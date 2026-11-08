Mütterrente III: Gleiche Kinder halbe Nachzahlung weil ein Datum entscheidet

Gisela und Brigitte haben jeweils drei Kinder erzogen, alle vor 1992 geboren, und beide erfüllen die Voraussetzungen für die Mütterrente III. Trotzdem ergeben sich in einer vereinfachten Rechnung für Gisela 765,36 Euro Nachzahlung und für Brigitte nur 382,68 Euro brutto, weil ein Datum darüber entscheidet. Warum ist das so?

Sechs zusätzliche Monate für vor 1992 geborene Kinder

Mit der Mütterrente III wird die Anerkennung der Kindererziehung für vor 1992 geborene Kinder von bislang bis zu 30 auf bis zu 36 Monate erweitert. Die Verbesserung entspricht im Regelfall einem zusätzlichen halben Rentenpunkt je Kind.

Die Mütterrente ist Bestandteil der gesetzlichen Rente und keine gesonderte Sozialleistung. Die Erweiterung gehört zum bereits verabschiedeten Rentenpaket 2025; der zusätzliche Anspruch für berechtigte Rentenbeziehende beginnt frühestens am 1. Januar 2027.

Die Verbesserung betrifft auch Menschen mit einer Erwerbsminderungsrente. Warum das Plus bei voller und teilweiser Erwerbsminderung unterschiedlich ausfallen kann, erläutert unser Beitrag zur Mütterrente III bei Erwerbsminderungsrente.

Für die Nachzahlung zählt der Beginn der Rente

Wer bereits seit Januar 2027 oder länger eine anspruchsberechtigte Rente bezieht, kann für sämtliche zwölf Monate des Jahres den zusätzlichen Betrag erhalten. Beginnt die Rente erst im Juli, zählen nur die sechs Monate von Juli bis Dezember.

Das ergibt sich ausdrücklich aus § 307d Absatz 1c SGB VI in der ab 2027 geltenden Fassung: Bei einem Rentenbeginn im Jahr 2027 wird der Zuschlag frühestens ab diesem Beginn berücksichtigt.

Eine Mutter erhält deshalb für die Monate vor ihrem Rentenbeginn keine Nachzahlung, selbst wenn eine andere Mutter mit gleich vielen Kindern bereits anspruchsberechtigt war.

Bei Gisela ergeben drei zusätzliche halbe Rentenpunkte nach heutigem Wert 63,78 Euro brutto im Monat. Zwölf Monatsbeträge ergeben 765,36 Euro, sechs Monatsbeträge bei Brigitte 382,68 Euro.

So unterscheiden sich die Modellbeträge je nach Kinderzahl

Der aktuelle Rentenwert beträgt seit Juli 2026 42,52 Euro, ein halber Rentenpunkt damit 21,26 Euro. Die folgende Tabelle gilt für eine volle Altersrente mit vollständigem zusätzlichem Zuschlag je berücksichtigtem Kind.

Eigene Modellrechnung mit unverändertem Rentenwert von 42,52 Euro; sämtliche Beträge sind brutto. Kinder, geboren vor 1992 Zusätzlich pro Monat Für zwölf Rentenmonate 2027 Für sechs Rentenmonate 2027 1 Kind 21,26 Euro 255,12 Euro 127,56 Euro 2 Kinder 42,52 Euro 510,24 Euro 255,12 Euro 3 Kinder 63,78 Euro 765,36 Euro 382,68 Euro 4 Kinder 85,04 Euro 1.020,48 Euro 510,24 Euro 5 Kinder 106,30 Euro 1.275,60 Euro 637,80 Euro

Diese Zahlen zeigen den Einfluss der Bezugsdauer, sie beziffern noch keine verbindliche Nachzahlung für 2027. Ab Juli 2027 ist der dann geltende Rentenwert anzuwenden, dessen endgültige Höhe am 8. November 2026 noch nicht feststeht.

Steigt der Rentenwert, bekommt Gisela für die zweite Jahreshälfte entsprechend höhere Beträge nachgezahlt. Brigitte profitiert bei einem Rentenbeginn im Juli sogar für sämtliche sechs Monate ihres Nachzahlungszeitraums vom höheren Wert, weshalb ihre tatsächliche Nachzahlung dann etwas mehr als die Hälfte von Giselas Jahresbetrag ausmacht.

