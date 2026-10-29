Rente in Deutschland: Hier bekommt man das meiste für sein Geld

Wie weit die Rente reicht, hängt auch vom Wohnort ab. Nach einer Auswertung der DKB haben 1.000 Euro in Chemnitz rechnerisch rund 36 Prozent mehr Kaufkraft als in München.

Bei gleicher Rente kann der finanzielle Spielraum deshalb sehr unterschiedlich ausfallen. Entscheidend ist, wie viel nach Miete und laufenden Ausgaben übrig bleibt.

Gerade bei einer kleinen Rente fallen die Wohnkosten stark ins Gewicht. Eine günstigere Wohnung kann den Haushalt spürbar entlasten.

Gelsenkirchen liegt vorn – Berlin am Ende

Unter den 30 größten deutschen Städten erreicht Gelsenkirchen die höchste errechnete Rentenkaufkraft. Der für Nordrhein-Westfalen angesetzte durchschnittliche Rentenzahlbetrag von 1.614 Euro entspricht dort einer Kaufkraft von 1.721 Euro beim bundesweiten Preisniveau.

Duisburg und Wuppertal folgen auf den nächsten Plätzen, während Berlin das Schlusslicht bildet. Bezieht die Auswertung die 50 größten Städte ein, übernehmen allerdings Hagen mit 1.727 Euro und Hamm mit 1.722 Euro die Führung vor Gelsenkirchen.

Stadt Rechnerische monatliche Rentenkaufkraft Gelsenkirchen 1.721 Euro Duisburg 1.701 Euro Wuppertal 1.679 Euro Nürnberg 1.487 Euro Köln 1.471 Euro Frankfurt am Main 1.400 Euro München 1.251 Euro Berlin 1.213 Euro

Die Werte verbinden die jeweilige Landesdurchschnittsrente der untersuchten Versichertengruppe mit dem örtlichen Preisniveau. Sie zeigen weder die tatsächliche Durchschnittsrente der einzelnen Stadt noch den Betrag, den alle dort lebenden Rentner erhalten.

Warum Berlin hinten liegt, obwohl München teurer ist

Das Ranking verbindet zwei Unterschiede: die angesetzte Rentenhöhe und die Preise am Wohnort. Für Berlin geht ein Rentenzahlbetrag von 1.289 Euro in die Berechnung ein, dessen Kaufkraft wegen des höheren Preisniveaus auf 1.213 Euro sinkt.

Der letzte Platz bedeutet deshalb nicht, dass Berlin Deutschlands teuerste Stadt wäre. München weist laut regionalem Preisindex die höchsten Lebenshaltungskosten auf; im Rentenranking beeinflussen jedoch die unterschiedlichen Ausgangsrenten die Reihenfolge.

Was die 36 Prozent tatsächlich bedeuten

Wie stark allein der Wohnort wirkt, zeigt der Vergleich eines identischen Geldbetrags: In Chemnitz entsprechen 1.000 Euro einer bundesdurchschnittlichen Kaufkraft von 1.094 Euro, in München lediglich 807 Euro. Bezogen auf den Münchner Wert liegt die Kaufkraft in Chemnitz damit rund 35,6 Prozent höher.

Auf dem Konto stehen in beiden Fällen weiterhin 1.000 Euro; niemand erhält durch diesen Vergleich einen Rentenzuschlag. Auch bei der persönlichen Planung sollten Sie deshalb Rentenhöhe, Auszahlung und Kaufkraft auseinanderhalten.

Zwischen Gelsenkirchen und Köln liegen 250 Euro Kaufkraft

Besonders aussagekräftig ist der Vergleich innerhalb Nordrhein-Westfalens, weil die Untersuchung für beide Städte denselben Rentenzahlbetrag verwendet. Die angesetzten 1.614 Euro erreichen in Gelsenkirchen einen Kaufkraftwert von 1.721 Euro, in Köln dagegen nur 1.471 Euro.

Das ergibt einen rechnerischen Abstand von 250 Euro monatlich oder 3.000 Euro im Jahr. Diese Differenz beschreibt einen Preisvorteil und ist weder eine garantierte Ersparnis noch ein zusätzlicher Auszahlungsbetrag.

