Pflegeleistungen: Das fragt der Gutachter – So bereitest Du Dich vor

Lesedauer 4 Minuten

Wer einen Antrag auf Pflegeleistungen stellt, steht oft rasch vor dem nächsten Schritt: dem Termin mit dem Medizinischen Dienst (MD).

Bei dieser Begutachtung entscheidet sich, welchen Pflegegrad man am Ende erhält und damit auch, in welchem Umfang Leistungen gewährt werden. Eine gute Vorbereitung kann hier entscheidend sein. Nachfolgend zeigen wir, welche Fragen gestellt werden und wie die Begutachtung im Detail abläuft.

Sorgfältige Vorbereitung ist sehr wichtig

Oft unterschätzen Antragstellende die Bedeutung einer strukturierten Vorbereitung auf die Begutachtung. In der Praxis kann es vorkommen, dass Menschen ihre Einschränkungen verharmlosen oder bestimmte Details unter den Tisch fallen, weil sie im Alltag längst zur Gewohnheit geworden sind.

Das Ergebnis: Ein zu niedriger Pflegegrad, der weder den tatsächlichen Bedürfnissen noch der täglichen Pflegearbeit gerecht wird.

Wichtiger Hinweis: Als Pflegebedürftige oder Angehörige sollten Sie immer ehrlich sein und nichts beschönigen. Übertriebene Schilderungen sind jedoch ebenso wenig ratsam. Eine gute Hilfestellung ist das Führen eines Pflegetagebuchs, in dem alle pflegerischen Handgriffe und Hilfestellungen festgehalten werden. So geraten im Begutachtungsgespräch keine wichtigen Aspekte in Vergessenheit.

Wie wird der Pflegegrad berechnet?

Die rein medizinische Diagnose steht bei der Bemessung des Pflegegrads gar nicht im Vordergrund. Entscheidend ist, welche Tätigkeiten die pflegebedürftige Person im Alltag noch selbstständig ausführen kann und wo Unterstützung in welcher Form notwendig ist. Darum arbeitet der Gutachter oder die Gutachterin mit einem Modulsystem, das verschiedene Lebensbereiche berücksichtigt.

Welche Module gibt es?

Es existieren insgesamt acht Module. Wichtig für die Vergabe des Pflegegrads sind jedoch nur sechs davon (Module 1 bis 6).

Die Module 7 und 8 werden zwar erfragt, gehen jedoch nicht in die eigentliche Pflegegrad-Berechnung ein. Stattdessen dienen sie der Ermittlung möglicher Vorsorgemaßnahmen (Prävention) und Rehabilitationsmöglichkeiten.

Die 6 relevanten Module im Überblick:

Mobilität Kognitive und kommunikative Fähigkeiten Verhaltensweisen und psychische Problemlagen Selbstversorgung Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte

Anhand der in jedem Modul vergebenen Punkte und einer bestimmten Gewichtung (bzw. Umrechnungstabelle) ergibt sich eine Gesamtpunktzahl. Diese Gesamtpunktzahl führt schließlich zum entsprechenden Pflegegrad (1 bis 5). Welche Fragen stellt der Medizinische Dienst konkret?

Modul 1: Mobilität – „Wie selbständig ist die Fortbewegung?“

In diesem ersten Bereich geht es um die Fähigkeit, sich zu bewegen und grundlegende körperliche Positionen zu verändern. Die Gutachterin oder der Gutachter fragt beispielsweise:

Kann sich die Person alleine umdrehen und aufsetzen, etwa im Bett?

Kann sie Treppen steigen oder selbständig von einem Zimmer ins andere gelangen (ggf. mit Hilfsmitteln wie Rollator oder Rollstuhl)?

Das Ausmaß der Hilfe, die benötigt wird, um diese Tätigkeiten zu erledigen, entscheidet letztlich über die Punktvergabe.

Modul 2: Kognitive und kommunikative Fähigkeiten – „Was wird verstanden, was kann ausgedrückt werden?“

Hier prüft der Gutachter, ob die pflegebedürftige Person sich zeitlich und räumlich orientieren kann, ob sie vertraute Menschen erkennt und ob sie in der Lage ist, Informationen zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren. Typische Fragen sind:

Erkennt die Person nahestehende Familienmitglieder auf Fotos?

Kann sie Gesprächen folgen oder selbst äußern, was sie braucht?

Modul 3: Verhaltensweisen und psychische Problemlagen – „Wie wirkt sich das Verhalten auf den Pflegebedarf aus?“

In diesem Modul geht es um mögliche Verhaltensauffälligkeiten oder psychische Probleme. Beispiele:

Nächtliche Unruhe oder Weglauftendenzen

Selbstverletzendes Verhalten oder Aggressivität

Wahnvorstellungen, Ängste oder andere psychische Beeinträchtigungen

Diese Faktoren spielen eine große Rolle, weil sie oft zu einem erhöhten Betreuungsaufwand führen, selbst wenn eine Person körperlich noch recht mobil ist.

Modul 4: Selbstversorgung – „Was kann der Mensch bei Körperpflege und Ernährung noch alleine?“

Im Mittelpunkt steht hier, inwieweit die pflegebedürftige Person sich selbst versorgen kann: Duschen, Waschen, An- und Auskleiden, Essen und Trinken. Auch komplexere Pflegemaßnahmen können dazugehören, etwa der Umgang mit einem Stoma oder einer Sondenernährung.

