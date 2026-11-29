Mit 70 zum Arzt, sonst kein Führerschein mehr: Auf diese Formel läuft die Forderung nach regelmäßigen Pflichtchecks für ältere Autofahrer hinaus.

Südaustralien hat einen solchen Alterscheck abgeschafft, und eine neue Auswertung zeigt: Die Rate der Unfälle mit Personenschaden unter älteren Führerscheininhabern stieg danach nicht, sondern sank sogar.

Die Zahlen widerlegen nicht den Nutzen jeder ärztlichen Untersuchung. Sie zeigen aber deutlich, warum ein Geburtstag allein wenig darüber aussagt, wer am Steuer ein Risiko darstellt.

Südaustralien strich den jährlichen Arzttermin ab 70

Bis 2014 mussten Autofahrer in Südaustralien ab 70 jedes Jahr ärztlich bestätigen lassen, dass sie gesundheitlich zum Fahren geeignet sind. An die Stelle des pauschalen Arzttermins trat ab 2015 für Pkw-Führerscheininhaber ab 75 ohne bereits erfasste Erkrankung eine jährliche Selbstauskunft.

Wer eine Erkrankung meldet, die das sichere Fahren beeinträchtigen könnte, kann weiterhin zur ärztlichen Untersuchung aufgefordert werden. Die Reform schaffte also vor allem den Arzttermin allein aufgrund des Alters ab und behielt die Möglichkeit, konkrete Risiken zu prüfen.

Mehr ältere Führerscheininhaber, niedrigere Unfallrate

Das Centre for Automotive Safety Research der Adelaide University wertete Führerschein-, Bevölkerungs- und Unfalldaten von 1997 bis 2023 aus. Das Team verglich Menschen zwischen 18 und 59, zwischen 60 und 69 sowie zwischen 70 und 100 Jahren.

Laut den von ntv wiedergegebenen Studienzahlen waren vor dem Wechsel im Jahresdurchschnitt 0,71 Prozent der Führerscheininhaber ab 70 an einem Unfall mit Personenschaden beteiligt. Nach dem Wechsel waren es 0,35 Prozent, also rund 35 statt 71 Unfallbeteiligte pro 10.000 Führerscheininhaber und Jahr.

Südaustralien: Was sich nach dem Ende des pauschalen Arztchecks änderte Vergleichspunkt Vor beziehungsweise zu Beginn der Reform Nach der Reform Altersbezogene Vorgabe für Pkw-Fahrer Jährlicher Arztcheck ab 70 Jährliche Selbstauskunft ab 75 ohne bereits erfasste Erkrankung; ärztliche Prüfung bei Bedarf Beteiligung an Unfällen mit Personenschaden, ab 70 0,71 % pro Jahr im Durchschnitt 0,35 % pro Jahr im Durchschnitt Führerscheininhaber ab 70 Rund 125.000 im Jahr 2014 Rund 200.000 im Jahr 2023

Die Forschenden hatten erwartet, dass nach dem Ende der Reihenuntersuchung weniger Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen erkannt würden. Tatsächlich stieg laut Forschungsbericht die Rate der Aussetzungen von Fahrerlaubnissen aus medizinischen Gründen in der älteren Gruppe, und auch für ältere Fußgänger fand das Team keinen Anstieg der Unfallopfer.

Warum die Zahlen keinen Sicherheitsgewinn durch die Lockerung beweisen

Auch bei jüngeren Menschen gingen die Unfallraten im selben Zeitraum zurück. Sicherere Fahrzeuge und Straßen sowie Veränderungen im Verkehr, etwa während der Pandemie, können den Vergleich beeinflussen.

Die 0,71 und 0,35 Prozent beziehen sich auf die Zahl der Führerscheininhaber, nicht auf die gefahrenen Kilometer. Aus diesen Werten lässt sich daher nicht ablesen, wie sich das Risiko pro Fahrt oder pro Kilometer verändert hat.

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Der Befund ist trotzdem für die Debatte relevant: Das Team fand nach der Abschaffung des pauschalen Arztchecks keine erkennbaren Nachteile für die Verkehrssicherheit. Daraus folgt weder, dass dieselbe Regel in Deutschland denselben Effekt hätte, noch dass ärztliche Prüfungen bei konkreten Auffälligkeiten entbehrlich wären.

Was die deutsche Unfallstatistik über ältere Fahrer sagt

Waren Pkw-Fahrer ab 65 im Jahr 2024 an einem Unfall mit Personenschaden beteiligt, galten sie laut Statistischem Bundesamt in 68,4 Prozent dieser Fälle als Hauptverursacher. Bei den 25- bis 64-Jährigen waren es 52,3 Prozent.

Das ist ein Anteil unter bereits Unfallbeteiligten, kein Maß dafür, wie oft alle Fahrer einer Altersgruppe verunglücken. Die Statistik beantwortet auch nicht, welche Unfälle ein Pflichtcheck hätte verhindern können.

Was beim deutschen Pkw-Führerschein heute gilt

In Deutschland gibt es für die Pkw-Klasse B derzeit keinen allgemeinen Gesundheitscheck allein deshalb, weil jemand 65, 70 oder 75 Jahre alt wird. Der turnusmäßige Austausch einer Pkw-Führerscheinkarte ist kein neuer Erwerb der Fahrerlaubnis.