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Die Miete entscheidet stärker als der Einkauf

Der regionale Preisindex von IW und BBSR zeigt, dass vor allem die Wohnkosten das Gefälle zwischen günstigen und teuren Orten verursachen. In den sieben größten Städten lagen die Mieten 2024 im Durchschnitt fast 50 Prozent über dem Bundesniveau, die gesamten Lebenshaltungskosten dagegen rund elf Prozent darüber.

Für Ihre Haushaltskasse zählt deshalb die konkrete Wohnung stärker als der Ruf einer Stadt: Ein günstiger langjähriger Mietvertrag kann die Belastung erheblich begrenzen.

Die Frage, wie Rentenanpassungen und Inflation zusammenhängen, bleibt daneben wichtig, denn auch am günstigen Wohnort können steigende Preise den finanziellen Spielraum verkleinern.

Die Untersuchung erfasst nicht alle Rentner

Die Auswertung verwendet durchschnittliche Zahlbeträge gesetzlicher Altersrenten nach mindestens 35 Versicherungsjahren zum Jahresende 2025 und den regionalen Preisindex für 2024. Sie beschreibt damit keine vollständige Momentaufnahme der Renten und Preise im Oktober 2026.

Außerdem überträgt sie Landesdurchschnittswerte auf die untersuchten Städte, statt deren tatsächliche örtliche Durchschnittsrenten zu verwenden. Menschen mit kürzeren Versicherungsverläufen bildet die ausgewählte Rentenstatistik nicht ab; auch lässt sich daraus keine Aussage über das gesamte Haushaltseinkommen treffen.

Frauen haben auch in günstigen Städten weniger Spielraum

In sämtlichen 30 untersuchten Großstädten liegt die berechnete Rentenkaufkraft von Frauen unter der von Männern, im Städtedurchschnitt beträgt der Abstand 433 Euro monatlich. Dahinter stehen die niedrigeren angesetzten Frauenrenten auf Landesebene, nicht unterschiedliche Preise für Frauen und Männer.

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Eine günstige Stadt gleicht eine geringe Rente also nicht direkt aus; die Rentenlücke zwischen Frauen und Männern bleibt auch dort spürbar. Prüfen Sie deshalb, ob Ihre Versicherungszeiten vollständig erfasst sind – der Beitrag über Anträge und Formulare für Rentenansprüche erklärt dazu mögliche Schritte.

Wenn die Rente nicht reicht: Wohngeld prüfen

Hohe Wohnkosten sollten Anlass sein, einen möglichen Wohngeldanspruch für Rentner prüfen zu lassen. Ob Unterstützung möglich ist, hängt unter anderem vom Haushaltseinkommen, der Zahl der Haushaltsmitglieder und der berücksichtigungsfähigen Miete ab; eine bundesweit einheitliche Rentengrenze gibt es nicht.

Bei mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten oder vergleichbaren Zeiten kann zudem ein Freibetrag beim Wohngeld helfen. Dafür müssen Sie keinen Grundrentenzuschlag erhalten, und der Freibetrag bedeutet auch nicht, dass die Behörde denselben Betrag zusätzlich überweist.

Grundsicherung kann die Rente ergänzen

Reichen die verfügbaren Mittel für den notwendigen Lebensunterhalt nicht aus, kommt abhängig von den persönlichen Verhältnissen ergänzende Grundsicherung im Alter infrage. Dabei können Freibeträge auf Renteneinkommen den Anspruch verändern.

Wer bereits ergänzende Leistungen bezieht, sollte außerdem Folgebescheide nach einer Rentenerhöhung prüfen. Eine höhere gesetzliche Rente führt nicht zwangsläufig im selben Umfang zu mehr verfügbarem Geld, wenn andere Leistungen wegen des gestiegenen Einkommens sinken.

Ein Umzug muss sich im eigenen Haushalt rechnen

Aus der Rangliste folgt keine pauschale Empfehlung, im Alter die Stadt zu wechseln. Eine neue Wohnung kann trotz günstigerem örtlichen Durchschnitt teurer sein als die bisherige, hinzu kommen Umzugskosten und möglicherweise höhere Fahrtkosten.