Der Anspruch beginnt 2027, das Geld kommt erst 2028

Nach den Angaben der Deutschen Rentenversicherung wird die Mütterrente III wegen des hohen technischen Umsetzungsaufwands erst 2028 ausgezahlt. Berechtigte mit Rentenbeginn vor Januar 2028 erhalten die ihnen zustehenden Beträge für 2027 rückwirkend.

Gerade bei kleinen Renten ist diese Verzögerung spürbar: Ein späterer Anspruchsausgleich bezahlt 2027 noch keinen Einkauf. Die Nachzahlung bündelt die aufgeschobenen Monatsbeträge; anschließend erhöht die Mütterrente III die laufende Rente.

Wer erstmals ab Januar 2028 Rente bezieht, erhält die Verbesserung nach Angaben der Rentenversicherung unmittelbar mit der neuen Rente. Für 2027 entsteht dann kein Nachzahlungsanspruch, weil in diesem Jahr noch keine entsprechende Rente zustand.

Bei bestehenden Frührenten bleibt der Zuschlag ohne Abschlag

Für bestehende Renten und Renten mit Beginn im Jahr 2027 wird die Verbesserung als Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten gewährt. Dafür gilt nach den rechtlichen Erläuterungen der Rentenversicherung ein Zugangsfaktor von 1,0, sodass frühere Rentenabschläge diesen zusätzlichen pauschalen Zuschlag nicht kürzen.

Die Abschläge auf die bisherige Rente bleiben bestehen. Bei einem erstmaligen Rentenbeginn ab 2028 gehen die zusätzlichen Kindererziehungszeiten dagegen grundsätzlich in die gewöhnliche Rentenberechnung ein, bei der auch Abschläge möglich sind.

Die Unterscheidung ist für Menschen wichtig, die ihren Rentenbeginn noch planen. Einzelheiten erklärt unser Beitrag dazu, wer den neuen Mütterrenten-Zuschlag ohne Abschlag erhält.

765 Euro brutto sind kein Versprechen für den Kontoeingang

Bei Pflichtversicherung in der Krankenversicherung der Rentner fallen grundsätzlich auch auf die Nachzahlung Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge an. Die Rentenversicherung erläutert die Beitragspflicht von Rentennachzahlungen ausdrücklich.

Unterstellt man für Gisela lediglich beispielhaft einen eigenen Beitragsabzug von insgesamt zwölf Prozent, bleiben von 765,36 Euro etwa 673,52 Euro übrig. Der wirkliche Abzug hängt insbesondere von der Krankenkasse und den für den Nachzahlungszeitraum geltenden Beitragssätzen ab.

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Auch steuerlich gehört die Mütterrente zur gesetzlichen Rente, wobei eine Steuerzahlung von den persönlichen Einkünften und Abzügen abhängt. Bei einer Erhöhung durch die Mütterrente wird zudem der individuelle Rentenfreibetrag entsprechend angepasst, wie die Rentenversicherung in ihrer Broschüre zum Steuerrecht erklärt.

Bei Grundsicherung kann das zusätzliche Geld wieder angerechnet werden

Wer ergänzend Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung erhält, muss mit einer Anrechnung des zusätzlichen Renteneinkommens rechnen. Nach zulässigen Abzügen und Freibeträgen kann die höhere Rente deshalb eine entsprechend geringere Grundsicherung zur Folge haben.

Bei mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten kommt der Freibetrag nach § 82a SGB XII in Betracht. Er beträgt grundsätzlich 100 Euro zuzüglich 30 Prozent des darüberliegenden gesetzlichen Renteneinkommens, begrenzt auf die Hälfte der Regelbedarfsstufe 1.

Ist dieser Höchstbetrag bereits erreicht, schafft die Mütterrente III keinen weiteren Freibetrag. Bei rückwirkend höheren Renten können außerdem Erstattungsansprüche des Sozialamts dazu führen, dass ein Teil der Nachzahlung unmittelbar zwischen den Leistungsträgern verrechnet wird.

