Bürgergeld: Mieterin bekommt Gasheizung vom Vermieter und das Jobcenter zahlt die Mehrkosten nicht

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Wenn der Vermieter eine neue Gasheizung einbaut und die Heizkostenvorauszahlung steigt, zahlt das Jobcenter nicht automatisch mit — und das geplante neue Heizungsgesetz GModG ändert daran nichts. Der im Sozialrecht geltende Maßstab bleibt die Angemessenheitsprüfung nach dem bundesweiten Heizspiegel: Überschreiten die Heizkosten dessen Grenzwerte, riskieren Mieter in der Grundsicherung, die Differenz aus ihrem Regelsatz von 563 Euro zu tragen.

Dazu kommt, dass die neue GModG-Heizkostenbremse, auf die viele gehofft haben, zwar mietrechtlich wirkt — aber die sozialrechtliche Prüfung des Jobcenters nicht berührt.

Gasheizung statt Wärmepumpe: Was das neue Heizungsgesetz GModG erlauben soll – und was es noch nicht ist

Die Koalition aus CDU/CSU und SPD hat am 24. Februar 2026 Eckpunkte für das Gebäudemodernisierungsgesetz vorgestellt, das das bisherige Gebäudeenergiegesetz (GEG) ablösen soll.

Das GModG – so das offizielle Kürzel, denn die Abkürzung GMG ist bereits für ein älteres GKV-Gesetz vergeben – streicht die bisherige Pflicht, dass neu eingebaute Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien laufen müssen. Gas- und Ölheizungen wären danach wieder ohne Einschränkungen verbaubar.

Stattdessen soll ab dem 1. Januar 2029 eine sogenannte Bio-Treppe gelten: Neu eingebaute fossile Heizungen müssten dann schrittweise einen wachsenden Anteil an Biomethan oder Bioöl nutzen – beginnend mit mindestens zehn Prozent.

Allerdings: Stand 2. Mai 2026 ist das GModG noch kein geltendes Recht. Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf noch nicht beschlossen – der früheste Termin war zum Redaktionsschluss für den 13. Mai 2026 geplant.

Bis zum Inkrafttreten gilt weiterhin das GEG 2024 einschließlich der 65-Prozent-Regel. Die Frist, die ursprünglich für „vor dem 1. Juli 2026″ avisiert wurde, ist nach aktuellen Berichten kaum noch einzuhalten.

Mieter, die heute Post von ihrem Vermieter über einen geplanten Heizungstausch erhalten, stehen damit in einem rechtlichen Übergangsstadium, das weitreichende Folgen für ihre Heizkostenübernahme haben kann.

Heizkosten und Grundsicherung: Was das Jobcenter zahlen muss – und wann es kürzt

Das Sozialgesetzbuch II regelt in § 22 Abs. 1 unmissverständlich: Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit diese angemessen sind. Der Satz klingt einfach und schützt auf den ersten Blick vollständig. Die Praxis ist es nicht.

Heizkosten unterscheiden sich von der Miete in einem entscheidenden Punkt: Sie unterliegen von Beginn an der Angemessenheitsprüfung – auch im ersten Monat des Leistungsbezugs, auch während der zwölfmonatigen Karenzzeit, die für die Kaltmiete gilt. Die Karenzzeit schützt die Miete, nicht die Heizkosten.

Das Bundessozialgericht hat in seinem Urteil vom 2. Juli 2009 (Az. B 14 AS 36/08 R) klargestellt, dass die Angemessenheit der Heizkosten eigenständig zu beurteilen ist, unabhängig von der Unterkunft.

Das klingt technisch, hat aber sehr praktische Konsequenzen: Wer mit einer teuren Heizungsart oder in einer schlecht gedämmten Wohnung in den Leistungsbezug eintritt, wird nicht durch die Karenzzeit geschützt.

Als Maßstab für die Angemessenheit von Heizkosten zieht das Jobcenter den bundesweiten Heizspiegel heran, den die gemeinnützige Organisation co2online jährlich veröffentlicht. Er weist für verschiedene Heizungsarten, Wohnungsgrößen und Gebäudetypen aus, was als durchschnittlich und was als extrem hoch gilt.

