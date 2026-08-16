Rente: Ändert sich die 0,3-Prozent-Regel bei der Frührente?

Wer vorzeitig in Altersrente geht, kennt die bisher einfache Rechnung: Für jeden Monat vor der maßgeblichen Altersgrenze zieht die Rentenversicherung 0,3 Prozent von der Rente ab. Bei einem Jahr sind das 3,6 Prozent, bei vier Jahren 14,4 Prozent. Doch diese feste Größe könnte langfristig ins Wanken geraten.

Die Alterssicherungskommission empfiehlt, die Zu- und Abschläge beim Rentenbeginn künftig regelmäßig zu überprüfen. Aktuelle Berechnungen der Deutschen Bundesbank zeigen zudem, dass ein versicherungsmathematisch neutraler Abschlag höher ausfallen könnte als die heute geltenden 0,3 Prozent pro Monat.

Für Millionen Versicherte stellt sich deshalb eine wichtige Frage: Können sie bei ihrer langfristigen Rentenplanung weiterhin fest mit 0,3 Prozent rechnen?

Aktuell gelten weiterhin 0,3 Prozent pro Monat

Am geltenden Rentenrecht hat sich zunächst nichts geändert. Wer eine Altersrente vorzeitig beansprucht und dabei Abschläge hinnehmen muss, verliert für jeden Monat des vorgezogenen Rentenbeginns 0,3 Prozent.

Zwölf Monate früher bedeuten damit 3,6 Prozent weniger Rente. Bei 24 Monaten steigt der Abschlag auf 7,2 Prozent. Wer 48 Monate früher startet, muss 14,4 Prozent hinnehmen.

Dieser Abschlag gilt grundsätzlich dauerhaft. Auch nach Erreichen der regulären Altersgrenze fällt er nicht wieder weg. Die Vorschläge der Alterssicherungskommission ändern daran zunächst nichts. Sie sind Empfehlungen und noch kein neues Gesetz.

Rentenkommission will Abschläge regelmäßig überprüfen

Die Alterssicherungskommission schlägt vor, die Faktoren für einen früheren oder späteren Rentenbeginn künftig regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen.

Hintergrund ist die versicherungsmathematische Idee hinter den Abschlägen: Wer früher in Rente geht, erhält seine Rente im Durchschnitt länger. Der Abschlag soll diesen längeren Rentenbezug ausgleichen.

Doch verschiedene Faktoren verändern sich mit der Zeit. Dazu zählen etwa die Lebenserwartung, die Regelaltersgrenze, die Entwicklung der Renten und die Zinsen. Deshalb stellt sich die Frage, ob der heutige Satz von 0,3 Prozent auch in Zukunft noch zu diesen Rahmenbedingungen passt.

Bundesbank berechnet deutlich höhere Abschläge

Besonders interessant sind aktuelle Berechnungen der Deutschen Bundesbank vom 9. Juli 2026. Für Versicherte des Jahrgangs 1964 errechnet die Bundesbank in einer Standardvariante bei einem Rentenbeginn mit 63 statt 67 Jahren einen versicherungsmathematisch neutralen Abschlag von rund 17,8 Prozent.

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Nach der heutigen gesetzlichen Regel entstehen bei vier Jahren vorzeitigem Rentenbeginn dagegen nur 14,4 Prozent Abschlag.

Die Bundesbank hat zusätzlich untersucht, welcher einheitliche monatliche Abschlag versicherungsmathematisch plausibel sein könnte. Für den Jahrgang 1964 kommt sie dabei beispielhaft auf rund 0,39 Prozentpunkte pro Monat.

Unter bestimmten Annahmen hält sie damit einen Wert von etwa 0,4 Prozent pro Monat für nachvollziehbar. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Bundesregierung jetzt einen Abschlag von 0,39 oder 0,4 Prozent einführen will.

Die Bundesbank liefert Modellrechnungen. Einen höheren Abschlag hat der Gesetzgeber nicht beschlossen.

Keine sofortige Erhöhung geplant

Die Alterssicherungskommission fordert derzeit keine unmittelbare Anhebung der Abschläge. Sie sieht nach den vorliegenden Berechnungen keinen zwingenden Grund, den Satz sofort zu verändern. Gleichzeitig empfiehlt sie jedoch, die Zu- und Abschläge regelmäßig neu zu überprüfen.

Sollte sich später ein Anpassungsbedarf ergeben, soll der Gesetzgeber Änderungen mit ausreichendem Vorlauf ankündigen. Damit sollen besonders rentennahe Jahrgänge ihre Altersvorsorge weiter planen können.