Beim gewöhnlichen Pflichtumtausch ist weder eine neue Fahrprüfung noch pauschal ein ärztliches Attest erforderlich. Wer eine 2002 bis 2004 ausgestellte Karte hat, muss sie im Regelfall bis zum 19. Januar 2027 umtauschen; für vor 1953 Geborene gilt bei den vom Pflichtumtausch erfassten Dokumenten die spätere Frist bis zum 19. Januar 2033.

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Das Ausstellungsdatum steht bei Kartenführerscheinen in Feld 4a. Die Hintergründe erläutern unsere Beiträge zur Ausnahme beim Führerscheinumtausch und zur Abgrenzung zwischen Umtausch und Pflichttest.

Erfährt die Fahrerlaubnisbehörde dagegen von konkreten Tatsachen, die Zweifel an der Fahreignung begründen, kann sie schon heute ein Gutachten verlangen. Bei bedingter Eignung kommen Auflagen oder Beschränkungen infrage, bei festgestellter Nichteignung muss sie die Fahrerlaubnis entziehen.

Die EU-Richtlinie ist beschlossen, der Arztcheck ab 70 nicht

Die EU-Führerscheinrichtlinie 2025/2205 sieht Regeln zur Prüfung der körperlichen und geistigen Fahreignung vor. Für Pkw erlaubt sie den Mitgliedstaaten unter den genannten Voraussetzungen, anstelle einer ärztlichen Untersuchung etwa eine Selbsteinschätzung oder ein nationales Verfahren zur Überprüfung gesundheitsbedingter Veränderungen vorzusehen.

Die Staaten dürfen zudem die Gültigkeitsdauer von Führerscheinen ab 65 verkürzen, um etwa häufigere Kontrollen zu ermöglichen. Diese Möglichkeit ist keine EU-weite Pflicht zu einem Arztcheck ab 65 oder 70.

Für die hier behandelten Vorschriften gilt der reguläre Zeitplan: Umsetzung bis zum 26. November 2028, Anwendung der nationalen Vorschriften ab dem 26. November 2029. Welche Vorgaben Pkw-Fahrer bei einer späteren Erneuerung in Deutschland tatsächlich erfüllen müssen, hängt von der nationalen Umsetzung ab.

Was Fahrer und Angehörige schon heute tun können

Wer wiederholt Verkehrszeichen zu spät erkennt oder beim Fahren unsicher wird, sollte konkrete Situationen ansprechen und mögliche Ursachen ärztlich abklären lassen. Bei plötzlichen Sehstörungen oder anderen Beschwerden, die sicheres Fahren infrage stellen, sollte das Auto bis zur Abklärung stehen bleiben.

Bei Unsicherheit über die Fahrpraxis kann eine freiwillige Rückmeldefahrt mit einem qualifizierten Fahrlehrer helfen. Sie zeigt, was im Alltag gut gelingt und wo Übung helfen kann, ersetzt aber kein medizinisches Gutachten und keine behördliche Entscheidung.

Für Menschen auf dem Land kann das Auto den Unterschied machen, ob sie selbst zum Arzt, zum Einkaufen oder zu Freunden kommen. Wer über Einschränkungen spricht, sollte deshalb auch klären, wie diese Wege ohne eigenes Auto funktionieren würden.

Fragen und Antworten zu Pflichttests für Rentner

Muss ich in Deutschland mit 70 einen Gesundheitstest machen?

Nein, bei der Pkw-Klasse B gibt es derzeit keinen verpflichtenden Gesundheitscheck allein wegen des 70. Geburtstags. Gibt es konkrete Zweifel an der Fahreignung, kann die Behörde unabhängig vom Alter eine Untersuchung verlangen.

Ist der Führerscheinumtausch im Januar 2027 eine neue Fahrprüfung?

Nein, beim regulären Umtausch wird das Dokument ersetzt. Für Pkw ist damit grundsätzlich weder eine neue Theorie- oder Praxisprüfung noch ein altersbedingter Arzttermin verbunden.

Beweist die Studie, dass ohne Pflichttest weniger Unfälle passieren?

Nein, sie zeigt eine niedrigere Unfallbeteiligungsrate nach der Reform, aber keine Ursache. Die Raten sanken auch in jüngeren Altersgruppen.

Hat Südaustralien alle Gesundheitskontrollen abgeschafft?

Nein, für viele Pkw-Fahrer ab 75 gibt es eine jährliche Selbstauskunft. Bei gesundheitlichen Hinweisen bleibt eine ärztliche Prüfung möglich.

Schreibt die EU einen Arztcheck ab 65 vor?

Nein, die Richtlinie lässt kürzere Gültigkeitsfristen ab 65 zu, schreibt sie aber nicht vor. Für Pkw können die Staaten unter bestimmten Voraussetzungen Alternativen zum Arztcheck vorsehen.

Quellen

Centre for Automotive Safety Research: Studienbericht von Tuckwell, Baldock und Mackenzie (CASR268, 2026); Mitteilung der Adelaide University; Südaustraliens Vorgaben zur Selbstauskunft.