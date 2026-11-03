Hilfe ab Pflegegrad 1 geplant – Pflegereform garantiert davon nichts

Wer einen Angehörigen zu Hause pflegt, kennt das Problem. Nach einem Krankenhausaufenthalt werden plötzlich zusätzliche Hilfen gebraucht, doch niemand fühlt sich für die Organisation zuständig. Eine neue Pflegebegleitung soll Familien ab 2029 genau dabei unterstützen. Der Deutsche Pflegerat warnt allerdings, dass die geplanten Regelungen neue Probleme schaffen könnten.

In einer Stellungnahme vom 1. November 2026 fordert der Verband klare Zuständigkeiten und mehr Verantwortung für qualifizierte Pflegefachkräfte. Andernfalls könnten wichtige Informationen verloren gehen, mehrere Stellen dieselben Aufgaben übernehmen oder notwendige Hilfen ausbleiben. Noch ist die Reform nicht beschlossen. Am 5. November soll der Bundestag erstmals darüber beraten.

Was die neue Pflegebegleitung ab 2029 leisten soll

Die Bundesregierung plant mit dem Pflegeneuordnungsgesetz eine längerfristige Unterstützung für Menschen, die zu Hause gepflegt werden. Auch pflegende Angehörige und andere nahestehende Pflegepersonen sollen davon profitieren. Der Anspruch soll nach dem Regierungsentwurf bereits ab Pflegegrad 1 bestehen.

Die Pflegebegleitung soll den Unterstützungsbedarf feststellen, Hilfen koordinieren und die Versorgung regelmäßig überprüfen. Auch nach einem Krankenhausaufenthalt oder bei einer plötzlichen Verschlechterung der Pflegesituation soll sie Familien unterstützen.

Bei besonders schwierigem Unterstützungsbedarf ist ein intensiveres Fallmanagement vorgesehen. Dabei soll eine Pflegebegleitperson helfen, Leistungen verschiedener Träger zu beantragen, passende Angebote zu finden und die Versorgung aufeinander abzustimmen.

Über die geplanten Leistungen haben wir bereits im Beitrag zur neuen Pflegebegleitung für pflegende Angehörige berichtet. Die aktuelle Kritik des Pflegerats betrifft nun vor allem die Frage, wer bei dieser Unterstützung die fachliche Verantwortung tragen soll.

Pflegerat befürchtet neue Probleme statt besserer Versorgung

Der Deutsche Pflegerat begrüßt die Idee einer längerfristigen Begleitung, sieht im Regierungsentwurf aber erhebliche Schwachstellen. Besonders kritisch bewertet der Verband die fehlende Klarheit bei der Verteilung pflegefachlicher Aufgaben.

Nach Einschätzung des Pflegerats besteht die Gefahr, dass unterschiedliche Stellen eigene Planungen erstellen, ohne ihre Erkenntnisse ausreichend miteinander abzustimmen. Dadurch könnten wichtige Informationen verloren gehen oder notwendige Maßnahmen zu spät erfolgen.

Ein fiktives Beispiel verdeutlicht das Problem. Eine pflegebedürftige Frau wird nach einem Krankenhausaufenthalt entlassen und benötigt zusätzliche Unterstützung. Der ambulante Pflegedienst erstellt eine Pflegeplanung, während eine andere Stelle die weitere Versorgung organisiert.

Wenn die Beteiligten ihre Einschätzungen nicht abstimmen, könnten unterschiedliche Vorstellungen darüber entstehen, welche Hilfe erforderlich ist. Angehörige müssten dann womöglich selbst klären, wer welche Aufgabe übernimmt.

Genau solche Schwierigkeiten möchte der Pflegerat verhindern. Die neue Pflegebegleitung müsse deshalb als zusammenhängender Unterstützungsprozess gestaltet werden, bei dem Zuständigkeiten und Informationswege festgelegt sind.

Pflegefachliche Aufgaben dürfen nicht beliebig verteilt werden

Der Pflegerat verweist auf § 4 des Pflegeberufegesetzes. Danach sind bestimmte Tätigkeiten qualifizierten Pflegefachpersonen vorbehalten. Dazu gehören die Feststellung des individuellen Pflegebedarfs, die Pflegeplanung und die Steuerung des Pflegeprozesses.