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Für Versicherte bedeutet das: Die 0,3-Prozent-Regel gilt aktuell weiter. Eine Garantie, dass sie auch in zehn oder 20 Jahren unverändert gilt, gibt es aber nicht.

Rechenbeispiel: Jörgen aus Braunschweig

Jörgen aus Braunschweig wurde 1964 geboren. Er erfüllt die Voraussetzungen für eine vorgezogene Altersrente und erwartet eine ungekürzte Bruttorente von 2.000 Euro.

Jörgen möchte vier Jahre vor seiner Regelaltersgrenze in Rente gehen. Nach heutigem Recht beträgt sein Abschlag: 48 Monate × 0,3 Prozent = 14,4 Prozent. Von seiner Bruttorente von 2.000 Euro zieht die Rentenversicherung damit 288 Euro ab. Jörgen erhält 1.712 Euro Bruttorente.

Die Bundesbank kommt für den Jahrgang 1964 bei einem Rentenbeginn mit 63 Jahren in ihrer Standardrechnung dagegen auf einen versicherungsmathematisch neutralen Gesamtabschlag von rund 17,8 Prozent.

Bei 2.000 Euro Ausgangsrente wären das 356 Euro. Jörgens Bruttorente läge dann rechnerisch nur noch bei 1.644 Euro. Der Unterschied gegenüber der heutigen Regel beträgt 68 Euro im Monat. Das sind 816 Euro im Jahr.

Über zehn Jahre ergibt sich ohne Berücksichtigung späterer Rentenanpassungen eine Differenz von 8.160 Euro. Dabei gilt: Die 17,8 Prozent aus der Bundesbank-Berechnung sind kein neuer gesetzlicher Rentenabschlag.

Auch das früheste Rentenalter könnte sich ändern

Die Diskussion beschränkt sich nicht auf die Höhe der Abschläge. Die Alterssicherungskommission schlägt auch vor, das früheste Zugangsalter für die Altersrente für langjährig Versicherte zunächst von 63 auf 64 Jahre anzuheben. Später könnte diese Grenze gemeinsam mit der Regelaltersgrenze steigen.

Für künftige Rentner könnten sich deshalb zwei wichtige Größen ändern: das frühestmögliche Rentenalter und die Höhe des Abschlags. Gerade Menschen, die ihre Altersvorsorge viele Jahre im Voraus planen, sollten deshalb nicht ausschließlich mit den heutigen Regeln rechnen.

Was Versicherte jetzt tun können

Niemand muss wegen der aktuellen Berechnungen überstürzt seine Rente beantragen. Für einen Rentenantrag gelten weiterhin die aktuellen gesetzlichen Regeln.

Wer allerdings erst in einigen Jahren oder Jahrzehnten in Rente gehen will, kann vorsichtiger kalkulieren. Statt ausschließlich mit 0,3 Prozent Abschlag pro Monat zu rechnen, lohnt sich auch eine zweite Rechnung mit beispielsweise 0,4 Prozent.

So lässt sich früh erkennen, wie stark eine mögliche Reform die persönliche Rentenhöhe verändern könnte.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen und Antworten

Gilt der Rentenabschlag von 0,3 Prozent pro Monat noch?

Ja. Aktuell gelten weiterhin 0,3 Prozent Abschlag für jeden Monat, um den Versicherte ihre Altersrente vorzeitig beziehen, sofern für die jeweilige Rentenart Abschläge vorgesehen sind.

Hat die Bundesregierung bereits einen höheren Abschlag beschlossen?

Nein. Einen Abschlag von 0,39 oder 0,4 Prozent hat der Gesetzgeber nicht beschlossen. Diese Werte stammen aus versicherungsmathematischen Berechnungen der Deutschen Bundesbank.

Warum könnte sich der Abschlag künftig ändern?

Die Alterssicherungskommission möchte die Faktoren regelmäßig überprüfen. Veränderungen bei Lebenserwartung, Rentenalter, Rentenentwicklung und Zinsen können beeinflussen, welcher Abschlag rechnerisch als angemessen gilt.

Quellenverzeichnis

Deutsche Bundesbank: Aktualisierte Berechnungen zu Ab- und Zuschlägen bei vorgezogenem oder aufgeschobenem Rentenzugang, 9. Juli 2026.

Deutsche Rentenversicherung: Informationen zur Rentenreform und zu den Vorschlägen der Alterssicherungskommission, Stand August 2026.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Rentenkommission 2026, Empfehlungen zur Weiterentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung.

Gesetze im Internet: Sozialgesetzbuch VI, § 77 – Zugangsfaktor.