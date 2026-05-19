7 Formulare für eine höhere Rente

Wer früher in Rente gehen oder seine spätere Altersrente erhöhen möchte, sollte sich nicht erst kurz vor der Rente mit der Deutschen Rentenversicherung beschäftigen. Viele Ansprüche entstehen nicht automatisch in der gewünschten Höhe, sondern hängen davon ab, ob Zeiten im Versicherungskonto vollständig erfasst sind. Fehlende Schul-, Studien-, Kindererziehungs- oder Auslandszeiten können sich später spürbar auswirken.

Wir zeigen, dass es bei der gesetzlichen Rente nicht nur um laufende Beiträge aus dem Arbeitsleben geht. Auch Anrechnungszeiten, freiwillige Beiträge und Nachzahlungen können darüber entscheiden, ob bestimmte Wartezeiten erreicht werden. Gerade deshalb lohnt sich ein früher Blick in den eigenen Versicherungsverlauf.

Warum der Versicherungsverlauf früh geprüft werden sollte

Die gesetzliche Rentenversicherung führt für jede versicherte Person ein Rentenkonto. Darin werden Beschäftigungszeiten, Beitragszahlungen und weitere rentenrechtlich relevante Zeiträume gespeichert. Dieses Konto ist die Grundlage dafür, ob später eine Rente gezahlt wird und unter welchen Bedingungen ein früherer Rentenbeginn möglich ist.

Fehlen im Versicherungsverlauf bestimmte Zeiträume, kann das praktische Folgen haben. Wer etwa die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren nicht erfüllt, hat unter Umständen noch keinen Anspruch auf eine reguläre Altersrente. Für andere Rentenarten gelten längere Zeiträume, etwa 35 Jahre oder 45 Jahre.

Genau hier wird die Kontenklärung wichtig. Mit ihr lässt sich prüfen, ob das Versicherungskonto vollständig ist und ob fehlende Zeiten nachgetragen werden können. Die Deutsche Rentenversicherung bietet den Antrag auf Kontenklärung als Formular V0100 beziehungsweise online über den eAntrag an.

Kontenklärung: Der erste Schritt zur sauberen Rentenakte

Die Kontenklärung ist für viele Versicherte der sinnvollste Einstieg. Dabei wird der bisher gespeicherte Versicherungsverlauf überprüft, ergänzt und bei Bedarf korrigiert. Wer bereits weiß, dass Nachweise fehlen, kann sie direkt einreichen.

Typische Nachweise betreffen Ausbildungszeiten, Zeiten der Arbeitslosigkeit, Krankheiten, Mutterschutz, Kindererziehung oder Beschäftigungen im Ausland. Auch ältere Unterlagen können dabei eine große Bedeutung bekommen. Je länger bestimmte Zeiträume zurückliegen, desto schwieriger wird es oft, die passenden Bescheinigungen noch zu beschaffen.

Vor dem Antrag empfiehlt sich ein Blick in den eigenen Versicherungsverlauf. Dieser kann im Kundenportal der Deutschen Rentenversicherung abgerufen werden. Wer Lücken erkennt, sollte klären, welche Zeiten anerkannt werden können und welche Belege dafür erforderlich sind.

Schul- und Studienzeiten können den Rentenbeginn beeinflussen

Schul- und Studienzeiten ab dem 17. Lebensjahr können unter bestimmten Voraussetzungen als Anrechnungszeiten berücksichtigt werden. Nach dem Ausgangstext können dafür bis zu acht Jahre angesetzt werden. Solche Zeiten erhöhen nicht automatisch die Rentenhöhe wie Beitragszeiten, können aber für bestimmte Wartezeiten zählen.

Das kann vor allem für Menschen relevant sein, die früher mit Abschlägen in Rente gehen möchten. Für diese Möglichkeit werden in vielen Fällen 35 Jahre mit Beitrags- und Anrechnungszeiten benötigt. Wer lange studiert, eine Auszeit genommen oder zeitweise selbstständig gearbeitet hat, kann durch anerkannte Ausbildungszeiten näher an diese Grenze kommen.