Überschreiten die tatsächlichen Heizkosten eines Haushalts den dort genannten Grenzwert für „extrem hohe” Kosten, wertet das Jobcenter dies als Indiz für Unangemessenheit – und leitet ein Kostensenkungsverfahren ein.

Wichtig: Der Heizspiegel-Grenzwert ist kein automatischer Deckel. Das Bundessozialgericht hat deutlich gemacht, dass er nur ein Indiz ist, nicht aber eine verbindliche Obergrenze.

Das Amt muss im Einzelfall prüfen. Faktoren wie bauliche Gegebenheiten, gesundheitliche Einschränkungen, mangelnde Dämmung oder außergewöhnliche Preissteigerungen können höhere Kosten rechtfertigen. Wer das Jobcenter nicht aktiv darüber informiert, wird diesen Schutz nicht bekommen.

Die GModG-Heizkostenbremse: Was sie für Mieter verspricht – und warum das Jobcenter trotzdem kürzen kann

Angesichts der absehbar steigenden Betriebskosten neuer Gasheizungen – steigende CO2-Preise, künftige Bio-Treppe ab 2029, steigende Gasnetzentgelte – haben sich Union und SPD am 30. April 2026 auf eine Mieterschutzregelung geeinigt. Vermieter, die nach GModG eine neue fossile Heizung einbauen, sollen die Hälfte der CO2-Abgaben, der Gasnetzentgelte und der Kosten für den Biogasanteil der ersten drei Bio-Treppe-Stufen tragen.

Die Umsetzung ist über eine Änderung des bestehenden Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetzes (CO2KostAufG) geplant. Mieter sollen demnach nicht mehr die vollen Zusatzkosten tragen, wenn der Vermieter sich gegen eine klimafreundliche Heizung entschieden hat.

Das klingt nach einer guten Nachricht. Für Mieter in der Grundsicherung löst diese Regelung das Kernproblem jedoch nicht vollständig. Der GModG-Mieterschutz wirkt mietrechtlich: Er reduziert den Anteil, den Mieter an bestimmten Kostenpositionen zahlen müssen.

Was er nicht berührt, ist die sozialrechtliche Angemessenheitsprüfung. Das Jobcenter fragt nicht, ob ein Vermieter sich für die falsche Heizung entschieden hat. Es fragt, ob die vom Haushalt tatsächlich zu zahlenden Heizkosten im Rahmen des Heizspiegels liegen – und ob nicht.

Martina R., 54, aus Bochum, heizt seit Jahren mit einer Gasheizung Baujahr 2008. Im März 2026 kündigt ihr Vermieter an, die alte Anlage werde noch vor dem Sommer ausgetauscht – durch eine neue Gasheizung, denn unter dem GModG-Regime soll das wieder problemlos möglich sein.

Für Martina R. bedeutet das eine neue Situation: Ihre monatliche Heizkostenvorauszahlung steigt von 98 auf 130 Euro, weil die neue Anlage effizienter ist, aber der höhere Gaspreis seit Frühjahr 2026 den Effizienzgewinn mehr als aufzehrt. Das Jobcenter teilt ihr nach der Veränderungsmitteilung mit, ihre Heizkosten lägen nun an der Angemessenheitsgrenze.

Eine Erhöhung werde nur übernommen, wenn der aktuelle Heizspiegel-Jahrgang das rechtfertige – und verweist auf Werte aus dem Heizspiegel 2022. Martina R. legt Widerspruch ein und schickt ihren aktuellen Versorgervertrag mit. Die Erhöhung wird daraufhin anerkannt.

Dieser Fall ist kein Ausnahmefall, sondern ein Muster. Viele Jobcenter arbeiten mit veralteten Heizspiegel-Jahrgängen, obwohl das Bundessozialgericht eine Dynamisierungspflicht festgestellt hat: Das Amt muss die jeweils aktuellen Marktpreise zugrunde legen, nicht Referenzwerte aus Jahren mit anderen Energiepreisniveaus.

