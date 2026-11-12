Kind erst 14 Monate alt: Wann das Jobcenter beim Bürgergeld Arbeit verlangen kann und wann nicht

Jana M. ist alleinerziehend, bezieht Grundsicherungsgeld und hat eine 14 Monate alte Tochter, deren Kita von 8 bis 14 Uhr geöffnet ist. Das Jobcenter schlägt ihr eine Stelle im Supermarkt vor, bei der die Frühschicht um 6.30 Uhr beginnt.

Eine andere Betreuung steht morgens nicht zur Verfügung. Damit lässt sich diese Arbeitszeit nicht mit der Versorgung des Kindes vereinbaren – obwohl die neue gesetzliche Altersgrenze bereits erreicht ist.

Die frühere Drei-Jahres-Grenze gilt nicht mehr

Seit dem 1. Juli 2026 gelten strengere Vorgaben für Eltern im Leistungsbezug beim Jobcenter. Mit der Umstellung vom Bürgergeld auf das Grundsicherungsgeld wurde auch die Zumutbarkeitsregel für die Betreuung kleiner Kinder geändert.

Nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 SGB II wird nun regelmäßig angenommen, dass eine Erwerbstätigkeit die Kindererziehung nicht gefährdet, wenn das Kind den 14. Lebensmonat vollendet hat und seine Betreuung gesichert ist. Früher setzte diese gesetzliche Vermutung erst mit dem vollendeten dritten Lebensjahr ein.

Gemeint sind 14 vollständig vergangene Lebensmonate, also der Beginn des 15. Lebensmonats. Auch dann muss das Jobcenter prüfen, welche konkrete Tätigkeit unter den tatsächlichen familiären Bedingungen zumutbar ist.

Ein Anspruch auf Betreuung ersetzt keinen verfügbaren Platz

Kinder haben nach § 24 Absatz 2 SGB VIII bereits ab dem ersten Geburtstag einen Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Für Eltern, die vor Ort keinen Platz bekommen, löst dieser Anspruch das alltägliche Betreuungsproblem jedoch noch nicht.

Eine Vormerkung bei der Kita oder eine unverbindliche Aussicht auf einen Platz im nächsten Frühjahr bedeutet keine gesicherte Betreuung für eine jetzt beginnende Arbeit. Das Jobcenter muss klären, ob das Kind während der verlangten Beschäftigung tatsächlich versorgt werden kann.

Als Betreuung kommen auch der andere Elternteil oder eine andere verlässliche Betreuungsperson infrage. Die bloße Vermutung, die Großmutter könne gelegentlich einspringen, genügt dafür nicht.

Sechs Stunden Kita ergeben keine sechs Stunden Arbeitszeit

Bei einem vorhandenen Betreuungsplatz kommt es auf die nutzbaren Zeiten an. Die Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit zu § 10 SGB II verlangen eine Entscheidung anhand der gesamten familiären Situation, einschließlich der Wege und der Arbeitszeiten des Partners.

Ist die Kita wie im Beispiel von 8 bis 14 Uhr geöffnet und liegt der Arbeitsplatz jeweils eine halbe Stunde entfernt, bleibt rechnerisch höchstens ein Arbeitsfenster von 8.30 bis 13.30 Uhr. Zusätzliche Zeit für die Übergabe und Abholung des Kindes muss ebenfalls berücksichtigt werden.

Aus einem Betreuungsvertrag lässt sich deshalb keine pauschale Verpflichtung zu einer Vollzeitstelle ableiten. Welche Anforderungen die Verwaltung seit Juli stellt, erläutert auch der Beitrag über die neue BA-Weisung für Eltern im Grundsicherungsgeld.

Was bei einem mindestens 14 Monate alten Kind zu prüfen ist Betreuungssituation Bedeutung für die Arbeitsaufnahme Es gibt nur eine Warteliste, keine andere Betreuung. Die Betreuung ist noch nicht gesichert. Ein geeigneter Platz deckt Arbeit und notwendige Wege ab. Eine Arbeitsaufnahme kann in diesem Umfang grundsätzlich verlangt werden. Die Arbeit beginnt vor der Kita-Öffnung. Für diese Arbeitszeit ist eine zusätzliche verlässliche Betreuung erforderlich. Der andere Elternteil übernimmt verbindlich bestimmte Zeiten. Diese Zeiten können bei der Prüfung berücksichtigt werden. Das Kind benötigt wegen einer Erkrankung zusätzliche Betreuung. Der besondere Bedarf muss in die individuelle Entscheidung einfließen.

Alleinerziehende brauchen verlässliche Lösungen

Bei Alleinerziehenden lassen sich Betreuungslücken häufig nicht innerhalb des Haushalts auffangen. Eine Frühschicht, wechselnde Einsatzzeiten oder lange Fahrten können deshalb selbst mit einem Kita-Platz unvereinbar sein.

Auch bei Paaren zählt, wann der andere Elternteil tatsächlich betreuen kann. Besondere Bedürfnisse des Kindes können den verfügbaren Zeitraum zusätzlich begrenzen, etwa wenn regelmäßige Behandlungen oder eine intensive persönliche Betreuung erforderlich sind.