Für die Anerkennung wird im Zusammenhang mit der Kontenklärung das Formular V0410 genutzt. Bei einer Online-Antragstellung kann der entsprechende Teil automatisch erscheinen, wenn fehlende Ausbildungszeiten angegeben werden. Bei Papierformularen muss der Antrag gesondert beigefügt werden.

Wichtig ist die Qualität der Nachweise. Für Studienzeiten reicht häufig nicht jede einzelne Immatrikulationsbescheinigung aus. Benötigt wird in der Praxis oft eine Bescheinigung, aus der Beginn und Ende des Studiums hervorgehen.

Auslandszeiten nicht unterschätzen

Wer zeitweise im Ausland gearbeitet und dort Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt hat, sollte diese Zeiten ebenfalls prüfen lassen. Innerhalb der Europäischen Union und bei Staaten mit Sozialversicherungsabkommen können solche Zeiten für Wartezeiten berücksichtigt werden. Das kann helfen, Mindestversicherungszeiten zu erreichen.

Ein Beispiel verdeutlicht den Effekt. Wer drei Jahre in Deutschland und drei Jahre in Frankreich rentenversichert war, kann mit den ausländischen Zeiten unter Umständen die Wartezeit von fünf Jahren erreichen. Die Rente aus den einzelnen Staaten wird zwar nach den jeweiligen nationalen Regeln berechnet, doch für die Anspruchsprüfung können die Zeiten zusammenwirken.

Für Angaben zu Versicherungszeiten im Ausland wird im Ausgangstext das Formular E207 genannt. Wer entsprechende Zeiten hat, sollte Unterlagen wie ausländische Versicherungsnummern, Versicherungsverläufe oder Beschäftigungsnachweise sammeln. Bei internationalen Versicherungsverläufen ist eine frühzeitige Klärung besonders ratsam.

Kindererziehungszeiten erhöhen die Rente

Kindererziehungszeiten können die spätere Rente direkt erhöhen. Für Kinder, die ab 1992 geboren wurden, werden bisher bis zu drei Jahre Kindererziehungszeit berücksichtigt. Für vor 1992 geborene Kinder gelten durch die Mütterrente besondere Regelungen, die weiter angepasst werden.

Die Deutsche Rentenversicherung informiert, dass Verbesserungen bei den Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder zum 1. Januar 2027 in Kraft treten sollen. Die Auszahlung der sogenannten Mütterrente III ist nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung erst ab 2028 vorgesehen. Damit bleibt es für Betroffene wichtig, dass Kindererziehungszeiten korrekt im Versicherungskonto erfasst sind.

Beantragt werden Kindererziehungszeiten über das Formular V0800. Standardmäßig werden sie häufig der Mutter zugeordnet. Hat jedoch der andere Elternteil das Kind überwiegend erzogen, kann eine andere Zuordnung erklärt werden.

Finanziell kann das deutlich spürbar sein. Der aktuelle Rentenwert soll zum 1. Juli 2026 von 40,79 Euro auf 42,52 Euro steigen. Drei zusätzliche Entgeltpunkte entsprächen damit rechnerisch 127,56 Euro monatlicher Bruttorente.

Rentenpunkte kaufen: Mehr Rente gegen zusätzliche Beiträge

Umgangssprachlich ist häufig vom Kauf von Rentenpunkten die Rede. Die Deutsche Rentenversicherung spricht allerdings von freiwilligen Beiträgen, Nachzahlungen oder Beiträgen zum Ausgleich von Rentenabschlägen. Gemeint ist in allen Fällen, dass zusätzliche Zahlungen später zu einer höheren gesetzlichen Rente führen können.

Ob sich das lohnt, hängt stark vom Einzelfall ab. Eine lebenslange gesetzliche Rente bietet planbare monatliche Zahlungen, nimmt aber die freie Verfügbarkeit über das eingesetzte Geld. Wer stattdessen eigenes Vermögen aufbaut, kann flexibler entnehmen, trägt aber auch Kapitalmarkt-, Langlebigkeits- und Planungsrisiken.

