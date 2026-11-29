Die Heizkostenabrechnung betrifft das vergangene Jahr, bezahlt werden soll sie aber noch im Dezember. Für das Jobcenter kommt es grundsätzlich darauf an, wann die Nachforderung fällig wird, nicht darauf, wann Sie geheizt haben.

Das kann auch Haushalten helfen, die sonst keine Leistungen vom Jobcenter bekommen. Reicht das Einkommen normalerweise aus, aber nicht mehr für den anerkannten Bedarf im Dezember, kann die Rechnung für genau diesen Monat einen Anspruch auf Grundsicherungsgeld auslösen.

Warum die Fälligkeit über den Leistungsmonat entscheidet

Nach § 22 Absatz 1 SGB II erkennt das Jobcenter tatsächliche Heizkosten an, soweit sie angemessen sind. Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zählt eine Nachforderung aus der Jahresabrechnung für tatsächlich verbrauchte Wärme grundsätzlich im Monat der Fälligkeit zum Bedarf.

Die Nachforderung wird nicht auf die zwölf Monate der Abrechnung verteilt. Auch der Überweisungstag verschiebt den Bedarf nicht: Wer eine im Dezember fällige Rechnung erst im Januar bezahlt, schafft damit keinen neuen Januar-Bedarf.

Schauen Sie auf den wirksamen Zahlungstermin, nicht allein auf das Datum oben auf der Rechnung. In der Gasgrundversorgung wird die Rechnung nach § 17 GasGVV frühestens zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig.

Wer noch im Dezember handeln sollte

Wer für den Fälligkeitsmonat bereits Grundsicherungsgeld bezieht, sollte die vollständige Abrechnung unverzüglich einreichen und ausdrücklich um Berücksichtigung für diesen Monat bitten. Ein neuer Hauptantrag allein für die Heizkosten ist bei laufender Bewilligung grundsätzlich nicht nötig.

Wer für Dezember noch keinen wirksamen Antrag gestellt hat, sollte das im Dezember nachholen, auch wenn Unterlagen fehlen. Nach § 37 SGB II wirkt der Antrag auf den ersten Tag des Antragsmonats zurück, aber grundsätzlich nicht in den Vormonat.

Die frühere Sonderregel, mit der bestimmte Heizkostenanträge bis zu drei Monate rückwirkend möglich waren, galt nur für Anträge bis Ende 2023. Für eine im Dezember 2026 fällige Nachforderung hilft sie nicht.

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Heizkosten im Dezember: Welche Unterlagen das Jobcenter braucht Situation Was Sie einreichen sollten Bewilligung läuft im Dezember Vollständige Abrechnung mit Fälligkeit und Bitte um Berücksichtigung. Kein laufender Bezug Antrag im Fälligkeitsmonat, Abrechnung sowie Nachweise zu Haushalt, Einkommen und Vermögen. Abrechnung betrifft frühere Wohnung Abrechnung, alte Bescheide und Unterlagen zum Umzug, etwa eine Zusicherung. Rechnung enthält Wärme und Haushaltsstrom Alle Seiten mit den einzelnen Positionen und ausgewiesenen Abschlägen.

Warum der Endbetrag auf der Rechnung täuschen kann

Gas für die Heizung, Fernwärme und nachweisbarer Heizstrom können zu den Heizkosten gehören. Strom für Licht, Kühlschrank oder andere Haushaltsgeräte ist dagegen grundsätzlich im Regelbedarf enthalten.

Verrechnet ein Versorger eine Nachforderung für Heizgas mit einem Guthaben für Haushaltsstrom aus einem getrennten Vertrag, darf das Jobcenter den Heizbedarf nicht allein deshalb auf den kleineren Zahlbetrag reduzieren. Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass beide Positionen in diesem Fall getrennt zu behandeln sind (Urteil vom 10. April 2024, B 7 AS 21/22 R).

Unbezahlte Abschläge aus früheren Monaten sollten ebenfalls getrennt ausgewiesen werden. Solche Rückstände sind nicht einfach Teil der neuen Heizkostennachforderung; zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage kommt unter den Voraussetzungen von § 22 Absatz 8 SGB II eine Schuldenübernahme in Betracht, in der Regel als Darlehen.

Wann das Jobcenter bei hohen Kosten genauer hinsehen muss

Die Karenzzeit für Unterkunftskosten bedeutet nicht, dass jede Heizrechnung ungeprüft übernommen werden muss. Ein pauschaler Verweis auf einen Grenzwert genügt aber nicht, wenn besondere Umstände den Verbrauch erklären können.

