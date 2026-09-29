Rente nach Inflation erhöhen? Merz-Regierung verteidigt Kopplung

Die Rente jedes Jahr um die Inflationsrate erhöhen: Das klingt nach Sicherheit, kann Rentnerinnen und Rentner aber langfristig von wachsenden Einkommen abkoppeln. Die Bundesregierung verteidigt deshalb das bisherige Prinzip, nach dem sich die gesetzlichen Renten grundsätzlich an der Lohnentwicklung orientieren.

Nach Angaben der Bundesregierung lag die Kaufkraft der Nettostandardrente 2025 beim 2,2-Fachen des Wertes von 1957. Eine ausschließlich an den Preisen ausgerichtete Anpassung hätte in dieser Modellbetrachtung lediglich die damalige Kaufkraft erhalten.

Regierungsantwort bestätigt das Prinzip – sie beschließt keine neue Erhöhung

Die Aussage steht in der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen, Drucksache 21/8020. Das Dokument datiert vom 14. September 2026; die dazugehörige Bundestagsmeldung erschien am 18. September 2026.

Damit wird weder eine Gesetzesänderung noch eine zusätzliche Rentenanpassung beschlossen. Die Bundesregierung begründet vielmehr, warum sie die Bindung der Renten an die Löhne langfristig für vorteilhaft hält.

Mehr als doppelte Kaufkraft statt bloßem Inflationsausgleich

Der Unterschied lässt sich an einer einfachen Indexdarstellung ablesen: Setzt man die Kaufkraft der Nettostandardrente von 1957 auf 100, ergibt sich nach den Regierungsangaben für 2025 ein Wert von rund 220. Bei einer reinen Preisindexierung wäre es bei 100 geblieben.

Vergleich der Kaufkraft 1957 2025 Nettostandardrente nach der von der Bundesregierung beschriebenen Entwicklung 100 rund 220 Hypothetische Entwicklung bei ausschließlicher Anpassung an die Preise 100 100

Die Werte zeigen die preisbereinigte Entwicklung einer Modellrente, keine ausgezahlten Eurobeträge. Der Anstieg auf das 2,2-Fache entspricht einem Kaufkraftzuwachs von rund 120 Prozent.

Die Standardrente ist keine durchschnittliche Rentenzahlung

Die Nettostandardrente beschreibt eine Rente nach 45 Beitragsjahren mit jeweils durchschnittlichem Verdienst, abzüglich der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Eine persönliche Einkommensteuer wird bei dieser Vergleichsgröße nicht abgezogen.

Aus dem historischen Vergleich folgt deshalb nicht, dass sich die Kaufkraft jeder individuellen Rente verdoppelt hat. Wer weniger verdient, kürzer Beiträge gezahlt oder Abschläge beim Rentenbeginn in Kauf genommen hat, kann eine deutlich niedrigere Rente beziehen.

Eine reine Inflationsrente würde den Lebensstandard auf einem Stand festhalten

Eine vollständige Anpassung an die allgemeine Preissteigerung würde rechnerisch ermöglichen, weiterhin denselben Warenkorb zu bezahlen. Steigen die Löhne jedoch stärker als die Preise, könnten Beschäftigte sich mehr leisten, während die Kaufkraft der ausschließlich preisgebundenen Renten unverändert bliebe.

Daraus ergibt sich der sozialpolitische Einwand gegen eine reine Inflationsrente: Der Abstand zum Lebensstandard der Erwerbstätigen könnte wachsen, obwohl die Rentenzahlung jedes Jahr steigt. Eine nominale Erhöhung allein sagt noch wenig darüber aus, ob ältere Menschen am wachsenden Wohlstand teilhaben.

Auch Gegen-Hartz hat die Vorschläge zur Umstellung der Rentenanpassung auf die Inflation bereits eingeordnet. Die aktuelle Regierungsantwort liefert dazu einen langfristigen Vergleich, aber keine Garantie für die Entwicklung jedes einzelnen Jahres.