Diese Tätigkeiten dürfen beruflich nur Personen ausführen, die über die erforderliche Berufserlaubnis verfügen. Auch Arbeitgeber müssen sicherstellen, dass sie solche Aufgaben nicht unberechtigten Beschäftigten übertragen.

Allerdings bedeutet das nicht, dass sämtliche Aufgaben der neuen Pflegebegleitung ausschließlich Pflegefachpersonen übernehmen müssten. Sozialrechtliche Beratung, die Koordination von Leistungsansprüchen und andere Unterstützungsaufgaben können weiterhin von entsprechend qualifizierten Fachkräften unterschiedlicher Berufsgruppen erbracht werden.

Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen einer pflegefachlichen Planung und der übergreifenden Organisation von Hilfen. Beide Bereiche müssen zusammenarbeiten, dürfen aber nicht miteinander verwechselt werden.

Der Pflegerat fordert deshalb, dass der Gesetzgeber die Verantwortung für pflegefachliche Entscheidungen ausdrücklich regelt und die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen verbindlich ausgestaltet.

Eine feste Ansprechperson ist noch nicht garantiert

Eine weitere Forderung betrifft die Kontinuität der Pflegebegleitung. Pflegebedürftige und Angehörige sollen nach den Vorstellungen des Pflegerats möglichst eine verlässliche pflegefachliche Ansprechperson haben.

Dafür schlägt der Verband insbesondere den Einsatz von Pflegefachpersonen mit erweiterten Kompetenzen vor. Dazu zählen sogenannte Advanced Practice Nurses und Community Health Nurses, die komplexe gesundheitliche und pflegerische Situationen begleiten können.

Der Regierungsentwurf sieht zwar vor, dass die Pflegekasse nach der erstmaligen Feststellung eines Pflegegrades eine Kontaktperson benennt und einen Termin anbietet. Daraus ergibt sich jedoch noch keine verbindliche Zusage, dass dieselbe Fachperson eine Familie über längere Zeit begleitet.

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Nach dem Entwurf sollen die Pflegekassen die neue Leistung organisieren. Pflegestützpunkte, Kommunen und weitere Anbieter können dabei Aufgaben übernehmen.

Der Pflegerat möchte verhindern, dass sich aus dieser Zusammenarbeit zusätzliche Zuständigkeitswechsel ergeben. Eine kontinuierliche pflegefachliche Fallführung soll deshalb bei entsprechendem Bedarf ausdrücklich geprüft werden.

Die bisherige Pflegeberatung bietet bereits umfangreiche Unterstützung

Für Pflegebedürftige ist wichtig, dass es auch heute schon einen Anspruch auf individuelle Pflegeberatung gibt. Nach § 7a SGB XI können Pflegeberater den Hilfebedarf erfassen, einen individuellen Versorgungsplan erstellen und dessen Umsetzung begleiten.

Die bestehende Beratung ist damit mehr als ein Gespräch über Pflegegeld oder verfügbare Leistungen. Sie kann auch die Abstimmung mit anderen Leistungsträgern und die Überprüfung bereits organisierter Hilfen umfassen.

Daneben gibt es Beratungsbesuche nach § 37 Absatz 3 SGB XI. Sie dienen insbesondere dazu, die Qualität der häuslichen Pflege zu sichern und pflegende Angehörige praktisch zu unterstützen.

Auch individuelle Schulungen nach § 45 SGB XI stehen zur Verfügung. Dort können Angehörige beispielsweise lernen, wie sie bestimmte pflegerische Tätigkeiten sicher durchführen.

Die neue Pflegebegleitung soll diese bisher getrennt geregelten Angebote enger verbinden und um weitere Aufgaben ergänzen. Der Pflegerat fordert, dass vorhandene Beratungsstellen und qualifizierte ambulante Anbieter dabei einbezogen werden.

