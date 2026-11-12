Rente: Rentenalter nach Lebenserwartung: Die 5-Jahres-Frist ist ein Problem

Sabine ist 56 Jahre alt, als schwerbehindert anerkannt und hat bereits 35 Versicherungsjahre erfüllt – ein fiktives Praxisbeispiel. Nach heutigem Recht könnte sie mit 62 Jahren eine gekürzte Altersrente beziehen oder mit 65 Jahren ohne Abschläge beginnen.

Sie muss deshalb früh entscheiden, wie lange sie arbeiten und welche Einkommenslücke sie überbrücken kann. Würde ihr künftiges Rentenalter erst fünf Jahre vor der Regelaltersgrenze verbindlich feststehen, könnte diese Klarheit mit dem frühestmöglichen Rentenbeginn zusammentreffen.

Genau hier liegt ein Problem des Vorschlags, das Rentenalter an die Lebenserwartung zu koppeln. Die Deutsche Rentenversicherung Bund hält den empfohlenen Mindestvorlauf für unzureichend; eine entsprechende gesetzliche Neuregelung ist bislang nicht in Kraft.

Was die Rentenkommission vorgeschlagen hat

Die Alterssicherungskommission empfiehlt, die Regelaltersgrenze nach 2031 bei steigender Lebenserwartung weiter anzuheben. Ein zusätzliches Jahr Lebenserwartung soll sich dabei auf acht Monate längeres Erwerbsleben und vier Monate längeren Rentenbezug verteilen.

Der Kommissionsbericht sieht vor, die jeweilige Altersgrenze mindestens fünf Jahre im Voraus festzulegen.

Nach den dort verwendeten Annahmen könnte sie innerhalb eines Jahrzehnts um etwa sechs Monate steigen; eine verbindliche Altersstaffel für einzelne Geburtsjahrgänge ergibt sich daraus noch nicht.

Der vorgeschlagene Mechanismus soll ab 2032 greifen und würde die Jahrgänge ab 1965 betreffen. Über die weitergehenden Empfehlungen berichtet Gegen-Hartz im Beitrag „Alle Renten sollen später beginnen“.

Fünf Jahre vor welcher Rente?

Die entscheidende Frage lautet, von welchem Rentenbeginn die Vorlaufzeit aus gerechnet wird. Wer ausschließlich auf die Regelaltersrente schaut, übersieht Menschen, die schon vorher eine andere Rentenart beanspruchen können.

Eine Frist schafft wenig Planungssicherheit, wenn sie erst endet, sobald die Entscheidung über den Ausstieg ansteht.

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Für Beschäftigte, die ihre Arbeitszeit reduzieren oder eine Zeit ohne Erwerbseinkommen finanzieren müssen, sind die Jahre davor bereits Teil ihrer Ruhestandsplanung.

In seiner Stellungnahme vom 4. September 2026 verlangt der Bundesvorstand der DRV Bund deshalb, die praktischen Folgen des Anpassungsverfahrens zu lösen. Eine grundsätzliche Ablehnung höherer Altersgrenzen verbindet er damit ausdrücklich nicht.

Bei Schwerbehinderung liegt der früheste Beginn fünf Jahre vor der Regelaltersgrenze

Für Versicherte ab Jahrgang 1964 liegt die Regelaltersgrenze nach geltendem Recht bei 67 Jahren. Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist unter den gesetzlichen Voraussetzungen dagegen schon mit 62 Jahren möglich.

Erforderlich sind grundsätzlich ein Grad der Behinderung von mindestens 50 bei Rentenbeginn und eine Wartezeit von 35 Jahren. Abschlagsfrei beginnt diese Rentenart für die genannten Jahrgänge mit 65 Jahren.

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Bei einem Beginn mit 62 beträgt der dauerhafte Abschlag bis zu 10,8 Prozent. Die Kürzung richtet sich nach den drei Jahren bis zur abschlagsfreien Schwerbehindertenrente; die fünf Jahre Abstand zur Regelaltersgrenze beschreiben einen anderen Zusammenhang.

Genau dieser Abstand macht eine bloße Fünfjahresfrist problematisch: Die neue Altersgrenze könnte für den frühesten Rentenzugang zu spät feststehen. Die heutigen Voraussetzungen für die Rente ab 62 erläutert Gegen-Hartz ausführlich.

