66,3 Prozent nicht direkt mit dem deutschen Rentenniveau von 48 Prozent verrechnet werden.

Deutschland hat die Haltelinie von 48 Prozent bis einschließlich 2031 verlängert. Danach können nach geltendem Recht wieder dämpfende Bestandteile wirken, wie der Beitrag über die Rentenanpassung ab 2032 erläutert.

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Kapitalaufbau entlastet kommende Beitragszahler

Schweden finanziert seine Renten nicht ausschließlich aus den Beiträgen der jeweils arbeitenden Generation. Die Prämienrente, die Pufferfonds und die Betriebsrenten bilden gemeinsam ein beträchtliches Vorsorgevermögen.

Nach Angaben der schwedischen Regierung entsprechen die Anlagen der öffentlichen Rentenfonds und der Betriebsrenten zusammen rund 155 Prozent der schwedischen Wirtschaftsleistung. Dadurch können langfristige Kapitalerträge einen Teil der späteren Leistungen finanzieren.

Deutschland besitzt innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung keinen vergleichbaren Kapitalbestand. Die laufenden Beiträge und erhebliche Bundesmittel müssen daher fast vollständig die gegenwärtigen Rentenzahlungen tragen.

Das schwedische Verfahren verteilt die Finanzierung auf Arbeitseinkommen und Kapitalerträge. Dadurch hängt die Alterssicherung weniger ausschließlich davon ab, wie viele Beitragszahler künftig einem Rentner gegenüberstehen.

Ein automatischer Ausgleich schützt die Finanzierung

Das schwedische System stellt regelmäßig seine Einnahmen, Fondsbestände und Verpflichtungen gegenüber. Reichen die vorhandenen Werte rechnerisch nicht aus, kann ein automatischer Ausgleich die Aufwertung der Rentenansprüche vorübergehend bremsen.

Diese Konstruktion verhindert, dass sich über lange Zeit ungedeckte Versprechen ansammeln. Sie schafft allerdings keinen Schutz vor jeder Belastung, denn bei ungünstiger Entwicklung können Rentner geringere Erhöhungen erhalten.

Der schwedische Jahresbericht für 2025 wies einen Überschuss der Vermögenswerte gegenüber den Verpflichtungen von rund 15 Prozent aus. Die Finanzierung befand sich damit nach Angaben der Rentenbehörde weiterhin in einer starken Verfassung.

In Deutschland werden Finanzierungsprobleme stärker durch Beitragssätze, Bundeszuschüsse, Rentenformeln und neue Gesetze bearbeitet. Das ermöglicht politische Korrekturen, führt aber regelmäßig zu Auseinandersetzungen über das Rentenniveau, das Rentenalter und zusätzliche Steuermittel.

Versicherte sehen früher, was sie erwarten können

Schwedische Versicherte erhalten jährlich den sogenannten orangefarbenen Umschlag. Er informiert über die bisher erworbenen Ansprüche und enthält eine Vorausberechnung der voraussichtlichen staatlichen Rente.

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Über das Portal „minPension“ lassen sich staatliche Rente und Betriebsrenten gemeinsam betrachten. Beschäftigte können dadurch vergleichsweise früh erkennen, wie sich ein früherer oder späterer Rentenbeginn finanziell auswirkt.

Deutschland hat mit der Digitalen Rentenübersicht ebenfalls Fortschritte gemacht. Allerdings sind noch nicht alle Vorsorgeprodukte vollständig eingebunden, und viele Versicherte betrachten gesetzliche, betriebliche und private Ansprüche weiterhin getrennt.

Transparenz erhöht nicht automatisch die Renten. Sie hilft aber dabei, Versorgungslücken rechtzeitig zu erkennen und Entscheidungen über Arbeitszeit, Rentenbeginn oder zusätzliche Vorsorge auf einer besseren Informationsgrundlage zu treffen.

Auch Ausfallzeiten können Rentenansprüche bringen

In Schweden zählt nicht nur der Arbeitslohn für die öffentliche Rente. Auch steuerpflichtige Leistungen bei Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Elternzeit können Ansprüche begründen.

Während der ersten vier Lebensjahre eines Kindes kann der Staat zusätzliche Rentengutschriften gewähren. Damit werden Zeiten abgefedert, in denen Eltern wegen der Betreuung weniger arbeiten und entsprechend weniger verdienen.

Deutschland kennt ebenfalls Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten und weitere rentenrechtliche Anrechnungen. Der schwedische Ansatz fügt diese Gutschriften jedoch besonders konsequent in das lebenslange Einkommensprinzip ein.

Auch in Schweden bleiben Erwerbsunterbrechungen und niedrige Löhne spürbar. Eine Garantierente sowie Hilfen zu den Wohnkosten sollen verhindern, dass Menschen mit geringen Ansprüchen völlig ohne Absicherung bleiben.

Der Preis ist ein steigendes Rentenalter

Die besseren OECD-Werte haben eine Schattenseite. In der Modellrechnung wird für Schweden ein künftiges Rentenalter von 70 Jahren unterstellt, während die OECD für Deutschland mit 67 Jahren rechnet.

