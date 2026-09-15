Pflegegrad nicht sicher – nach Wechsel der Krankenkasse kam die Abstufung

Wer seit Jahren Pflegegeld bekommt und seine Krankenkasse wechselt, rechnet normalerweise nicht damit, dass plötzlich auch der anerkannte Pflegegrad wieder zum Thema wird. Ein Beschluss des Bundessozialgerichts zeigt jedoch, dass der bisherige Bescheid nicht in jedem Fall Schutz gegenüber der neuen Pflegekasse bietet.

Das BSG hat mit Beschluss vom 27. Februar 2026, Az. B 3 P 14/25 BH, bestätigt, dass die neue Pflegekasse nicht allein deshalb Pflegegeld zahlen muss, weil die vorherige Kasse die Leistung bereits bewilligt hatte.Selbst ein unveränderter Gesundheitszustand führt nicht automatisch dazu, dass die frühere Entscheidung die neue Pflegekasse bindet.

BSG bestätigt: Der alte Pflegegeldbescheid bindet die neue Kasse nicht automatisch

Der Beschluss ist für Pflegebedürftige wichtig, weil viele davon ausgehen, ein einmal anerkannter Pflegegrad müsse bei einem Kassenwechsel unverändert fortgeführt werden. Genau einen solchen uneingeschränkten Bestandsschutz gibt es nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts grundsätzlich nicht.

Das BSG verweist dabei auf seine bereits länger bestehende Rechtsprechung vom 13. Mai 2004, Az. B 3 P 3/03 R. Danach entfaltet eine Bewilligungsentscheidung grundsätzlich Bindungswirkung innerhalb des bisherigen Versicherungsverhältnisses, nicht automatisch gegenüber einem neu zuständigen Versicherungsträger.

Der Beschluss von 2026 schafft die Regel nicht erst neu

Der Fall sollte deshalb nicht so verstanden werden, als habe das Bundessozialgericht 2026 erstmals einen neuen Zugriff der Pflegekassen auf bereits bestehende Pflegegrade geschaffen. Vielmehr bestätigt der Beschluss eine Rechtsauffassung, auf die sich das Gericht bereits seit vielen Jahren stützt.

Im Verfahren ging es zudem um eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision und um Prozesskostenhilfe. Das BSG stellte dabei fest, dass die Rechtsfrage bereits geklärt sei und verwies ausdrücklich auf die ältere Rechtsprechung zum fehlenden allgemeinen Bestandsschutz nach einem Kassenwechsel.

Neue Pflegekasse darf die Voraussetzungen erneut prüfen

Für Betroffene bedeutet das jedoch nicht, dass jeder Krankenkassenwechsel automatisch zu einer kompletten Neubegutachtung führt. Die aufnehmende Pflegekasse kann ein bestehendes Pflegegutachten grundsätzlich anerkennen und den bisherigen Pflegegrad auf dieser Grundlage weiter berücksichtigen.

Der GKV-Spitzenverband stellt in seinem aktuellen Rundschreiben zugleich klar, dass die neue Pflegekasse die Leistungsvoraussetzungen erneut prüfen darf, wenn sie dies für erforderlich hält. Eine neue Prüfung ist damit möglich, aber keineswegs bei jedem Kassenwechsel zwingend vorgeschrieben.

Altes Gutachten kann übernommen werden

Das ist für Versicherte eine wichtige Einschränkung der zunächst beunruhigend klingenden BSG-Rechtsprechung. Ein Wechsel der Krankenkasse führt in der Praxis deshalb nicht automatisch dazu, dass der bisherige Pflegegrad verloren geht oder ein neuer Hausbesuch des Medizinischen Dienstes stattfinden muss.

Innerhalb der sozialen Pflegeversicherung gelten dieselben Regeln zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit und zur Zuordnung eines Pflegegrades. Deshalb kann die neue Pflegekasse das bereits vorhandene Gutachten grundsätzlich ihrer eigenen Entscheidung zugrunde legen.

Situation Folge nach dem Kassenwechsel Was Betroffene beachten sollten Vorhandenes aktuelles Pflegegutachten Kann von der neuen Pflegekasse anerkannt werden Bescheid und Gutachten vollständig aufbewahren Neue Pflegekasse hält Prüfung für erforderlich Erneute Prüfung der Voraussetzungen ist möglich An Begutachtung mitwirken und Pflegebedarf dokumentieren Gesundheitszustand unverändert Allein daraus folgt kein allgemeiner Bestandsschutz Nicht nur auf den alten Bescheid verweisen Besonderer Überleitungsschutz aus dem Jahr 2017 Es gelten besondere gesetzliche Schutzvorschriften Prüfen, ob § 140 SGB XI greift

Unveränderter Gesundheitszustand reicht allein nicht aus

Besonders überraschend ist der BSG-Beschluss für Menschen, deren Pflegebedarf seit Jahren gleich geblieben ist. Der Gedanke liegt nahe, dass die neue Pflegekasse dann zwingend zu demselben Ergebnis gelangen müsse wie die vorherige Kasse.

