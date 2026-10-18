Pflegekasse will Leistungen kürzen: So bleibt der Pflegegrad geschützt

F ür Betroffene kann das mehrere Hundert Euro im Monat ausmachen.

Ein später erstmals bewilligter Pflegegrad genießt diesen Schutz nicht.

Warum gibt es den Bestandsschutz beim Pflegegrad?

Zum Jahresbeginn 2017 lösten fünf Pflegegrade die bisherigen drei Pflegestufen ab. Die Reform sollte körperliche, geistige und psychische Einschränkungen angemessener berücksichtigen. Menschen, die bereits unter das alte Leistungssystem fielen, sollten durch die Umstellung nicht schlechter dastehen.

Die Pflegeversicherung ordnete anspruchsberechtigte Versicherte deshalb ohne neuen Antrag und ohne erneute Begutachtung einem Pflegegrad zu. Wer beispielsweise Pflegestufe II ohne zusätzlich festgestellte erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz hatte, wechselte in Pflegegrad 3. Bei zusätzlich erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz führte Pflegestufe II in Pflegegrad 4.

Wer sich auf den besonderen Schutz berufen kann

Die Grundlage steht in § 140 Absatz 2 und 3 SGB XI. Maßgeblich ist, ob die Voraussetzungen der gesetzlichen Überleitung vorlagen. Dazu gehörten eine festgestellte Pflegestufe oder erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz nach altem Recht und spätestens am 31. Dezember 2016 die Voraussetzungen für eine regelmäßig wiederkehrende Pflegeleistung.

Es genügt deshalb nicht, schon vor 2017 krank gewesen zu sein oder Unterstützung benötigt zu haben. Suchen Sie den damaligen Leistungsbescheid und die schriftliche Mitteilung über die Überleitung.

Auch Menschen ohne damalige Pflegestufe konnten erfasst sein, wenn eine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz und die weiteren Voraussetzungen vorlagen.

Welcher Pflegegrad bleibt geschützt?

Der Bestandsschutz sichert den Pflegegrad aus der Überleitung. Ergibt ein späteres Gutachten einen niedrigeren Pflegegrad, bleibt die geschützte Einstufung grundsätzlich erhalten. Voraussetzung ist, dass weiterhin Pflegebedürftigkeit im gesetzlichen Sinne besteht.

Ein erst später bewilligter höherer Pflegegrad wird dadurch nicht automatisch ebenfalls dauerhaft geschützt. Die Überleitung bildet die geschützte Untergrenze. Ein Antrag auf Höherstufung des Pflegegrades bleibt möglich, wenn Ihre Selbstständigkeit weiter abnimmt und die Voraussetzungen des höheren Grades erfüllt sind.

Tabelle: Bestandsschutz / Kein Bestandsschutz

Bestandsschutz Kein Bestandsschutz Der Pflegegrad stammt aus der gesetzlichen Überleitung zum 1. Januar 2017. Der Pflegegrad wurde erstmals nach der Umstellung bewilligt; der besondere Überleitungsschutz greift dann nicht. Ein neues Gutachten ergibt einen niedrigeren Pflegegrad, aber weiterhin Pflegebedürftigkeit. Der übergeleitete Grad bleibt grundsätzlich erhalten. Ein neues Gutachten stellt fest, dass überhaupt keine Pflegebedürftigkeit mehr vorliegt. Dann kann auch der übergeleitete Pflegegrad entfallen. Geschützt ist die Einstufung, die unmittelbar aus der Überleitung hervorging. Ein später zusätzlich erreichter höherer Pflegegrad ist nicht allein wegen der früheren Überleitung ebenfalls geschützt. Bei einem Versicherungswechsel bleibt der Überleitungsschutz unter den gesetzlichen Voraussetzungen erhalten, insbesondere bei unmittelbar anschließender neuer Mitgliedschaft. Ein gewöhnlicher, erst später bewilligter Pflegegrad ist beim Kassenwechsel nicht allein durch § 140 SGB XI abgesichert.

„Kein Bestandsschutz“ meint hier den besonderen Schutz aus der Überleitung von 2017. Andere gesetzliche Schutzvorschriften können trotzdem greifen.

