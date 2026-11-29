Ab Januar 2027 dürfen Arbeitnehmer mit einem Minijob bis zu 633 Euro brutto im Monat verdienen.

Ein neuer Entwurf aus dem Bundesarbeitsministerium sieht aber vor, diese Grenze ab 2028 festzuschreiben und vielen Beschäftigten erstmals seit ihrer Befreiung wieder einen Rentenbeitrag vom Lohn abzuziehen.

Die beiden Änderungen treffen nicht jeden gleich: Wer schon Rentenbeiträge zahlt, verliert nicht erneut eine Befreiung; wer heute ohne eigenen Beitrag arbeitet, könnte bei gleichem Bruttolohn weniger ausgezahlt bekommen.

Minijobs abschaffen oder den gesetzlichen Mindestlohn für sie einfrieren will das Ministerium mit diesem Entwurf nicht.

633 Euro ab Januar 2027: Diese Anhebung steht bereits fest

Der gesetzliche Mindestlohn steigt zum 1. Januar 2027 von 13,90 auf 14,60 Euro brutto pro Stunde. Weil die Minijobgrenze nach geltendem Recht an den Mindestlohn gekoppelt ist, wächst sie im selben Schritt von 603 auf 633 Euro im Monat.

Bei 14,60 Euro ergeben sich daraus rechnerisch 632,67 Euro und damit eine Grenze von 633 Euro; bei einem durchgehend ausgeübten Minijob entspricht das 7.596 Euro im Jahr.

Die Grenze ist allerdings kein garantierter Monatslohn. Wer beispielsweise 30 Stunden im Monat zum Mindestlohn arbeitet, erhält ab Januar 438 Euro brutto statt 417 Euro; wer bereits mehr als 14,60 Euro pro Stunde verdient, hat allein wegen der höheren Minijobgrenze keinen Anspruch auf mehr Lohn.

Welche Folgen die bereits feststehende Anhebung für Arbeitszeit und Abrechnung hat, zeigt der Gegen-Hartz-Überblick zur Minijob-Grenze ab Januar 2027. Die neue Reformdebatte betrifft die Zeit danach.

Warum die 633-Euro-Grenze erst bei der nächsten Lohnerhöhung zum Problem wird

Der Referentenentwurf vom 27. November 2026 setzt die Grenze in § 8 SGB IV auf 633 Euro fest und streicht die automatische Anpassung. Artikel 30 Absatz 5 nennt dafür ausdrücklich den 1. Januar 2028; der Anstieg auf 633 Euro im Januar 2027 findet noch nach der bisherigen Formel statt.

Bleibt der Mindestlohn zunächst bei 14,60 Euro, passen rund zehn Wochenstunden zum Mindestlohn weiter unter die Grenze. Steigt der Mindestlohn später, muss der Betrieb den höheren Stundenlohn trotzdem zahlen, auch wenn die Grenze für den Minijob unverändert bleibt.

Was das bedeutet, zeigt ein Rechenbeispiel mit einem frei angenommenen Mindestlohn von 15,50 Euro.

Bei zehn Wochenstunden läge der regelmäßige Monatslohn dann bei rund 671,67 Euro; für einen Minijob mit einer festen Grenze von 633 Euro blieben bei diesem Stundenlohn rechnerisch nur rund 40 Stunden und 50 Minuten pro Monat.

Wer die vertragliche Arbeitszeit beibehält und regelmäßig über die Grenze kommt, fällt bei einer gewöhnlichen, nicht kurzfristigen Beschäftigung aus dem Minijob heraus. Bei einem einzelnen Job käme dann in der Regel der Übergangsbereich in Betracht, also ein Midijob mit reduzierten Arbeitnehmerbeiträgen, aber breiterem Sozialversicherungsschutz.

Beschäftigte sollten deshalb getrennt auf Stundenlohn, vereinbarte Arbeitszeit und erwartete Auszahlung schauen.

Der Betrieb kann eine künftige Mindestlohnerhöhung nicht umgehen, indem er geleistete Stunden aus der Abrechnung streicht; eine Änderung der vereinbarten Arbeitszeit lässt sich auch nicht allein mit der Minijobgrenze begründen.

Was steht fest, was ist erst geplant?