Wenn der Vermieter eine Gasheizung einbaut: Was Betroffene sofort tun müssen

Der entscheidende Schritt ist die Veränderungsmitteilung an das Jobcenter. Wer erfährt, dass der Vermieter eine neue Gasheizung einbauen will oder eingebaut hat, muss das Jobcenter schriftlich informieren und die neuen Vorauszahlungsbeträge mitteilen. Das ist gesetzliche Mitwirkungspflicht – wer es unterlässt, riskiert Rückforderungen.

Aus diesem Pflichtschreiben kann aber gleichzeitig mehr gemacht werden: ein detailliertes Schreiben, das erläutert, warum die höheren Kosten nicht dem eigenen Heizverhalten, sondern dem Vermieterentscheid und der Marktentwicklung zuzuschreiben sind.

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Gleichzeitig gilt: Wenn der Vermieter die neue Heizung verbaut und die Heizkosten ansteigen, ohne dass eine Kostensenkungsaufforderung des Jobcenters vorlag, dürfen die Leistungen nicht sofort gekürzt werden. Eine sofortige Kürzung ohne vorherige schriftliche Aufforderung ist rechtswidrig.

Das Jobcenter muss zunächst schriftlich auffordern, die Kosten zu senken, und dabei die konkrete Angemessenheitsgrenze mit nachvollziehbarer Berechnungsgrundlage benennen sowie eine Frist setzen – üblicherweise sechs Monate. Fehlt eines dieser Elemente, ist eine anschließende Kürzung angreifbar.

Wer eine Kostensenkungsaufforderung bekommt, muss innerhalb dieser sechs Monate nichts beweisen, sondern lediglich plausibel machen, dass eine Kostensenkung nicht zumutbar ist.

Dass der Vermieter die Heizungsanlage ausgetauscht hat und der Mieter daran nichts ändern konnte, ist ein klassisches Argument für Unzumutbarkeit. Schriftlich belegen: Datum des Heizungstausches, Schreiben des Vermieters, neue Vorauszahlungsbeträge.

Klaus M., 61, aus Essen, bezieht seit zwei Jahren Grundsicherungsgeld und erhielt im April 2026 eine Kostensenkungsaufforderung, weil das Jobcenter seine gestiegene Heizkostenvorauszahlung als unangemessen einstufte. Im Schreiben stand: Die Grenze sei überschritten, er solle die Kosten binnen sechs Monaten senken.

Was nicht drinstand: auf welchen Heizspiegel-Jahrgang das Amt sich stützte. Klaus M. fragte nach. Die Antwort: Heizspiegel 2022. Er legte Widerspruch ein, schickte seinen aktuellen Versorgervertrag mit Preisanstieg seit Frühjahr 2026 als Beleg mit und verwies auf die Dynamisierungspflicht des Amtes. Drei Wochen später bekam er recht.

Heizkostennachzahlung und Widerspruch: Die wichtigsten Fristen

Wenn das Jobcenter eine erhöhte Vorauszahlung oder eine Heizkostennachzahlung ablehnt, beginnt mit Zugang des Ablehnungsbescheids eine Widerspruchsfrist von einem Monat. Diese Frist ist zwingend – wer sie verpasst, kann nicht mehr direkt Widerspruch einlegen.

Es gibt allerdings den Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X: Er ermöglicht eine rückwirkende Prüfung vergangener Bescheide bis zu vier Jahre lang. Wer also in der Vergangenheit zu wenig Heizkosten erstattet bekommen hat – weil das Jobcenter veraltete Heizspiegel-Daten verwendet hatte –, kann jetzt noch einen solchen Antrag stellen.

Für den Widerspruch gegen einen Bescheid, der die Heizkostenerhöhung nach Heizungstausch ablehnt, sind drei Punkte konkret zu benennen:

Erstens welchen Heizspiegel-Jahrgang das Jobcenter verwendet hat und warum dieser die aktuelle Situation nicht abbildet;

Zweitens dass der Preisanstieg nicht auf eigenes Heizverhalten zurückzuführen ist, sondern auf den Vermieterentscheid und die Marktentwicklung.

Drittens ob das Jobcenter eine Kostensenkungsaufforderung überhaupt ordnungsgemäß ausgesprochen hat – mit konkreter Grenzangabe, transparenter Berechnung und realistischer Frist. Fehlt auch nur eines dieser Elemente, ist die Kürzung angreifbar.

