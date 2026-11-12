Schwerbehindertenrente 2027: Wer noch mit 62 gehen kann und welche Abschläge bleiben

Menschen mit Schwerbehinderung können auch 2027 früher in Altersrente gehen. Für Versicherte ab dem Geburtsjahrgang 1964 ist ein Rentenbeginn mit 62 Jahren möglich, allerdings mit einem dauerhaften Abschlag von bis zu 10,8 Prozent.

Gleichzeitig wird über eine Reform der Rentenversicherung diskutiert. Die Vorschläge der Alterssicherungskommission könnten langfristig auch die Altersgrenzen für schwerbehinderte Menschen verändern. Eine bereits beschlossene Verschiebung der Schwerbehindertenrente zum Jahr 2027 gibt es jedoch nicht.

Diese Altersgrenzen gelten bei Schwerbehinderung 2027

Nach § 37 SGB VI können Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung vorzeitig in Altersrente gehen. Für alle ab 1964 Geborenen liegt die abschlagsfreie Altersgrenze bei 65 Jahren.

Wer früher aufhören möchte zu arbeiten, kann die Rente bereits ab 62 Jahren beziehen. Dafür müssen bei Rentenbeginn ein Grad der Behinderung von mindestens 50 und eine Wartezeit von 35 Jahren vorliegen.

Zu den anrechenbaren Versicherungszeiten gehören beispielsweise Beiträge aus Beschäftigung, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten und bestimmte Zeiten der Arbeitslosigkeit.

Eine Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen bei einem Grad der Behinderung von 30 oder 40 genügt nicht. Die Schwerbehinderung muss spätestens bei Beginn der Altersrente vorliegen.

Jahrgang 1965 kann 2027 erstmals mit 62 in Rente gehen

Für den Geburtsjahrgang 1965 wird das kommende Jahr besonders wichtig. Diese Versicherten erreichen 2027 die Altersgrenze für den frühestmöglichen Rentenbeginn.

Der genaue Rententermin hängt vom Geburtsdatum ab. Wer beispielsweise am 1. Dezember 1965 geboren wurde, kann bei erfüllten Voraussetzungen bereits am 1. Dezember 2027 starten.

Bei einer Geburt am 2. Dezember 1965 ist der frühestmögliche Beginn dagegen erst der 1. Januar 2028.

Ein früher Rentenbeginn hat finanzielle Folgen. Für jeden Monat vor der abschlagsfreien Altersgrenze werden 0,3 Prozent der Rente abgezogen.

Bei einem Beginn mit 62 Jahren ergibt das einen dauerhaften Abschlag von 10,8 Prozent. Aus einer beispielhaften monatlichen Bruttorente von 1.500 Euro würden dadurch 1.338 Euro.

Weitere Einzelheiten zur Berechnung erläutert die Deutsche Rentenversicherung.

Warum die Rentenreform auch Schwerbehinderte betreffen könnte

Die Alterssicherungskommission hat am 23. Juni 2026 insgesamt 33 Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Rentensystems vorgelegt. Dazu gehört eine mögliche weitere Anhebung der Altersgrenzen nach dem Jahr 2031.

Künftig soll sich die Regelaltersgrenze stärker an der Entwicklung der Lebenserwartung orientieren. Nach den zugrunde gelegten Annahmen könnte sie bis Anfang der 2040er-Jahre von 67 auf etwa 67 Jahre und sechs Monate steigen.

In ihrem Abschlussbericht empfiehlt die Kommission außerdem, spätere parallele Anhebungen auf alle Altersrenten zu erstrecken.

Damit könnte langfristig auch die Schwerbehindertenrente betroffen sein. Ob ihre Altersgrenzen tatsächlich steigen, für welche Jahrgänge Änderungen gelten und welche Übergangsregelungen vorgesehen werden, müsste der Gesetzgeber entscheiden.

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Über diese möglichen Folgen berichtete Gegen-Hartz.de bereits im Beitrag Weitreichende Änderungen auch bei der Schwerbehindertenrente geplant.