Verdienstgrenze und Rentenversicherung im Vergleich Zeitraum Regelmäßiger Monatsverdienst im Minijob Rentenversicherung im Betrieb 2026: geltendes Recht Bis 603 Euro Grundsätzlich Beiträge, Befreiung auf Antrag möglich 2027: geltendes Recht Bis 633 Euro, weil der Mindestlohn auf 14,60 Euro steigt Die allgemeine Befreiungsmöglichkeit bleibt nach geltendem Recht bestehen Ab Januar 2028: Referentenentwurf 633 Euro als fester Betrag, nicht mehr an den Mindestlohn gekoppelt Allgemeine Befreiungsmöglichkeit soll wegfallen; Ausnahmen und gesetzliche Versicherungsfreiheit gesondert prüfen

Wer ab 2028 wieder in die Rentenkasse einzahlen müsste

Minijobber mit Verdienstgrenze sind schon heute grundsätzlich rentenversicherungspflichtig. Im gewerblichen Minijob zahlt der Betrieb beim Beitragssatz von 18,6 Prozent üblicherweise 15 Prozent und die beschäftigte Person 3,6 Prozent; bei einer Befreiung entfällt der eigene Beitrag, nicht der Arbeitgeberpauschalbeitrag.

Seit Juli 2026 können Beschäftigte unter den geltenden Voraussetzungen eine solche Befreiung einmal für die Zukunft aufheben lassen. Der Entwurf geht weiter: Bei den meisten gewerblichen Minijobs soll die Wahl entfallen, und bereits erteilte Befreiungen sollen mit Ablauf des 31. Dezember 2027 enden.

Die geplante Ausnahme für junge Beschäftigte ist enger, als es auf den ersten Blick klingt. Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen unter 21 Jahren sollen sich weiterhin befreien lassen können; allein das Alter oder der Besuch einer Hochschule reichen dafür nicht.

Auch für angemeldete Minijobs in Privathaushalten soll die Befreiung möglich bleiben, etwa für eine direkt beschäftigte Haushaltshilfe. Wer dieselbe Arbeit bei einer Reinigungsfirma macht, ist dagegen bei einem Betrieb beschäftigt und fällt nicht allein wegen des Einsatzorts unter die Ausnahme.

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Davon zu unterscheiden ist die gesetzliche Versicherungsfreiheit einer Person, die nach Ablauf des Monats der Regelaltersgrenze eine Altersvollrente bezieht. Der Entwurf streicht diese Regel in § 5 Absatz 4 SGB VI für diesen Personenkreis nicht; bei einer vorgezogenen Altersrente ist die Lage anders, wie unser Überblick zu Minijob und Rente ab 2027 erklärt.

Was von 633 Euro übrig bleiben könnte

Bei 633 Euro Bruttolohn macht ein Eigenanteil von 3,6 Prozent rechnerisch 22,79 Euro aus. Ohne einen eigenen Rentenbeitrag blieben vor möglichen anderen Abzügen 633 Euro; mit dem Beitrag wären es 610,21 Euro.

Für künftige Erhöhungen sieht der Entwurf eine andere Aufteilung als bisher vor: Den Teil des allgemeinen Rentenbeitragssatzes oberhalb von 18,6 Prozent sollen Beschäftigte und Arbeitgeber je zur Hälfte tragen. Bei dem im Entwurf für 2028 modellierten Satz von 19,7 Prozent stiege der Eigenanteil deshalb auf 4,15 Prozent.

Auf 633 Euro wären das 26,27 Euro Rentenbeitrag und 606,73 Euro nach diesem Abzug. Der Betrag ist keine Nettozusage für 2028: Er beruht auf einem modellierten Beitragssatz und lässt mögliche Steuern sowie die gesondert zu regelnde Kapitalrente außen vor.

Wer den eigenen Rentenbeitrag schon heute trägt, sollte den Unterschied nicht mit dem vollen Abzug verwechseln. Zwischen 22,79 und 26,27 Euro liegen in dieser Rechnung 3,48 Euro; wer bisher befreit ist, spürte dagegen den gesamten neuen Eigenanteil.

Mehr Pflichtbeiträge helfen bei der Rente, aber nicht bei jeder Wartezeit gleich

Wer selbst in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, sammelt Pflichtbeitragszeiten und lässt seinen Minijobverdienst bei der Rentenberechnung vollständig berücksichtigen. Die Monate können je nach Versicherungsverlauf auch helfen, Voraussetzungen für eine Erwerbsminderungsrente oder Reha-Leistungen zu erfüllen; sie begründen diese Ansprüche nicht automatisch.

Bei der abschlagsfreien Altersrente nach 45 Versicherungsjahren lohnt ein Blick in die Details. Nach geltendem Recht können Minijobs mit Pflichtbeiträgen grundsätzlich zählen; ohne eigene Pflichtbeiträge können aus den Arbeitgeberpauschalen unter Umständen anteilige Wartezeitmonate entstehen.

