Wer seine Mutter auf dem Weg zu einer stationären Reha begleitet, muss dafür möglicherweise einen Tag unbezahlt freinehmen. Während die Begleitperson bei einem Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen B kostenlos mit der Bahn fahren kann, fällt unter Umständen ein ganzer Tagesverdienst weg.

Doch auch für diesen finanziellen Verlust sieht das Sozialrecht eine Erstattung vor. Ist die Begleitung aufgrund der Behinderung erforderlich, gehört nach § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 SGB IX auch der Verdienstausfall der Begleitperson zu den erstattungsfähigen Reisekosten.

Was das Merkzeichen B für die Fahrt zur Klinik bedeutet

Das Merkzeichen B im Schwerbehindertenausweis bescheinigt, dass ein Mensch in öffentlichen Verkehrsmitteln regelmäßig auf Hilfe angewiesen ist. Viele Betroffene kennen deshalb das Recht, eine Begleitperson kostenlos mitzunehmen.

Beim Lohnausfall kommt es darauf an, welche Unterstützung die Person auf der konkreten Reise braucht. Das B kann diesen Bedarf belegen, doch § 73 SGB IX verlangt weder das Merkzeichen noch einen bestimmten Grad der Behinderung.

Der vertraute Busweg sagt wenig über die Reise zur Reha

Wer den Bus zur Arztpraxis allein nehmen kann, kann an einem unbekannten Umsteigebahnhof trotzdem auf Hilfe angewiesen sein. Das gilt etwa, wenn eine sehbehinderte Reisende bei einem Gleiswechsel die Anzeige nicht lesen und den neuen Bahnsteig allein nicht sicher erreichen kann.

Solche Angaben gehören in die ärztliche Bescheinigung. Hilfreich ist, wenn die Praxis beschreibt, was die Angehörige unterwegs übernimmt und ob die Hilfe bei der Anreise, bei der Abholung oder auf beiden Wegen nötig ist.

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Vor der Fahrt die Begleitung klären, danach den Ausfall abrechnen

Wenden Sie sich an den Träger, der die Reha bewilligt hat. Zahlt die Deutsche Rentenversicherung, muss sie die Reisebegleitung grundsätzlich vor der Fahrt als erforderlich anerkennen.

Die ärztliche Bescheinigung können Sie auch dann noch einreichen, wenn der Reha-Bescheid schon vorliegt. Bitten Sie um eine schriftliche Bestätigung für die benötigten Fahrten, bevor Ihre Begleitperson mit ihrem Arbeitgeber die unbezahlte Freistellung vereinbart.

Wie viel Lohn tatsächlich fehlt, lässt sich im Nachhinein belegen. Dafür sieht die Rentenversicherung das Formular G0561 vor, das Sie in der Regel nach Abschluss der Reha einreichen.

Was die Rentenversicherung für die Erstattung braucht Was ist zu klären? Welcher Nachweis hilft? Welche Hilfe war unterwegs nötig? Die ärztliche Bescheinigung beschreibt die Einschränkung und die benötigte Unterstützung auf dem Reiseweg. Wie viel Arbeitszeit fiel aus? Der Arbeitgeber bestätigt im Formular G0561 die unbezahlte Freistellung und trägt das Datum oder bei stundenweiser Freistellung die ausgefallenen Arbeitsstunden ein. Welcher Betrag fehlt auf der Abrechnung? Der Arbeitgeber bescheinigt das entgangene Nettoentgelt für genau diesen Zeitraum einschließlich gegebenenfalls entfallener anteiliger Sonderzahlungen.

Was für einen halben Arbeitstag oder bezahlten Urlaub gilt

Versäumt die Begleitperson nur die ersten drei Stunden ihrer Schicht, kann sie auch diese Stunden angeben. Bei Beschäftigten erstattet die Rentenversicherung den nachgewiesenen Nettoausfall bis zur geltenden Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung.

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Wer für die Fahrt einen bezahlten Urlaubstag einsetzt, verbraucht Urlaub, erhält aber sein Gehalt weiter. Für diesen Tag gibt es deshalb keinen Lohnausfall zu erstatten.

Auch die Rückfahrt ohne die Angehörige kostet Geld

Bleibt die Mutter in der Klinik, endet für die Begleitperson die kostenlose Mitfahrt mit der gemeinsamen Hinfahrt. Erkennt die Rentenversicherung die Reisebegleitung an, kann sie auch die erforderliche Fahrkarte für den Rückweg allein übernehmen.

Bei der Abholung gilt dasselbe in umgekehrter Richtung. Heben Sie deshalb auch die Fahrkarte für den Weg auf, den die Begleitperson allein zur Klinik zurücklegt.

Häufige Fragen zum Verdienstausfall bei der Reha

Wer hat Anspruch auf die Erstattung?

Bei der Rentenversicherung steht der Anspruch der versicherten Person zu. Mit ihrer Zustimmung kann die Rentenversicherung den Betrag direkt an die beschäftigte Begleitperson überweisen.

Kann auch eine Freundin die Begleitung übernehmen?

Ja, § 73 SGB IX setzt keine Verwandtschaft voraus. Auch bei einer Freundin kommt es darauf an, ob ihre Begleitung wegen der Behinderung erforderlich ist und ihr dadurch Verdienst entgeht.

Was gilt, wenn die Begleitperson selbstständig arbeitet?

Die Rentenversicherung erstattet 80 Prozent des nachgewiesenen entgangenen Gewinns bis zur geltenden Beitragsbemessungsgrenze. Den tatsächlichen Verlust kann etwa die Steuerberatung für den betreffenden Zeitraum bescheinigen.

Gilt die Zusage für die Anreise auch für den Aufenthalt in der Klinik?

Eine Zusage für die Fahrt deckt die Reisebegleitung ab. Braucht die betroffene Person auch während der Reha eine Begleitung, sollte sie diesen Bedarf gesondert ärztlich begründen und vom Träger prüfen lassen.

Kann ich den Lohnausfall geltend machen, obwohl die Bahnfahrt kostenlos war?

Ja. Auch wenn für die gemeinsame Fahrt kein Ticket für die Begleitperson anfiel, kann der Reha-Träger den nachgewiesenen Verdienstausfall für die erforderliche Begleitung erstatten.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: § 73 SGB IX – Reisekosten

Deutsche Rentenversicherung: Antrag auf Erstattung des Verdienstausfalls, Formular G0561

Deutsche Rentenversicherung: Informationen zum Verdienstausfall, Formular G0560

Deutsche Rentenversicherung: Rechtliche Arbeitsanweisungen zu § 73 SGB IX