Für 2026 nennt die Deutsche Rentenversicherung bei freiwilligen Beiträgen eine Spanne von 112,16 Euro bis 1.571,70 Euro pro Monat. Solche Beiträge können von Menschen gezahlt werden, die nicht bereits pflichtversichert sind, etwa viele Selbstständige. Freiwillige Beiträge für ein Kalenderjahr müssen grundsätzlich bis zum 31. März des Folgejahres gezahlt werden.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Nachzahlung für Ausbildungszeiten

Eine Möglichkeit sind Nachzahlungen für Ausbildungszeiten. Dafür wird im Ausgangstext das Formular V0080 genannt. Voraussetzung ist, dass die Ausbildungszeiten zuvor im Versicherungskonto anerkannt wurden.

Diese Nachzahlung kann zwei Effekte haben. Sie kann die spätere Rentenhöhe erhöhen, weil zusätzliche Beiträge gezahlt werden. Außerdem können aus bisher nur angerechneten Ausbildungszeiten Beitragszeiten werden, was für bestimmte Rentenwege von Bedeutung sein kann.

Besonders wichtig ist die Altersgrenze. Wer für Ausbildungszeiten Beiträge nachzahlen möchte, muss sich nach dem Ausgangstext bis zum 45. Lebensjahr darum kümmern. Danach ist dieser Weg in der Regel nicht mehr offen.

Freiwillige Beiträge für nicht pflichtversicherte Zeiten

Freiwillige Beiträge kommen vor allem für Zeiten in Betracht, in denen keine Versicherungspflicht besteht. Das betrifft zum Beispiel Selbstständige, die nicht automatisch in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind. Sie können durch freiwillige Zahlungen Lücken vermeiden oder zusätzliche Rentenanwartschaften erwerben.

Dafür wird das Formular V0060 genutzt. Die Beitragshöhe kann innerhalb der geltenden Mindest- und Höchstbeträge frei gewählt werden. Für eine gute Entscheidung sollten steuerliche Fragen, Liquidität und die persönliche Ruhestandsplanung zusammen betrachtet werden.

Ausgleich von Abschlägen bei früherem Rentenbeginn

Wer früher in Rente gehen möchte, muss häufig Abschläge hinnehmen. Bei einem vorgezogenen Rentenbeginn können pro Monat 0,3 Prozent abgezogen werden. Bei vier Jahren vorzeitigem Rentenbeginn summiert sich das auf 14,4 Prozent.

Ab dem 50. Lebensjahr können Versicherte prüfen lassen, welche Beiträge nötig wären, um solche Abschläge ganz oder teilweise auszugleichen. Dafür wird das Formular V0210 verwendet. Die Rentenversicherung berechnet individuell, welcher Betrag maximal eingezahlt werden kann.

Interessant ist dabei, dass die spätere Entscheidung offenbleibt. Wer Beiträge zum Ausgleich zahlt, muss am Ende nicht zwingend früher in Rente gehen. Entscheidet sich die Person später doch für den regulären Rentenbeginn, erhöhen die zusätzlichen Beiträge die monatliche Rente.

Überblick über wichtige Formulare

Formular Wofür es genutzt wird V0100 Kontenklärung zur Prüfung und Ergänzung des Versicherungsverlaufs V0410 Anerkennung von Schul-, Fachschul-, Hochschul- und Ausbildungszeiten E207 Angaben zu Versicherungszeiten im Ausland V0800 Antrag auf Feststellung von Kindererziehungszeiten V0080 Nachzahlung von Beiträgen für Ausbildungszeiten V0060 Zahlung freiwilliger Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung V0210 Auskunft und Zahlung zum Ausgleich von Rentenabschlägen

V0100 – Antrag auf Kontenklärung:

Mit diesem Formular kann der Versicherungsverlauf geprüft, ergänzt und korrigiert werden.

