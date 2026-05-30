Pflegegrad-Höherstufung – An diesen Punkten entscheidet sich alles

Wer von Pflegegrad 2 auf Pflegegrad 3 hochgestuft wird, bekommt 252 Euro mehr Pflegegeld im Monat, also rund 3.000 Euro im Jahr. Doch über die Pflegegrad-Höherstufung entscheidet nicht der Eindruck, dass die Pflege schwerer geworden ist, sondern ein Punktesystem mit festen Schwellen.

Wer diese Schwellen kennt, weiß schon vor dem Antrag, ob sich der Aufwand lohnt, und wer zu lange wartet, verschenkt für jeden Monat bares Geld.

Wann sich eine Pflegegrad-Höherstufung wirklich lohnt

Der Pflegegrad hängt an einer einzigen Zahl: den Gesamtpunkten aus der Begutachtung, auf einer Skala von 0 bis 100. Das Begutachtungsinstrument nach § 15 SGB XI ordnet jede Person anhand dieser Punkte einem Pflegegrad zu. Die Schwellen sind im Gesetz festgelegt.

Pflegegrad 1 beginnt bei 12,5 Punkten, Pflegegrad 2 bei 27 Punkten, Pflegegrad 3 bei 47,5 Punkten, Pflegegrad 4 bei 70 Punkten und Pflegegrad 5 bei 90 Punkten. Wer aktuell bei 44 Punkten liegt und damit knapp unter Pflegegrad 3, braucht nur wenige zusätzliche Punkte, um die Schwelle zu überspringen.

Wer dagegen mitten im Punktbereich seines Grades liegt, müsste sich deutlich verschlechtern, um die nächste Stufe zu erreichen.

Der erste praktische Schritt: Wer den eigenen Punktwert aus dem letzten Gutachten kennt, kann abschätzen, wie weit der Weg zur nächsten Schwelle ist. Steht der Wert nicht im Bescheid, lässt sich das Gutachten bei der Pflegekasse anfordern. Ohne diese Zahl ist der Antrag ein Schuss ins Blaue.

Diese Module bewegen den Pflegegrad – und diese kaum

Nicht jede Verschlechterung wiegt gleich schwer. Die Begutachtung prüft sechs Lebensbereiche, doch diese Bereiche gehen sehr unterschiedlich in die Gesamtpunkte ein. Die Selbstversorgung zählt mit 40 Prozent am stärksten. Dazu zählen Waschen, Anziehen, Essen und der Toilettengang.

Der Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen, etwa Medikamente, Verbandswechsel oder Arztbesuche, zählt mit 20 Prozent.

Die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten zusammen mit Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Problemlagen fließen mit 15 Prozent ein, ebenso die Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte. Die Mobilität, also Aufstehen, Gehen und Treppensteigen, zählt dagegen nur mit 10 Prozent.

Für die Praxis heißt das: Wer plötzlich beim Waschen und Anziehen voll auf Hilfe angewiesen ist, gewinnt deutlich mehr Punkte als jemand, der nur unsicherer auf den Beinen geworden ist. Eine Verschlechterung allein bei der Mobilität reicht oft nicht über die nächste Schwelle.

Eine neu hinzugekommene Demenz oder ein steigender Hilfebedarf bei der Selbstversorgung bewegt die Punktzahl dagegen spürbar.

Der gefährliche Irrtum: Höherstufung ist kein Aufstocken

Viele Angehörige glauben, ein Höherstufungsantrag sei eine Art Nachschlag: Man meldet mehr Aufwand, und die Kasse legt etwas drauf. Das Gegenteil ist der Fall. Der Antrag löst eine vollständige neue Begutachtung der gesamten Pflegesituation aus, mit offenem Ausgang. Der Gutachter prüft nicht nur die Verschlechterung, sondern den kompletten Zustand neu.

Daraus folgt ein Risiko, das in der Beratungspraxis regelmäßig unterschätzt wird: Bei einer regulär vergebenen Einstufung kann die Neubegutachtung auch zu einer Herabstufung führen, wenn der Gutachter den Bedarf niedriger einschätzt als zuvor. Festen Schutz davor gibt es nur für eine kleine Gruppe.

Der Besitzstandsschutz greift ausschließlich für Personen, deren alte Pflegestufe zum 31. Dezember 2016 in einen Pflegegrad überführt wurde. Wer den Pflegegrad erst nach 2017 erhalten hat, und das ist die große Mehrheit, hat diesen Schutz nicht.

Hartnäckig hält sich außerdem die Vorstellung, man dürfe nur alle sechs Monate eine Höherstufung beantragen. Eine solche Wartefrist kennt das SGB XI nicht. Maßgeblich ist allein, ob sich der Pflegebedarf tatsächlich erhöht hat. Wer sich nach drei Monaten erkennbar verschlechtert, kann sofort einen Antrag stellen, ohne ein halbes Jahr abzuwarten.

