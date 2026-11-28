Ein 54-jähriger Klinikmitarbeiter aus Fürstenfeldbruck möchte seine Rentenbeiträge zurückbekommen, bevor er das Rentenalter erreicht. Dafür hat Cristino Rijo laut einem Bericht des Merkur auf seine deutsche Staatsangehörigkeit verzichtet. Er plante die Rückkehr in die Dominikanische Republik.

Der Fall zeigt eine wenig bekannte Möglichkeit im Rentenrecht. Wer sich Beiträge erstatten lässt, verliert die Ansprüche aus den bis dahin zurückgelegten rentenrechtlichen Zeiten.

Nach Jahrzehnten im Krankenhaus zurück in die Karibik

Rijo arbeitete laut Merkur mehr als 26 Jahre im Fürstenfeldbrucker Klinikum. Seine Ausreise war für Ende Oktober 2026 geplant. In seiner Geburtsstadt Higüey besitzt er ein Haus mit Mietwohnungen und will eine Cafeteria eröffnen.

Seine Altersrente würde nach Angaben der Zeitung 2039 beginnen. Rijo möchte sich deshalb seine Beiträge erstatten lassen. Ob ihm die Rentenversicherung die Erstattung bewilligt, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Warum die Staatsangehörigkeit für die Erstattung wichtig ist

Das Recht zur freiwilligen Versicherung kann eine Beitragserstattung nach § 210 Absatz 1 Nummer 1 SGB VI ausschließen. Deutsche können sich grundsätzlich auch dann freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung versichern, wenn sie dauerhaft im Ausland leben.

Solange jemand in Deutschland wohnt, kommt es für das Recht zur freiwilligen Versicherung prinzipiell nicht auf die Staatsangehörigkeit an. Wer ohne deutsche Staatsangehörigkeit dauerhaft im Ausland lebt, kann je nach Staatsangehörigkeit, Wohnstaat und anwendbaren internationalen Regelungen weiterhin zur freiwilligen Versicherung berechtigt sein.

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24 Kalendermonate warten und einen Antrag stellen

Für eine Erstattung in einem Fall wie dem von Rijo darf bei Antragstellung weder Versicherungspflicht noch ein Recht zur freiwilligen Versicherung bestehen. Seit dem Ausscheiden aus der Versicherungspflicht müssen 24 Kalendermonate abgelaufen sein, ohne dass erneut Versicherungspflicht eingetreten ist. Die Rentenversicherung zahlt nur auf Antrag.

Die Wartefrist knüpft an das Ende der Versicherungspflicht an. Der Verzicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit setzt diese Frist nicht in Gang.

Der Arbeitgeberanteil bleibt bei der Rentenversicherung

Bei regulären Pflichtbeiträgen aus einer Beschäftigung erhalten Versicherte ihren selbst getragenen Arbeitnehmeranteil zurück. Den Arbeitgeberanteil bekommen sie nicht ausgezahlt.

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Wer bereits eine Sach- oder Geldleistung der Rentenversicherung in Anspruch genommen hat, etwa eine medizinische Reha, kann nur die danach gezahlten Beiträge zurückverlangen. Ein Versorgungsausgleich nach einer Scheidung kann den Erstattungsbetrag erhöhen oder mindern.

Mit der Erstattung gehen Rentenansprüche verloren

Die Beitragserstattung löst das bisherige Versicherungsverhältnis auf. Damit entfallen die Ansprüche aus allen bis zur Erstattung zurückgelegten rentenrechtlichen Zeiten. Eine Teilerstattung für einzelne Beitragsjahre ist ausgeschlossen.

Das betrifft auch bereits berücksichtigte Kindererziehungszeiten und anerkannte Anrechnungszeiten, etwa aus einer schulischen Ausbildung.

Vorher Auszahlung und spätere Rente vergleichen

Wenn Sie einen solchen Schritt ins Auge fassen, lassen Sie sich von der Rentenversicherung die mögliche Erstattung und Ihre spätere Rente berechnen. Prüfen Sie, welche laufenden Einnahmen Ihre Lebenshaltung künftig sichern und welche Ansprüche durch die Auszahlung entfallen.

Eine deutsche Altersrente aus in Deutschland erworbenen Pflichtbeiträgen kann grundsätzlich auch bei dauerhaftem Wohnsitz in der Dominikanischen Republik gezahlt werden. Geben Sie deshalb bei der Beratung Ihr Zielland an und bitten Sie um eine Probeberechnung für die monatliche Rente im Ausland.

Eine lange Beitragszeit schließt die Erstattung in dieser Fallgruppe nicht aus. Wer weder versicherungspflichtig noch zur freiwilligen Versicherung berechtigt ist, kann bei erfüllter 24-Monats-Frist eine Erstattung auch dann beantragen, wenn die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren bereits erfüllt ist.

FAQ zur Erstattung von Rentenbeiträgen bei Auswanderung

Bekomme ich meine Beiträge zurück, sobald ich auswandere?

Die Auswanderung allein begründet keinen Erstattungsanspruch. Die Rentenversicherung prüft Ihre persönlichen Voraussetzungen auf Antrag.

Kann ich den Arbeitgeberanteil ebenfalls erhalten?

Bei regulären Pflichtbeiträgen aus einem Arbeitsverhältnis erstattet die Rentenversicherung grundsätzlich nur den selbst getragenen Arbeitnehmeranteil.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung, Beitragserstattung, Stand Juni 2026

Deutsche Rentenversicherung, Arbeit und Rente in Deutschland und im vertragslosen Ausland

Gesetze im Internet, § 7 SGB VI zur freiwilligen Versicherungund § 210 SGB VI zur Beitragserstattung

Merkur, Zurück in die Heimat: Wegen der Rente gibt er seinen deutschen Pass freiwillig ab, 15. Oktober 2026