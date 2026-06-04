Rente: Beamte sollen in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hält an dem Vorschlag fest, künftig auch Beamtinnen und Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. Die Autorin Vera Rosigkeit nennt im Magazin „vorwärts“ fünf Argumente für eine Erwerbstätigenversicherung, in die langfristig alle einzahlen: Beschäftigte, Selbstständige, Abgeordnete und Beamte.

Die Rentenversicherung braucht eine breitere Basis

Die gesetzliche Rente steht seit Jahren unter Druck. Immer mehr Menschen gehen in Rente, während die Zahl der Beitragszahlenden im Verhältnis sinkt.

Wenn künftig auch Beamtinnen und Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, würde sich die Finanzierungsbasis verbreitern. Mehr Beitragszahler bedeuten mehr Einnahmen und damit mehr Stabilität für das Rentensystem.

Beamte zahlen bisher nicht in die gesetzliche Rente ein

In Deutschland gibt es unterschiedliche Systeme der Alterssicherung. Arbeitnehmer zahlen gemeinsam mit ihren Arbeitgebern Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung.

Beamte erhalten dagegen später Pensionen, die aus Steuermitteln finanziert werden. Diese Trennung empfinden viele Beitragszahler als ungerecht, weil die Lasten der Alterssicherung unterschiedlich verteilt sind.

Bärbel Bas will alle Erwerbstätigen einbeziehen

Laut dem Beitrag von Vera Rosigkeit im „vorwärts“ hat Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas ihren Vorschlag bekräftigt, langfristig alle Erwerbstätigen in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. Dazu gehören neben Selbstständigen und Abgeordneten auch Beamtinnen und Beamte.

Der Grundgedanke ist einfach: Wenn alle einzahlen, steht mehr Geld im System. Gleichzeitig muss der Staat weniger aus Steuermitteln zuschießen.

Österreich zeigt ein anderes Rentenmodell

Der Beitrag verweist auf Österreich. Dort zahlen deutlich mehr Erwerbstätige in ein gemeinsames Rentensystem ein, darunter auch Beamte und Selbstständige.

Rentnerinnen und Rentner erhalten dort nach 45 Beitragsjahren und Renteneintritt zum Regelalter deutlich höhere Leistungen im Verhältnis zum letzten Bruttoverdienst. Allerdings liegt der Beitragssatz in Österreich mit 22,8 Prozent höher als in Deutschland.

Höhere Beiträge, aber auch höhere Renten

Der Vergleich mit Österreich zeigt: Eine breitere Rentenversicherung kann leistungsfähiger sein. Sie ist aber nicht zum Nulltarif zu haben.

In Deutschland liegt der Beitragssatz aktuell bei 18,6 Prozent. Arbeitgeber und Arbeitnehmer tragen jeweils 9,3 Prozent. Österreich verlangt mehr, verteilt die Last aber anders: Arbeitgeber zahlen dort 12,55 Prozent, Arbeitnehmer 10,25 Prozent.

Pensionen kosten den Staat Milliarden

Ein weiteres Argument betrifft die öffentlichen Haushalte. Laut dem im „vorwärts“ genannten Statistischen Bundesamt zahlten Bund, Länder und Kommunen im Jahr 2024 rund 56,9 Milliarden Euro für Pensionärinnen und Pensionäre des öffentlichen Dienstes.

Diese Ausgaben werden aus Steuergeld finanziert. Würden Beamte künftig in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen, könnte dies langfristig die Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen entlasten.

Steuergeld könnte für andere Aufgaben genutzt werden

Milliarden für Pensionen fehlen an anderer Stelle. Dieses Geld könnte in Bildung, Pflege, soziale Infrastruktur, bezahlbares Wohnen oder bessere öffentliche Dienstleistungen fließen.

Eine gemeinsame Rentenversicherung würde die Alterssicherung stärker über Beiträge finanzieren. Damit würde der direkte Druck auf öffentliche Haushalte sinken.

Eine Rentenkasse für alle wäre gerechter

Das Gerechtigkeitsargument ist besonders stark. Beschäftigte mit kleinen und mittleren Einkommen zahlen Monat für Monat in die gesetzliche Rentenkasse ein.

Viele von ihnen erhalten später trotzdem nur eine knappe Rente. Gleichzeitig werden Beamtenpensionen aus Steuermitteln finanziert, zu denen auch gesetzlich Versicherte beitragen. Eine gemeinsame Versicherung würde diese Ungleichheit verringern.

Vertrauen in die gesetzliche Rente stärken

Wenn alle Berufsgruppen in dasselbe System einzahlen, steigt auch das Vertrauen in dieses System. Wer selbst von der gesetzlichen Rente abhängt, hat ein Interesse daran, sie stabil und leistungsfähig zu halten.

