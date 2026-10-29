Grundsicherung: Jobcenter verlangt Kontoauszüge – diese Angaben darf man schwärzen

Wer beim Jobcenter Kontoauszüge einreichen muss, braucht nicht jede private Ausgabe offenzulegen. Bestimmte Angaben zu Zahlungsempfängern dürfen geschwärzt werden. Einnahmen, Buchungsbeträge und die für den Leistungsanspruch erforderlichen Informationen müssen dagegen erkennbar bleiben.

Dass diese Grenze auch für die Behörden gilt, zeigt eine Entscheidung des Sächsischen Landessozialgerichts. Ein Jobcenter hatte Leistungen verweigert, ohne ausreichend auf das Schwärzungsrecht hinzuweisen. Das Gericht erklärte den Versagungsbescheid für rechtswidrig.

Die Entscheidung stammt vom 23. Dezember 2024 (L 7 AS 535/21). Sie begründet kein neues Recht für 2026, sondern bestätigt vielmehr bestehende Datenschutzrechte.

Kontoauszüge vorlegen heißt nicht, alles preiszugeben

Das Jobcenter darf prüfen, ob jemand Unterstützung benötigt. Dazu gehören Nachweise über Einkommen und Vermögen. Regelmäßig werden Kontoauszüge der vergangenen drei Monate verlangt, auch bei Weiterbewilligungsanträgen. In begründeten Fällen kann ein anderer Zeitraum erforderlich sein.

Diese Mitwirkungspflicht erlaubt der Behörde aber keinen unbegrenzten Einblick in persönliche Lebensverhältnisse. Überweisungen können verraten, welcher Partei jemand angehört, welche Religion er ausübt oder ob eine bestimmte Erkrankung vorliegt. Solche Informationen genießen besonderen Schutz.

Entscheidend ist deshalb, welche Angabe für die Leistungsprüfung benötigt wird. Ein vollständiger Kontoauszug kann zulässige Schwärzungen enthalten. Vollständig bedeutet nicht, dass jeder Empfängername lesbar bleiben muss.

Der Fehler des Jobcenters lag im fehlenden Hinweis

Im sächsischen Verfahren hatte ein Ehepaar im März 2020 Leistungen beantragt. Das Jobcenter verlangte mehrfach Kontoauszüge, die zunächst nicht eingereicht wurden. Daraufhin versagte es die Unterstützung.

Nach den Feststellungen des Landessozialgerichts fehlte in den Aufforderungen ein ausreichender Hinweis auf zulässige Schwärzungen. Auch auf ein entsprechendes Merkblatt wurde nicht verwiesen. Eine andere Erklärung, wonach bei Bedarf Kontostände geschwärzt werden könnten, genügte nicht.

Während des Berufungsverfahrens bewilligte das Jobcenter die Leistungen nach Vorlage der erforderlichen Auskünfte. Das Landessozialgericht stellte später die Rechtswidrigkeit der ursprünglichen Versagung fest. Die zusätzlich verlangten Zinsen sprach es dem Ehepaar nicht zu.

Gegen-Hartz hat die Hinweispflicht des Jobcenters beim Schwärzen von Kontoauszügen bereits ausführlich erläutert.

Diese Angaben dürfen geschwärzt werden

Bei Ausgaben können insbesondere Angaben geschützt werden, die politische Ansichten, religiöse Überzeugungen, eine Gewerkschaftsmitgliedschaft oder Gesundheitsinformationen erkennen lassen. Der Zahlungsvorgang muss trotzdem verständlich bleiben.

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Wer beispielsweise einen Parteibeitrag überweist, darf den Namen der Partei verdecken. Der Begriff „Mitgliedsbeitrag“, das Datum und der Betrag bleiben sichtbar. So kann das Jobcenter die Kontobewegung nachvollziehen, ohne die politische Zugehörigkeit zu erfahren.

Nach den Hinweisen der Bundesdatenschutzbehörde können auch eindeutig nicht erforderliche Einzelheiten gewöhnlicher Einkäufe geschwärzt werden. Dazu gehört etwa der Name des Supermarkts, solange die Buchung weiterhin als Einkauf erkennbar ist.

Angabe auf dem Kontoauszug Umgang bei der Vorlage Gehalt, Rente oder sonstiger Geldeingang Einnahmenbuchung lesbar lassen Beitrag an eine politische Partei Parteinamen schwärzen, Zahlungsart, Betrag und Datum erhalten Beitrag an eine Gewerkschaft Geschützte Empfängerangaben schwärzen, Buchung nachvollziehbar lassen Gewöhnlicher Einkauf Nicht benötigten Geschäftsnamen gegebenenfalls verdecken Buchungsbetrag und Buchungsdatum Nicht schwärzen Mietzahlung als Nachweis der Unterkunftskosten Angaben erhalten, die zur Prüfung benötigt werden

Die Tabelle ersetzt keine Prüfung des Einzelfalls. Eine Information, die bei einem gewöhnlichen Einkauf entbehrlich ist, kann bei einer anderen Zahlung für die Berechnung der Leistungen erforderlich sein.