Für die neu gefasste Altersrente nach § 38 SGB VI will der Entwurf Beiträge aus Tätigkeiten unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze sowie bestimmte aus Minijob-Zuschlägen errechnete Monate nicht mehr berücksichtigen. In der vorgesehenen Übergangsregel des § 244 Absatz 3 für Ansprüche nach § 236b steht dieser Ausschluss nicht in derselben Form; daraus lässt sich kein pauschaler Verlust sämtlicher Minijobzeiten für alle Geburtsjahrgänge ableiten.

Was Arbeitnehmer jetzt prüfen können

Für die Abrechnung ab Januar 2027 zählen zunächst der vereinbarte Stundenlohn, die tatsächlichen Arbeitsstunden und der bisherige Versicherungsstatus. Wer nicht weiß, ob eine Befreiung hinterlegt ist, kann die Lohnabrechnung prüfen und bei der Lohnbuchhaltung nachfragen, bevor er mit einem bestimmten Auszahlungsbetrag rechnet.

Wer den Lohn mit Leistungen vom Jobcenter ergänzt, sollte den Bruttoanstieg nicht mit dem Plus im Haushaltsbudget gleichsetzen. Wie Erwerbseinkommen und Freibeträge die Rechnung verändern können, zeigt unser Beitrag zu Minijob und ergänzenden Jobcenter-Leistungen 2027.

Für 2028 ist die Entscheidung noch offen: Ein Referentenentwurf ist weder ein Kabinettsbeschluss noch ein verkündetes Gesetz. Wer heute einen Minijob hat, muss wegen dieses Papiers weder eine neue Befreiung beantragen noch vorsorglich seine Arbeitszeit kürzen.

Sechs Fragen und Antworten zur Minijob-Reform

Wird der Minijob abgeschafft?

Nein, der Referentenentwurf lässt den Minijob mit Verdienstgrenze bestehen. Er will die Grenze festschreiben und den Ausstieg aus der Rentenversicherungspflicht für viele Beschäftigte beenden.

Steigt die Verdienstgrenze im Januar 2027 wirklich auf 633 Euro?

Ja, das folgt aus dem bereits feststehenden Mindestlohn von 14,60 Euro je Stunde und der geltenden Berechnungsformel. Der Entwurf will die automatische Anpassung erst ab Januar 2028 streichen.

Bekomme ich trotz fester Grenze den höheren Mindestlohn?

Wenn der gesetzliche Mindestlohn auf Ihr Arbeitsverhältnis anwendbar ist, muss der Arbeitgeber ihn auch im Minijob zahlen. Bei unveränderter Stundenzahl kann ein späterer Anstieg dazu führen, dass der Job versicherungsrechtlich kein Minijob mehr ist.

Würde meine bisherige Befreiung im gewerblichen Minijob weitergelten?

Für viele Beschäftigte wäre Ende 2027 Schluss, sofern der Entwurf unverändert Gesetz wird. Eine Ausnahme ist für unter 21-Jährige an allgemeinbildenden Schulen vorgesehen; für Minijobs im Privathaushalt gelten eigene Regeln.

Müssen Altersrentner nach der Regelaltersgrenze plötzlich selbst Beiträge zahlen?

Für Bezieher einer Altersvollrente nach Ablauf des Monats der Regelaltersgrenze lässt der Entwurf die gesetzliche Versicherungsfreiheit bestehen. Wer eine vorgezogene Altersrente oder eine Teilrente bezieht, sollte seinen Versicherungsstatus gesondert prüfen.

Sind 606,73 Euro der neue Nettolohn bei 633 Euro brutto?

Nein, das ist eine Modellrechnung für einen gewerblichen Minijob mit einem Eigenanteil von 4,15 Prozent. Der tatsächliche Auszahlungsbetrag hängt vom endgültigen Gesetz, dem dann geltenden Beitragssatz und weiteren möglichen Abzügen ab.

Quellen

Erstes ASK-Umsetzungsgesetz, Referentenentwurf vom 27. November 2026, insbesondere Artikel 1 Nummern 4, 15, 25, 31 und 39, Artikel 8 Nummer 4 sowie Artikel 30 Absatz 5.

Fünfte Mindestlohnanpassungsverordnung, § 8 SGB IV und § 51 SGB VI. Minijob-Zentrale: Rentenversicherung im Minijob.