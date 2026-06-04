Rentenbescheid: Widerspruch per einfacher E-Mail reicht nicht aus

Wer gegen einen Rentenbescheid Widerspruch einlegt, muss die vorgeschriebene Form einhalten. Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen entschied: Eine einfache E-Mail mit eingescanntem unterschriebenem Widerspruch genügt nicht, wenn keine qualifizierte elektronische Signatur vorliegt und der Widerspruch nicht fristgerecht formwirksam nachgereicht wird. (L 3 R 349/24)

Rentner wollte Barauszahlung ohne Kosten

Der Kläger bezieht seit 2015 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung auf Dauer. Er wollte erreichen, dass seine Rente ohne Kosten über einen Verrechnungsscheck oder einen anderen Zahlungsweg ausgezahlt wird, der kein Konto voraussetzt.

Er begründete dies mit Bedürftigkeit. Die Rentenversicherung lehnte den Antrag ab und verwies darauf, dass eine kostenfreie Barzahlung nur möglich sei, wenn ein Rentenberechtigter nachweist, dass ihm die Einrichtung eines Kontos ohne eigenes Verschulden nicht möglich ist.

Rentenversicherung lehnte den Antrag ab

Die Rentenversicherung stellte fest, dass der Kläger über ein Bankkonto verfügte. Deshalb sah sie keine Grundlage, ihn von den Kosten einer Barzahlung zu befreien.

Gegen diesen Bescheid wollte der Kläger Widerspruch einlegen. Er schickte eine einfache E-Mail und hängte eine PDF-Datei mit einem eingescannten unterschriebenen Widerspruch an.

Ein Scan ersetzt keine formwirksame elektronische Signatur

Die Rentenversicherung wies den Kläger darauf hin, dass diese E-Mail nicht ausreiche. Ein Widerspruch könne zwar elektronisch erhoben werden, müsse dann aber die gesetzlichen Anforderungen erfüllen.

Dazu gehört eine qualifizierte elektronische Signatur, wenn der Widerspruch per E-Mail in der vorgeschriebenen elektronischen Form eingelegt werden soll. Ein eingescanntes unterschriebenes Blatt als PDF ersetzt diese Signatur nicht.

Kläger sollte die Unterschrift nachreichen

Die Rentenversicherung forderte den Kläger auf, den Widerspruch auszudrucken, eigenhändig zu unterschreiben und bis zu einer gesetzten Frist zurückzusenden. Damit hätte er die Form noch retten können.

Der Kläger reichte die Unterschrift aber nicht fristgerecht in der verlangten Form nach. Die Rentenversicherung verwarf den Widerspruch deshalb als unzulässig.

Kläger verlangte Bearbeitung seines Widerspruchs

Noch bevor der Widerspruchsbescheid erging, wandte sich der Kläger an das Gericht. Er wollte erreichen, dass sein Widerspruch als formgültig bearbeitet wird.

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Das Sozialgericht Münster legte sein Begehren als Untätigkeitsklage aus. Denn der Kläger verlangte im Kern, dass die Rentenversicherung über seinen Widerspruch entscheidet.

Widerspruchsbescheid erledigte die Untätigkeitsklage

Eine Untätigkeitsklage zielt darauf, dass die Behörde überhaupt entscheidet. Sie ersetzt nicht die inhaltliche Prüfung des Bescheids.

Nachdem die Rentenversicherung den Widerspruchsbescheid erlassen hatte, war dieses Ziel erreicht. Damit hatte sich die Untätigkeitsklage erledigt.

Gericht prüfte nicht mehr den Inhalt des Rentenstreits

Das Landessozialgericht bestätigte die Entscheidung des Sozialgerichts. Die Untätigkeitsklage war unzulässig geworden, weil der Widerspruchsbescheid bereits ergangen war.

Über die Frage, ob der Kläger tatsächlich Anspruch auf eine kostenfreie Barauszahlung der Erwerbsminderungsrente hatte, ging es in diesem Verfahren nicht mehr. Dafür hätte er den Widerspruchsbescheid selbst mit der richtigen Klage angreifen müssen.

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Was bedeutet das für Rentner?

Das Urteil zeigt: Wer eine Rente oder Sozialleistung bezieht und gegen einen Bescheid vorgehen will, sollte die Formvorschriften sehr ernst nehmen. Ein Widerspruch per einfacher E-Mail ist riskant.

Besonders gefährlich ist der Irrtum, ein eingescanntes unterschriebenes Schreiben genüge immer. Das kann falsch sein, wenn die Behörde keine einfache E-Mail als formwirksamen Rechtsbehelf akzeptieren darf.

Widerspruch besser schriftlich oder zur Niederschrift einlegen

Wer sicher gehen will, sollte den Widerspruch klassisch schriftlich einreichen. Das bedeutet: ausdrucken, eigenhändig unterschreiben und per Post, Fax oder persönlich bei der Behörde einreichen.

Alternativ kann der Widerspruch bei der Behörde zur Niederschrift erklärt werden. Dann nimmt die Behörde den Widerspruch auf, und die Form ist gewahrt.

Elektronischer Widerspruch braucht sichere Wege

Ein elektronischer Widerspruch ist möglich, aber nur über die gesetzlich zugelassenen sicheren Übermittlungswege. Dazu kann etwa ein Dokument mit qualifizierter elektronischer Signatur gehören.

Fristen dürfen nicht verstreichen

Wenn eine Behörde auf einen Formfehler hinweist und eine Nachfrist setzt, sollten Betroffene sofort handeln. Wer die formwirksame Unterschrift nicht rechtzeitig nachreicht, riskiert, dass der Widerspruch unzulässig bleibt.

Dann kann der eigentliche Streit gar nicht mehr inhaltlich geprüft werden. Das kann besonders bitter sein, wenn es um Rentenzahlungen, Grundsicherung oder existenzielle Leistungen geht.

FAQ zum Widerspruch per E-Mail und zur Rentenzahlung

Reicht ein Widerspruch per einfacher E-Mail aus?

In der Regel nein. Ein Widerspruch muss formwirksam eingelegt werden. Eine einfache E-Mail genügt dafür regelmäßig nicht.

Reicht ein eingescanntes unterschriebenes PDF?

Nein, nicht automatisch. Ein Scan einer Unterschrift ersetzt keine qualifizierte elektronische Signatur.

Wie lege ich sicher Widerspruch ein?

Sicher ist ein unterschriebener Widerspruch per Post, Fax oder persönliche Abgabe gegen Empfangsbestätigung. Auch eine Erklärung zur Niederschrift bei der Behörde ist möglich.

Was passiert, wenn die Behörde meinen Widerspruch als unzulässig verwirft?

Dann wird der Inhalt des Widerspruchs nicht geprüft. Gegen den Widerspruchsbescheid kann Klage erhoben werden, wenn die Frist eingehalten wird.

Quellenverzeichnis

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 12.03.2025, Aktenzeichen L 3 R 349/24, zur Untätigkeitsklage, zur Formwirksamkeit eines Widerspruchs per E-Mail und zur Kostenpflicht bei Rentenzahlung ohne Konto.

Sozialgerichtsgesetz, insbesondere Paragraf 88 zur Untätigkeitsklage, Paragraf 110 zur mündlichen Verhandlung, Paragraf 153 zur Entscheidung des Landessozialgerichts und Paragraf 193 zur Kostenentscheidung.

Erstes Buch Sozialgesetzbuch, insbesondere Paragraf 47 zur Auszahlung von Geldleistungen.