Vergleichen Sie deshalb konkrete Warmmieten und laufende Ausgaben, bevor Sie aus einem statistischen Preisvorteil eine persönliche Entscheidung machen. Ebenso gehören erreichbare Ärzte, Unterstützung durch Angehörige und vertraute Kontakte in diese Abwägung.

Fiktives Beispiel: Rentner Robert aus Gelsenkirchen

Robert erhält monatlich 1.614 Euro Rente und zahlt in diesem frei gewählten Beispiel 620 Euro Warmmiete. Nach der Miete bleiben ihm 994 Euro für Strom, Lebensmittel, Versicherungen und weitere Ausgaben.

Sein Rentenbetrag entspricht zufällig dem NRW-Ausgangswert der Untersuchung, sodass sich mit deren Preisniveau ein Kaufkraftwert von 1.721 Euro ergibt. Robert bekommt deshalb keinen Euro mehr überwiesen; wie gut er tatsächlich zurechtkommt, hängt von seinen eigenen Rechnungen ab.

Fiktives Praxisbeispiel: Rentnerin Tamara aus Köln

Tamara erhält ebenfalls 1.614 Euro Rente, zahlt in diesem frei gewählten Beispiel aber 870 Euro Warmmiete. Ihr bleiben danach 744 Euro und damit 250 Euro weniger als Robert, obwohl beide denselben Rentenbetrag erhalten.

Die angenommenen Mieten sind keine statistischen Durchschnittswerte; sie veranschaulichen, wie Wohnkosten den verfügbaren Betrag verändern können. Tamara kann ihren möglichen Wohngeldanspruch prüfen lassen, aus ihrer Rentenhöhe allein ergibt sich jedoch noch kein Anspruch.

Sechs Fragen und Antworten zur Rentenkaufkraft

Wo reicht die Rente nach dieser Auswertung am weitesten?

Unter den 30 größten Städten führt Gelsenkirchen das Rentenkaufkraftranking an. Im erweiterten Vergleich der 50 größten Städte liegt Hagen vorn.

Bekomme ich durch einen Umzug mehr Rente?

Ein Umzug innerhalb Deutschlands erhöht Ihre gesetzliche Altersrente grundsätzlich nicht. Niedrigere Lebenshaltungskosten können aber dazu führen, dass Sie sich vom selben Betrag mehr leisten können.

Worauf beziehen sich die rund 36 Prozent?

Sie beziehen sich auf die Kaufkraft desselben Geldbetrags in Chemnitz und München. Der Vergleich beschreibt weder eine Rentenerhöhung noch einen Vorteil gegenüber dem Bundesdurchschnitt von 36 Prozent.

Ist Berlin die teuerste Stadt für Rentner?

Das lässt sich aus dem letzten Platz im Rentenranking nicht ableiten. Der regionale Preisindex weist München als teuerste Stadt aus, während das Rentenranking zusätzlich unterschiedliche Landesdurchschnittsrenten berücksichtigt.

Gelten die Kaufkraftwerte auch für meine persönliche Rente?

Die veröffentlichten Eurobeträge beruhen auf statistischen Durchschnittsrenten und örtlichen Preisindizes. Ihre tatsächliche Kaufkraft hängt von Ihrer Rentenhöhe, Ihren Wohnkosten und Ihren übrigen Ausgaben ab.

Kann ich trotz einer Rente von mehr als 1.600 Euro Wohngeld erhalten?

Das ist je nach Haushalt, berücksichtigungsfähiger Miete, Einkommen und Freibeträgen möglich. Lassen Sie Ihren Einzelfall prüfen, statt von einer pauschalen Rentengrenze auszugehen.

Quellen und Datengrundlage

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Grundrente und Grundrenten-Freibeträge.

DKB: Auswertung zur regionalen Rentenkaufkraft auf Grundlage der Rentenzahlbeträge nach mindestens 35 Versicherungsjahren, Stand Ende 2025, und des regionalen Preisindex 2024.

Institut der deutschen Wirtschaft: Regionale Preise: München bleibt teuerste Stadt in Deutschland, 14. November 2025.

Stadt Hannover: Wohngeld Erstantrag, Voraussetzungen und Berechnungsgrundlagen.