Fiktives Beispiel: Armin, 72, aus Hochheim am Main

Armin ist 72 Jahre alt und lebt in Hochheim am Main. Nach einem Schlaganfall erhielt er bereits 2016 Leistungen nach Pflegestufe II. Eine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz war bei ihm nicht zusätzlich festgestellt worden. Zum 1. Januar 2017 leitete ihn seine Pflegekasse deshalb in Pflegegrad 3 über.

Inzwischen kann Armin einige Alltagstätigkeiten wieder selbstständiger erledigen. Bei einer erneuten Begutachtung kommt der Medizinische Dienst nur noch zu Pflegegrad 2. Armin benötigt aber weiterhin regelmäßig Hilfe. Die Pflegekasse kündigt an, den Pflegegrad zu senken.

Armin legt seine Überleitungsmitteilung vor und verweist auf § 140 Absatz 3 SGB XI. Im fiktiven Fall erkennt die Kasse den Bestandsschutz an und belässt ihn in Pflegegrad 3.

Die bessere Beweglichkeit allein rechtfertigt keine Absenkung unter den geschützten Grad, solange weiterhin Pflegebedürftigkeit besteht.

Armins Angehörige stellen die häusliche Pflege sicher; er bezieht ausschließlich Pflegegeld. Nach den derzeitigen Beträgen erhält er bei Pflegegrad 3 monatlich 599 Euro statt 347 Euro bei Pflegegrad 2. Der Unterschied beträgt 252 Euro monatlich beziehungsweise 3.024 Euro jährlich.

Bei einer Kombination mit Pflegesachleistungen würde das anteilige Pflegegeld anders ausfallen.

Bestandsschutz verbietet keine neue Begutachtung

Auch mit einer geschützten Einstufung kann eine erneute Begutachtung stattfinden. Sie kann beispielsweise einen höheren Pflegebedarf ergeben oder klären, ob überhaupt noch Pflegebedürftigkeit besteht.

Verwechseln Sie den Schutz vor einer Rückstufung deshalb nicht mit einer Befreiung von jeder Prüfung.

Bereiten Sie aktuelle Arztberichte, Angaben zu Hilfsmitteln und konkrete Beispiele aus Ihrem Pflegealltag vor. Eine sorgfältige Vorbereitung auf den Begutachtungstermin hilft, Ihren tatsächlichen Unterstützungsbedarf zu erfassen.

Beschreiben Sie auch schwankende Einschränkungen und notwendige Hilfe an schlechten Tagen.

Ohne Überleitungsschutz darf die Kasse nicht beliebig kürzen

Wenn Sie Ihren Pflegegrad erstmals nach 2017 erhalten haben, kann eine tatsächliche Verbesserung Ihrer Selbstständigkeit zu einer Herabstufung führen. Bei der Aufhebung einer rechtmäßigen Dauerbewilligung wegen veränderter Verhältnisse verlangt § 48 SGB X jedoch eine wesentliche Änderung.

Eine bloß andere Bewertung derselben Situation reicht dafür nicht.

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Die Pflegekasse muss nachvollziehbar darlegen, was sich gegenüber der bisherigen Bewilligung verändert hat. Vergleichen Sie deshalb das frühere und das neue Gutachten.

Welche Tätigkeiten sollen Sie inzwischen selbstständig bewältigen? Trifft das im Alltag zu? Wie Sie sich gegen eine Kürzung des Pflegegrades wehren können, hängt auch von dieser Begründung ab.

Das gilt ebenso nach einer Rehabilitation. Ein Fortschritt während der Behandlung beantwortet noch nicht jede Frage zur Selbstständigkeit zu Hause.

Prüfen Sie bei einer angekündigten Herabstufung nach einer Reha, ob das Gutachten Ihren tatsächlichen Alltag berücksichtigt.

Anhörung beantworten und Widerspruchsfrist beachten

Vor einer belastenden Entscheidung muss die gesetzliche Pflegekasse Ihnen grundsätzlich Gelegenheit zur Stellungnahme geben. In dieser Anhörung können Sie bereits den Überleitungsschutz geltend machen oder Fehler im neuen Gutachten benennen.

Eine Anhörung ist noch kein Herabstufungsbescheid.