Für Empfänger von Sozialhilfe gelten die gleichen Regeln in strukturell identischer Form: Das Sozialamt übernimmt hier die Rolle des Jobcenters, der Maßstab für angemessene Heizkosten ist derselbe. Alle genannten Schritte – Veränderungsmitteilung, Widerspruch, Überprüfungsantrag – gelten entsprechend.

Wer die Heizkostenbremse des GModG für vollen Schutz hält, unterschätzt, wie Sozialrecht funktioniert. Der Gesetzgeber hat das mietrechtliche Kostenrisiko halbiert — die Angemessenheitsprüfung des Jobcenters läuft davon unberührt weiter. Wer diesen zweiten Hebel nicht kennt, überlässt dem Amt das letzte Wort.

Häufige Fragen zu Heizkosten, GModG und Bürgergeld

Muss ich umziehen, wenn mein Vermieter eine neue Gasheizung einbaut und meine Heizkosten steigen?

Nein, nicht sofort. Das Jobcenter darf eine Kostensenkung erst nach ordnungsgemäßer schriftlicher Aufforderung und Ablauf einer Frist von typischerweise sechs Monaten verlangen. Wenn eine zumutbare Alternative fehlt – zum Beispiel keine günstigere Wohnung auf dem lokalen Markt verfügbar ist –, bleibt die Übernahme bestehen.

Den Wohnungsmarkt aktiv dokumentieren zahlt sich aus: Ablehnungen von Bewerbungen, aufgerufene Inserate, Antworten auf Anfragen.

Zahlt das Jobcenter auch Heizkostennachzahlungen nach Heizungstausch?

Ja, soweit die Gesamtkosten noch angemessen sind oder noch kein Kostensenkungsverfahren eingeleitet war. Nachzahlungen müssen beim Jobcenter beantragt werden – rückwirkend bis zu drei Monate nach dem Fälligkeitsmonat. Die Abrechnung des Vermieters oder Versorgers reicht nicht als automatischer Übernahmeauftrag.

Schützt die GModG-Heizkostenbremse Bürgergeld-Empfänger direkt?

Nur indirekt. Die geplante Kostenbremse – Vermieter trägt die Hälfte von CO2-Abgaben und Bio-Treppe-Kosten – ist mietrechtlich und senkt den tatsächlich zu zahlenden Anteil der Mieter. Was sie nicht berührt, ist die sozialrechtliche Angemessenheitsprüfung nach § 22 SGB II. Das Jobcenter prüft weiterhin nach Heizspiegel, ob die verbleibenden Heizkosten des Mieters als angemessen gelten.

Kann das Jobcenter veraltete Heizspiegel-Daten anwenden?

Nein. Das Bundessozialgericht hat eine Dynamisierungspflicht festgestellt: Das Amt muss aktuelle Marktverhältnisse zugrunde legen. Wer bemerkt, dass das Jobcenter einen Heizspiegel-Jahrgang aus deutlich vergangenen Jahren verwendet, kann im Widerspruch die Aktualisierungspflicht geltend machen und auf den jeweils aktuellen bundesweiten Heizspiegel verweisen.

Gilt das alles auch für Sozialhilfe-Empfänger?

Ja. § 35 SGB XII enthält für Sozialhilfeempfänger eine strukturell identische Regelung zu Heizkosten wie § 22 SGB II für Bürgergeld-Empfänger. Zuständig ist hier das Sozialamt, nicht das Jobcenter. Widerspruchs- und Überprüfungsrechte bestehen gleichermaßen.

Quellen

Bundessozialgericht: Urteil vom 2. Juli 2009, Az. B 14 AS 36/08 R (Angemessenheit der Heizkosten)

Gesetze im Internet: § 22 SGB II Bedarfe für Unterkunft und Heizung

Gesetze im Internet: § 35 SGB XII Bedarfe für Unterkunft und Heizung

co2online gGmbH: Bundesweiter Heizspiegel (jährlich)

Bundesregierung / Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD: Eckpunkte Gebäudemodernisierungsgesetz, 24. Februar 2026