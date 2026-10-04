Weniger Rente auf dem Konto: Diese Rentner trifft im Oktober ein höherer Abzug

Bei einem Teil der Rentner fällt die Überweisung für Oktober 2026 kleiner aus: Die IKK classic hat ihren Zusatzbeitrag erhöht, und diese Änderung erreicht jetzt die gesetzliche Rente. Wer dort pflichtversichert ist und 1.800 Euro Bruttorente erhält, bekommt bei ansonsten unveränderten Abzügen monatlich 4,05 Euro weniger ausgezahlt.

Betroffen sind Versicherte dieser Krankenkasse – nicht sämtliche Rentner. Die IKK classic weist seit dem 1. August einen Zusatzbeitrag von 3,85 Prozent aus; zuvor waren es 3,40 Prozent.

Warum eine Erhöhung aus dem August erst die Oktober-Rente trifft

Für Pflichtversicherte werden Änderungen des Zusatzbeitrags bei der gesetzlichen Rente mit zeitlichem Abstand berücksichtigt. Nach § 247 SGB V gilt der neue Satz vom ersten Tag des zweiten Kalendermonats an, der auf die Änderung folgt.

Aus der Beitragserhöhung zum 1. August wird deshalb ein höherer Abzug ab der Rente für Oktober. Für August und September bleibt es bei diesen Renten beim bisherigen Satz; eine Nachberechnung der Differenz für diese beiden Monate ergibt sich aus der Erhöhung nicht.

Der Oktober bringt hier also die verzögerte Folge einer bereits wirksamen Kassenentscheidung. Weitere Entwicklungen behandelt der Überblick zu den Änderungen und Terminen bei der Rente ab Oktober 2026.

4,05 Euro weniger bei 1.800 Euro Bruttorente

Der Zusatzbeitrag steigt um 0,45 Prozentpunkte. Weil pflichtversicherte Rentner und Rentenversicherung die Krankenversicherungsbeiträge aus der gesetzlichen Rente jeweils zur Hälfte tragen, entfallen auf die Versicherten zusätzliche 0,225 Prozentpunkte.

Die Rechnung bei 1.800 Euro Bruttorente lautet deshalb: 1.800 Euro × 0,00225 = 4,05 Euro. Bei gleichbleibender Rente und unverändertem Beitragssatz summiert sich das über zwölf Monate auf 48,60 Euro.

Wie stark der monatliche Zahlbetrag sinkt, zeigt die folgende Berechnung für unterschiedliche Rentenhöhen. Sie berücksichtigt ausschließlich die Erhöhung des Zusatzbeitrags bei einer vollständig beitragspflichtigen gesetzlichen Rente.

Monatliche Bruttorente Monatlich weniger ausgezahlt Mehrbelastung über zwölf Monate 1.000 Euro 2,25 Euro 27,00 Euro 1.200 Euro 2,70 Euro 32,40 Euro 1.500 Euro rund 3,38 Euro rund 40,50 Euro 1.800 Euro 4,05 Euro 48,60 Euro 2.000 Euro 4,50 Euro 54,00 Euro 2.400 Euro 5,40 Euro 64,80 Euro

Die Zwölfmonatswerte sind Vergleichsrechnungen und keine Prognose künftiger Beitragssätze. Durch die monatliche Cent-Rundung können sich geringfügige Abweichungen ergeben.

Die Bruttorente bleibt gleich – zum Leben bleibt weniger

Der höhere Abzug verändert den erworbenen Rentenanspruch nicht. Er verringert aber den Betrag, der nach den Versicherungsbeiträgen auf dem Konto landet.

📚 Lesen Sie auch: Rente: Das soll sich jetzt durch die Rentenreform auch für Bestandsrentner ändern

Für Menschen mit knappem Haushaltsbudget ist dieser Unterschied mehr als eine Frage der richtigen Bezeichnung. Miete, Lebensmittel und Strom werden aus der ausgezahlten Rente bezahlt, nicht aus dem Bruttobetrag im Rentenbescheid.

Vier Euro im Monat mögen wenig erscheinen. Wer ohnehin jeden Einkauf durchrechnet, hat dennoch erneut weniger Spielraum.

Wann der höhere Abzug auf dem Konto sichtbar wird

„Ab Oktober“ bezeichnet den Rentenmonat, nicht bei allen Betroffenen den Überweisungstermin. Wer seine Rente nachschüssig erhält, sieht die Änderung grundsätzlich bei der Zahlung Ende Oktober.

Bei vorschüssiger Zahlung wurde die Rente für Oktober bereits Ende September überwiesen. Dieses Verfahren gilt insbesondere für Renten, die vor April 2004 begonnen haben, sowie für bestimmte unmittelbar anschließende Folgerenten.

Ein Vergleich sollte deshalb immer Zahlungen für die jeweiligen Rentenmonate gegenüberstellen. Sonst entsteht schnell der Eindruck, die Krankenkasse habe den Beitrag zu früh oder zu spät abziehen lassen.

