Ist die Beamtenpension wirklich so viel mehr höher als die Rente?

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Die kurze Antwort lautet: Ja, im Durchschnitt liegen Beamtenpensionen deutlich über gesetzlichen Altersrenten. Die lange Antwort ist komplizierter, denn Pension und gesetzliche Rente beruhen auf unterschiedlichen Versorgungssystemen, werden anders berechnet und sind statistisch nur begrenzt direkt vergleichbar.

Aber nach den jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes erhielten Pensionärinnen und Pensionäre des öffentlichen Dienstes Anfang 2025 ein durchschnittliches Ruhegehalt von 3.416 Euro brutto im Monat. Die gesetzliche Altersrente lag im Rentenbestand Ende 2024 dagegen im Durchschnitt bei 1.154 Euro Zahlbetrag, also bereits nach Abzug der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner.

Schon diese beiden Werte zeigen den Abstand. Sie zeigen aber auch das Problem: Auf der einen Seite steht ein Bruttobetrag, auf der anderen ein Zahlbetrag nach Sozialabgaben. Wer daraus eine einfache Drei-zu-eins-Rechnung macht, vergleicht also nicht vollständig Gleiches mit Gleichem.

Warum Pensionen oft höher ausfallen

Beamtenpensionen werden nicht wie gesetzliche Renten über Entgeltpunkte aus dem gesamten Erwerbsleben berechnet. Entscheidend sind vor allem die ruhegehaltfähige Dienstzeit und die letzten ruhegehaltfähigen Dienstbezüge. Wer lange im Beamtenverhältnis gearbeitet hat und am Ende eine höhere Besoldungsgruppe erreicht, profitiert daher stärker vom letzten Einkommen.

Im Bundesrecht beträgt das Ruhegehalt für jedes Jahr ruhegehaltfähiger Dienstzeit 1,79375 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge. Der Höchstsatz liegt bei 71,75 Prozent. Dieser Wert wird nach 40 vollen Dienstjahren erreicht.

Die gesetzliche Rente funktioniert anders. Dort zählt, wie viele Entgeltpunkte ein Versicherter im Laufe seines Arbeitslebens gesammelt hat. Niedrige Löhne, Teilzeit, Arbeitslosigkeit, Minijobs oder Erwerbsunterbrechungen wirken sich deshalb über Jahrzehnte aus.

Hinzu kommt ein weiterer Unterschied: Die Beamtenversorgung deckt im Alter vereinfacht gesagt auch das ab, was bei vielen Arbeitnehmern zusätzlich über Betriebsrenten oder private Vorsorge laufen soll. Die gesetzliche Rente ist dagegen nur ein Teil der Alterssicherung. Viele Rentner haben allerdings keine oder nur geringe zusätzliche Ansprüche.

Der Durchschnitt verzerrt den Eindruck

Der Abstand zwischen Pension und Rente wirkt besonders groß, weil in der Gruppe der Rentner sehr unterschiedliche Erwerbsbiografien stecken. Dazu gehören Menschen mit langen Vollzeitkarrieren, aber auch Personen mit vielen Jahren Teilzeit, Kindererziehung, Pflegezeiten, Arbeitslosigkeit oder Selbstständigkeit ohne durchgehende Pflichtbeiträge.

Bei Beamten ist die Gruppe anders zusammengesetzt. Viele waren im gehobenen oder höheren Dienst beschäftigt, häufig mit stabilen Erwerbsverläufen und relativ hohen Bildungsabschlüssen. Dadurch sind die durchschnittlichen Einkommen schon im aktiven Berufsleben oft höher als in der Gesamtgruppe aller gesetzlich Versicherten.

Das heißt nicht, dass jede Pension üppig ist. Frühere Post- oder Bahnbeamte, Beamtinnen und Beamte im einfachen oder mittleren Dienst sowie Personen mit Teilzeitphasen können deutlich unter dem Durchschnitt liegen. Umgekehrt können langjährig Beschäftigte mit guter Betriebsrente als Rentner finanziell besser dastehen als es die gesetzliche Rente allein vermuten lässt.

Brutto ist nicht netto

Pensionen sind vollständig steuerpflichtig. Zudem müssen pensionierte Beamte in der Regel Beiträge für eine private Kranken- und Pflegeversicherung zahlen, weil die Beihilfe des Dienstherrn nur einen Teil der Krankheitskosten abdeckt. Das mindert die verfügbare Pension.

Bei gesetzlichen Renten werden die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner bereits beim Zahlbetrag berücksichtigt. Steuern können ebenfalls anfallen, hängen aber von Rentenhöhe, Rentenbeginn, weiteren Einkünften und persönlichen Freibeträgen ab.

Trotzdem bleibt der Abstand in vielen Fällen auch nach Steuern und Krankenversicherung deutlich. Die Unterschiede verschwinden also nicht, wenn man Nettoaspekte berücksichtigt. Sie werden aber kleiner und hängen stark vom Einzelfall ab.