Die Empfehlungen verändern derzeit keine bestehenden Rentenansprüche. Bis zum Inkrafttreten neuer Gesetze sind ausschließlich die geltenden Vorschriften maßgeblich.

Neue Schutzrente soll gesundheitliche Einschränkungen berücksichtigen

Ein weiterer Reformvorschlag betrifft Menschen, die ihren langjährig ausgeübten Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr bewältigen können.

Für sie empfiehlt die Kommission eine neue Schutzrente. Nach einer individuellen Gesundheitsprüfung soll ein früherer Rentenzugang möglich sein, wenn eine weitere Tätigkeit im bisherigen Berufsfeld nicht mehr infrage kommt.

Vorgesehen sind mindestens 35 Versicherungsjahre. Nach dem Kommissionsmodell könnte diese Rente zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze ohne Abschläge beginnen und bis zu drei weitere Jahre früher mit Abschlägen.

Anders als bei der bestehenden Schwerbehindertenrente nennt der Vorschlag keinen anerkannten Grad der Behinderung von mindestens 50 als Voraussetzung.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Menschen mit einem Grad der Behinderung von 30 oder 40 bereits einen neuen Rentenanspruch besitzen. Die Schutzrente ist bisher eine Reformempfehlung und keine verfügbare Rentenleistung.

Die geplante Regelung soll die bestehende Schwerbehindertenrente auch nicht ersetzen. Sie ist als zusätzlicher Schutz für gesundheitlich eingeschränkte, langjährig Versicherte gedacht.

Was Betroffene vor ihrem Rentenbeginn prüfen sollten

Wer 2027 mit Schwerbehinderung in Altersrente gehen möchte, sollte zunächst seinen Versicherungsverlauf überprüfen. Entscheidend sind die anrechenbaren 35 Jahre, der anerkannte Grad der Behinderung und der persönliche Rententermin.

Auch ein Vergleich zwischen einem sofortigen und einem späteren Rentenbeginn ist sinnvoll. Ein geringerer Abschlag kann die monatliche Rente dauerhaft erhöhen.

Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt, den Rentenantrag etwa drei Monate vor dem gewünschten Beginn zu stellen.

Ein vorsorglich gestellter Antrag schützt allerdings nicht vor möglichen späteren Gesetzesänderungen. Welche Rechtslage bei einem künftigen Rentenbeginn gilt, hängt von tatsächlich verabschiedeten Gesetzen und gegebenenfalls vorgesehenen Übergangsregelungen ab.

Häufige Fragen

Wird die Schwerbehindertenrente 2027 abgeschafft?

Nein. Eine Abschaffung der Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist nicht beschlossen. Die Rentenart besteht weiterhin nach § 37 SGB VI.

Kann ich 2027 mit 62 Jahren in Schwerbehindertenrente gehen?

Ja, wenn die persönliche Altersgrenze erreicht ist, ein Grad der Behinderung von mindestens 50 vorliegt und die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt wurde. Beim frühestmöglichen Beginn beträgt der dauerhafte Abschlag 10,8 Prozent.

Ist die neue Schutzrente schon beschlossen?

Nein. Die Schutzrente ist eine Empfehlung der Alterssicherungskommission. Ein konkreter Anspruch entsteht daraus erst, wenn der Gesetzgeber entsprechende Vorschriften beschließt und diese in Kraft treten.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung – Altersrente für schwerbehinderte Menschen

§ 37 SGB VI – Altersrente für schwerbehinderte Menschen (im Text verlinkt).

Alterssicherungskommission – Abschlussbericht vom Juni 2026, insbesondere Empfehlungen 5, 8 und 10 (im Text verlinkt).

Bundesministerium für Arbeit und Soziales – Fragen und Antworten zur Rentenkommission 2026

Deutsche Rentenversicherung – Was die Vorschläge der Alterssicherungskommission für Versicherte bedeuten

Gegen-Hartz.de – Weitreichende Änderungen auch bei der Schwerbehindertenrente geplant (im Text verlinkt).

Autismus Wissen – Schwerbehindertenausweis und GdB bei Autismus (ergänzende Hintergrundinformation zur Feststellung einer Schwerbehinderung).