Für die Jahre 2026 bis 2031 beträgt das schwedische empfohlene Rentenalter 67 Jahre. Es wird an die durchschnittliche Lebenserwartung gekoppelt und kann für jüngere Jahrgänge auf 68, 69 oder 70 Jahre steigen, wie die schwedische Rentenbehörde ausweist.

Das empfohlene Alter ist nicht in jeder Hinsicht eine starre Grenze. Es beeinflusst jedoch, ab wann einkommensabhängige Renten, Garantieleistungen und weitere Hilfen bezogen werden können.

Auch in Deutschland wird über eine stärkere Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung diskutiert. Für Menschen in körperlich belastenden Berufen wäre eine solche Regelung besonders problematisch.

Kapitaldeckung bringt neue Risiken

Aktien und andere Kapitalanlagen können langfristig höhere Erträge liefern. Sie unterliegen jedoch Kursschwankungen, sodass die Entwicklung der Prämienrente nicht in jedem Jahr gleich verläuft.

Wer kurz nach einem starken Börsenrückgang in den Ruhestand geht, kann ungünstigere Bedingungen vorfinden. Staatliche Standardfonds, lange Anlagezeiträume und eine breite Streuung begrenzen dieses Risiko, beseitigen es aber nicht.

Hinzu kommt, dass auch schwedische Betriebsrenten unterschiedlich ausgestaltet sind. Beschäftigte ohne tarifgebundenen Arbeitgeber können schlechter abgesichert sein als Arbeitnehmer in großen, tariflich organisierten Branchen.

Die schwedische Rente ist deshalb kein System, das hohe Leistungen ohne Gegenleistung verspricht. Sie verlangt höhere Gesamteinzahlungen, eine breite Beteiligung der Arbeitgeber, Kapitalmarktrisiken und für jüngere Menschen voraussichtlich längere Erwerbszeiten.

Altersarmut ist auch in Schweden nicht verschwunden

Eine hohe Modell-Ersatzquote sagt wenig über Personen mit kurzen Versicherungszeiten, sehr niedrigen Einkommen oder langen Phasen außerhalb des Arbeitsmarktes aus. Auch steigende Mieten können dazu führen, dass eine rechnerisch ausreichende Rente im Alltag knapp wird.

Frauen sind wegen geringerer Einkommen und häufigerer Teilzeit auch in Schweden überdurchschnittlich von niedrigen Alterseinkünften betroffen. Die Garantierente und der Wohnkostenzuschuss mildern das Problem, verhindern es aber nicht vollständig.

Deutschland verzeichnet ebenfalls eine wachsende Zahl älterer Menschen, die ergänzende Hilfe benötigen. Ende 2025 bezogen rund 764.000 Menschen Grundsicherung im Alter.

Ob ein Rentensystem besser ist, darf deshalb nicht nur anhand einer Durchschnittsquote beurteilt werden. Ebenso wichtig sind die Absicherung niedriger Einkommen, bezahlbares Wohnen, die Beteiligung der Arbeitgeber und der Zugang zu ergänzenden Hilfen.

Was Deutschland von Schweden übernehmen könnte

Die stärkste schwedische Idee ist nicht der einzelne staatliche Fonds. Es ist die Verbindung aus gesetzlicher Rente, automatischem Kapitalaufbau und einer Betriebsrente für nahezu alle Beschäftigten.

Eine deutsche Reform könnte Arbeitgeber stärker an einer flächendeckenden Zusatzversorgung beteiligen. Ein kostengünstiger Standardfonds könnte zugleich verhindern, dass Versicherte durch komplizierte Produktauswahl, hohe Gebühren oder fehlende Beratung benachteiligt werden.

Auch eine gemeinsame Rentenübersicht für sämtliche Ansprüche sollte vollständig und leicht verständlich werden. Beschäftigte müssten früh erkennen können, welches Einkommen ihnen bei unterschiedlichen Renteneintrittsterminen voraussichtlich bleibt.

Ein schneller vollständiger Wechsel wäre dagegen kaum finanzierbar. Während der Übergangszeit müssten weiterhin die heutigen Renten bezahlt und zugleich Kapitalreserven für die jüngeren Generationen aufgebaut werden.

Warum Schweden insgesamt besser aufgestellt ist

Schweden verteilt die Altersvorsorge breiter auf Umlage, Kapitalerträge und Arbeitgeberbeiträge. Deutschland trägt einen größeren Teil der Last über die gesetzliche Rentenversicherung und den Bundeshaushalt.

Die OECD-Modellrechnungen sprechen besonders für durchschnittlich und überdurchschnittlich verdienende schwedische Beschäftigte. Entscheidend für den Vorsprung sind die fast flächendeckende Betriebsrente und der verpflichtende Kapitalaufbau.

Der Vergleich liefert aber keinen Beleg dafür, dass jeder schwedische Rentner mehr Geld erhält oder im Alltag besser lebt. Schweden erkauft seine stärkere Finanzierung durch höhere Gesamteinzahlungen, automatische Anpassungen und ein langfristig steigendes Rentenalter.