Dass die bestehende umfassende Pflegeberatung trotz ihres Nutzens nur selten in Anspruch genommen wird, zeigt unser Beitrag über den ungenutzten Beratungsanspruch bei der Pflegeversicherung.

Besonders bei komplexem Pflegebedarf sind klare Zuständigkeiten wichtig

Je schwieriger die Versorgungssituation ist, desto wichtiger wird eine abgestimmte Zusammenarbeit. Das betrifft beispielsweise Menschen mit mehreren Erkrankungen, erheblichen kognitiven Einschränkungen oder einem umfangreichen Unterstützungsbedarf.

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Auch Familien mit Kindern mit Behinderungen können auf Hilfen aus unterschiedlichen Leistungssystemen angewiesen sein. Bei Kindern mit Autismus kann sich ein pflegerelevanter Unterstützungsbedarf etwa beim Bewältigen von Alltagshandlungen, beim Umgang mit Veränderungen oder bei der Tagesstruktur zeigen.

Dabei entscheidet nicht die Diagnose über einen Pflegegrad, sondern das Ausmaß der gesundheitlich bedingten Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit. Bei Kindern wird der Unterstützungsbedarf mit dem altersentsprechend entwickelter Kinder verglichen.

Solche unterschiedlichen Bedarfslagen verdeutlichen, weshalb die Pflegebegleitung nicht allein auf körperliche Pflege beschränkt sein darf. Sie muss auch andere erforderliche Hilfen berücksichtigen und mit den zuständigen Stellen abstimmen.

Auch beim Pflegegeld könnten die neuen Regeln Folgen haben

Die geplante Pflegebegleitung soll nicht in jeder Situation freiwillig sein. Nach dem Regierungsentwurf müssten Menschen, die Pflegegeld beziehen, ab 2029 einmal jährlich eine Pflegebegleitung in ihrer Wohnung wahrnehmen.

Dabei soll auch geprüft werden, ob die häusliche Versorgung gesichert ist. Wird der vorgeschriebene Termin nicht wahrgenommen, sieht der Entwurf eine angemessene Kürzung des Pflegegeldes und bei wiederholter Pflichtverletzung dessen Entziehung vor.

Stellt die Pflegebegleitperson fest, dass die Versorgung nicht gesichert ist, sollen zunächst Verbesserungen vorgeschlagen und ein weiterer Termin vereinbart werden. Bleiben erhebliche Probleme bestehen, ist die Pflegekasse zu informieren und ein Fallmanagement anzubieten.

Gerade bei solchen Bewertungen verlangt der Pflegerat eine klare Trennung der Verantwortlichkeiten. Die pflegefachliche Einschätzung müsse unabhängig und nachvollziehbar erfolgen. Über mögliche leistungsrechtliche Konsequenzen habe dagegen die Pflegekasse zu entscheiden.

Die beschriebenen Regelungen sind bislang Bestandteil eines Gesetzentwurfs. Für Pflegegeldbeziehende gelten derzeit weiterhin die bestehenden Beratungspflichten nach § 37 SGB XI.

Wie die neue Pflegebegleitung finanziert werden soll

Der Regierungsentwurf sieht vor, dass die Pflegekassen die neue Pflegebegleitung finanzieren. Dafür sollen Mittel bereitgestellt werden, die sich rechnerisch nach 146 Euro je pflegebedürftiger Person in häuslicher Pflege und Jahr bemessen.

Dieser Betrag ist kein zusätzlicher Zuschuss, den Pflegebedürftige persönlich ausgezahlt bekommen sollen. Er dient der Finanzierung der Begleitungsangebote einschließlich Fallmanagement und Qualifizierung der eingesetzten Personen.

Der Deutsche Pflegerat fordert eine verlässliche Finanzierung und ausreichend qualifiziertes Personal. Nur wenn die Stellen ihre Aufgaben tatsächlich erfüllen können, werde aus der geplanten Unterstützung eine Verbesserung der Versorgung.

Aus dem vorgesehenen Finanzierungsbetrag allein lässt sich noch nicht ableiten, wie häufig eine bestimmte Familie später beraten werden kann oder ob überall genügend Pflegefachpersonen zur Verfügung stehen werden.