Rechtlich reicht allein die Aussage „Mein Zustand hat sich nicht verändert“ jedoch nicht aus, um eine Bindung an den früheren Bescheid zu begründen. Die neue Pflegekasse muss über den Leistungsanspruch innerhalb des nun bestehenden Versicherungsverhältnisses entscheiden.

Trotzdem darf die Pflegekasse nicht willkürlich herunterstufen

Aus der fehlenden Bindung folgt kein Freibrief, einen Pflegegrad ohne sachliche Grundlage zu reduzieren oder Pflegegeld einfach einzustellen. Auch die neue Kasse muss die gesetzlichen Voraussetzungen des SGB XI beachten und ihre Entscheidung nachvollziehbar begründen.

Kommt es zu einer neuen Begutachtung, muss weiterhin anhand der gesetzlich vorgesehenen Kriterien geprüft werden, wie selbstständig die versicherte Person ihren Alltag bewältigen kann. Eine andere Einschätzung muss daher auf den tatsächlichen Feststellungen des Verfahrens beruhen.

Ein bereits vorhandenes Gutachten wird besonders wichtig

Wer die Krankenkasse wechseln möchte, sollte deshalb den bisherigen Pflegegradbescheid und das vollständige Pflegegutachten griffbereit haben. Gerade ein ausführliches Gutachten kann zeigen, welche Einschränkungen bereits festgestellt wurden und weshalb der bisherige Pflegegrad vergeben wurde.

Informationen dazu, wie eine Pflegebegutachtung funktioniert und welche Leistungen mit dem jeweiligen Pflegegrad verbunden sind, finden Betroffene auch im Beitrag „Pflegegeld 2026: Höhe, Pflegegrade, Antrag und alle Leistungen“. Wer das Gutachten kennt, kann bei einer erneuten Prüfung außerdem schneller erkennen, ob wichtige Einschränkungen plötzlich anders bewertet wurden.

Bei einer Neubegutachtung sollten Betroffene genau hinschauen

Fordert die neue Pflegekasse eine erneute Begutachtung, sollte diese nicht ignoriert werden. Das BSG weist in seinem Beschluss ausdrücklich darauf hin, dass fehlende Mitwirkung im Pflegeverfahren erhebliche Folgen bis hin zur Versagung einer Leistung haben kann.

Betroffene sollten deshalb den tatsächlichen Hilfebedarf möglichst konkret darstellen und nicht nur Diagnosen aufzählen. Entscheidend ist vor allem, welche Tätigkeiten im Alltag nur mit Unterstützung, teilweise oder überhaupt nicht mehr selbstständig möglich sind.

Ein schlechter Tag ist nicht nötig, um den Pflegebedarf nachzuweisen

Bei der Begutachtung sollte die Alltagssituation realistisch beschrieben werden, einschließlich regelmäßig auftretender schlechter Phasen. Wer Schwierigkeiten aus Scham oder Gewohnheit verharmlost, kann dadurch ein Pflegebild vermitteln, das nicht dem tatsächlichen Unterstützungsbedarf entspricht.

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Auch Angehörige können wichtige Hinweise geben, wenn sie im Alltag regelmäßig helfen. Welche Grenzen bei Fragen und Untersuchungen während einer Begutachtung gelten, erläutert unser Beitrag „Pflegegrad: Diese Fragen des Gutachters gehen eindeutig zu weit“.

Besondere Ausnahme für alte Pflegestufen aus der Zeit vor 2017

Eine wichtige Ausnahme darf bei dem Thema nicht übersehen werden. Für Menschen, deren frühere Pflegestufe zum 1. Januar 2017 gesetzlich in einen Pflegegrad übergeleitet wurde, enthält § 140 Abs. 3 SGB XI einen besonderen Schutz.

Dieser übergeleitete Pflegegrad bleibt grundsätzlich auch bei einer späteren Begutachtung erhalten, solange nicht ein höherer Pflegegrad festgestellt wird oder Pflegebedürftigkeit nach dem neuen Recht vollständig entfällt. Bei einer unmittelbar anschließenden neuen Mitgliedschaft gilt diese Regel ausdrücklich auch beim Wechsel der Pflegekasse.

Deshalb sind nicht alle Pflegebedürftigen gleich betroffen

Ob ein Kassenwechsel tatsächlich ein Risiko für den bisherigen Pflegegrad darstellt, hängt deshalb auch davon ab, wann und auf welcher Grundlage die Einstufung erfolgt ist. Ein nach 2017 regulär festgestellter Pflegegrad ist rechtlich anders zu beurteilen als ein Pflegegrad, der aus einer früheren Pflegestufe übergeleitet wurde.

Auch der GKV-Spitzenverband weist ausdrücklich darauf hin, dass der besondere übergeleitete Pflegegrad von der aufnehmenden Pflegekasse zu übernehmen ist. Diese Ausnahme kann für langjährig Pflegebedürftige von erheblicher Bedeutung sein.

Was passiert, wenn die neue Pflegekasse einen niedrigeren Pflegegrad feststellt?

