Pflegegrad 2 bis 5: Bis zu 3.539 Euro für Pflege – aber nur wer die Fristen kennt

Wer Angehörige zu Hause pflegt, braucht auch Zeit für sich. Ein Arzttermin, ein freier Nachmittag oder eine Woche Urlaub dürfen nicht daran scheitern, dass niemand die Betreuung übernimmt.

Für solche Auszeiten gibt es die Verhinderungspflege: Die Pflegekasse beteiligt sich an den Kosten einer notwendigen Vertretung.

2026 stehen dafür gemeinsam mit der Kurzzeitpflege bis zu 3.539 Euro zur Verfügung – zusätzlich zum Pflegegeld, allerdings mit Bedingungen und möglichen Kürzungen beim laufenden Pflegegeld.

3.539 Euro sind ein Kostenbudget und keine automatische Auszahlung

Der gemeinsame Jahresbetrag gehört zu den Leistungen, die Familien gezielt nutzen müssen. Die Pflegekasse überweist die 3.539 Euro nicht allein deshalb, weil ein Pflegegrad festgestellt wurde.

Erstattet werden tatsächlich entstandene und nachgewiesene Kosten einer notwendigen Ersatzpflege. Wer keine entsprechende Unterstützung organisiert oder keine Kosten hat, kann sich das ungenutzte Budget nicht auszahlen lassen.

Außerdem teilen sich Verhinderungs- und Kurzzeitpflege denselben Betrag. Wurden beispielsweise bereits 1.500 Euro für Kurzzeitpflege daraus bezahlt, bleiben im selben Kalenderjahr höchstens 2.039 Euro für weitere Leistungen aus diesem Budget.

Pflegegrad 2 allein reicht nicht aus

Anspruch besteht bei Pflegegrad 2 bis 5, wenn eine normalerweise tätige private Pflegeperson vorübergehend ausfällt. Die übliche Versorgung muss zu Hause stattfinden; auch eine ergänzende Betreuung neben einem Pflegedienst kann ausreichen.

Wer dagegen ausschließlich durch einen Pflegedienst versorgt wird, hat nicht schon wegen dessen vorübergehender Nichtverfügbarkeit Anspruch auf Verhinderungspflege. Es geht um die Vertretung einer privaten Pflegeperson.

Die frühere Voraussetzung einer sechsmonatigen Vorpflegezeit ist seit dem 1. Juli 2025 entfallen. Pflegebedürftige müssen deshalb nicht erst ein halbes Jahr auf diese Entlastung warten.

Auch eine Auszeit ist ein zulässiger Anlass

Verhinderungspflege setzt keinen familiären Notfall voraus. Neben Krankheit und Urlaub können auch persönliche Termine oder Freizeitaktivitäten Anlass für eine Vertretung sein.

Pflegende Angehörige müssen also nicht erst zusammenbrechen, bevor Unterstützung finanziert werden kann. Voraussetzung bleibt, dass während ihrer Verhinderung notwendige Pflege oder Betreuung tatsächlich übernommen wird.

Wer einspringt, entscheidet über die Erstattungsgrenze

Übernehmen Nachbarn, Freunde oder ein Pflegedienst die Vertretung, können die nachgewiesenen Kosten grundsätzlich bis zum verfügbaren gemeinsamen Jahresbetrag erstattet werden. Für private Ersatzpflege muss nicht grundsätzlich ein professioneller Pflegedienst beauftragt werden.

Anders sieht es bei Personen aus, die mit dem pflegebedürftigen Menschen bis zum zweiten Grad verwandt oder verschwägert sind oder mit ihm zusammenleben. Übernehmen sie die Ersatzpflege nicht erwerbsmäßig, ist die reguläre Erstattung für ihren Einsatz grundsätzlich auf das Zweifache des monatlichen Pflegegeldes begrenzt.

Dabei zählt die Beziehung zur pflegebedürftigen Person. Vertritt ein Sohn seine Mutter bei der Pflege seines Vaters, wird er als naher Angehöriger des Vaters eingeordnet. Weitere Einzelheiten erläutert der Beitrag zur Obergrenze bei Verhinderungspflege durch Angehörige.

Diese Beträge gelten 2026 bei nahen Angehörigen

Die folgende Tabelle zeigt die reguläre Grenze für nicht erwerbsmäßige Ersatzpflege durch nahe Angehörige oder Haushaltsmitglieder. Zusätzliche nachgewiesene Aufwendungen sind darin noch nicht enthalten.