Ergeht anschließend ein entsprechender Bescheid, können Sie grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Ein Monat ist nicht dasselbe wie vier Wochen. Wahren Sie die Frist, auch wenn Ihnen Unterlagen für die Begründung noch fehlen.

Näheres zum Widerspruch gegen einen falschen Pflegegrad erläutert der verlinkte Beitrag.

Der Überleitungsschutz erfasst auch die private Pflege-Pflichtversicherung. Für Streitigkeiten mit privaten Versicherern gelten jedoch andere Verfahrenswege als das Widerspruchsverfahren gegen einen Kassenbescheid.

Beachten Sie dazu die Hinweise zu Pflegegrad-Streitigkeiten bei Privatversicherten.

Bleibt der Schutz beim Wechsel der Pflegeversicherung erhalten?

§ 140 Absatz 3 SGB XI berücksichtigt auch den Versicherungswechsel. Endet die bisherige Mitgliedschaft und beginnt die neue unmittelbar anschließend, bleibt der besondere Überleitungsschutz erhalten. Die bisherige Pflegekasse muss der neuen Kasse die Einstufung rechtzeitig mitteilen.

Entsprechende Regeln gelten für die im Gesetz genannten Wechsel zwischen privaten und sozialen Pflegeversicherungen.

Bewahren Sie die Überleitungsmitteilung dennoch selbst auf. Für gewöhnliche Einstufungen ohne diesen Sonderstatus gelten andere Regeln. Warum ein Kassenwechsel beim Pflegegrad rechtliche Fragen aufwerfen kann, zeigt der verlinkte Beitrag.

Geplanter neuer Bestandsschutz ist eine andere Regelung

Die aktuelle Pflegereform sieht nach Darstellung des Bundesgesundheitsministeriums außerdem Schutz für bereits eingestufte Personen vor: Niemand soll allein wegen neuer Schwellenwerte seinen anerkannten Pflegegrad verlieren.

Dieser geplante Schutz ist vom bestehenden Überleitungsschutz aus dem Jahr 2017 zu unterscheiden.

Stand 15. Oktober 2026 befindet sich das Pflegeneuordnungsgesetz im Gesetzgebungsverfahren. Aus der Ankündigung folgt deshalb noch kein geltender allgemeiner Schutz vor jeder Herabstufung. Der Beitrag zum geplanten Bestandsschutz bei geänderten Einstufungsgrenzen behandelt diesen gesonderten Reformansatz.

FAQ: Bestandsschutz beim Pflegegrad

Muss ich den Bestandsschutz gesondert beantragen?

Nein. Der besondere Schutz folgt bei erfüllten Voraussetzungen aus dem Gesetz. Bei einer drohenden Herabstufung sollten Sie trotzdem ausdrücklich darauf hinweisen und die Überleitungsmitteilung vorlegen.

Ist jeder seit vielen Jahren bestehende Pflegegrad geschützt?

Nein. Die Dauer des Leistungsbezugs allein begründet den Überleitungsschutz nicht. Entscheidend ist, ob Ihre Einstufung aus der gesetzlichen Umstellung zum 1. Januar 2017 stammt.

Kann ich trotz Bestandsschutz einen höheren Pflegegrad bekommen?

Ja. Wenn sich Ihr Hilfebedarf entsprechend erhöht hat, können Sie eine Höherstufung beantragen. Der Bestandsschutz verhindert keine Verbesserung Ihrer Einstufung.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium: Fragen und Antworten zum Pflegeneuordnungsgesetz.

Bundesgesundheitsministerium: Neuregelungen im Jahr 2017 im Bereich Gesundheit und Pflege.

Bundesgesundheitsministerium: Pflegegeld – Voraussetzungen und monatliche Leistungsbeträge.

Gesetze im Internet: § 140 SGB XI – Anzuwendendes Recht und Überleitung in die Pflegegrade; § 24 SGB X – Anhörung Beteiligter; § 48 SGB X – Aufhebung eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung bei Änderung der Verhältnisse; § 84 SGG – Widerspruchsfrist.

Verband der Ersatzkassen: Bestandsschutz Pflege, Stand 19. Dezember 2025.

Verbraucherzentrale: Wann kann die Pflegekasse den Pflegegrad reduzieren?, Stand 11. August 2026.