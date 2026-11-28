Ein Jahr Arbeitslosigkeit kann künftig darüber entscheiden, ob jemand mit 65 ohne Abschlag in Rente gehen darf. Und wer mit 35 Versicherungsjahren vier Jahre früher aufhört, könnte bei 1.500 Euro Bruttorente 72 Euro mehr im Monat verlieren als nach heutigem Recht.

Beides steht durch den Referentenentwurf des Bundesarbeitsministeriums vom 27. November 2026. Arbeitsminister Alexander Schweitzer will die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren erhalten, den Zugang aber enger fassen und die vorgezogene Altersrente nach 35 Jahren verteuern.

Die genannten Einschnitte sollen nach der Arbeitsfassung gestaffelt ab 2028, 2029, 2030 und für die früheste Altersgrenze ab dem betroffenen Jahrgang ab 2032 greifen.

Dr. Utz Anhalt: Aus was müssen sich die Jahrgänge bei der Rente jetzt einstellen?

45 Jahre bleiben auf dem Papier. Welche Monate zählen, soll sich ändern

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte wird oft noch „Rente mit 63“ genannt. Nach geltendem Recht liegt die Altersgrenze für Geburtsjahrgänge ab 1964 aber bei 65 Jahren, wenn die 45-jährige Wartezeit erfüllt ist.

Schweitzer hält daran fest, dass besonders langjährig Versicherte zwei Jahre vor ihrer Regelaltersgrenze ohne Abschlag gehen können. Die entscheidende Frage ist, ob sie dann noch auf die nötigen 540 anrechenbaren Kalendermonate kommen.

Heute können nach § 51 Absatz 3a SGB VI unter Voraussetzungen auch Zeiten mit Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Übergangsgeld zählen. Arbeitslosengeld in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn bleibt grundsätzlich außen vor, außer wenn die Arbeitslosigkeit auf einer Insolvenz oder vollständigen Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers beruht.

Freiwillige Beiträge können nach geltendem Recht zählen, wenn mindestens 18 Jahre mit den erforderlichen Pflichtbeiträgen zusammenkommen; für bestimmte freiwillige Beitragszeiten in den letzten zwei Jahren gilt eine weitere Ausnahme. Auch Minijobs können heute je nach Versicherungspflicht und Beitragsart Wartezeitmonate bringen, wie die Deutsche Rentenversicherung erläutert.

Die Entwurfsfassung will die 45 Jahre ab 2029 enger auf versicherte Erwerbsarbeit, anrechenbare Pflege und Kindererziehung zuschneiden. Monate, die allein aus Arbeitslosen-, Kranken- oder Übergangsgeld, freiwilligen Beiträgen oder reiner Minijobbeschäftigung stammen, sollen nach der neuen Zählweise für diese Wartezeit grundsätzlich nicht mehr helfen.

Das beträfe den Zugang zu dieser Rentenart. Es bedeutet nicht, dass alle betroffenen Zeiten aus dem Versicherungsverlauf gelöscht, dafür erworbene Entgeltpunkte gestrichen oder die 35 Jahre nach denselben Regeln gezählt würden.

Laut Faktenpapier des Ministeriums würde die neue Zählweise erstmals den Jahrgang 1964 betreffen, der 2029 das Alter von 65 erreicht. Schweitzer schätzt laut Handelsblatt, dass rund 27 Prozent der nach heutiger Regelung Berechtigten die abschlagsfreie Frührente künftig nicht mehr nutzen könnten; das ist keine Quote für alle Versicherten.

35 Versicherungsjahre: Ab Juli 1965 entscheidet der Geburtsmonat

Die Altersrente für langjährig Versicherte nach 35 Jahren ist eine andere Rente. Wer sie vorzeitig bezieht, erhält nach geltendem Recht für jeden vorgezogenen Monat dauerhaft 0,3 Prozent weniger.

Ab dem 1. Juli 2028 soll der Satz nach dem Entwurf auf 0,4 Prozent je Monat steigen, wenn Versicherte ab dem 1. Juli 1965 geboren sind. Wer im Juni 1965 geboren wurde, wäre von der Erhöhung nicht erfasst; wer aus dem Juli stammt, grundsätzlich schon, sofern keine Übergangsregel greift.

Für die Jahrgänge Juli 1965 bis Ende 1967 bliebe nach dem Entwurf der früheste Start mit 63 möglich. Bei 48 Monaten Abstand zu 67 ergäbe sich aber ein Abschlag von 19,2 statt 14,4 Prozent.

Was der höhere Abschlag bei 1.500 Euro Bruttorente kostet

Die Tabelle hält die ungekürzte Bruttorente bei 1.500 Euro konstant und vergleicht nur den Abschlag. Zusätzliche Beitragsmonate, Rentenanpassungen, Steuern und Abzüge für Kranken- oder Pflegeversicherung sind nicht eingerechnet.