Pflegegrad Monatliches Pflegegeld Reguläre Erstattungsgrenze im Kalenderjahr Pflegegrad 2 347 Euro 694 Euro Pflegegrad 3 599 Euro 1.198 Euro Pflegegrad 4 800 Euro 1.600 Euro Pflegegrad 5 990 Euro 1.980 Euro

Berechnungsgrundlage ist das Zweifache des gesetzlichen monatlichen Pflegegeldes für den jeweiligen Pflegegrad. Die Beträge sind Höchstgrenzen und keine garantierten Pauschalzahlungen.

Fahrtkosten und Verdienstausfall können zusätzlich zählen

Entstehen der privaten Ersatzpflegeperson notwendige zusätzliche Aufwendungen, kann die Pflegekasse diese über die Angehörigengrenze hinaus berücksichtigen. Dazu gehören insbesondere belegte Fahrtkosten und ein nachgewiesener Verdienstausfall.

Die Gesamterstattung bleibt jedoch auf das noch verfügbare Jahresbudget begrenzt. Fahrtkosten kommen deshalb nicht zusätzlich zu den 3.539 Euro hinzu, sondern können helfen, diesen Betrag innerhalb der gesetzlichen Grenzen auszuschöpfen.

Eine bloße Angabe wie „zwei Wochen unbezahlter Urlaub“ ersetzt keinen Nachweis über den tatsächlichen Ausfall. Bei größeren Aufwendungen empfiehlt sich deshalb eine vorherige Klärung mit der Pflegekasse.

Die Acht-Stunden-Grenze schützt das laufende Pflegegeld

Ist die übliche Pflegeperson an einem Tag weniger als acht Stunden verhindert, wird das Pflegegeld wegen dieser stundenweisen Vertretung nicht gekürzt. Solche Tage werden außerdem nicht auf die Höchstdauer von acht Wochen Verhinderungspflege angerechnet.

Entscheidend ist die Verhinderungsdauer der üblichen Pflegeperson, nicht allein die Einsatzzeit ihrer Vertretung. Wer zehn Stunden abwesend ist, kann die Ersatzpflege deshalb nicht allein dadurch als stundenweise abrechnen, dass ein Nachbar lediglich drei Stunden übernimmt.

Bei tageweiser Verhinderungspflege wird das bisher bezogene Pflegegeld grundsätzlich bis zu acht Wochen zur Hälfte weitergezahlt. Für den ersten und letzten Tag einer zusammenhängenden Ersatzpflege bleibt es beim vollen anteiligen Pflegegeld.

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Wie sich diese Unterschiede finanziell auswirken, zeigt auch der Beitrag Verhinderungspflege richtig abrechnen: So bleibt mehr vom Pflegegeld übrig.

Jahresende bedeutet nicht automatisch Ende der Abrechnungsfrist

Beim Jahreswechsel werden zwei unterschiedliche Dinge häufig vermischt: Nicht genutztes Budget lässt sich nicht für neue Pflegeleistungen ins nächste Kalenderjahr übertragen. Bereits erbrachte Ersatzpflege kann dagegen noch nachträglich abgerechnet werden.

Für Ersatzpflege aus dem Jahr 2026 müssen der Erstattungsantrag und die Kostennachweise spätestens am 31. Dezember 2027 bei der Pflegekasse eingehen. Das Bundesgesundheitsministerium nennt diese seit Januar 2026 geltende Frist ausdrücklich.

Wer im Dezember 2026 eine Vertretung bezahlt und die Unterlagen erst im Februar 2027 einreicht, verliert den Anspruch also nicht allein wegen des Jahreswechsels. Abgerechnet wird die Leistung weiterhin zulasten des Budgets für 2026.

Der richtige Rat lautet deshalb: Bestehenden Entlastungsbedarf rechtzeitig organisieren und Belege sichern. Die pauschale Aufforderung, bis Silvester müsse alles beantragt und ausgezahlt sein, führt dagegen in die Irre.

So wird aus einer Vertretung ein nachvollziehbarer Erstattungsantrag

Dokumentiert werden sollten Datum, Dauer und Anlass der Verhinderung sowie die geleistete Ersatzpflege und die vereinbarte Vergütung. Hinzu kommen Angaben zur Ersatzpflegeperson, zum Verwandtschaftsverhältnis und zu einem möglichen gemeinsamen Haushalt.

Rechnungen, unterschriebene Quittungen und Zahlungsnachweise erleichtern die Prüfung. Wer zusätzliche Aufwendungen geltend macht, sollte diese gesondert belegen.

Ein kostenpflichtiger Vermittlungsdienst ist für den Antrag nicht vorgeschrieben. Pflegebedürftige beziehungsweise ihre Bevollmächtigten können sich unmittelbar an die Pflegekasse wenden und deren Abrechnungsformulare verwenden.