Ein neuer Brief kommt nicht in jedem Fall

Wer auf einen gesonderten Rentenbescheid wartet, kann die Änderung leicht übersehen. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung erfolgt die Information über einen geänderten Krankenversicherungsabzug normalerweise durch einen Hinweis auf dem Kontoauszug; schriftliche Bescheide werden nur in Ausnahmefällen verschickt.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Betroffene sollten deshalb neben dem überwiesenen Betrag auch den vollständigen Buchungstext prüfen. Ist die Differenz deutlich größer als rechnerisch zu erwarten, sollte die Rentenversicherung erläutern, welche weiteren Änderungen in die Zahlung eingeflossen sind.

Für andere Versicherte gelten andere Voraussetzungen

Aus dieser Erhöhung lässt sich keine allgemeine Kürzung sämtlicher Rentenzahlungen ableiten. Wer bei einer anderen Krankenkasse versichert ist, muss deren Zusatzbeitrag und mögliche Änderungen prüfen.

Auch freiwillig gesetzlich versicherte Rentner sollten die Oktober-Regel nicht unverändert auf ihre Beitragsabrechnung übertragen. Die Deutsche Rentenversicherung unterscheidet ausdrücklich zwischen ihnen und den pflichtversicherten Rentenbeziehern, bei denen der höhere Abzug aus der Rente erst zwei Monate später greift.

Ebenso lässt sich die Beispielrechnung nicht pauschal auf Betriebsrenten oder weitere Einnahmen anwenden. Mehr Hintergründe zu den betroffenen Gruppen enthält der Beitrag über steigende Zusatzbeiträge der Krankenkassen.

Kassenwechsel: Der spätere Rentenabzug verschiebt die Frist nicht

Eine Erhöhung des Zusatzbeitrags eröffnet grundsätzlich ein Sonderkündigungsrecht, mit dem die reguläre zwölfmonatige Bindungsfrist entfallen kann. Die Wahl einer neuen Kasse muss dafür grundsätzlich spätestens bis zum Ende des Monats erfolgen, für den die Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag erhöht.

Bei der Erhöhung zum 1. August war das grundsätzlich der 31. August 2026. Dass der höhere Beitrag erst bei der Oktober-Rente abgezogen wird, eröffnet für Pflichtversicherte keine neue Sonderfrist.

Ein regulärer Wechsel bleibt bei erfüllter Bindungsfrist möglich; dabei gilt grundsätzlich eine Frist bis zum Ablauf des übernächsten Kalendermonats. Die neue Krankenkasse übernimmt beim Wechsel innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung die elektronische Meldung an die bisherige Kasse.

Beispiel aus der Praxis: Gleiche Rente, kleinerer Zahlbetrag

Die fiktive Rentnerin Martina Berger erhält monatlich 1.800 Euro Bruttorente und ist bei der IKK classic in der Krankenversicherung der Rentner pflichtversichert. Ihr eigener Krankenversicherungsbeitrag aus dieser Rente steigt durch die Änderung von 162 Euro auf 166,05 Euro.

Bei unveränderten sonstigen Abzügen werden ihr für Oktober deshalb 4,05 Euro weniger überwiesen. An ihrer Bruttorente hat sich nichts geändert – ihr verfügbares Geld ist trotzdem gesunken.

Sechs Fragen und Antworten zum höheren Rentenabzug

Bekommen im Oktober alle Rentner weniger Geld?

Nein, die hier beschriebene Änderung betrifft pflichtversicherte Rentner der IKK classic. Für Versicherte anderer Krankenkassen lässt sich daraus kein höherer Abzug ableiten.

Warum wirkt sich die Erhöhung erst zwei Monate später aus?

§ 247 SGB V schreibt diesen zeitlichen Abstand für Änderungen des Zusatzbeitrags bei gesetzlichen Renten von Pflichtversicherten vor. Eine Änderung zum August wird deshalb ab dem Rentenmonat Oktober berücksichtigt.

Wie viel fehlt bei 1.800 Euro Bruttorente?

Bei ansonsten unveränderten Verhältnissen sinkt die monatliche Auszahlung um 4,05 Euro. Der zusätzliche Eigenanteil beträgt 0,225 Prozent der beitragspflichtigen Bruttorente.

Müssen Rentner für August und September nachzahlen?

Aus dieser Beitragserhöhung entsteht bei der beschriebenen gesetzlichen Rente keine Nachforderung für August und September. Für diese Monate gilt wegen der gesetzlichen Verzögerung noch der bisherige Zusatzbeitrag.

Wird die Rentenversicherung einen neuen Bescheid schicken?

Normalerweise informiert sie über die Änderung im Buchungstext auf dem Kontoauszug. Ein gesonderter schriftlicher Bescheid ist nach Angaben der Rentenversicherung nur in Ausnahmefällen vorgesehen.

Kann ich wegen des Oktober-Abzugs noch das Sonderkündigungsrecht nutzen?

Der spätere Abzug eröffnet keine neue Sonderfrist; für die Erhöhung zum August endete diese grundsätzlich bereits am 31. August 2026. Ein regulärer Kassenwechsel kann weiterhin möglich sein, sofern die dafür geltenden Bindungs- und Wechselfristen erfüllt sind.