So bereiten Sie die Begutachtung gezielt vor

Da der Antrag eine echte Neuprüfung auslöst, entscheidet die Vorbereitung über das Ergebnis. Wichtigste Grundlage ist ein Pflegetagebuch, das über mehrere Wochen konkret festhält, bei welchen Verrichtungen wie viel Hilfe nötig ist.

Wer notiert, dass die Mutter morgens komplett gewaschen und angekleidet werden muss, nachts zur Toilette begleitet wird und ihre Medikamente vergisst, liefert dem Gutachter genau die Punkte, die in den schwer gewichteten Modulen zählen.

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Beim Termin sollten aktuelle ärztliche Befunde, Entlassungsberichte aus Klinik oder Reha und der Medikamentenplan bereitliegen. Sinnvoll ist eine kostenlose Pflegeberatung vor dem Antrag, um den Fall realistisch einschätzen zu lassen. So lässt sich vermeiden, dass ein aussichtsloser Antrag den bestehenden Pflegegrad gefährdet.

Ein Beispiel: Helga R., 79, aus Hannover hat seit zwei Jahren Pflegegrad 2 und bekommt 347 Euro Pflegegeld im Monat. Nach einem Oberschenkelhalsbruch braucht sie dauerhaft Hilfe beim Waschen, Anziehen und beim Toilettengang.

Weil all das in das mit 40 Prozent gewichtete Modul Selbstversorgung fällt, steigt ihr Punktwert deutlich, die Begutachtung ergibt Pflegegrad 3. Ihr Pflegegeld klettert von 347 auf 599 Euro, also 252 Euro mehr im Monat. Wäre nur ihre Gehfähigkeit schlechter geworden, hätte derselbe Dokumentationsaufwand kaum gereicht.

Antrag, Fristen und Verzug der Pflegekasse

Der Antrag auf Höherstufung ist formlos. Ein Anruf, eine E-Mail oder ein kurzes Schreiben an die Pflegekasse genügt, mit dem Hinweis, dass sich der Pflegebedarf erhöht hat und eine Neueinstufung beantragt wird. Entscheidend ist der Zeitpunkt:

Die höhere Leistung fließt ab dem Monat der Antragstellung, nicht rückwirkend ab dem Tag der Verschlechterung. Wer zwei Monate zögert, verliert beim Sprung von Pflegegrad 2 auf 3 rund 500 Euro, die nicht zurückkommen.

Die Pflegekasse muss innerhalb von 25 Arbeitstagen entscheiden. Hält sie diese Frist nicht ein und hat sie die Verzögerung zu vertreten, schuldet sie nach § 18c SGB XI für jede begonnene Woche 70 Euro. Diese Pauschale gilt allerdings nicht für Heimbewohner, bei denen bereits mindestens Pflegegrad 2 festgestellt ist.

Lehnt die Kasse die Höherstufung ab oder bleibt sie unter dem erhofften Grad, ist Widerspruch innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheids möglich.

Wichtig bei einer drohenden Herabstufung: Widerspruch und Klage haben in der Pflegeversicherung aufschiebende Wirkung nach § 86a SGG. Solange das Verfahren läuft, bleibt der bisherige Pflegegrad bestehen und das Pflegegeld wird weitergezahlt.

Wer mehr Pflege leistet, sollte den höheren Grad einfordern, sobald die Verschlechterung im Alltag belegbar ist. Ein Antrag ohne echte Veränderung und ohne Dokumentation riskiert dagegen den bestehenden Pflegegrad.

Häufige Fragen zur Pflegegrad-Höherstufung

Geht die Begutachtung auch schneller, wenn die Lage akut ist?

Ja. Liegt die pflegebedürftige Person im Krankenhaus oder in einer Reha und ist die Versorgung nach der Entlassung gefährdet, muss die Begutachtung binnen fünf Arbeitstagen erfolgen. In der Hospizversorgung oder ambulanten Palliativversorgung gilt: unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche.

Steigt mit dem höheren Pflegegrad auch das Budget für den Pflegedienst?

Ja, und zwar stärker als das Pflegegeld. Die Pflegesachleistung für einen ambulanten Pflegedienst springt von 796 Euro bei Pflegegrad 2 auf 1.497 Euro bei Pflegegrad 3. Wer einen Dienst einsetzt, gewinnt durch die Höherstufung über 700 Euro monatliches Budget.

Quellen

Sozialgesetzbuch XI: § 15 Ermittlung des Grades der Pflegebedürftigkeit, Begutachtungsinstrument

Sozialgesetzbuch XI: § 18c Entscheidung über den Antrag, Fristen

Sozialgesetzbuch XI: § 14 Begriff der Pflegebedürftigkeit

Sozialgerichtsgesetz: § 86a Aufschiebende Wirkung

vdek: Glossar Gesundheitswesen, Bestandsschutz Pflege

Deutscher Pflegebeistand: Pflegegeld- und Pflegesachleistungsbeträge 2026