Pflegereform: Der Kabinettsbeschluss ist noch kein geltendes Gesetz

Das Bundeskabinett hat am 30. September 2026 den Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes beschlossen. Damit liegt ein Regierungsentwurf vor; das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren ist dadurch nicht abgeschlossen.

Für Familien ist diese Unterscheidung wichtig: Geplante Änderungen dürfen nicht so dargestellt werden, als hätten sie bestehende Ansprüche bereits beseitigt. Für Ersatzpflege im Jahr 2026 gelten weiterhin die bisherigen Regelungen.

Die geplanten 1.855 Euro sind bereits überholt

Der aktuelle Regierungsentwurf sieht für das Überbrückungsbudget einheitlich bis zu 2.285 Euro jährlich für Pflegegrad 2 bis 5 vor. Die noch verbreitete Unterscheidung zwischen 1.855 Euro für Pflegegrad 2 und 3 sowie 2.285 Euro für Pflegegrad 4 und 5 entspricht nicht mehr diesem Stand.

Geplant ist außerdem, die bisherige Leistungsstruktur ab 2027 umzubauen. Selbst organisierte Vertretung soll über das Entlastungsbudget finanziert werden können, während das Überbrückungsbudget bestimmten professionellen Hilfen in Akut- und Überbrückungssituationen dienen soll.

Damit steht für Familien mehr zur Debatte als eine neue Bezeichnung: Laufende Unterstützung und privat organisierte Vertretung würden stärker aus demselben Budget finanziert. Ein bloßer Vergleich von 3.539 Euro heute mit 2.285 Euro künftig bildet die geplante Umstellung allerdings nicht vollständig ab, weil auch andere Budgets verändert werden sollen.

Ob und in welcher endgültigen Fassung die Änderungen Gesetz werden, bleibt abzuwarten. Stand dieses Beitrags ist der 4. Oktober 2026.

Acht Fragen und Antworten zur Verhinderungspflege

Bekomme ich die 3.539 Euro automatisch ausgezahlt?

Nein, erstattet werden tatsächlich entstandene, nachgewiesene Kosten. Die 3.539 Euro sind die gemeinsame jährliche Obergrenze für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege.

Reicht Pflegegrad 1 für Verhinderungspflege?

Nein, der Anspruch beginnt bei Pflegegrad 2. Zusätzlich muss eine normalerweise tätige private Pflegeperson vorübergehend verhindert sein.

Darf meine Nachbarin die Vertretung übernehmen?

Ja, auch Nachbarn können notwendige Ersatzpflege leisten. Lebt die Nachbarin mit der pflegebedürftigen Person zusammen, gelten bei nicht erwerbsmäßiger Vertretung allerdings die engeren Erstattungsgrenzen für Haushaltsmitglieder.

Kann ein naher Angehöriger mehr als das doppelte Pflegegeld abrechnen?

Ja, nachgewiesene notwendige Zusatzaufwendungen können die Erstattung erhöhen. Insgesamt bleibt das verfügbare gemeinsame Jahresbudget die Obergrenze.

Wird mein Pflegegeld während der Vertretung gekürzt?

Bei einer Verhinderung von weniger als acht Stunden täglich bleibt es ungekürzt. Bei tageweiser Ersatzpflege läuft grundsätzlich die Hälfte weiter; erster und letzter Tag werden voll berücksichtigt.

Muss Ersatzpflege aus 2026 bis Silvester abgerechnet sein?

Nein, Antrag und Kostennachweise müssen nach geltendem Recht spätestens am 31. Dezember 2027 bei der Pflegekasse eingehen. Ungenutztes Budget aus 2026 kann aber nicht für erst 2027 erbrachte Pflege eingesetzt werden.

Ist die Bezahlung der Ersatzpflegeperson immer steuerfrei?

Nein, die Erstattung durch die Pflegekasse macht die Einnahmen der Vertretung nicht automatisch steuerfrei. Eine Befreiung nach § 3 Nummer 36 Einkommensteuergesetz kommt unter bestimmten Voraussetzungen insbesondere bei Angehörigen oder einer sittlichen Verpflichtung zur Hilfe und innerhalb der gesetzlichen Betragsgrenze infrage.

Ist die Abschaffung des bisherigen Budgets für 2027 schon endgültig beschlossen?

Nein, bislang liegt der vom Kabinett beschlossene Regierungsentwurf vor. Die geplante Neuordnung ist noch nicht mit einem verabschiedeten und verkündeten Gesetz gleichzusetzen.