Beim Wohngeld ist der Schutz der Nachzahlung noch nicht beschlossen

Für das Wohngeld sieht der Regierungsentwurf zur Änderung des Wohngeldgesetzes eine Ausnahme vor: Der zusätzliche Zuschlag für 2027 soll bei der Ermittlung des Jahreseinkommens unberücksichtigt bleiben. Die laufende höhere Rente ab 2028 würde dagegen weiterhin nach den allgemeinen Regeln berücksichtigt.

Stand 8. November 2026 ist das Vorhaben noch im parlamentarischen Verfahren; am 4. November fand dazu eine öffentliche Anhörung im Bundestag statt. Die geplante Ausnahme und ihre Grenzen erläutert auch unser Beitrag zur Mütterrenten-Nachzahlung beim Wohngeld.

Für Witwen gilt eine besondere Regel für 2027

Ursula, eine weitere Frau aus unserem Beispiel, erhält eine eigene Altersrente und eine Witwenrente. Steigt ihre eigene Rente, kann das die Witwenrente verringern, denn vom anrechenbaren Einkommen oberhalb des Freibetrags werden grundsätzlich 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet.

Für den zusätzlichen Mütterrenten-Zuschlag des Jahres 2027 enthält § 114 Absatz 7 SGB IV in der ab 2027 geltenden Fassung allerdings eine Ausnahme.

Wie die Rentenversicherung zur Einkommensanrechnung erläutert, bleibt dieser Zuschlag bei der Berechnung für 2027 unberücksichtigt.

Ursulas Witwenrente darf für 2027 deshalb nicht nachträglich wegen dieses zusätzlichen Zuschlags gekürzt werden, auch wenn dessen Auszahlung erst 2028 erfolgt.

Für die laufende höhere eigene Rente ab 2028 gelten wieder die allgemeinen Anrechnungsregeln.

Automatische Auszahlung setzt richtige Angaben zur Kindererziehung voraus

Die Mütterrente III wird bei bereits laufenden Renten grundsätzlich automatisch berücksichtigt. Trotzdem lohnt sich ein Blick in den Versicherungsverlauf und die Rentenunterlagen, denn fehlende Erziehungszeiten müssen geklärt werden.

Für die Feststellung dieser Zeiten gibt es das Formular V0800 der Deutschen Rentenversicherung. Wie das nachträglich funktioniert, beschreibt unser Beitrag zum Beantragen von Kindererziehungszeiten.

Wer 2028 einen neuen Bescheid erhält, sollte die berücksichtigten Kinder, den Beginn des Zuschlags und die Abzüge vergleichen. Gegen einen fehlerhaften Bescheid kann bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Vier Fragen und Antworten zur Mütterrente III

Bekommen alle Mütter mit drei Kindern dieselbe Nachzahlung?

Nein, neben den anerkannten Erziehungszeiten kommt es auf den Beginn und die Dauer des Rentenanspruchs im Jahr 2027 an. Die Beträge von 765,36 und 382,68 Euro zeigen lediglich den Unterschied zwischen zwölf und sechs Monaten bei unverändertem Rentenwert.

Muss ich die Mütterrente III gesondert beantragen?

Bei bereits laufenden Renten erfolgt die Umsetzung grundsätzlich automatisch. Sind die erforderlichen Erziehungszeiten noch nicht erfasst, sollte deren Anerkennung bei der Rentenversicherung geklärt werden.

Können auch Väter die zusätzliche Rente erhalten?

Ja, entscheidend ist die rentenrechtliche Zuordnung der betreffenden Erziehungszeiten. Eltern können Erziehungszeiten untereinander aufteilen, derselbe Erziehungsmonat wird aber jeweils nur einem Elternteil zugerechnet.

Bleibt die Nachzahlung vollständig bei mir?

Das hängt von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen, einer möglichen Steuerbelastung sowie ergänzenden Sozialleistungen ab. Bei der Witwenrente schützt eine Sonderregel die Berechnung für 2027, während die entsprechende Ausnahme beim Wohngeld am 8. November 2026 noch nicht beschlossen ist.