Modul 5: Krankheits- oder therapiebedingte Anforderungen – „Welche Hilfe braucht es bei medizinischen Behandlungen?“

Hier erfasst der Gutachter, ob Hilfe bei folgenden Punkten nötig ist:

Einnahme von Medikamenten oder Messung von Blutzucker bzw. Blutdruck

Wundversorgung oder Injektionen (z.B. Insulinspritzen)

Organisation und Begleitung zu Arztterminen oder Therapien

Gerade für Menschen mit mehreren chronischen Erkrankungen kann dieser Punkt sehr bedeutsam sein, weil der begleitende Aufwand im Alltag schnell ansteigt.

Modul 6: Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte – „Wie selbständig werden Alltag und soziale Kontakte bewältigt?“

Dieser Bereich beleuchtet, ob und wie die pflegebedürftige Person in der Lage ist, den Tagesablauf zu strukturieren oder Kontakte zu pflegen. Typische Fragen:

Kann sie ihre Freizeitaktivitäten planen und sich selbst beschäftigen?

Muss sie bei sozialen Kontakten angeleitet oder begleitet werden?

Wozu dienen Modul 7 und 8?

Die beiden verbleibenden Module fließen nicht in die Bewertung des Pflegegrads ein, liefern jedoch wichtige Hinweise für Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen:

Modul 7: Außerhäusliche Aktivitäten – Hier wird geprüft, ob die Person beispielsweise öffentliche Verkehrsmittel nutzen, kulturelle Veranstaltungen besuchen oder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann.

– Hier wird geprüft, ob die Person beispielsweise öffentliche Verkehrsmittel nutzen, kulturelle Veranstaltungen besuchen oder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. Modul 8: Haushaltsführung – Erfasst Fähigkeiten wie das Zubereiten von Mahlzeiten, den Einkauf, Behördengänge sowie das Waschen und Aufräumen.

Hieraus ergeben sich oft Hinweise, welche Unterstützung oder Prävention hilfreich wäre, damit die Person möglichst lange weitgehend selbständig bleibt.

Wie sollte man die Fragen beantworten?

Ehrlichkeit steht an erster Stelle: Wer Probleme verharmlost, riskiert einen zu niedrigen Pflegegrad. Wer hingegen maßlos übertreibt, macht sich unglaubwürdig und setzt das Vertrauensverhältnis zum Gutachter aufs Spiel.

Verharmlosen vermeiden: Gerade ältere Menschen neigen oft dazu, bestimmte Einschränkungen nicht zugeben zu wollen. Doch nur bei realistischer Darstellung kann der tatsächliche Unterstützungsbedarf erfasst werden.

Gerade ältere Menschen neigen oft dazu, bestimmte Einschränkungen nicht zugeben zu wollen. Doch nur bei realistischer Darstellung kann der tatsächliche Unterstützungsbedarf erfasst werden. Konzentration auf den Alltag: Beschreiben Sie authentisch, was nicht mehr ohne fremde Hilfe gelingt – sei es das Aufstehen, Zähneputzen oder Einkaufen.

Ein Pflegetagebuch ist hier ein wertvolles Instrument: Wenn Sie vor dem Termin über ein bis zwei Wochen hinweg alle pflegerischen Tätigkeiten und Hilfestellungen notieren, können Sie beim Begutachtungsgespräch konkret Auskunft geben.

Welche zusätzlichen Informationsquellen helfen bei der Vorbereitung?

Um den eigenen Pflegegrad vorab grob zu ermitteln, können Sie den sogenannten Pflege-Check nutzen. Dieser bietet eine Übersicht über die typischen Fragen und ermöglicht es, erste Punkte einzuschätzen.

Tipp: Wenn Sie in einer besonderen Situation stecken – etwa weil der Pflegebedürftige den eigenen Pflegebedarf konsequent herunterspielt oder bei seltenen Krankheitsbildern – kann es helfen, weitere professionelle Beratung einzuholen. Spezifische Fallbeispiele finden Sie in ergänzenden Ratgebern oder speziellen Videos, in denen besondere Pflegesituationen erläutert werden.

Was tun, wenn das Ergebnis nicht den Erwartungen entspricht?

Sollten Sie nach der Begutachtung oder nach Erhalt des Bescheids den Eindruck haben, dass der Pflegegrad zu niedrig ausfällt, besteht die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Auch dabei hilft eine ausführliche Dokumentation – etwa durch das Pflegetagebuch.

Gute Vorbereitung ist alles

Der Termin mit dem Medizinischen Dienst (MD) ist ein zentraler Schritt im Prozess der Pflegegrad-Feststellung. Wer sich vorab informiert und strukturiert vorgeht, erhöht die Wahrscheinlichkeit, den tatsächlich benötigten Pflegegrad zu erhalten. Dazu gehören:

Ein Pflegetagebuch mit allen relevanten Pflegeschritten und Hilfestellungen.

mit allen relevanten Pflegeschritten und Hilfestellungen. Das Durchgehen der Module und Überlegen, inwieweit Unterstützung erforderlich ist.

und Überlegen, inwieweit Unterstützung erforderlich ist. Die Ehrlichkeit im Gespräch, um nichts zu beschönigen oder zu übertreiben.

So sind Sie bestens gerüstet und stellen sicher, dass Ihnen bzw. Ihren Angehörigen alle Leistungen zukommen, die zustehen. Sollte dennoch Unsicherheit bestehen, kann eine ergänzende Beratung oder ein Blick in weiterführende Ratgeber und Videos Klarheit verschaffen.

Bleiben Sie bei all dem zuversichtlich: Eine kompetente Vorbereitung schafft Klarheit und sichert Unterstützung für den Alltag.