Zum Formular V0100

Mit diesem Formular kann der Versicherungsverlauf geprüft, ergänzt und korrigiert werden. Zum Formular V0100 V0410 – Fragebogen für Anrechnungszeiten:

Dieses Formular wird genutzt, um unter anderem Schul-, Fachschul-, Hochschul- oder andere Anrechnungszeiten erfassen zu lassen.

Zum Formular V0410

Dieses Formular wird genutzt, um unter anderem Schul-, Fachschul-, Hochschul- oder andere Anrechnungszeiten erfassen zu lassen. Zum Formular V0410 E2070 – Angaben über den Beschäftigungsverlauf des Versicherten:

Dieses Formular ist relevant, wenn Versicherungs- oder Beschäftigungszeiten im Ausland geklärt werden sollen.

Zum Formular E2070

Dieses Formular ist relevant, wenn Versicherungs- oder Beschäftigungszeiten im Ausland geklärt werden sollen. Zum Formular E2070 V0800 – Antrag auf Feststellung von Kindererziehungszeiten:

Mit diesem Antrag können Kindererziehungszeiten und Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung im Rentenkonto erfasst werden.

Zum Formular V0800

Mit diesem Antrag können Kindererziehungszeiten und Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung im Rentenkonto erfasst werden. Zum Formular V0800 V0080 – Antrag auf Nachzahlung von freiwilligen Beiträgen für Ausbildungszeiten:

Dieses Formular wird verwendet, wenn freiwillige Beiträge für bestimmte Ausbildungszeiten nachgezahlt werden sollen.

Zum Formular V0080

Dieses Formular wird verwendet, wenn freiwillige Beiträge für bestimmte Ausbildungszeiten nachgezahlt werden sollen. Zum Formular V0080 V0060 – Antrag auf Beitragszahlung für eine freiwillige Versicherung:

Dieses Formular ist für Personen gedacht, die freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zahlen möchten.

Zum Formular V0060

Dieses Formular ist für Personen gedacht, die freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zahlen möchten. Zum Formular V0060 V0210 – Antrag auf Auskunft über die Höhe der Beitragszahlung zum Ausgleich einer Rentenminderung:

Mit diesem Formular kann die Rentenversicherung berechnen, welche Zahlung nötig wäre, um Abschläge bei einem früheren Rentenbeginn ganz oder teilweise auszugleichen.

Zum Formular V0210

Warum Beratung vor zusätzlichen Zahlungen sinnvoll ist

Zusätzliche Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung können attraktiv sein, sind aber keine pauschal passende Lösung. Wer Geld einzahlt, bindet Kapital in einem System, dessen Leistungen von gesetzlichen Regeln und künftigen Anpassungen abhängen. Gleichzeitig kann die gesetzliche Rente durch lebenslange Zahlung und steuerliche Absetzbarkeit Vorteile gegenüber manchen privaten Lösungen haben.

Eine Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung ist deshalb empfehlenswert. Dort kann geprüft werden, welche Zeiten fehlen, welche Formulare benötigt werden und welche Zahlungen überhaupt möglich sind. Bei größeren Beträgen sollte zusätzlich steuerlicher Rat eingeholt werden.

Versicherte sollten außerdem bedenken, dass Rentenplanung mehr umfasst als die gesetzliche Rente. Private Vorsorge, betriebliche Altersversorgung, Immobilien, Ersparnisse und die geplante Lebenshaltung im Alter gehören ebenfalls in die Betrachtung. Die gesetzliche Rente ist ein wichtiger Baustein, aber selten die einzige Einkommensquelle im Ruhestand.

Praxisbeispiel: Wie eine Kontenklärung den Rentenweg verändert

Eine 43-jährige Angestellte prüft ihren Versicherungsverlauf und stellt fest, dass ihr fünf Jahre Studium nicht eingetragen sind. Sie fordert bei ihrer früheren Universität eine Bescheinigung an, aus der Immatrikulation und Exmatrikulation hervorgehen. Anschließend beantragt sie die Kontenklärung und reicht zusätzlich das Formular für Ausbildungszeiten ein.