Rentenbeginn vor der Regelaltersgrenze Heute: 0,3 % je Monat Entwurf: 0,4 % je Monat Zusätzlicher Abzug pro Monat 24 Monate früher 7,2 %: 108 Euro 9,6 %: 144 Euro 36 Euro 36 Monate früher 10,8 %: 162 Euro 14,4 %: 216 Euro 54 Euro 48 Monate früher, sofern noch möglich 14,4 %: 216 Euro 19,2 %: 288 Euro 72 Euro

Bei einem Start mit 63 blieben im letzten Beispiel rechnerisch 1.212 statt 1.284 Euro brutto im Monat. Bis zum 85. Geburtstag summieren sich 72 Euro Unterschied bei unveränderten Beträgen über 22 Jahre auf 19.008 Euro.

Ab Jahrgang 1968: Ein Jahr später statt eines noch höheren Höchstabschlags

Ab Jahrgang 1968 soll die 35-Jahre-Rente grundsätzlich nur noch drei Jahre vor der persönlichen Regelaltersgrenze vorzeitig beginnen können. Bei einer Regelaltersgrenze von 67 wäre der Start damit frühestens mit 64 möglich; verändert sich die Regelaltersgrenze, verschiebt sich auch der früheste Beginn.

Bei 36 Monaten und 0,4 Prozent beträgt der errechnete maximale Abschlag 14,4 Prozent. Die Zahl ist dieselbe wie heute bei 48 Monaten und 0,3 Prozent, doch Betroffene verlieren den Spielraum, bis zu vier Jahre vorzuziehen.

Für die Jahrgänge 1964 bis 1967 soll die Regelaltersgrenze bei 67 bleiben. Ab Jahrgang 1968 will das Ministerium sie an die statistische Lebenserwartung koppeln; 67 Jahre und sechs Monate um 2042 nennt das Faktenpapier als Modellrechnung, nicht als bereits feststehendes Rentenalter.

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Was die Jahrgänge 1960 bis 1969 vergleichen sollten

Geburtsjahrgang 45 Jahre: Abschlagsfreier Zugang nach dem Entwurf 35 Jahre: Vorzeitiger Zugang nach dem Entwurf 1960–1963 Übergangsrecht mit bisheriger Anrechnung; Altersgrenze je nach Jahrgang zwischen 64 Jahren und 4 Monaten und 64 Jahren und 10 Monaten. Weiter grundsätzlich ab 63; 0,3 % je Monat. 1964 bis Juni 1965 Mit 65, sofern die 45 Jahre nach dann anwendbarer Zählweise erfüllt sind. Vertrauensschutz prüfen. Weiter grundsätzlich ab 63; 0,3 % je Monat. Juli 1965 bis Ende 1967 Mit 65, wenn die 45 Jahre erfüllt sind. Vertrauensschutz prüfen. Weiter grundsätzlich ab 63; ab Juli 2028 regelmäßig 0,4 % je Monat, mit Ausnahmen. 1968–1969 Grundsätzlich zwei Jahre vor der persönlichen Regelaltersgrenze; strengere Zählweise mit möglichen Ausnahmen. Grundsätzlich frühestens drei Jahre vor der persönlichen Regelaltersgrenze. Höherer Monatssatz, sofern kein Vertrauensschutz greift.

Die Tabelle vergleicht die beiden allgemeinen Altersrenten für Versicherte mit langer Wartezeit. Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen gelten eigene Voraussetzungen und Übergänge; sie lässt sich nicht aus der Spalte für die 35-Jahre-Rente ableiten.

Altersteilzeit: Das Blockmodell soll ab 2030 für neue Fälle wegfallen

Beim Blockmodell arbeiten Beschäftigte zunächst im vereinbarten Umfang weiter und werden anschließend freigestellt; das Altersteilzeitentgelt verteilt sich auf beide Phasen. Nach dem Entwurf soll dieses Modell zum 1. Januar 2030 wegfallen, während andere Formen der Altersteilzeit möglich bleiben sollen.

Das Mindestalter für die Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz soll von 55 auf 58 Jahre steigen. Für bestehende Vereinbarungen sieht der Entwurf einen Übergang vor; davon zu unterscheiden ist der Schutz vor neuen Regeln beim anschließenden Rentenbeginn.

Für vor 1972 Geborene sollen je nach Rentenart unter anderem bestimmte bereits geschlossene Altersteilzeit-, Vorruhestands- und Wertguthabenvereinbarungen den alten Zugang oder den niedrigeren Abschlag sichern. Der Entwurf setzt dafür beim vorgesehenen Kabinettsbeschluss an und enthält noch keinen eingetragenen Stichtag.