Ein schlechter Gebäudezustand oder nachweisbarer zusätzlicher Wärmebedarf können für die Prüfung wichtig sein. Mehr dazu steht im Beitrag zur Prüfung von Heizkostennachzahlungen durch das Jobcenter.

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So sichern Sie den Eingang und reagieren auf eine Ablehnung

Nennen Sie im Schreiben den Fälligkeitsmonat und bewahren Sie die Eingangsbestätigung auf, zum Beispiel von jobcenter.digital. Reichen Sie die vollständige Abrechnung nach, falls sie dem fristwahrenden Antrag noch nicht beilag.

Fordern Sie einen schriftlichen Bescheid an, wenn das Jobcenter nur mündlich abgelehnt hat. Gegen einen Bescheid läuft bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung grundsätzlich eine Widerspruchsfrist von einem Monat nach Bekanntgabe.

Droht eine Heizsperre, legen Sie dem Jobcenter die Sperrandrohung mit dem konkreten Termin sofort vor und holen Sie sich Beratung. Bleibt eine rechtzeitige Entscheidung aus, kann ein Eilantrag beim Sozialgericht infrage kommen.

Praxisbeispiel: Von 480 Euro Heizkosten bleiben 320 Euro ungedeckt

Eine erwerbsfähige Mieterin hat im Dezember 1.360 Euro anrechenbares Einkommen, ihr anerkannter Bedarf liegt ohne Nachzahlung bei 1.200 Euro. Dazu kommen 480 Euro angemessene Heizkostennachzahlung, fällig am 18. Dezember.

Damit steigt der anerkannte Bedarf auf 1.680 Euro, also 320 Euro über ihr anrechenbares Einkommen. Stellt sie im Dezember einen Antrag und erfüllt sie die übrigen Voraussetzungen, kann sie 320 Euro für diesen Monat erhalten, nicht automatisch die vollen 480 Euro.

Sechs Fragen und Antworten zur Heizkostennachzahlung

Zählt das Abrechnungsjahr oder der Zahlungstermin?

Bei einer wirksamen Nachforderung für die weiterhin bewohnte Wohnung zählt grundsätzlich der Monat der Fälligkeit. Kosten aus dem Vorjahr können deshalb im Dezember als Bedarf berücksichtigt werden.

Kann ich auch mit einer Arbeitsstelle einen Antrag stellen?

Ja, Erwerbseinkommen schließt einen Antrag nicht aus. Das Jobcenter prüft, ob Einkommen und berücksichtigungsfähiges Vermögen ausreichen, um den anerkannten Bedarf im Fälligkeitsmonat zu decken.

Kann ich eine Dezember-Rechnung erst im Januar einreichen?

Ohne wirksamen Antrag für Dezember ist ein erstmaliger Antrag im Januar für die Dezember-Nachforderung grundsätzlich zu spät. Sind Dezemberleistungen bereits bewilligt, reichen Sie die Abrechnung auch im Januar noch umgehend nach, wenn Sie sie bisher nicht übermittelt haben.

Zahlt das Jobcenter auch nach einem Umzug?

Das ist unter besonderen Voraussetzungen möglich, etwa bei durchgehendem Leistungsbezug vom Abrechnungszeitraum bis zur Fälligkeit und einer Zusicherung des Jobcenters zum Umzug. Das Bundessozialgericht hat diese Fallgestaltung im Urteil vom 13. Juli 2017 anerkannt (B 4 AS 12/16 R).

Was gilt, wenn die Rechnung auch Haushaltsstrom enthält?

Gewöhnlicher Haushaltsstrom ist grundsätzlich im Regelbedarf enthalten. Lassen Sie die Heizkosten getrennt ausweisen und legen Sie dem Jobcenter die vollständige Abrechnung vor.

Was passiert bei erhöhten Abschlägen für die nächsten Monate?

Ein höherer Abschlag ist eine laufende Ausgabe und keine Jahresnachzahlung. Melden Sie die Änderung mit dem neuen Abschlagsplan, damit das Jobcenter die angemessenen Heizkosten der folgenden Monate prüfen kann.

Quellen

Rechtsgrundlagen: § 22 SGB II, § 37 SGB II und § 84 SGG, Bundessozialgericht, Entscheidungstexte: 10. April 2024, B 7 AS 21/22 R, und 13. Juli 2017, B 4 AS 12/16 R.