Einnahmen dürfen nicht einfach verschwinden

Bei Geldeingängen gelten strengere Anforderungen. Nach den Hinweisen der Bundesagentur für Arbeit dürfen Einnahmen auf den Kontoauszügen nicht geschwärzt werden. Die Behörde muss prüfen können, woher das Geld stammt und ob es den Leistungsanspruch beeinflusst.

Das gilt auch dann, wenn Betroffene eine Zahlung selbst für anrechnungsfrei halten. Ob eine Einnahme offengelegt werden muss und ob sie tatsächlich angerechnet werden darf, sind unterschiedliche Fragen.

Auch bei Ausgaben müssen Buchungs- und Wertstellungsdatum sowie der Betrag lesbar bleiben. Ganze Buchungszeilen zu verdecken, geht daher über das zulässige Schwärzen einzelner Angaben hinaus.

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Ein Beispiel zeigt die Grenze

Eine Antragstellerin hat 20 Euro an eine politische Partei überwiesen. Auf der Kopie ihres Kontoauszugs verdeckt sie den Parteinamen. Der Verwendungszweck „Mitgliedsbeitrag“, das Buchungsdatum und die 20 Euro bleiben lesbar.

Auf demselben Auszug steht eine Überweisung ihres Arbeitgebers. Diese Buchung lässt sie vollständig sichtbar. Auch bei ihrer Mietzahlung bleiben die Angaben erhalten, die das Jobcenter zur Prüfung der Unterkunftskosten braucht.

Damit schützt sie eine sensible persönliche Information, ohne Einnahmen oder erforderliche Zahlungsnachweise zu verbergen.

Bei Streit über Schwärzungen gezielt reagieren

Beanstandet das Jobcenter eine geschwärzte Stelle, sollten Betroffene nachfragen, welche konkrete Information fehlt und wofür sie benötigt wird. Die übrigen angeforderten Nachweise sollten fristgerecht eingereicht werden. Ein Streit über einen Empfängernamen ist kein guter Grund, sämtliche Unterlagen zurückzuhalten.

Praktisch hilft es, das Original unverändert aufzubewahren und nur eine Kopie zu bearbeiten. Vor der Abgabe sollte geprüft werden, ob sämtliche Seiten vorhanden und die erforderlichen Angaben lesbar sind. Eine Kopie der eingereichten Fassung erleichtert es später, Rückfragen zu beantworten.

Wer digitale Dokumente schwärzt, sollte darauf achten, dass die verdeckten Angaben tatsächlich entfernt werden. Ein schwarzes Rechteck über dem Text kann je nach Bearbeitungsprogramm nur eine optische Abdeckung sein.

Zulässige Schwärzungen rechtfertigen keinen Leistungsentzug

Eine Versagung oder Entziehung wegen fehlender Mitwirkung setzt mehr voraus als den Ärger der Behörde über geschwärzte Stellen. Nach § 66 SGB I muss die fehlende Mitwirkung die Aufklärung erheblich erschweren. Zudem müssen die Leistungsvoraussetzungen insoweit ungeklärt bleiben.

Vorher sind ein schriftlicher Hinweis auf die drohenden Folgen und eine angemessene Frist erforderlich. Wer nur Angaben verdeckt, die das Jobcenter nicht benötigt und die geschwärzt werden dürfen, verletzt dadurch keine Mitwirkungspflicht. Werden dagegen notwendige Informationen unkenntlich gemacht, kann dies die Bewilligung gefährden.

FAQ zum Schwärzen von Kontoauszügen

Darf das Jobcenter Kontoauszüge verlangen, obwohl ich meine Einnahmen bereits angegeben habe?

Ja. Die Angaben im Antrag ersetzen nicht die erforderlichen Nachweise. Regelmäßig darf das Jobcenter Kontoauszüge der vergangenen drei Monate anfordern, um Einkommen und Vermögen zu prüfen.

Darf ich den Empfänger einer Spende schwärzen?

Das ist insbesondere möglich, wenn der Empfänger eine religiöse oder politische Zugehörigkeit erkennen lässt und seine Identität für die Leistungsprüfung nicht erforderlich ist. Die Zahlung muss weiterhin als Spende nachvollziehbar bleiben. Betrag und Datum werden nicht verdeckt.

Kann ich wegen des Datenschutzes sämtliche Kontoauszüge zurückhalten?

Nein. Das Recht auf zulässige Schwärzungen hebt die Pflicht zur Vorlage erforderlicher Nachweise nicht auf. Wer Unterlagen vollständig verweigert, riskiert unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine Versagung oder Entziehung der Leistungen.

Quellen

Sächsisches Landessozialgericht, Urteil vom 23. Dezember 2024 (L 7 AS 535/21)

Bundesagentur für Arbeit, Merkblatt zum SGB II

Bundesdatenschutzbehörde, Rundschreiben an die Jobcenter zur Schwärzung von Kontoauszügen

Landesbeauftragter für den Datenschutz Niedersachsen, Fragen zum Datenschutz bei Grundsicherungsleistungen

§ 66 SGB I, Folgen fehlender Mitwirkung