Der 16. Dezember 2026 ist laut Berichten zum Zeitplan ein angestrebter Kabinettstermin, keine bereits verbindliche Frist. Wer Altersteilzeit verhandelt, sollte sich die Folgen für seinen konkreten Rententermin vor der Unterschrift erläutern lassen.

Minijob und Kapitalrente: Zwei weitere Pläne mit eigenem Zeitplan

Die Befreiungsmöglichkeit von der Rentenversicherungspflicht im gewerblichen Minijob soll ab 2028 weitgehend wegfallen; für bestimmte Schüler und Minijobs in Privathaushalten sind Ausnahmen vorgesehen. Das ist eine andere Frage als die Anrechnung auf die 45 Jahre: Rentenbeiträge aus einem Minijob bedeuten nach dem Reformplan nicht automatisch mehr Monate für diese Wartezeit.

Die geplante gesetzliche Kapitalrente soll nach der Vorstellung des Ministeriums 2028 mit einem Zusatzbeitrag von 0,5 Prozent der Beitragsbemessungsgrundlage starten. Bis 2031 soll er auf 2 Prozent steigen und grundsätzlich hälftig von Beschäftigten und Arbeitgebern getragen werden.

Die Einzelheiten der Kapitalrente sollen erst in weiterer Gesetzgebung geregelt werden. Die Reformdebatte ist außerdem von der jährlichen Rentenanpassung zu trennen: Aus diesem Entwurf ergibt sich kein verbindlicher Prozentsatz für die Rentenerhöhung im Juli 2027.

Praxisbeispiel: Ein Jahr Arbeitslosigkeit trennt 44 von 45 Jahren

Martina wurde im Oktober 1965 geboren und rechnet bis zum 65. Geburtstag mit 44 Jahren aus versicherter Beschäftigung sowie zwölf Monaten Arbeitslosengeld aus ihren Vierzigern. Zählt dieses Jahr bislang unter den gesetzlichen Voraussetzungen mit, käme sie insgesamt auf 45 Jahre und könnte nach heutigem Recht mit 65 abschlagsfrei gehen.

Würde die neue Zählweise auf Martina ohne Übergangsschutz angewandt, blieben im Beispiel nur 44 Jahre für diese Rentenart. Ginge sie stattdessen mit 65 über die 35-Jahre-Rente, läge der geplante Abschlag bei 9,6 Prozent statt 7,2 Prozent, sofern die Regelaltersgrenze von 67 und der höhere Monatssatz für sie gelten.

Der erste Schritt ist deshalb ein aktueller Versicherungsverlauf. Besonders bei Arbeitslosigkeit, Krankheit, Pflege und Kindererziehung lohnt es sich, offene Zeiten klären zu lassen und bei der Rentenversicherung nach beiden möglichen Altersrenten zu fragen.

Wie sich die Altersgrenzen der 1964 und 1965 Geborenen nach geltendem Recht unterscheiden, zeigt unser Vergleich der Jahrgänge 1964 und 1965. Den politischen Vorlauf erklärt unsere Einordnung zur Rente nach 45 Jahren.

Fünf Fragen und Antworten

Ändert der Entwurf meine laufende Rente schon 2027?

Nein. Der Referentenentwurf ist kein Gesetz, und die hier beschriebenen Abschläge beziehen sich auf den vorzeitigen Zugang zu einer bestimmten Altersrente.

Kann ich nach 45 Jahren schon mit 63 ohne Abschlag gehen?

Für die Jahrgänge ab 1964 gilt heute grundsätzlich die Altersgrenze von 65. Die Möglichkeit, mit 63 und Abschlag zu starten, gehört zur anderen Rentenart nach 35 Versicherungsjahren.

Ist damit jedes Krankengeldjahr für die Rente verloren?

Nein. Geplant ist eine engere Anrechnung auf die 45-jährige Wartezeit für diese frühe Altersrente; die rentenrechtliche Wirkung solcher Zeiten im Übrigen lässt sich daraus nicht pauschal ableiten.

Wer wäre von bis zu 19,2 Prozent betroffen?

Rechnerisch sind es 48 Monate mit je 0,4 Prozent Abschlag. Das betrifft im Entwurf insbesondere von Juli 1965 bis Ende 1967 Geborene, die bei einer Regelaltersgrenze von 67 schon mit 63 beginnen und nicht unter eine Schutzregel fallen.

Reicht es, vor dem geplanten Kabinettstermin über Altersteilzeit zu verhandeln?

Eine bloße Absicht oder Verhandlung genügt nach dem Entwurf nicht. Ob eine bereits verbindliche Vereinbarung schützt, hängt von ihrem Inhalt und vom endgültigen Gesetz ab.