Wie die Rentenanpassung derzeit funktioniert

Die gesetzlichen Renten werden regelmäßig zum 1. Juli angepasst, indem der aktuelle Rentenwert neu festgelegt wird. Nach den geltenden Regeln zur Rentenanpassung bleibt das Rentenniveau bis einschließlich 2031 bei mindestens 48 Prozent abgesichert.

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In dieser Zeit folgt die Anpassung der Lohnentwicklung unter Berücksichtigung der Sozialabgaben auf Löhne und Renten. Der Beitragssatzfaktor und der Nachhaltigkeitsfaktor, die Rentenerhöhungen sonst dämpfen können, werden dabei nicht angewendet.

Die 48 Prozent bedeuten allerdings nicht, dass jeder Versicherte 48 Prozent seines letzten Gehalts als Rente erhält. Gemeint ist das Verhältnis einer verfügbaren Standardrente zum verfügbaren Durchschnittsentgelt, jeweils vor Steuern.

Die Lohnbindung schützt nicht in jedem Jahr vor Kaufkraftverlusten

Der langfristige Vorteil darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Rentnerinnen und Rentner zwischenzeitlich reale Einbußen erleiden können. Steigen die Preise schneller als die Rente, reicht die Zahlung für weniger Einkäufe und Dienstleistungen als zuvor.

Die Lohnentwicklung geht zudem zeitversetzt in die Anpassung ein; einen unmittelbaren Ausgleich jeder aktuellen Preissteigerung gibt es nicht. Auch die gesetzliche Rentengarantie, die ein Absinken des aktuellen Rentenwerts verhindert, garantiert keine gleichbleibende Kaufkraft.

Hinzu kommt, dass die amtliche Inflationsrate einen Durchschnitt beschreibt, während sich die Ausgaben einzelner Haushalte unterscheiden. Wie stark die persönliche Belastung abweichen kann, veranschaulicht der persönliche Inflationsrechner des Statistischen Bundesamtes.

Auf dem Konto zählt, was nach Abzügen und höheren Preisen bleibt

Zum 1. Juli 2026 wurden die gesetzlichen Renten um 4,24 Prozent erhöht, wie die Deutsche Rentenversicherung erläutert. Diese bereits erfolgte Anpassung ist von der Regierungsantwort im September zu unterscheiden.

Für den persönlichen Geldbeutel zählt zudem, welche Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie gegebenenfalls Steuern anfallen. Warum eine Bruttoerhöhung nicht vollständig als zusätzlich verfügbares Geld ankommt, erläutert auch der Beitrag „Rente: 55 Euro mehr statt 4,24 Prozent Rentenerhöhung“.

Die Bundesregierung hat damit ein überzeugendes Argument gegen die Vorstellung geliefert, eine reine Preisbindung sei automatisch die bessere Absicherung. Die Frage, ob eine konkrete Rente für ein auskömmliches Leben reicht, beantwortet der Vergleich seit 1957 jedoch nicht.

Praxisbeispiel: Was zwei Prozentpunkte Unterschied ausmachen

Eine Rentnerin erhält in einem vereinfachten Rechenbeispiel monatlich 1.500 Euro, während die Preise innerhalb eines Jahres um zwei Prozent steigen. Bei einer ausschließlich daran orientierten Erhöhung würde die Rente auf 1.530 Euro wachsen und rechnerisch dieselbe Kaufkraft behalten.

Würde eine lohnorientierte Anpassung im selben Beispiel vier Prozent betragen, stiege die Rente auf 1.560 Euro. Das wären monatlich 30 Euro mehr als bei der reinen Preisbindung und nach Abzug der angenommenen Inflation ein Kaufkraftgewinn von knapp zwei Prozent.

Das Beispiel lässt Veränderungen bei Sozialabgaben und Steuern bewusst außer Betracht und ist keine Prognose für eine kommende Rentenanpassung. Es zeigt aber, warum die Frage nach dem Anpassungsprinzip für den Alltag im Ruhestand mehr ist als eine technische Rechenfrage.