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Das gilt auch politisch. Wenn Abgeordnete, Beamte und Selbstständige ebenfalls in der gesetzlichen Rentenversicherung wären, würde der Druck wachsen, dieses System nicht auszuhöhlen, sondern zu stärken.

Mehrheit der Bevölkerung unterstützt eine Erwerbstätigenversicherung

Vera Rosigkeit verweist im „vorwärts“ auf eine Civey-Umfrage im Auftrag des Sozialverbands VdK. Danach sprechen sich 76,6 Prozent der Befragten dafür aus, dass künftig alle Erwerbstätigen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen.

Diese Zustimmung zeigt: Der Vorschlag ist kein Randthema. Viele Menschen wollen ein solidarisches System, in dem nicht einzelne Gruppen außerhalb der gemeinsamen Finanzierung stehen.

Was bedeutet das für Arbeitnehmer?

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer könnte eine breitere Rentenversicherung langfristig Vorteile bringen. Mehr Beitragszahler würden die Rentenkasse stabilisieren und könnten den Druck auf Beitragssatz, Rentenniveau und Bundeszuschüsse mindern.

Das bedeutet aber nicht automatisch, dass alle Probleme gelöst wären. Entscheidend wäre, wie ein Übergang gestaltet wird, welche Ansprüche Beamte künftig erwerben und wie bereits bestehende Pensionszusagen behandelt werden.

Was bedeutet das für Beamte?

Für Beamte wäre eine solche Reform ein tiefer Einschnitt. Pensionen sind Teil des bisherigen Beamtenrechts und hängen mit Alimentationspflicht, Besoldung und Dienstverhältnis zusammen.

Deshalb würde eine Umstellung vermutlich nicht von heute auf morgen erfolgen. Wahrscheinlich wären Übergangsregelungen nötig, insbesondere für bereits verbeamtete Beschäftigte und ältere Jahrgänge.

Warum die Reform politisch schwierig ist

Eine Erwerbstätigenversicherung klingt einfach, ist aber politisch kompliziert. Bund, Länder und Kommunen müssten ihre Beamtenversorgung neu ordnen.

Zudem müssten rechtliche Fragen geklärt werden. Dazu gehören bestehende Pensionsansprüche, Beitragspflichten, Arbeitgeberanteile des Staates und die Frage, ob künftige Beamte anders behandelt werden als heutige.

Für kleine Renten wäre eine starke gesetzliche Rente entscheidend

Für Menschen mit niedrigen Löhnen, unterbrochenen Erwerbsbiografien, Teilzeit, Krankheit oder Erwerbsminderung ist eine stabile gesetzliche Rente besonders wichtig. Private Vorsorge können sie oft nicht ausreichend leisten.

Deshalb ist die Frage, wer in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, auch eine soziale Frage. Je breiter die Finanzierung, desto eher lässt sich das gesetzliche System gegen Kürzungsdruck verteidigen.

FAQ zur Einbeziehung von Beamten in die Rentenversicherung

Müssen Beamte heute in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen?

Nein. Beamte zahlen in der Regel nicht in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Sie erhalten später Pensionen, die aus Steuermitteln finanziert werden.

Warum sollen Beamte künftig einzahlen?

Befürworter argumentieren, dass mehr Beitragszahler die Rentenkasse stabilisieren, die Finanzierung gerechter machen und öffentliche Haushalte langfristig entlasten könnten.

Würden Pensionen sofort abgeschafft?

Das wäre politisch und rechtlich kaum einfach umzusetzen. Wahrscheinlich bräuchte es lange Übergangsregelungen und eine Unterscheidung zwischen bestehenden und künftigen Ansprüchen.

Ist Österreich ein Vorbild?

Österreich zeigt, dass ein breiteres Rentensystem höhere Leistungen ermöglichen kann. Allerdings sind dort auch die Beitragssätze höher als in Deutschland.

Unterstützt die Bevölkerung eine solche Reform?

Laut der im „vorwärts“ genannten Civey-Umfrage im Auftrag des VdK befürworten 76,6 Prozent der Befragten, dass künftig alle Erwerbstätigen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen.

Quellenverzeichnis

Vera Rosigkeit: „Rentenversicherung: Fünf Argumente, Beamte einzahlen zu lassen“, erschienen am 3. Juni 2026 im Magazin „vorwärts“, Statistisches Bundesamt, im Beitrag von Vera Rosigkeit zitiert, zu Pensionsausgaben der öffentlichen Haushalte im Jahr 2024, Civey-Umfrage im Auftrag des Sozialverbands VdK, im Beitrag von Vera Rosigkeit zitiert, zur Zustimmung für eine Rentenversicherung für alle Erwerbstätigen.