Was Pflegebedürftige und Angehörige jetzt tun können

Die neue Pflegebegleitung soll nach dem aktuellen Regierungsentwurf am 1. Januar 2029 starten. Am 5. November 2026 ist die erste Lesung des Pflegeneuordnungsgesetzes im Bundestag vorgesehen. Danach folgen die Beratungen in den zuständigen Ausschüssen.

Bis zur Verabschiedung können sich die geplanten Vorschriften noch ändern. Pflegebedürftige haben deshalb noch keinen Anspruch auf die neue Leistung nach dem vorgesehenen § 7c SGB XI.

Wer heute Schwierigkeiten bei der Organisation der häuslichen Pflege hat, muss aber nicht bis 2029 warten. Betroffene können ihre Pflegekasse um individuelle Pflegeberatung nach § 7a SGB XI bitten und bei Bedarf die Erstellung oder Überprüfung eines Versorgungsplans verlangen.

Dabei sollten konkrete Probleme angesprochen werden. Dazu zählen fehlende Pflegedienstleistungen, eine Überlastung der Angehörigen, Schwierigkeiten nach einem Krankenhausaufenthalt oder unzureichend abgestimmte Hilfen.

Hilfreich ist es, vorhandene Pflegeplanungen, ärztliche Empfehlungen und bisherige Vereinbarungen zusammenzustellen. So lässt sich in der Beratung leichter klären, welche Unterstützung bereits organisiert ist und wo noch Versorgungslücken bestehen.

Häufige Fragen zur geplanten Pflegebegleitung

Bekomme ich ab 2029 eine feste Pflegefachperson?

Der Regierungsentwurf sieht eine Kontaktperson und eine längerfristige Pflegebegleitung vor. Dass dieselbe Pflegefachperson dauerhaft für einen bestimmten Haushalt zuständig sein muss, ist damit noch nicht verbindlich geregelt. Der Deutsche Pflegerat fordert deshalb klarere Zuständigkeiten und eine durchgängige pflegefachliche Verantwortung bei entsprechendem Bedarf.

Was unterscheidet die Pflegebegleitung von der heutigen Pflegeberatung?

Die bestehende Pflegeberatung nach § 7a SGB XI umfasst bereits die Ermittlung des Hilfebedarfs, einen Versorgungsplan und die Unterstützung bei dessen Umsetzung. Die neue Pflegebegleitung soll zusätzlich bisher getrennte Beratungsbesuche, häusliche Schulungen und weitere Unterstützungsaufgaben in einem längerfristigen Prozess zusammenführen. Bei komplexen Situationen ist außerdem ein besonderes Fallmanagement vorgesehen.

Muss ich bis 2029 warten, wenn meine häusliche Pflege nicht ausreichend organisiert ist?

Nein. Pflegebedürftige können bereits heute die individuelle Pflegeberatung ihrer Pflegekasse nutzen. Die Beratung soll bei der Organisation geeigneter Leistungen helfen und bestehende Versorgungslücken aufzeigen. Bei akuten Problemen sollten Betroffene die Pflegekasse unmittelbar kontaktieren und die erforderlichen Hilfen prüfen lassen.

Quellen

Deutscher Pflegerat, Pressemitteilung vom 1. November 2026, Pflegebegleitung braucht klare Verantwortung

Deutscher Pflegerat, Positionspapier zur Pflegebegleitung, Langfassung vom 28. Oktober 2026

Bundesministerium für Gesundheit, Regierungsentwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes vom 30. September 2026, insbesondere geplante §§ 7c und 7d SGB XI

Deutscher Bundestag, Ankündigung der ersten Lesung des Pflegeneuordnungsgesetzes am 5. November 2026

§ 7a SGB XI, Individuelle Pflegeberatung

§ 37 SGB XI, Pflegegeld und Beratung in der eigenen Häuslichkeit

§ 4 Pflegeberufegesetz, Vorbehaltene Aufgaben und Pflegeprozessverantwortung

Autismus Wissen, Pflegegrad bei Autismus, veröffentlicht am 17. Oktober 2026