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Was die aktuellen Zahlen zeigen

Vergleichspunkt Einordnung Durchschnittliches Ruhegehalt Anfang 2025 3.416 Euro brutto im Monat für Pensionärinnen und Pensionäre des öffentlichen Dienstes. Durchschnittliche Altersrente Ende 2024 1.154 Euro monatlicher Zahlbetrag im Bestand der gesetzlichen Rentenversicherung. Standardrente ab Juli 2026 Bei 45 Beitragsjahren mit Durchschnittsverdienst soll sie durch den Rentenwert von 42,52 Euro rechnerisch rund 1.913 Euro brutto erreichen. Pensionsberechnung Sie orientiert sich an Dienstzeit und letzten ruhegehaltfähigen Bezügen, höchstens 71,75 Prozent. Rentenberechnung Sie richtet sich nach den Entgeltpunkten aus dem gesamten Erwerbsleben.

Die Tabelle zeigt deutlich: Der Unterschied ist real, aber die Vergleichswerte haben unterschiedliche Grundlagen. Besonders die durchschnittliche Altersrente darf nicht mit einer vollen Erwerbsbiografie verwechselt werden. Sie enthält auch viele kleine Renten aus kurzen oder unterbrochenen Versicherungsverläufen. Die Standardrente ist deshalb ein zweiter nützlicher Bezugspunkt. Sie beschreibt eine Modellperson mit 45 Jahren Durchschnittsverdienst. Auch dieser Wert liegt deutlich unter dem durchschnittlichen Ruhegehalt, ist aber näher an einem langen Erwerbsleben als der allgemeine Rentendurchschnitt.

Warum die Debatte so emotional ist

Viele Bürger empfinden den Abstand als ungerecht, weil Pensionen aus öffentlichen Haushalten bezahlt werden. Rentnerinnen und Rentner haben über Jahrzehnte Beiträge gezahlt, während Beamte keine eigenen Rentenversicherungsbeiträge entrichten. Aus dieser Perspektive wirkt die spätere Versorgung der Beamten besonders großzügig.

Der Staat argumentiert traditionell anders. Beamte stehen in einem besonderen Dienst- und Treueverhältnis, dürfen in vielen Bereichen nicht streiken und unterliegen besonderen Pflichten. Dafür schuldet der Dienstherr eine amtsangemessene Versorgung.

Diese Begründung überzeugt nicht alle. Besonders angesichts steigender Ausgaben für Pensionen und einer alternden Bevölkerung wird immer wieder diskutiert, ob neue Beamte künftig stärker in ein gemeinsames Alterssicherungssystem einbezogen werden sollten. Politisch und verfassungsrechtlich wäre das jedoch kein einfacher Umbau.

Der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt weist auf das Ungleichgewicht zwischen gesetzlicher Rente und Beamtenversorgung hin und hält fest, dass Beamte „71,75 Prozent ihres letzten Gehalts“ erhalten könnten, während Angestellte nur auf rund 48 Prozent des Durchschnittswertes aller Versicherten kämen. „Es ist nicht nur ungerecht, es ist sozialer Sprengstoff, wenn man sehr schnell hohe Ansprüche erwirbt.“

Damit wird die Pensionsdebatte nicht nur als Rechenfrage beschrieben, sondern als Gerechtigkeitsproblem, das viele Rentnerinnen und Rentner betrifft, die trotz langer Erwerbsarbeit nur eine deutlich niedrigere gesetzliche Rente erhalten.

Fazit: Ja, aber der Vergleich braucht Kontext

Beamte im Ruhestand bekommen im Durchschnitt tatsächlich deutlich mehr als gesetzliche Rentner. Der Abstand lässt sich nicht wegdeuten. Er ist in den amtlichen Zahlen klar sichtbar.

Die faire Antwort lautet daher: Ja, Beamtenpensionen sind im Durchschnitt viel höher. Aber daraus folgt nicht automatisch, dass jeder einzelne Pensionär wohlhabend ist oder jeder Rentner nur von einer kleinen Rente lebt. Entscheidend ist immer die konkrete Erwerbsbiografie.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein ehemaliger Lehrer war 40 Jahre verbeamtet und erreichte am Ende seines Berufslebens eine höhere Besoldungsstufe. Seine Pension orientiert sich an den letzten ruhegehaltfähigen Bezügen und kann dadurch deutlich über 3.000 Euro brutto liegen.

Eine Verkäuferin, die viele Jahre in Teilzeit gearbeitet, Kinder erzogen und später wieder voll gearbeitet hat, kommt in der gesetzlichen Rentenversicherung dagegen vielleicht auf eine Altersrente von rund 1.200 bis 1.500 Euro. Sie hat ebenfalls jahrzehntelang gearbeitet, aber ihre Rentenansprüche spiegeln niedrigere Löhne und Teilzeitphasen wider.

Genau an solchen Lebensläufen entzündet sich die Debatte. Nicht nur die Ruhestandsregelungen unterscheiden sich, sondern auch die Erwerbswege davor.

Quellen

Statistisches Bundesamt: Angaben zu Pensionärinnen und Pensionären des öffentlichen Dienstes, durchschnittlichem Ruhegehalt von 3.416 Euro brutto im Januar 2025 sowie Pensionsausgaben 2024.Deutsche Rentenversicherung: Rentenstatistik 2024 mit durchschnittlichem Zahlbetrag der Altersrenten von 1.154 Euro Ende 2024 sowie getrennten Werten für Frauen und Männer. Bundeszentrale für politische Bildung: Erläuterungen zur Beamtenversorgung, zur Berechnung nach Dienstzeit und letzten Bezügen sowie zu Unterschieden gegenüber der gesetzlichen Rentenversicherung.