Bei der Erwerbsminderungsrente muss früher gerechnet werden

Eine Erwerbsminderungsrente kann bereits Jahrzehnte vor dem regulären Ruhestand beginnen. Ihre Berechnung berücksichtigt die sogenannte Zurechnungszeit, die fehlende künftige Versicherungsjahre rechnerisch ausgleicht.

Für einen Rentenbeginn im Jahr 2026 reicht diese Zeit grundsätzlich bis zum Alter von 66 Jahren und drei Monaten. Das ergibt sich aus der gesetzlichen Übergangsstaffel in § 253a SGB VI; das Endalter hängt heute vom Jahr des Rentenbeginns ab.

Würden solche Berechnungen künftig an eine erst später feststehende Altersgrenze anknüpfen, bräuchte es eine eindeutige gesetzliche Lösung für früh beginnende Renten. Die DRV verweist dabei auch auf das Ziel, innerhalb eines Geburtsjahrgangs einheitliche Berechnungsgrundlagen zu verwenden.

Aus dieser Kritik lässt sich keine bereits beschlossene Kürzung laufender Erwerbsminderungsrenten ableiten. Wie die heutige Staffel funktioniert, zeigt die Tabelle zu den Zurechnungszeiten bei der Erwerbsminderungsrente.

Wo die Fünfjahresfrist Schwierigkeiten auslösen würde

Bereich Offene Frage bei einer Reform Altersrente bei Schwerbehinderung Steht die neue Altersgrenze rechtzeitig vor dem frühestmöglichen Rentenbeginn fest? Erwerbsminderungsrente Welche feste Rechengröße gilt, wenn die Rente lange vor der Bekanntgabe beginnt? Renteninformation und digitale Rentenübersicht Mit welchem Rentenalter sollen künftige Ansprüche hochgerechnet werden? Arbeitsverhältnisse und Betriebsrenten Wie lassen sich Übergänge planen, wenn sich die gesetzliche Altersgrenze später konkretisiert?

Auch die Renteninformation würde unsicherer

Nach Einschätzung der DRV müsste sie bei langfristigen Rentenberechnungen gegebenenfalls eine künftige Regelaltersgrenze schätzen. Das würde auch die Angaben in der digitalen Rentenübersicht betreffen.

Schon heute sind Hochrechnungen zur späteren Rentenhöhe von Annahmen abhängig. Käme ein geschätztes Rentenalter hinzu, müssten Versicherte zusätzlich erkennen können, wie verlässlich der angegebene Beginn und die daraus berechnete Rente sind.

Aus unserer Sicht gehört diese Unsicherheit in die Debatte über längeres Arbeiten. Eine Reform muss auch erklären, wie Menschen ihre letzten Berufsjahre und ihren Lebensunterhalt bis zur ersten Rentenzahlung verlässlich planen können.

Vier Fragen und Antworten zum Rentenalter und zur Fünfjahresfrist

Ist ein Rentenalter nach Lebenserwartung bereits beschlossen?

Der beschriebene Anpassungsmechanismus ist bislang ein Reformvorschlag. Für Rentenansprüche gelten weiterhin die bestehenden gesetzlichen Vorschriften.

Bedeutet die Fünfjahresfrist, dass alle fünf Jahre länger arbeiten müssen?

Nein, sie bezeichnet den empfohlenen Mindestvorlauf für die Festlegung einer neuen Altersgrenze. Wie stark das Rentenalter steigen würde, hinge vom gesetzlichen Mechanismus und der Entwicklung der Lebenserwartung ab.

Warum sind Menschen mit Schwerbehinderung besonders betroffen?

Ihr frühestmöglicher Altersrentenbeginn liegt für die Jahrgänge ab 1964 derzeit fünf Jahre vor der Regelaltersgrenze. Eine erst zu diesem Zeitpunkt feststehende Neuregelung ließe kaum Vorbereitungszeit für den frühesten Ausstieg.

Werden laufende Erwerbsminderungsrenten deshalb neu berechnet?

Die Empfehlung und die Stellungnahme der DRV bewirken keine Neuberechnung laufender Renten. Dafür wären konkrete gesetzliche Vorschriften erforderlich.