Eltern müssen sich rechtzeitig um Betreuung bemühen

Von Eltern wird erwartet, dass sie geeignete Betreuungsmöglichkeiten rechtzeitig suchen und beantragen. Steht ein bedarfsgerechter Platz tatsächlich zur Verfügung, kann die Entscheidung, ihn ohne nachvollziehbaren Grund nicht zu nutzen, einer verpflichtenden Arbeitsaufnahme grundsätzlich nicht entgegengehalten werden.

Wer keinen Platz findet, sollte seine Anmeldung und die Antworten der Einrichtungen aufbewahren. Eine schriftliche Mitteilung des Jugendamts über fehlende Kapazitäten kann die Betreuungslücke zusätzlich belegen.

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Bei einem vorhandenen Platz helfen die vereinbarten Betreuungszeiten und eine nachvollziehbare Darstellung der notwendigen Wege. Weitere Hinweise dazu, wie Eltern Betreuungslücken gegenüber dem Jobcenter belegen können, finden Sie im Überblick zur neuen Altersgrenze.

Das Jobcenter muss auch Unterstützung anbieten

Eltern können vom Jobcenter Beratung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf erwarten. Das Bundesarbeitsministerium verweist ausdrücklich auf Unterstützung bei der Betreuungssuche und auf passende Beratungs- und Qualifizierungsangebote für Erziehende.

Nach § 10 SGB II sollen die kommunalen Träger darauf hinwirken, dass erwerbsfähige Erziehende vorrangig einen Betreuungsplatz erhalten. Außerdem ermöglicht § 16a SGB II Unterstützung bei der Kinderbetreuung, wenn sie für die Eingliederung in Arbeit erforderlich ist.

Eine frühe Rückkehr in Beschäftigung kann Eltern finanziell und beruflich helfen. Dafür braucht es einen Arbeitsplatz, dessen Arbeitszeiten mit einer verlässlichen Betreuung zusammenpassen.

Elternzeit bietet keinen automatischen Schutz bis zum dritten Geburtstag

Eine mit dem Arbeitgeber vereinbarte Elternzeit von drei Jahren befreit im Grundsicherungsrecht nicht automatisch ebenso lange von einer möglichen Arbeitsaufnahme. Die Bundesagentur sieht auch keinen allgemeinen Bestandsschutz für Eltern vor, die ihre Planung noch auf die frühere Altersgrenze gestützt hatten.

Eine Rückkehr oder eine Teilzeitarbeit während der Elternzeit muss jedoch mit dem bestehenden Arbeitsverhältnis und den arbeitsrechtlichen Vorgaben vereinbar sein. Das Jobcenter muss diese Umstände ebenso prüfen wie die Betreuung.

Fehlende Betreuung darf nicht einfach als Arbeitsverweigerung gelten

Eine Sanktion wegen der Ablehnung einer Arbeit setzt voraus, dass die Arbeit überhaupt zumutbar war. § 31 SGB II schließt eine Pflichtverletzung zudem aus, wenn Betroffene einen wichtigen Grund für ihr Verhalten darlegen und nachweisen.

Eltern sollten eine angekündigte Kürzung deshalb sofort zum Anlass nehmen, die konkrete Betreuungslücke schriftlich zu erklären und zu belegen. In einer Anhörung kommt es darauf an, weshalb gerade die verlangte Arbeitszeit oder Maßnahme nicht abgedeckt ist.

Gegen einen Minderungsbescheid ist regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich; die Frist regelt § 84 SGG. Weil der Widerspruch gegen eine Leistungsminderung nach § 39 SGB II keine aufschiebende Wirkung hat, kann zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht nötig sein.

Die Zumutbarkeit einer Arbeit und die Pflicht, einen Beratungstermin wahrzunehmen, sind gesondert zu beurteilen. Eltern sollten Einladungen deshalb nicht einfach unbeantwortet lassen, sondern Betreuungsprobleme frühzeitig mitteilen und eine passende Terminlösung vereinbaren.

Vier Fragen und Antworten

Muss ich sofort arbeiten, wenn mein Kind 14 Monate alt wird?

Ab 14 vollendeten Lebensmonaten kann das Jobcenter eine individuell zumutbare Arbeitsaufnahme verlangen, wenn die Betreuung gesichert ist. Eine automatische Verpflichtung zu jeder angebotenen Stelle oder zur Vollzeitarbeit entsteht dadurch nicht.

Reicht eine Warteliste als Nachweis gesicherter Betreuung?

Nein, eine Warteliste belegt keinen verfügbaren Platz. Sie kann aber zusammen mit Anmeldungen und Absagen nachweisen, dass Eltern Betreuung suchen und bislang keine passende Möglichkeit erhalten haben.

Darf das Jobcenter stattdessen einen Sprachkurs oder eine Maßnahme verlangen?

Grundsätzlich ja, denn die Zumutbarkeitsregeln gelten auch für Eingliederungsmaßnahmen sowie Integrations- und Berufssprachkurse. Auch dafür muss die Kinderbetreuung einschließlich der notwendigen Wege gesichert sein.

Was kann ich tun, wenn trotz fehlender Betreuung eine Kürzung droht?

Teilen Sie dem Jobcenter die Betreuungslücke umgehend schriftlich mit und reichen Sie die verfügbaren Nachweise ein. Ergeht dennoch ein Minderungsbescheid, kommen ein fristgerechter Widerspruch und gegebenenfalls ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht.

Stand: 11. November 2026.