Nach der Prüfung erkennt die Rentenversicherung die Studienzeiten als Anrechnungszeiten an. Dadurch kommt sie bei der Planung eines späteren vorgezogenen Rentenbeginns näher an die erforderlichen 35 Jahre heran. Zusätzlich prüft sie, ob eine Nachzahlung für Ausbildungszeiten noch möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist, weil sie das 45. Lebensjahr noch nicht erreicht hat.

Das Beispiel zeigt, warum frühes Handeln wichtig ist. Wer erst kurz vor Rentenbeginn Lücken entdeckt, hat oft weniger Zeit, Nachweise zu beschaffen oder Nachzahlungsmöglichkeiten zu nutzen. Eine geordnete Rentenakte schafft dagegen mehr Planungssicherheit.

Häufige Fragen und Antworten

1. Warum ist eine Kontenklärung bei der Rentenversicherung wichtig?

Eine Kontenklärung sorgt dafür, dass der Versicherungsverlauf vollständig geprüft und mögliche Lücken geschlossen werden. Fehlende Zeiten können später beeinflussen, ob bestimmte Wartezeiten für eine Altersrente oder einen früheren Rentenbeginn erfüllt werden. Deshalb sollte der Versicherungsverlauf nicht erst kurz vor der Rente kontrolliert werden.

2. Welche Zeiten können für die Rente nachträglich anerkannt werden?

Anerkannt werden können unter anderem Schul- und Studienzeiten, Zeiten der Arbeitslosigkeit, Mutterschutz, Kindererziehungszeiten, Krankheitszeiten oder bestimmte Versicherungszeiten im Ausland. Entscheidend ist, dass die passenden Nachweise vorliegen. Je länger diese Zeiträume zurückliegen, desto schwieriger kann die Beschaffung der Unterlagen werden.

3. Können Kindererziehungszeiten die Rente erhöhen?

Ja, Kindererziehungszeiten können die spätere Rente direkt erhöhen, weil dafür Entgeltpunkte gutgeschrieben werden können. In der Regel werden diese Zeiten zunächst der Mutter zugeordnet. Hat ein anderer Elternteil das Kind überwiegend erzogen, kann eine abweichende Zuordnung bei der Rentenversicherung erklärt werden.

4. Was bedeutet es, Rentenpunkte zu kaufen?

Der Begriff „Rentenpunkte kaufen“ ist umgangssprachlich. Gemeint sind zusätzliche Zahlungen an die gesetzliche Rentenversicherung, etwa durch freiwillige Beiträge, Nachzahlungen für Ausbildungszeiten oder Zahlungen zum Ausgleich von Abschlägen. Dadurch kann sich die spätere monatliche Rente erhöhen.

5. Wann sollte man sich um Rentenformulare kümmern?

Am besten deutlich vor dem geplanten Rentenbeginn. Besonders bei Ausbildungszeiten, Auslandszeiten oder Kindererziehungszeiten kann die Prüfung längere Zeit dauern. Wer früh handelt, hat mehr Zeit, fehlende Nachweise zu beschaffen und mögliche Nachzahlungen oder freiwillige Beiträge zu prüfen.

Fazit

Viele Menschen beschäftigen sich zu spät mit ihrem Rentenkonto. Dabei können fehlende Zeiten, nicht beantragte Kindererziehungszeiten oder ungenutzte Nachzahlungsmöglichkeiten die spätere Rente und den möglichen Rentenbeginn beeinflussen. Wer rechtzeitig handelt, kann Fehler korrigieren und vorhandene Ansprüche besser ausschöpfen.

Der erste Schritt ist meist die Kontenklärung. Danach lässt sich gezielter entscheiden, ob weitere Anträge nötig sind. Vor allem bei freiwilligen Beiträgen und Ausgleichszahlungen sollte die Entscheidung erst nach individueller Beratung fallen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung zum Antrag auf Kontenklärung, zur Rentenanpassung 2026, zu freiwilligen Beiträgen 2026 und zur Mütterrente III