Ergeht tatsächlich ein Bescheid mit einem niedrigeren Pflegegrad oder einer vollständigen Ablehnung, sollten Betroffene den Bescheid nicht ungeprüft hinnehmen. In der Regel kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden, sofern der Bescheid eine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung enthält.

Wie Betroffene gegen eine zu niedrige Einstufung vorgehen können, erläutert ausführlich der Beitrag „Pflegegrad zu niedrig: Widerspruch und Neuantrag zusammen stellen“. Dabei sollte insbesondere geprüft werden, an welchen Punkten das neue Gutachten vom bisherigen Gutachten abweicht.

Ein Vergleich beider Gutachten kann Fehler sichtbar machen

Wurde derselbe Hilfebedarf früher höher bewertet, sollte die neue Einschätzung genau nachvollzogen werden. Unterschiede können beispielsweise entstehen, wenn alltägliche Einschränkungen nicht vollständig erfasst oder einzelne Bereiche anders eingeordnet wurden.

Auch bei einer Herabstufung lohnt sich deshalb ein genauer Blick auf Bescheid und Gutachten. Weitere Hinweise dazu finden sich im Beitrag „Pflegegrad-Herabstufung: Widerspruch gegen die niedrigere Einstufung“.

Widerspruch bedeutet nach einem Kassenwechsel nicht automatisch sichere Weiterzahlung

Betroffene sollten allerdings unterscheiden, ob die bisher zuständige Pflegekasse einen bestehenden Bescheid abändert oder ob nach einem Kassenwechsel ein neuer Versicherungsträger erstmals über den Anspruch entscheidet. Gerade im zweiten Fall sollte nicht ohne Prüfung davon ausgegangen werden, dass allein ein Widerspruch automatisch die bisherige Zahlungshöhe garantiert.

Droht durch die Entscheidung der neuen Pflegekasse kurzfristig der Verlust wichtiger Pflegeleistungen, kann deshalb eine sozialrechtliche Beratung sinnvoll sein. In besonders dringenden Fällen kommt zusätzlich gerichtlicher Eilrechtsschutz vor dem Sozialgericht in Betracht.

Kassenwechsel sollte deshalb vorbereitet werden

Ein Krankenkassenwechsel bleibt auch für Pflegebedürftige möglich und sollte wegen des BSG-Beschlusses nicht grundsätzlich vermieden werden. Wer bereits Pflegegeld erhält, sollte den Wechsel jedoch sorgfältiger vorbereiten als ein Versicherter ohne laufende Pflegeleistungen.

Besonders sinnvoll ist es, Pflegegradbescheid, vollständiges Gutachten, aktuelle ärztliche Unterlagen und eine Dokumentation des tatsächlichen Hilfebedarfs aufzubewahren. Fordert die neue Pflegekasse Unterlagen oder eine erneute Begutachtung an, kann dadurch schneller auf die bisher festgestellten Einschränkungen verwiesen werden.

Fazit: Kassenwechsel bedeutet nicht automatisch Verlust des Pflegegrades

Der BSG-Beschluss vom 27. Februar 2026 ist kein Grund für Panik, aber eine wichtige Warnung vor einem verbreiteten Missverständnis. Ein alter Pflegegeldbescheid bindet eine neue Pflegekasse grundsätzlich nicht allein deshalb, weil der Gesundheitszustand unverändert geblieben ist.

In der Praxis kann das bisherige Pflegegutachten übernommen werden, sodass keineswegs jeder Wechsel eine neue Begutachtung auslöst. Kommt es dennoch zu einer neuen Prüfung, sollten Pflegebedürftige ihre Unterlagen vollständig vorlegen und einen abweichenden Bescheid sehr genau kontrollieren.

Häufige Fragen zum Pflegegrad nach einem Kassenwechsel

Muss nach jedem Krankenkassenwechsel der Pflegegrad neu begutachtet werden?

Nein, eine automatische Neubegutachtung ist nicht vorgeschrieben. Die neue Pflegekasse kann das vorhandene Gutachten grundsätzlich anerkennen, darf die Leistungsvoraussetzungen aber erneut prüfen, wenn sie dies für notwendig hält.

Bleibt mein Pflegegrad sicher, wenn sich mein Gesundheitszustand nicht verändert hat?

Ein unveränderter Gesundheitszustand führt nach der BSG-Rechtsprechung allein nicht dazu, dass der alte Bewilligungsbescheid die neue Pflegekasse bindet. Die bisherigen medizinischen und pflegerischen Feststellungen sind dennoch wichtige Unterlagen für eine erneute Entscheidung.

Gibt es Pflegegrade, die nach einem Kassenwechsel besonders geschützt sind?

Ja, für Pflegegrade, die zum 1. Januar 2017 aus den früheren Pflegestufen übergeleitet wurden, gilt der besondere Schutz des § 140 Abs. 3 SGB XI. Dieser Schutz gilt unter den gesetzlichen Voraussetzungen ausdrücklich auch bei einem unmittelbar anschließenden Wechsel der Pflegeversicherung.